Телепрограмма, программа передач ТВ на 12 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 12 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 12.04.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «За полчаса до весны». 4-я серия
22:45 Большая игра
23:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры» моей жизни»
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Любовь преодолеет всё. 5-я серия
22:20 Любовь преодолеет всё. 6-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 37-я серия
03:00 Дуэт по праву. 38-я серия
03:55 Пыльная работа. 18-я серия
ТВЦ
04:40 Назад в СССР. Дружба народов
05:20 Мой герой. Борис Щербаков
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... «Всё о гормонах«, 4-я часть
08:40 Женская версия. Мышеловка. 1-я серия
09:39 Женская версия. Мышеловка. 2-я серия
10:40 Назад в СССР. Космическая мечта
11:30 События
11:50 Охотница. 1-я серия
12:45 Охотница. 2-я серия
13:40 Мой герой. Галина Коньшина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия
16:02 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Криминальный талант
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Таежный детектив. Живая вода. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 82-я серия
23:10 90-е. Замуж за иностранца
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 1-й
01:25 Знак качества. Домашние продукты
02:05 Мост шпионов. Большой обмен
02:45 Осторожно, мошенники! Скальпель мясника
03:10 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия
03:54 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия
04:40 Назад в СССР. Космическая мечта
НТВ
04:55 Фемида видит. Дурь
05:40 Фемида видит. Стукач
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Озеро смерти». «Скала». «Живой труп». «Страсти по Антипину»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Озеро смерти». «Скала». «Живой труп». «Страсти по Антипину»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Непризнанный сын добровольца?
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Никому не верь
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Ложь во спасение
22:10 Метод Михайлова. «Белая горячка», «Гимнастка»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Метод Михайлова. «Белая горячка», «Гимнастка»
00:40 УГРО-5. «Награды», 1-я - 4-я серии
03:55 Агентство скрытых камер. Трюк с телефоном
04:20 Агентство скрытых камер. Невесту украли
04:50 Фемида видит. Когда я умру
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Исповедь
06:05 Опера. Хроники убойного отдела. Закон жанра
06:55 Учитель в законе. Возвращение. 27-я - 29-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе. Возвращение. 29-я - 32-я серии
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Дезертиры», 1-я часть
14:25 Лесник. «Дезертиры», 2-я часть
15:20 Лесник. 1-я часть - «Под прикрытием»
16:20 Лесник. 2-я часть - «Под прикрытием»
17:25 Лесник. «Золото», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Золото», 1-я часть
18:50 Лесник. «Золото», 2-я часть
19:45 След. Зайчик
20:40 След. Очень деликатная женщина
21:25 След. Слишком много воздуха
22:25 Свои-5. Бес калорий
23:10 Свои-3. Подозревается труп
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Статус
01:15 След. Лихоманка
01:55 След. Гонцы справедливости
02:30 След. Радио для взрослых
03:05 Прокурорская проверка. Последний ангел
04:00 Прокурорская проверка. Случай на стройке
Домашний
04:40 Понять. Простить. «Ранняя беременность». «Слишком быстро»
05:30 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведёмся!
