Телепрограмма, программа передач ТВ на 11 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 11 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 11.04.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «За полчаса до весны». 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 «Почка». 10-я серия
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Любовь преодолеет всё. 3-я - 4-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 35-я серия
03:00 Дуэт по праву. 36-я серия
03:55 Пыльная работа. 17-я серия
ТВЦ
04:40 Евгения Ханаева. Поздняя любовь
05:20 Мой герой. Валерий Вечорко
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Инородные тела
08:40 Женская версия. Знак совы. 1-я - 2-я серии
10:40 Назад в СССР. Дружба народов
11:30 События
11:45 Что делает твоя жена? 19-я - 20-я серии
13:40 Мой герой. Борис Щербаков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я - 2-я серии
16:55 Актёрские драмы. Печки-лавочки
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Таёжный детектив. Охота на мамонта. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Леонид Борткевич. Белорусский Казанова
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Карл III. Король ожидания
01:25 Хроники московского быта. Девушка с веслом
02:05 Прага-42. Убийство Гейдриха
02:45 Осторожно, мошенники! Рабский труд
03:15 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я - 2-я серии
04:40 Назад в СССР. Дружба народов
НТВ
04:50 Фемида видит. Сеть
05:40 Фемида видит. Жить
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «В плену». «Долина смерти». «Заложники». «Охотники за головами»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «В плену». «Долина смерти». «Заложники». «Охотники за головами»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Подарила сына матери?
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Закон бумеранга
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Привет из прошлого
22:10 Метод Михайлова. «Огнестрел», «Тюремный трюк»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Метод Михайлова. «Огнестрел», «Тюремный трюк»
00:40 УГРО-5. «Сила убеждения», 1-я - 4-я серии
03:55 Агентство скрытых камер. Антишантаж
04:25 Агентство скрытых камер. Наследник
04:55 Фемида видит. Дурь
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Отпуск за период службы. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Изгой. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Кровь на траве». 1-я - 2-я части
15:20 Лесник. «Утопленница». 1-я - 2-я части
17:25 Лесник. «Нефтяная лихорадка». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Нефтяная лихорадка». 1-я - 2-я части
19:45 След. Мертвый груз
20:35 След. Электрошторм
21:25 След. Игра на крышке гроба
22:25 Свои-5. Пустая комната
23:10 Свои-3. Кто он?
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Высшие интересы
01:15 След. Большой бодун
01:55 След. Крысиное гнездо
02:30 След. Расстрельная должность
03:10 Прокурорская проверка. Вынужденные обстоятельства
04:00 Прокурорская проверка. Продавец счастья
Домашний
04:50 Понять. Простить. «Невеста с приданым». «Подножка»
05:40 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:25 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Ранняя беременность». «Слишком быстро»
12:30 Порча. Студия красоты
13:00 Знахарка. Опутанный ложью
13:35 Верну любимого. Лучшая защита
14:10 Голоса ушедших душ. Кровь не водица
14:45 Красота небесная. 1-я - 4-я серии
19:00 Родные и близкие. 1-я - 4-я серии
23:00 Катя и Блэк. 5-я - 8-я серии
02:50 Порча. Студия красоты
03:15 Знахарка. Опутанный ложью
03:40 Верну любимого. Лучшая защита
04:10 Голоса ушедших душ. Кровь не водица
04:35 6 кадров
04:40 Понять. Простить. «Ранняя беременность». «Слишком быстро»
ТНТ
04:20 Открытый микрофон. 129-я серия
05:10 Открытый микрофон. 130-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
08:30 Бьюти баттл. 7-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 159-я - 179-я серии
19:30 Ольга. Сезон 5. 74-я - 76-я серии
21:00 Семья-2. 39-я серия
21:30 Семья-2. 40-я серия
22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 29-я серия
23:00 Музыкальная интуиция. 27-я серия
01:00 Импровизация. Команды. 51-я - 53-я серии
03:30 Студия Союз. 59-я серия
04:15 Студия Союз. 61-я серия
СТС
03:40 Семейный бизнес
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Лунтик и его друзья
07:40 Детектив Финник
08:00 Против всех. Сезон 1. 1-я и 2-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:20 Чудо-Юдо
10:55 Астерикс и тайное зелье
12:35 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 4-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 19-я - 20-я серии
16:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 1-я - 4-я серии
18:30 Против всех. Сезон 1. 1-я - 3-я серии
20:00 Большой побег. 7-я серия
21:00 Люди в чёрном
23:00 Неудержимые
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 14-я серия
01:55 Семейный бизнес
Матч ТВ
05:00 Светлана Ромашина. На волне мечты
06:00 Спортивный век
06:30 География спорта. Иркутск
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - Н. Имавов
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Ты в бане!
