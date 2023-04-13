Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 13 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 13.04.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «За полчаса до весны». 5-я серия
22:45 Большая игра
23:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Любовь преодолеет всё. 7-я серия
22:20 Любовь преодолеет всё. 8-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 39-я серия
03:00 Дуэт по праву. 40-я серия
03:55 Пыльная работа. 19-я серия
ТВЦ
04:40 Назад в СССР. Космическая мечта
05:20 Мой герой. Галина Коньшина
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Онкомаркёры
08:45 Женская версия. Мышеловка. 3-я серия
09:43 Женская версия. Мышеловка. 4-я серия
10:40 Назад в СССР. Учат в школе
11:30 События
11:50 Охотница-2. 1-я серия
12:42 Охотница-2. 2-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Кемпо
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия
16:03 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Полные, вперёд!
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Там, где не бывает снега. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Когда красота ушла
23:10 Актёрские драмы. Убрать из кадра
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 4-й
01:25 Любовь первых
02:05 Марлен Дитрих. Возвращение невозможно
02:45 Осторожно, мошенники! Невесты-потрошители
03:15 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия
04:00 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия
04:40 Назад в СССР. Учат в школе
НТВ
04:50 Фемида видит. Когда я умру
05:40 Фемида видит. Рулетка
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Маскарад». «Розыгрыш». «Гнездо аиста». «Секретный завод»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Маскарад». «Розыгрыш». «Гнездо аиста». «Секретный завод»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Свадьба или тюрьма?
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Побег
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Смена власти
22:10 Метод Михайлова. «Профессор знает лучше», «Эхо войны»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Метод Михайлова. «Профессор знает лучше», «Эхо войны»
00:50 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука объяснит, как возникла Вселенная
01:50 УГРО-5. «Верная тема«, 1-я - 4-я серии
04:45 Фемида видит. «Черные люди«, 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Опера. Хроники убойного отдела. Завещание
06:20 Учитель в законе. Схватка. 1-я - 3-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе. Схватка. 3-я - 6-я серии
13:00 Известия
13:30 Лесник. 1-я часть - «Сын на три дня»
14:25 Лесник. 2-я часть - «Сын на три дня»
15:25 Лесник. «Воришка», 1-я часть
16:20 Лесник. «Воришка», 2-я часть
17:25 Лесник. 1-я часть - «Клад»
17:30 Известия
18:00 Лесник. 1-я часть - «Клад»
18:50 Лесник. 2-я часть - «Клад»
19:45 След. Часы смерти
20:40 След. Тариф «Натуральный«
21:25 След. Убей бодуна
22:25 Свои-5. Как художник художнику
23:10 Свои-3. Мертвая пустошь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Искренние извинения
01:15 След. До самых печенок
01:55 След. Блеск нищеты
02:30 След. Новичок
03:10 Прокурорская проверка. Погорелец
04:00 Прокурорская проверка. Правило невмешательста
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Необычное знакомство». «Блудная мать»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведёмся!
09:15 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Чужие тайны». «Украденная жизнь»
12:25 Порча. Нельзя молчать
12:55 Знахарка. Генеральша
13:30 Верну любимого. Чужая дочь
14:05 Голоса ушедших душ. За ширмой
14:40 Родные и близкие. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь во всём виновата. 1-я - 4-я серии
23:15 Мелодия любви. 1-я - 4-я серии
02:35 Порча. Нельзя молчать
03:00 Знахарка. Генеральша
03:25 Верну любимого. Чужая дочь
03:55 Голоса ушедших душ. За ширмой
04:20 6 кадров
04:25 Понять. Простить. «Чужие тайны». «Украденная жизнь»
ТНТ
04:30 Студия Союз. 65-я серия
05:20 Открытый микрофон. Дайджест. 133-я серия
06:10 Открытый микрофон. Дайджест. 134-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
08:30 Хочу перемен. 6-я серия
09:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 233-я - 237-я серии
11:30 Реальные пацаны. 238-я - 251-я серии
18:30 Ольга. Сезон 5. 74-я - 78-я серии
21:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 12-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 6-я серия
23:00 Концерты. Сезон 2. 13-я серия
00:00 Битва преподов
01:40 Импровизация. 234-я серия
02:30 Импровизация. Команды. Дайджест. 73-я серия
03:15 Студия Союз. 67-я серия
04:00 Студия Союз. 70-я серия
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. 135-я серия
СТС
03:15 Семейный бизнес
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Лунтик и его друзья
07:40 Детектив Финник
08:00 Против всех. Сезон 1. 3-я и 4-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:25 Миллиард
12:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 1-я - 11-я серии
18:30 Против всех. Сезон 1. 3-я - 5-я серии
20:00 После нашей эры
22:00 Неудержимые-3
00:25 Неудержимые
02:15 Семейный бизнес
Матч ТВ
05:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
06:00 Спортивный век
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Д. Альварес
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Большой хоккей
15:30 Все на Матч!
