Телепрограмма, программа передач ТВ на 11 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 11 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 11.04.2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «За полчаса до весны». 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Почка». 10-я серия

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Любовь преодолеет всё. 3-я - 4-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 35-я серия

03:00 Дуэт по праву. 36-я серия

03:55 Пыльная работа. 17-я серия



ТВЦ



04:40 Евгения Ханаева. Поздняя любовь

05:20 Мой герой. Валерий Вечорко

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Инородные тела

08:40 Женская версия. Знак совы. 1-я - 2-я серии

10:40 Назад в СССР. Дружба народов

11:30 События

11:45 Что делает твоя жена? 19-я - 20-я серии

13:40 Мой герой. Борис Щербаков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я - 2-я серии

16:55 Актёрские драмы. Печки-лавочки

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Таёжный детектив. Охота на мамонта. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Леонид Борткевич. Белорусский Казанова

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Карл III. Король ожидания

01:25 Хроники московского быта. Девушка с веслом

02:05 Прага-42. Убийство Гейдриха

02:45 Осторожно, мошенники! Рабский труд

03:15 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я - 2-я серии

04:40 Назад в СССР. Дружба народов



НТВ



04:50 Фемида видит. Сеть

05:40 Фемида видит. Жить

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «В плену». «Долина смерти». «Заложники». «Охотники за головами»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. «В плену». «Долина смерти». «Заложники». «Охотники за головами»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Подарила сына матери?

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Закон бумеранга

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Привет из прошлого

22:10 Метод Михайлова. «Огнестрел», «Тюремный трюк»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Метод Михайлова. «Огнестрел», «Тюремный трюк»

00:40 УГРО-5. «Сила убеждения», 1-я - 4-я серии

03:55 Агентство скрытых камер. Антишантаж

04:25 Агентство скрытых камер. Наследник

04:55 Фемида видит. Дурь



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Отпуск за период службы. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Изгой. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Кровь на траве». 1-я - 2-я части

15:20 Лесник. «Утопленница». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Нефтяная лихорадка». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Нефтяная лихорадка». 1-я - 2-я части

19:45 След. Мертвый груз

20:35 След. Электрошторм

21:25 След. Игра на крышке гроба

22:25 Свои-5. Пустая комната

23:10 Свои-3. Кто он?

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Высшие интересы

01:15 След. Большой бодун

01:55 След. Крысиное гнездо

02:30 След. Расстрельная должность

03:10 Прокурорская проверка. Вынужденные обстоятельства

04:00 Прокурорская проверка. Продавец счастья



Домашний



04:50 Понять. Простить. «Невеста с приданым». «Подножка»

05:40 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:25 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Ранняя беременность». «Слишком быстро»

12:30 Порча. Студия красоты

13:00 Знахарка. Опутанный ложью

13:35 Верну любимого. Лучшая защита

14:10 Голоса ушедших душ. Кровь не водица

14:45 Красота небесная. 1-я - 4-я серии

19:00 Родные и близкие. 1-я - 4-я серии

23:00 Катя и Блэк. 5-я - 8-я серии

02:50 Порча. Студия красоты

03:15 Знахарка. Опутанный ложью

03:40 Верну любимого. Лучшая защита

04:10 Голоса ушедших душ. Кровь не водица

04:35 6 кадров

04:40 Понять. Простить. «Ранняя беременность». «Слишком быстро»



ТНТ



04:20 Открытый микрофон. 129-я серия

05:10 Открытый микрофон. 130-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

08:30 Бьюти баттл. 7-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 159-я - 179-я серии

19:30 Ольга. Сезон 5. 74-я - 76-я серии

21:00 Семья-2. 39-я серия

21:30 Семья-2. 40-я серия

22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 29-я серия

23:00 Музыкальная интуиция. 27-я серия

01:00 Импровизация. Команды. 51-я - 53-я серии

03:30 Студия Союз. 59-я серия

04:15 Студия Союз. 61-я серия



СТС



03:40 Семейный бизнес

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Лунтик и его друзья

07:40 Детектив Финник

08:00 Против всех. Сезон 1. 1-я и 2-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:20 Чудо-Юдо

