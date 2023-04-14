Телепрограмма, программа передач ТВ на 14 апреля 2023 года



Программа передач телеканалов ТВ России на 14 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 14.04.2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе

23:30 Вызов. Первые в космосе

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры« моей жизни«

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Телепрограмма на 15 апреля



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Вещая мелодия

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Моя Мелодия

23:30 Улыбка на ночь

00:30 Сказки мачехи

03:55 Пыльная работа. 20-я серия



ТВЦ



04:40 Назад в СССР. Учат в школе

05:20 Мой герой. Сергей Кемпо

06:00 Настроение

08:05 Большое кино. Большая перемена

08:40 Моя земля. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Моя земля. 4-я серия

12:35 Жених из хорошей семьи. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Жених из хорошей семьи. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Покорить Москву

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Сыщицы. 1-я серия

19:15 Сыщицы. 2-я серия

20:05 Сыщицы. Нож в спину. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Авантюры

00:55 Разные судьбы

02:40 Там, где не бывает снега. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:45 Фемида видит. «Черные люди«, 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Михалыч». «Последняя жертва». «Первая кровь». Корабль-призрак»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Михалыч». «Последняя жертва». «Первая кровь». Корабль-призрак»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Честь мундира

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Оттуда не возвращаются

22:10 Метод Михайлова. Пятница, 13

23:05 Метод Михайлова. Заложники

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:00 Захар Прилепин. Уроки русского

02:25 Квартирный вопрос

03:20 УГРО-5. «Саша плюс«, 1-я и 2-я серии

04:55 Жди меня



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Опера. Хроники убойного отдела. Воспитатель

06:30 Опера. Хроники убойного отдела. Непутевая

07:20 Свои-5. В темноте

08:15 Свои-5. Право на ошибку

09:00 Известия

09:30 Учитель в законе. Схватка. 7-я - 10-я серии

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Подарок для самого храброго», 1-я часть

14:25 Лесник. «Подарок для самого храброго», 2-я часть

15:25 Лесник. 1-я часть - «Без вести пропавший»

16:20 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»

17:25 Лесник. «Захват», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Захват», 1-я часть

18:55 Лесник. «Захват», 2-я часть

19:55 След. Мусоровоз для мусора

20:40 След. Стая товарищей

21:30 След. В неоплатном долгу

22:25 След. Брак под небесами

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Михаил Шуфутинский. Семейный альбом

01:00 Такая работа-2. Судебная ошибка

01:35 Такая работа-2. Невидимый след

02:15 Такая работа-2. Роковая встреча

02:55 Такая работа-2. Черный вторник

03:30 Такая работа-2. Идеальное убийство

04:10 Такая работа-2. Случайный свидетель

04:45 Такая работа-2. Смерть в чужой квартире



Домашний



04:25 Понять. Простить. «Чужие тайны». «Украденная жизнь»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:25 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Школа опыта». «Выход есть»

12:30 Порча. Лиловый след

13:00 Знахарка. Жернова

13:35 Верну любимого. Голос сердца

14:05 Голоса ушедших душ. Сашка

14:40 Бывшие любимые. 1-я - 4-я серии

19:00 Нам не жить друг без друга. 1-я - 4-я серии

23:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии

02:30 Порча. Лиловый след

02:55 Знахарка. Жернова

03:20 Верну любимого. Голос сердца

03:50 Голоса ушедших душ. Сашка

04:15 6 кадров

04:30 Понять. Простить. «Школа опыта». «Выход есть»



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Дайджест. 135-я серия

05:35 Открытый микрофон. Дайджест. 136-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 183-я - 198-я серии

17:00 Однажды в России. 210-я серия

18:00 Однажды в России. 212-я серия

19:00 Однажды в России. 218-я серия

20:00 Однажды в россии. 246-я серия

21:00 Комеди Клаб. 782-я серия

22:00 Комеди Клаб. 781-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 234-я серия

00:00 Стас. 1-я - 8-я серии

03:05 Импровизация. Команды. Дайджест. 74-я серия

03:50 Импровизация. Команды. 1-я серия

04:40 Студия Союз. 72-я серия



СТС



02:15 Семейный бизнес

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Лунтик и его друзья

07:40 Детектив Финник

08:00 Против всех. Сезон 1. 4-я и 5-я серии

09:00 После нашей эры

11:00 Уральские пельмени. Смехbook

11:55 Шоу «Уральских пельменей»