16:25 Футбол. Лига чемпионов. On-line
18:25 Новости
18:30 География спорта. Иркутск
19:00 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Рома» (Италия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - «Спортинг» (Португалия)
02:55 Новости
03:00 Ты в бане!
03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Д. Альварес
04:35 Человек из футбола
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Законопослушный гражданин
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Нечего терять
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
03:20 Открытый космос
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Щит и меч. Последний рубеж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:40 Ялта-45. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Ялта-45. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва оружейников. «Межконтинентальные баллистические ракеты. Р-7 и Р-16 против «Атлас» и «Титан»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Сошедшие с небес
00:50 Добровольцы
02:25 Главный
04:15 Вторжение
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Саввы Мамонтова
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Надежда Румянцева
07:30 Новости культуры
07:35 Душа Петербурга
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Без вины виноватые. 3-я серия
09:30 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие третье
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Бал Вячеслава Тихонова, или Герой нашего времени». 1998
12:30 Купола под водой
13:20 Забытое ремесло. Кормилица
13:35 Абсолютный слух
14:15 Завтра не умрет никогда. Наши чипы
15:00 Новости. Подробно. Театр
15:15 Моя любовь - Россия! Загадки Рюрикова городища и Ярославова дворища
15:45 «Партитура счастья». К 80-летию со дня рождения Николая Петрова
16:30 Телеспектакль «Пока бьется сердце». 2-я часть
17:40 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой
18:05 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм четвертый. «Рахманинов как церковный композитор»
19:00 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие четвертое
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Без вины виноватые. 4-я серия
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 Могучий мститель злых обид
21:55 Энигма. Гектор Инфансон
22:40 Обитель. 4-я серия - «Другой миф»
23:40 Завтра не умрет никогда. Золотой зелёный запас
00:20 ХX век. «Бал Вячеслава Тихонова, или Герой нашего времени». 1998
01:35 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм четвертый. «Рахманинов как церковный композитор»
02:25 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 5-я - 7-я серии
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 26-я - 28-я серии
05:40 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 5-я серия
05:45 Простоквашино. Сезон 1. 8-я - 11-я серии
06:10 Простоквашино. Сезон 1. 23-я серия
06:20 Пятница News. 64-я серия
06:40 Снежная королева-2. Перезаморозка
08:00 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»
09:00 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»
10:10 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
11:20 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия
14:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 12-я серия - «Безалкогольная свадьба VS классическая»
15:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 37-я серия - «Молодёжная свадьба VS Свадьба в стиле 90-х»
16:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»
19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»
21:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 13-я серия - «Канкун. Мексика»
22:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 54-я серия - «Свадьба миллионеров VS Свадьба экскаваторщиков»
00:00 Шоугелз
02:10 Пятница News. 66-я серия
02:40 Телохранитель. Сезон 1. 4-я серия
03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону»
04:20 Пятница News. 65-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:15 Открытый космос. 1-я и 2-я серии
07:05 Меч. 13-я - 16-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч. 16-я - 18-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч. 22-я - 25-я серии
01:10 Рожденные в СССР. К юбилею Б. Стругацкого
01:35 Дела судебные. Битва за будущее
02:05 Девушка спешит на свидание
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:30 Открытый космос. 3-я серия
Время начала передач - московское.