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс». Прямой эфир
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
19:35 Профессиональный бокс. Нокауты
21:20 Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Бавария» (Германия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика» (Португалия) - «Интер» (Италия)
02:55 Новости
03:00 Магия большого спорта
03:30 Волейбол на снегу. Кубок России. Финал. Мужчины
04:35 Голевая неделя РФ
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Дежавю
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Темные тайны
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:45 Стражи Отчизны. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Щит и меч. Приказано выжить…
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:50 Стражи Отчизны. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Стражи Отчизны. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Комиссар госбезопасности
19:40 Улика из прошлого. «Охота на «Леопардов». Расследование украинского сафари»
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Укрощение огня
02:15 Ночной мотоциклист
03:25 Хроника Победы
03:50 Стражи Отчизны. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва дворянская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова
07:30 Новости культуры
07:35 Новые люди Переславля и окрестностей
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Без вины виноватые. 1-я серия
09:30 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие первое
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Вечер поэзии в Лужниках». Ведущий К. Симонов. 1976
12:20 Видимое невидимое. Александрина Вигилянская
13:15 Забытое ремесло. Бондарь
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 200-летию со дня рождения Александра Островского. А.Н. Островский. «Гроза»
14:15 Завтра не умрет никогда. Наша Фарма
15:00 Новости. Подробно. Книги
15:15 Эрмитаж
15:45 Сати. Нескучная классика... С Семеном Скигиным, Артемом Варгафтиком и Николаем Землянских
16:30 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра». 2-я часть
17:35 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
18:05 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм второй. «Итальянщина»
19:00 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие второе
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Без вины виноватые. 2-я серия
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Несломленные». Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
21:55 Белая студия
22:40 Обитель. 2-я серия - «Место для молитвы»
23:40 Завтра не умрет никогда. Наши крылья
00:20 ХX век. «Вечер поэзии в Лужниках». Ведущий К. Симонов. 1976
01:30 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм второй. «Итальянщина»
02:25 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я - 4-я серии
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я серия
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 24-я - 25-я серии
05:40 Простоквашино. Сезон 1. 3-я - 5-я серии
05:55 Простоквашино. Сезон 1. 20-я - 21-я серии
06:10 Пятница News. 62-я серия
06:40 Вокруг света за 80 дней
08:10 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»
09:20 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
10:40 Кондитер. Сезон 7. 11-я серия - «Куба. Торт для Клавы Коки»
12:00 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия
14:40 Молодые ножи. Сезон 2. 11-я серия - «Блюда петербургской гастрономии»
16:10 Молодые ножи. Сезон 2. 12-я серия - «Дети»
17:40 Умнее всех. Сезон 1. 3-я - 4-я серии
20:10 Кондитер. Сезон 7. 13-я серия - «Вьетнам. Торт для Евгении Медведевой»
21:40 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия
23:50 Пробный переезд. Сезон 2. 2-я серия - «Благовещенск»
00:50 Невидимка
02:40 Пятница News. 64-я серия
03:00 Телохранитель. Сезон 1. 2-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
04:30 Пятница News. 63-я серия
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
05:30 Драйв. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Драйв. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч. 16-я - 18-я серии
00:20 Наше кино. История большой любви
00:50 Дела судебные. Битва за будущее
01:30 Дела судебные. Новые истории
02:55 Остров сокровищ
04:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.