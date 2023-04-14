Телепрограмма, программа передач ТВ на 14 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 14 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 14.04.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе
23:30 Вызов. Первые в космосе
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры« моей жизни«
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Вещая мелодия
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Моя Мелодия
23:30 Улыбка на ночь
00:30 Сказки мачехи
03:55 Пыльная работа. 20-я серия
ТВЦ
04:40 Назад в СССР. Учат в школе
05:20 Мой герой. Сергей Кемпо
06:00 Настроение
08:05 Большое кино. Большая перемена
08:40 Моя земля. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Моя земля. 4-я серия
12:35 Жених из хорошей семьи. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Жених из хорошей семьи. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Покорить Москву
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Сыщицы. 1-я серия
19:15 Сыщицы. 2-я серия
20:05 Сыщицы. Нож в спину. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Авантюры
00:55 Разные судьбы
02:40 Там, где не бывает снега. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:45 Фемида видит. «Черные люди«, 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «Михалыч». «Последняя жертва». «Первая кровь». Корабль-призрак»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «Михалыч». «Последняя жертва». «Первая кровь». Корабль-призрак»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Честь мундира
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Оттуда не возвращаются
22:10 Метод Михайлова. Пятница, 13
23:05 Метод Михайлова. Заложники
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:00 Захар Прилепин. Уроки русского
02:25 Квартирный вопрос
03:20 УГРО-5. «Саша плюс«, 1-я и 2-я серии
04:55 Жди меня
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Опера. Хроники убойного отдела. Воспитатель
06:30 Опера. Хроники убойного отдела. Непутевая
07:20 Свои-5. В темноте
08:15 Свои-5. Право на ошибку
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе. Схватка. 7-я - 10-я серии
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Подарок для самого храброго», 1-я часть
14:25 Лесник. «Подарок для самого храброго», 2-я часть
15:25 Лесник. 1-я часть - «Без вести пропавший»
16:20 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»
17:25 Лесник. «Захват», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Захват», 1-я часть
18:55 Лесник. «Захват», 2-я часть
19:55 След. Мусоровоз для мусора
20:40 След. Стая товарищей
21:30 След. В неоплатном долгу
22:25 След. Брак под небесами
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Михаил Шуфутинский. Семейный альбом
01:00 Такая работа-2. Судебная ошибка
01:35 Такая работа-2. Невидимый след
02:15 Такая работа-2. Роковая встреча
02:55 Такая работа-2. Черный вторник
03:30 Такая работа-2. Идеальное убийство
04:10 Такая работа-2. Случайный свидетель
04:45 Такая работа-2. Смерть в чужой квартире
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Чужие тайны». «Украденная жизнь»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:25 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Школа опыта». «Выход есть»
12:30 Порча. Лиловый след
13:00 Знахарка. Жернова
13:35 Верну любимого. Голос сердца
14:05 Голоса ушедших душ. Сашка
14:40 Бывшие любимые. 1-я - 4-я серии
19:00 Нам не жить друг без друга. 1-я - 4-я серии
23:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии
02:30 Порча. Лиловый след
02:55 Знахарка. Жернова
03:20 Верну любимого. Голос сердца
03:50 Голоса ушедших душ. Сашка
04:15 6 кадров
04:30 Понять. Простить. «Школа опыта». «Выход есть»
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. 135-я серия
05:35 Открытый микрофон. Дайджест. 136-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 5. 183-я - 198-я серии
17:00 Однажды в России. 210-я серия
18:00 Однажды в России. 212-я серия
19:00 Однажды в России. 218-я серия
20:00 Однажды в россии. 246-я серия
21:00 Комеди Клаб. 782-я серия
22:00 Комеди Клаб. 781-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 234-я серия
00:00 Стас. 1-я - 8-я серии
03:05 Импровизация. Команды. Дайджест. 74-я серия
03:50 Импровизация. Команды. 1-я серия
04:40 Студия Союз. 72-я серия
СТС
02:15 Семейный бизнес
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Лунтик и его друзья
07:40 Детектив Финник
08:00 Против всех. Сезон 1. 4-я и 5-я серии
09:00 После нашей эры
11:00 Уральские пельмени. Смехbook
11:55 Шоу «Уральских пельменей»
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 196-я серия - «География пельменей. «Франция»
21:00 Шоу «Уральских пельменей»
22:30 Битва каверов. Сезон 1. 4-я серия
00:05 Импровизаторы. 5-я серия
01:05 Неудержимые-2
02:45 Семейный бизнес
Матч ТВ
05:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
06:00 Спортивный век
06:30 Большой хоккей
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Тяжеловесы
12:35 Лица страны. Владлена Бобровникова
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Магия большого спорта
15:30 Все на Матч!