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 196-я серия - «География пельменей. «Франция»

21:00 Шоу «Уральских пельменей»

22:30 Битва каверов. Сезон 1. 4-я серия

00:05 Импровизаторы. 5-я серия

01:05 Неудержимые-2

02:45 Семейный бизнес



Матч ТВ



05:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

06:00 Спортивный век

06:30 Большой хоккей

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Тяжеловесы

12:35 Лица страны. Владлена Бобровникова

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Магия большого спорта

15:30 Все на Матч!

16:25 Футбол. Еврокубки. On-line

18:25 Новости

18:30 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Герта». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:10 Небесная грация

00:30 РецепТура

01:00 Баскетбол. Единая молодежная лига ВТБ. Финал 4-х

02:55 Новости

03:00 Вид сверху

03:30 Смешанные единоборства. UFC. Тяжеловесы

04:35 Всё о главном



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 По долгу службы

21:50 Принцесса Якудза

23:55 Похищение

01:35 Коломбиана

03:15 Темные тайны



Звезда



04:15 Вторжение

06:00 Гаишники. Фильмы 5-й - 7-й

09:00 Новости дня

09:20 Гаишники. Фильмы 5-й - 7-й

13:00 Новости дня

13:20 Гаишники. Фильмы 5-й - 7-й

14:10 Гаишники. Фильм 8-й - «Игры по правилам и без правил»

15:00 Военные новости

15:05 Гаишники. Фильм 8-й - «Игры по правилам и без правил»

16:50 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Оцеола

01:55 Северино

03:10 Сошедшие с небес

04:30 Из всех орудий



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва колокольная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Владимир Дружников

07:30 Новости культуры

07:35 Хранители жизни. Бурденко

08:15 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Без вины виноватые. 4-я серия

09:30 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие четвертое

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. Фильм-спектакль «Правда - хорошо, а счастье лучше». К 200-летию со дня рождения Александра Островского

12:50 Библиотека Петра: слово и дело

13:20 Забытое ремесло. Плакальщица

13:35 Власть факта. Реформы Дэн Сяопина и китайский путь

14:15 Завтра не умрет никогда. Золотой зелёный запас

15:00 Письма из провинции. Уфа

15:30 Энигма. Гектор Инфансон

16:15 Андреевский крест

17:00 Царская ложа

17:40 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России, Академический Большой хор «Мастера хорового пения». С. Рахманинов. «Колокола». Поэма для симфонического оркестра, хора и солистов

18:25 Линия жизни. 90 лет Юрию Оганесяну

19:30 Новости культуры

19:45 «Андрей Рублев«. Начала и пути«

20:25 Страсти по Андрею

23:45 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России, Академический Большой хор «Мастера хорового пения». С. Рахманинов. «Колокола». Поэма для симфонического оркестра, хора и солистов

00:30 Каменный цветок. Уральский сказ

01:50 Между двух океанов: дикая природа Коста-Рики

02:45 «Великолепный Гоша». «Заяц, который любил давать советы»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 29-я - 31-я серии

05:20 Простоквашино. Сезон 1. 13-я - 16-я серии

05:50 Пятница News. 65-я серия

06:10 Снежная королева-3. Огонь и лёд

07:50 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

09:00 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

10:00 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»

11:00 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия

14:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

15:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

16:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

17:10 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

18:20 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

19:50 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

21:00 Училки в законе. Сезон 3. 17-я - 20-я серии

23:00 Ангелы Чарли

01:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед

02:30 Пятница News. 67-я серия

03:00 Телохранитель. Сезон 1. 5-я серия

04:00 Пятница News. 66-я серия

04:20 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



МИР



05:00 Открытый космос. 3-я и 4-я серии

06:15 Меч. 19-я - 23-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч. 23-я - 25-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Зита и Гита

21:35 Вокзал для двоих

00:10 Женитьба Бальзаминова

01:40 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Островского

02:00 Моя любовь

03:15 Близнецы

04:40 Мультфильмы



Телепрограмма на 15 апреля



Время начала передач - московское.



















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