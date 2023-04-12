Телепрограмма, программа передач ТВ на 12 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 12 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 12.04.2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «За полчаса до весны». 4-я серия

22:45 Большая игра

23:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры» моей жизни»

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Любовь преодолеет всё. 5-я серия

22:20 Любовь преодолеет всё. 6-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 37-я серия

03:00 Дуэт по праву. 38-я серия

03:55 Пыльная работа. 18-я серия



ТВЦ



04:40 Назад в СССР. Дружба народов

05:20 Мой герой. Борис Щербаков

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... «Всё о гормонах«, 4-я часть

08:40 Женская версия. Мышеловка. 1-я серия

09:39 Женская версия. Мышеловка. 2-я серия

10:40 Назад в СССР. Космическая мечта

11:30 События

11:50 Охотница. 1-я серия

12:45 Охотница. 2-я серия

13:40 Мой герой. Галина Коньшина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия

16:02 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Криминальный талант

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Таежный детектив. Живая вода. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 82-я серия

23:10 90-е. Замуж за иностранца

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 1-й

01:25 Знак качества. Домашние продукты

02:05 Мост шпионов. Большой обмен

02:45 Осторожно, мошенники! Скальпель мясника

03:10 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия

03:54 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия

04:40 Назад в СССР. Космическая мечта



НТВ



04:55 Фемида видит. Дурь

05:40 Фемида видит. Стукач

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Озеро смерти». «Скала». «Живой труп». «Страсти по Антипину»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Озеро смерти». «Скала». «Живой труп». «Страсти по Антипину»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Непризнанный сын добровольца?

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Никому не верь

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Ложь во спасение

22:10 Метод Михайлова. «Белая горячка», «Гимнастка»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Метод Михайлова. «Белая горячка», «Гимнастка»

00:40 УГРО-5. «Награды», 1-я - 4-я серии

03:55 Агентство скрытых камер. Трюк с телефоном

04:20 Агентство скрытых камер. Невесту украли

04:50 Фемида видит. Когда я умру



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Исповедь

06:05 Опера. Хроники убойного отдела. Закон жанра

06:55 Учитель в законе. Возвращение. 27-я - 29-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Учитель в законе. Возвращение. 29-я - 32-я серии

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Дезертиры», 1-я часть

14:25 Лесник. «Дезертиры», 2-я часть

15:20 Лесник. 1-я часть - «Под прикрытием»

16:20 Лесник. 2-я часть - «Под прикрытием»

17:25 Лесник. «Золото», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Золото», 1-я часть

18:50 Лесник. «Золото», 2-я часть

19:45 След. Зайчик

20:40 След. Очень деликатная женщина

21:25 След. Слишком много воздуха

22:25 Свои-5. Бес калорий

23:10 Свои-3. Подозревается труп

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Статус

01:15 След. Лихоманка

01:55 След. Гонцы справедливости

02:30 След. Радио для взрослых

03:05 Прокурорская проверка. Последний ангел

04:00 Прокурорская проверка. Случай на стройке



Домашний



04:40 Понять. Простить. «Ранняя беременность». «Слишком быстро»

05:30 По делам несовершеннолетних

08:15 Давай разведёмся!

09:15 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Необычное знакомство». «Блудная мать»

12:25 Порча. Старые раны

12:55 Знахарка. Баба Га

13:30 Верну любимого. Кубок Стэнли

14:00 Голоса ушедших душ. Прости, сынок

14:35 Пока все дома. 1-я - 4-я серии

19:00 Бывшие любимые. 1-я - 4-я серии

22:55 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии

02:30 Порча. Старые раны

02:55 Знахарка. Баба Га

03:20 Верну любимого. Кубок Стэнли

03:50 Голоса ушедших душ. Прости, сынок

04:15 6 кадров

04:25 Понять. Простить. «Необычное знакомство». «Блудная мать»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 131-я серия

05:50 Открытый микрофон. 132-я серия - «Финал»