16:25 Футбол. Еврокубки. On-line
18:25 Новости
18:30 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Герта». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:10 Небесная грация
00:30 РецепТура
01:00 Баскетбол. Единая молодежная лига ВТБ. Финал 4-х
02:55 Новости
03:00 Вид сверху
03:30 Смешанные единоборства. UFC. Тяжеловесы
04:35 Всё о главном
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 По долгу службы
21:50 Принцесса Якудза
23:55 Похищение
01:35 Коломбиана
03:15 Темные тайны
Звезда
04:15 Вторжение
06:00 Гаишники. Фильмы 5-й - 7-й
09:00 Новости дня
09:20 Гаишники. Фильмы 5-й - 7-й
13:00 Новости дня
13:20 Гаишники. Фильмы 5-й - 7-й
14:10 Гаишники. Фильм 8-й - «Игры по правилам и без правил»
15:00 Военные новости
15:05 Гаишники. Фильм 8-й - «Игры по правилам и без правил»
16:50 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Оцеола
01:55 Северино
03:10 Сошедшие с небес
04:30 Из всех орудий
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва колокольная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Владимир Дружников
07:30 Новости культуры
07:35 Хранители жизни. Бурденко
08:15 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Без вины виноватые. 4-я серия
09:30 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие четвертое
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. Фильм-спектакль «Правда - хорошо, а счастье лучше». К 200-летию со дня рождения Александра Островского
12:50 Библиотека Петра: слово и дело
13:20 Забытое ремесло. Плакальщица
13:35 Власть факта. Реформы Дэн Сяопина и китайский путь
14:15 Завтра не умрет никогда. Золотой зелёный запас
15:00 Письма из провинции. Уфа
15:30 Энигма. Гектор Инфансон
16:15 Андреевский крест
17:00 Царская ложа
17:40 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России, Академический Большой хор «Мастера хорового пения». С. Рахманинов. «Колокола». Поэма для симфонического оркестра, хора и солистов
18:25 Линия жизни. 90 лет Юрию Оганесяну
19:30 Новости культуры
19:45 «Андрей Рублев«. Начала и пути«
20:25 Страсти по Андрею
23:45 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России, Академический Большой хор «Мастера хорового пения». С. Рахманинов. «Колокола». Поэма для симфонического оркестра, хора и солистов
00:30 Каменный цветок. Уральский сказ
01:50 Между двух океанов: дикая природа Коста-Рики
02:45 «Великолепный Гоша». «Заяц, который любил давать советы»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 29-я - 31-я серии
05:20 Простоквашино. Сезон 1. 13-я - 16-я серии
05:50 Пятница News. 65-я серия
06:10 Снежная королева-3. Огонь и лёд
07:50 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
09:00 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
10:00 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»
11:00 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия
14:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
15:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
16:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
17:10 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
18:20 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
19:50 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
21:00 Училки в законе. Сезон 3. 17-я - 20-я серии
23:00 Ангелы Чарли
01:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед
02:30 Пятница News. 67-я серия
03:00 Телохранитель. Сезон 1. 5-я серия
04:00 Пятница News. 66-я серия
04:20 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
МИР
05:00 Открытый космос. 3-я и 4-я серии
06:15 Меч. 19-я - 23-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч. 23-я - 25-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Зита и Гита
21:35 Вокзал для двоих
00:10 Женитьба Бальзаминова
01:40 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Островского
02:00 Моя любовь
03:15 Близнецы
04:40 Мультфильмы
Время начала передач - московское.