10:55 Астерикс и тайное зелье

12:35 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 4-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 19-я - 20-я серии

16:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 1-я - 4-я серии

18:30 Против всех. Сезон 1. 1-я - 3-я серии

20:00 Большой побег. 7-я серия

21:00 Люди в чёрном

23:00 Неудержимые

00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 14-я серия

01:55 Семейный бизнес



Матч ТВ



05:00 Светлана Ромашина. На волне мечты

06:00 Спортивный век

06:30 География спорта. Иркутск

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - Н. Имавов

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Ты в бане!

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс». Прямой эфир

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

19:35 Профессиональный бокс. Нокауты

21:20 Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Бавария» (Германия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика» (Португалия) - «Интер» (Италия)

02:55 Новости

03:00 Магия большого спорта

03:30 Волейбол на снегу. Кубок России. Финал. Мужчины

04:35 Голевая неделя РФ



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дежавю

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Темные тайны

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:45 Стражи Отчизны. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Щит и меч. Приказано выжить…

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:50 Стражи Отчизны. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Стражи Отчизны. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Комиссар госбезопасности

19:40 Улика из прошлого. «Охота на «Леопардов». Расследование украинского сафари»

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Укрощение огня

02:15 Ночной мотоциклист

03:25 Хроника Победы

03:50 Стражи Отчизны. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва дворянская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова

07:30 Новости культуры

07:35 Новые люди Переславля и окрестностей

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Без вины виноватые. 1-я серия

09:30 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие первое

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Вечер поэзии в Лужниках». Ведущий К. Симонов. 1976

12:20 Видимое невидимое. Александрина Вигилянская

13:15 Забытое ремесло. Бондарь

13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 200-летию со дня рождения Александра Островского. А.Н. Островский. «Гроза»

14:15 Завтра не умрет никогда. Наша Фарма

15:00 Новости. Подробно. Книги

15:15 Эрмитаж

15:45 Сати. Нескучная классика... С Семеном Скигиным, Артемом Варгафтиком и Николаем Землянских

16:30 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра». 2-я часть

17:35 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

18:05 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм второй. «Итальянщина»

19:00 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие второе

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Без вины виноватые. 2-я серия

20:50 Спокойной ночи, малыши!

21:05 «Несломленные». Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

21:55 Белая студия

22:40 Обитель. 2-я серия - «Место для молитвы»

23:40 Завтра не умрет никогда. Наши крылья

00:20 ХX век. «Вечер поэзии в Лужниках». Ведущий К. Симонов. 1976

01:30 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм второй. «Итальянщина»

02:25 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я - 4-я серии

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я серия

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 24-я - 25-я серии

05:40 Простоквашино. Сезон 1. 3-я - 5-я серии

05:55 Простоквашино. Сезон 1. 20-я - 21-я серии

06:10 Пятница News. 62-я серия

06:40 Вокруг света за 80 дней

08:10 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»

09:20 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

10:40 Кондитер. Сезон 7. 11-я серия - «Куба. Торт для Клавы Коки»

12:00 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия

14:40 Молодые ножи. Сезон 2. 11-я серия - «Блюда петербургской гастрономии»

16:10 Молодые ножи. Сезон 2. 12-я серия - «Дети»

17:40 Умнее всех. Сезон 1. 3-я - 4-я серии

20:10 Кондитер. Сезон 7. 13-я серия - «Вьетнам. Торт для Евгении Медведевой»

21:40 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия

23:50 Пробный переезд. Сезон 2. 2-я серия - «Благовещенск»

00:50 Невидимка

02:40 Пятница News. 64-я серия

03:00 Телохранитель. Сезон 1. 2-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

04:30 Пятница News. 63-я серия



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

05:30 Драйв. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Драйв. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч. 16-я - 18-я серии

00:20 Наше кино. История большой любви

00:50 Дела судебные. Битва за будущее

01:30 Дела судебные. Новые истории

02:55 Остров сокровищ

04:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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