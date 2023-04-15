Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 15 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 15.04.2023

Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 Храм Гроба Господня

13:00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима

14:20 Новости

14:30 Иисус. Земной путь

15:20 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»

18:00 Вечерние новости

18:20 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»

19:20 Сегодня вечером. Пасхальное чудо

21:00 Время

21:30 «Одна». История чудесного спасения

23:30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Перепелиные яйца

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Доктор Мясников

12:00 Вести

13:00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима

14:20 Вести

15:00 Тому, что было - не бывать

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Красивые песни о душе

20:00 Вести

21:00 Доктор Счастье

23:00 Вести

23:30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя

02:15 Я буду рядом

04:10 Течёт река Волга



ТВЦ



04:50 Там, где не бывает снега. 4-я серия

05:35 Закон и порядок

06:00 Охотница. 1-я серия

06:46 Охотница. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Солотчу. Иллюминированные рукописи и бестиарии. Продолжение беседы

08:00 «Несерьёзные люди». Юмористический концерт

09:40 Сыщицы. 1-я серия

10:34 Сыщицы. 2-я серия

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 «Не могу сказать «Прощай»

13:40 Возраст счастья. 1-я серия

14:30 События

14:45 Возраст счастья. 2-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Дорогие товарищи. Хлопковое дело

00:10 90-е. Золото партии

00:55 Специальный репортаж. Посмотрите наверх

01:20 Хватит слухов! 82-я серия

01:45 Актёрские драмы. Обманутые жёны

02:25 Актёрские драмы. Печки-лавочки

03:05 Актёрские драмы. Криминальный талант

03:50 Актёрские драмы. Полные, вперёд!

04:30 Актёрские драмы. Покорить Москву



НТВ



04:55 Жди меня

05:40 Двое в чужом доме

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из Иерусалима

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 «Страна талантов». Новый сезон

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юбилей Валерии

02:15 Дачный ответ

03:05 УГРО-5. «Саша плюс«, 3-я и 4-я серии

04:50 Контракт на любовь



Пятый канал



05:00 Такая работа-2. Смерть в чужой квартире

05:25 Такая работа-2. Выкуп

06:05 Такая работа-2. Самое дорогое

06:40 Такая работа-2. Эхо прошлого

07:20 Такая работа-2. Непридуманное убийство

08:10 Свои-5. Ночные дежурства

08:55 Свои-5. Авиатор

09:45 Светская хроника

10:45 Чужой район-2. Защита

11:45 Чужой район-2. Справедливость

12:40 Чужой район-2. Дружина

13:40 Чужой район-2. Ловушка

14:35 Чужой район-2. Письмо

15:30 Чужой район-2. Царь воды

16:25 Чужой район-2. Расплата

17:20 Чужой район-2. Побег

18:20 След. Челхантер

19:10 След. Скажите, как меня зовут

19:55 След. Самые родные

20:45 След. Сорок бочек арестантов

21:35 След. Вечеринка века

22:25 След. Другие люди

23:15 След. Не верь глазам своим

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Загадочная смерть

01:55 Прокурорская проверка. Как я провел лето

02:50 Прокурорская проверка. Как я провел лето-2

03:40 Прокурорская проверка. Колдовские тайны

04:30 Прокурорская проверка. Грибной сезон



Домашний



04:30 Понять. Простить. «Школа опыта». «Выход есть»

05:20 По делам несовершеннолетних

05:50 Как выйти замуж за миллионера

06:30 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 4-я серии

08:55 Улыбка пересмешника. 1-я - 8-я серии

19:00 Истерзанная. 1-я - 4-я серии

22:30 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии

02:10 От ненависти до любви. 7-я - 10-я серии



ТНТ



04:40 Студия Союз. 72-я серия

05:30 Открытый микрофон. 137-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

07:00 СашаТаня. Сезон 5. 199-я - 202-я серии

09:00 Бьюти Баттл. 8-я серия

09:30 Модные игры. Сезон 3. 28-я серия

10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 12-я серия

10:30 Битва экстрасенсов. 370-я серия

12:00 Битва экстрасенсов. 371-я - 374-я серии

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 36-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 37-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 28-я серия

23:00 Женский стендап. 73-я серия

00:00 Приплыли!