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 3. 27-я серия

09:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 27-я - 32-я серии

15:00 Полицейский с Рублевки-5. 1-я - 8-я серии

19:00 Ольга. Сезон 5. 74-я - 77-я серии

21:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 11-я серия

22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 30-я серия

23:00 Новые звёзды в Африке. 5-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я серия

01:50 Импровизация. Команды. 55-я серия

02:40 Импровизация. Команды. 56-я серия - «Финал«

03:50 Студия Союз. 62-я серия

04:30 Студия Союз. 65-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Лунтик и его друзья

07:40 Детектив Финник

08:00 Против всех. Сезон 1. 2-я и 3-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:55 Лёд-2

12:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 10-я - 20-я серии

18:30 Против всех. Сезон 1. 2-я - 4-я серии

20:00 Люди в черном-2

21:45 Люди в черном-3

23:50 Неудержимые-2

01:40 Миллиард

03:15 Семейный бизнес



Матч ТВ



05:00 Якушин. Первый среди первых

06:00 Спортивный век

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Перейра - И. Адесанья

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Вид сверху

15:30 Все на Матч!

16:10 Футбол. Лига чемпионов. On-line

18:10 Новости

18:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир

21:20 Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» - «Челси». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Милан» (Италия) - «Наполи» (Италия)

02:55 Новости

03:00 География спорта. Иркутск

03:30 Смешанные единоборства. UFC. А. Перейра - И. Адесанья

04:35 Третий тайм



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Мотылек

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Кровь за кровь

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Стражи Отчизны. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Щит и меч. Обжалованию не подлежит

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Открытый космос

15:00 Военные новости

15:05 Открытый космос

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Военная приёмка

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Главный

01:20 Черные береты

02:35 Из всех орудий

03:20 Открытый космос



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва книжная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров

07:30 Новости культуры

07:35 Скажи мне, Новгород...

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Без вины виноватые. 2-я серия

09:30 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие второе

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Все, что на сердце у меня... Соловьев-Седой». Документальный фильм. 1987

12:20 Дороги старых мастеров. Палех

12:35 «Город №2». 80 лет НИЦ «Курчатовский институт»

13:15 Забытое ремесло. Цирюльник

13:30 Искусственный отбор

14:15 Завтра не умрет никогда. Наши крылья

15:00 Новости. Подробно. Кино

15:15 Библейский сюжет. Николай Рубцов «Пасха»

15:45 Белая студия

16:30 Телеспектакль «Пока бьется сердце». 1-я часть

17:55 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка

18:05 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм третий. «Возродить первобытную старину»

18:50 Цвет времени. Николай Ге

19:00 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие третье

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Без вины виноватые. 3-я серия

20:50 Спокойной ночи, малыши!

21:10 «Игорь Курчатов«. 80 лет НИЦ «Курчатовский институт»

21:40 Линия жизни. День космонавтики. Александр Александров

22:40 Обитель. 3-я серия - «Цивилизация»

23:40 Завтра не умрет никогда. Наши чипы

00:20 ХX век. «Все, что на сердце у меня... Соловьев-Седой». Документальный фильм. 1987

01:25 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм третий. «Возродить первобытную старину»

02:10 Андреевский крест

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия

05:10 Принцесса и дракон

06:10 Пятница News. 63-я серия

06:40 Снежная королева

08:00 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

09:00 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

10:10 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»

11:20 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия

14:10 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

15:20 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

16:30 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

17:40 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

19:00 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

20:10 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

21:40 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

22:50 Теперь я босс! Сезон 5. 1-я серия - «Гастропабы. Баттл»

00:10 Взрывная блондинка

02:10 Пятница News. 65-я серия

02:30 Телохранитель. Сезон 1. 3-я серия

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»

04:20 Пятница News. 64-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 21-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 15-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:10 Мультфильмы

07:40 Рожденные в СССР. Страна первых

08:40 Открытый космос. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Открытый космос. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

19:05 Назад в будущее

20:00 Слабое звено

20:55 Игра в кино. Спецвыпуск ко дню космонавтики

21:30 Меч. 19-я - 21-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:50 Дела судебные. Битва за будущее

01:35 Дела судебные. Новые истории

02:15 Сельская учительница

03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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