09:15 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Необычное знакомство». «Блудная мать»
12:25 Порча. Старые раны
12:55 Знахарка. Баба Га
13:30 Верну любимого. Кубок Стэнли
14:00 Голоса ушедших душ. Прости, сынок
14:35 Пока все дома. 1-я - 4-я серии
19:00 Бывшие любимые. 1-я - 4-я серии
22:55 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
02:30 Порча. Старые раны
02:55 Знахарка. Баба Га
03:20 Верну любимого. Кубок Стэнли
03:50 Голоса ушедших душ. Прости, сынок
04:15 6 кадров
04:25 Понять. Простить. «Необычное знакомство». «Блудная мать»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 131-я серия
05:50 Открытый микрофон. 132-я серия - «Финал»
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 3. 27-я серия
09:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 27-я - 32-я серии
15:00 Полицейский с Рублевки-5. 1-я - 8-я серии
19:00 Ольга. Сезон 5. 74-я - 77-я серии
21:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 11-я серия
22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 30-я серия
23:00 Новые звёзды в Африке. 5-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я серия
01:50 Импровизация. Команды. 55-я серия
02:40 Импровизация. Команды. 56-я серия - «Финал«
03:50 Студия Союз. 62-я серия
04:30 Студия Союз. 65-я серия
СТС
05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Лунтик и его друзья
07:40 Детектив Финник
08:00 Против всех. Сезон 1. 2-я и 3-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:55 Лёд-2
12:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 10-я - 20-я серии
18:30 Против всех. Сезон 1. 2-я - 4-я серии
20:00 Люди в черном-2
21:45 Люди в черном-3
23:50 Неудержимые-2
01:40 Миллиард
03:15 Семейный бизнес
Матч ТВ
05:00 Якушин. Первый среди первых
06:00 Спортивный век
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Перейра - И. Адесанья
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Вид сверху
15:30 Все на Матч!
16:10 Футбол. Лига чемпионов. On-line
18:10 Новости
18:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир
21:20 Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» - «Челси». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Милан» (Италия) - «Наполи» (Италия)
02:55 Новости
03:00 География спорта. Иркутск
03:30 Смешанные единоборства. UFC. А. Перейра - И. Адесанья
04:35 Третий тайм
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Мотылек
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Кровь за кровь
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Стражи Отчизны. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Щит и меч. Обжалованию не подлежит
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Открытый космос
15:00 Военные новости
15:05 Открытый космос
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Военная приёмка
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Главный
01:20 Черные береты
02:35 Из всех орудий
03:20 Открытый космос
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва книжная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров
07:30 Новости культуры
07:35 Скажи мне, Новгород...
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Без вины виноватые. 2-я серия
09:30 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие второе
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Все, что на сердце у меня... Соловьев-Седой». Документальный фильм. 1987
12:20 Дороги старых мастеров. Палех
12:35 «Город №2». 80 лет НИЦ «Курчатовский институт»
13:15 Забытое ремесло. Цирюльник
13:30 Искусственный отбор
14:15 Завтра не умрет никогда. Наши крылья
15:00 Новости. Подробно. Кино
15:15 Библейский сюжет. Николай Рубцов «Пасха»
15:45 Белая студия
16:30 Телеспектакль «Пока бьется сердце». 1-я часть
17:55 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка
18:05 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм третий. «Возродить первобытную старину»
18:50 Цвет времени. Николай Ге
19:00 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие третье
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Без вины виноватые. 3-я серия
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:10 «Игорь Курчатов«. 80 лет НИЦ «Курчатовский институт»
21:40 Линия жизни. День космонавтики. Александр Александров
22:40 Обитель. 3-я серия - «Цивилизация»
23:40 Завтра не умрет никогда. Наши чипы
00:20 ХX век. «Все, что на сердце у меня... Соловьев-Седой». Документальный фильм. 1987
01:25 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм третий. «Возродить первобытную старину»
02:10 Андреевский крест
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия
05:10 Принцесса и дракон
06:10 Пятница News. 63-я серия
06:40 Снежная королева
08:00 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
09:00 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
10:10 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»
11:20 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия
14:10 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
15:20 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
16:30 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
17:40 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
19:00 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
20:10 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
21:40 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
22:50 Теперь я босс! Сезон 5. 1-я серия - «Гастропабы. Баттл»
00:10 Взрывная блондинка
02:10 Пятница News. 65-я серия
02:30 Телохранитель. Сезон 1. 3-я серия
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»
04:20 Пятница News. 64-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 21-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 15-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:10 Мультфильмы
07:40 Рожденные в СССР. Страна первых
08:40 Открытый космос. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Открытый космос. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
19:05 Назад в будущее
20:00 Слабое звено
20:55 Игра в кино. Спецвыпуск ко дню космонавтики
21:30 Меч. 19-я - 21-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:50 Дела судебные. Битва за будущее
01:35 Дела судебные. Новые истории
02:15 Сельская учительница
03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.