02:10 Импровизация. Команды. 2-я серия

03:00 Импровизация. Команды. 3-я серия

03:50 Студия Союз. 73-я серия

04:30 Студия Союз. 74-я серия



СТС



02:45 Семейный бизнес

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек». 43-я серия

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 252-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 253-я серия

10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 9-я серия - «Финал», 2-я часть

13:00 Люди в чёрном

14:55 Люди в черном-2

16:40 Люди в черном-3

18:40 Люди в чёрном. Интернэшнл

21:00 Лулу и Бриггс

23:00 Форрест Гамп

01:45 Неудержимые-3

03:40 Последний из Магикян



Матч ТВ



05:00 Футбол. Еврокубки. Обзор

06:00 Спортивный век

06:30 РецепТура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Необыкновенный матч

10:25 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур

11:25 Футбол. Первая Лига. «Енисей» (Красноярск) - «Балтика» (Калининградская область). Прямой эфир

13:30 Все на Матч!

13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» - «Химки». Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Урал» - ЦСКА. Прямой эфир

18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

21:10 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Интер» - «Монца»

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Форталеза» - «Интернасьонал». Прямой эфир

02:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

02:55 Новости

03:00 Магия большого спорта

03:30 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - А. Аллен. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Почему Киев выбирает террор?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Шайка Зеленского: 7 моральных уродов

18:00 День независимости

20:45 День независимости: Возрождение

23:05 Прибытие

01:20 Нечего терять

02:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:30 Из всех орудий

05:10 Розыгрыш

06:45 Большое космическое путешествие

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:25 Александр Невский

11:45 Легенды музыки. Людмила Гурченко

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Война в эфире. Советские связисты против корпуса связи вермахта

14:30 Легенды кино. Евгений Жариков

15:15 Время героев

15:35 Главный день. Королева Тронхейма

16:20 Битва оружейников

17:10 Пять минут страха

18:00 Новости дня

18:30 Пять минут страха

19:40 Кодовое название «Южный гром«

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 2-я серия - «Отборочный тур»

23:55 Десять мгновений. Олег Масленников-Войтов

00:45 Александр Невский

02:35 Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера

03:10 Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)

04:30 Улика из прошлого. Тайны чудотворных икон



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Николай Рубцов «Пасха»

07:05 «А снег идет...». «Тигренок на подсолнухе»

07:30 Каменный цветок. Уральский сказ

08:50 Звезды о Небе. Илзе Лиепа

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Дым Отечества

11:45 Эрмитаж

12:20 Звезды о Небе. Юрий Вяземский

12:50 Между двух океанов: дикая природа Коста-Рики

13:45 Рассказы из русской истории

14:50 Надежда Катаева-Лыткина. Спасти дом Марины

15:20 Концерт хора Валаамского монастыря в Московском международном Доме музыки

16:20 Огонь

17:45 Доживем до понедельника

19:30 Новости культуры

19:45 Звезды о Небе. Наталия Нарочницкая

20:15 Концерт Олега Погудина в Московском международном Доме музыки

21:10 Россия в Святой земле

22:20 Сердце не камень

00:35 С. Рахманинов. «Всенощное бдение»

01:30 Огонь

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я - 10-я серии

05:20 Пятница News. 66-я серия

05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 32-я - 35-я серии

06:10 Простоквашино. Сезон 1. 18-я - 25-я серии

07:00 Чудо-Юдо

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 6-я серия

09:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»

10:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 12-я серия - «Сингапур«

11:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»

13:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 11-я серия - «Традиционная свадьба VS свадьба в стиле мюзикла»

15:30 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 22-я серия - «Свадьба в эко-формате VS Свадьба в стиле бохо»

17:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»

19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»

20:50 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 27-я серия - «Королевская свадьба VS Свадьба в железнодорожной тематике»

22:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 3-я серия

00:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед

01:50 Телохранитель. Сезон 1. 6-я серия

03:00 Пятница News. 66-я серия

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»

04:20 Пятница News. 66-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:25 Табор уходит в небо

08:10 Наше кино. История большой любви. Стругацкие на экране. К юбилею Б. Стругацкого

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Зита и Гита

13:00 Женитьба Бальзаминова

14:50 Анна Герман. Тайна белого ангела. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 Анна Герман. Тайна белого ангела. 2-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:45 Анна Герман. Тайна белого ангела. 4-я - 10-я серии

01:15 Тайны времени. В начале было слово

02:00 Музыкальная история

03:20 Свинарка и пастух

04:45 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма, программа передач ТВ на 14 апреля 2023 года Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 апреля 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 12 апреля 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 11 апреля 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 10 апреля 2023 ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



