Телепрограмма, программа передач ТВ на 15 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 15 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 15.04.2023
Первый канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 Храм Гроба Господня
13:00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима
14:20 Новости
14:30 Иисус. Земной путь
15:20 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»
18:00 Вечерние новости
18:20 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»
19:20 Сегодня вечером. Пасхальное чудо
21:00 Время
21:30 «Одна». История чудесного спасения
23:30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Перепелиные яйца
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Доктор Мясников
12:00 Вести
13:00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима
14:20 Вести
15:00 Тому, что было - не бывать
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Красивые песни о душе
20:00 Вести
21:00 Доктор Счастье
23:00 Вести
23:30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя
02:15 Я буду рядом
04:10 Течёт река Волга
ТВЦ
04:50 Там, где не бывает снега. 4-я серия
05:35 Закон и порядок
06:00 Охотница. 1-я серия
06:46 Охотница. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Солотчу. Иллюминированные рукописи и бестиарии. Продолжение беседы
08:00 «Несерьёзные люди». Юмористический концерт
09:40 Сыщицы. 1-я серия
10:34 Сыщицы. 2-я серия
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 «Не могу сказать «Прощай»
13:40 Возраст счастья. 1-я серия
14:30 События
14:45 Возраст счастья. 2-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Дорогие товарищи. Хлопковое дело
00:10 90-е. Золото партии
00:55 Специальный репортаж. Посмотрите наверх
01:20 Хватит слухов! 82-я серия
01:45 Актёрские драмы. Обманутые жёны
02:25 Актёрские драмы. Печки-лавочки
03:05 Актёрские драмы. Криминальный талант
03:50 Актёрские драмы. Полные, вперёд!
04:30 Актёрские драмы. Покорить Москву
НТВ
04:55 Жди меня
05:40 Двое в чужом доме
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из Иерусалима
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 «Страна талантов». Новый сезон
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юбилей Валерии
02:15 Дачный ответ
03:05 УГРО-5. «Саша плюс«, 3-я и 4-я серии
04:50 Контракт на любовь
Пятый канал
05:00 Такая работа-2. Смерть в чужой квартире
05:25 Такая работа-2. Выкуп
06:05 Такая работа-2. Самое дорогое
06:40 Такая работа-2. Эхо прошлого
07:20 Такая работа-2. Непридуманное убийство
08:10 Свои-5. Ночные дежурства
08:55 Свои-5. Авиатор
09:45 Светская хроника
10:45 Чужой район-2. Защита
11:45 Чужой район-2. Справедливость
12:40 Чужой район-2. Дружина
13:40 Чужой район-2. Ловушка
14:35 Чужой район-2. Письмо
15:30 Чужой район-2. Царь воды
16:25 Чужой район-2. Расплата
17:20 Чужой район-2. Побег
18:20 След. Челхантер
19:10 След. Скажите, как меня зовут
19:55 След. Самые родные
20:45 След. Сорок бочек арестантов
21:35 След. Вечеринка века
22:25 След. Другие люди
23:15 След. Не верь глазам своим
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Загадочная смерть
01:55 Прокурорская проверка. Как я провел лето
02:50 Прокурорская проверка. Как я провел лето-2
03:40 Прокурорская проверка. Колдовские тайны
04:30 Прокурорская проверка. Грибной сезон
Домашний
04:30 Понять. Простить. «Школа опыта». «Выход есть»
05:20 По делам несовершеннолетних
05:50 Как выйти замуж за миллионера
06:30 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 4-я серии
08:55 Улыбка пересмешника. 1-я - 8-я серии
19:00 Истерзанная. 1-я - 4-я серии
22:30 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии
02:10 От ненависти до любви. 7-я - 10-я серии
ТНТ
04:40 Студия Союз. 72-я серия
05:30 Открытый микрофон. 137-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
07:00 СашаТаня. Сезон 5. 199-я - 202-я серии
09:00 Бьюти Баттл. 8-я серия
09:30 Модные игры. Сезон 3. 28-я серия
10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 12-я серия
10:30 Битва экстрасенсов. 370-я серия
12:00 Битва экстрасенсов. 371-я - 374-я серии
18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 36-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 37-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 28-я серия
23:00 Женский стендап. 73-я серия
00:00 Приплыли!
02:10 Импровизация. Команды. 2-я серия
03:00 Импровизация. Команды. 3-я серия
03:50 Студия Союз. 73-я серия
04:30 Студия Союз. 74-я серия
СТС
02:45 Семейный бизнес
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек». 43-я серия
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 252-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 253-я серия
10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 9-я серия - «Финал», 2-я часть
13:00 Люди в чёрном
14:55 Люди в черном-2
16:40 Люди в черном-3
18:40 Люди в чёрном. Интернэшнл
21:00 Лулу и Бриггс
23:00 Форрест Гамп
01:45 Неудержимые-3
03:40 Последний из Магикян
Матч ТВ
05:00 Футбол. Еврокубки. Обзор
06:00 Спортивный век
06:30 РецепТура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Необыкновенный матч
10:25 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур
11:25 Футбол. Первая Лига. «Енисей» (Красноярск) - «Балтика» (Калининградская область). Прямой эфир
13:30 Все на Матч!
13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» - «Химки». Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Урал» - ЦСКА. Прямой эфир
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
21:10 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Интер» - «Монца»
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Форталеза» - «Интернасьонал». Прямой эфир
02:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
02:55 Новости
03:00 Магия большого спорта
03:30 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - А. Аллен. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Почему Киев выбирает террор?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Шайка Зеленского: 7 моральных уродов
18:00 День независимости
20:45 День независимости: Возрождение
23:05 Прибытие
01:20 Нечего терять
02:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:30 Из всех орудий
05:10 Розыгрыш
06:45 Большое космическое путешествие
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:25 Александр Невский
11:45 Легенды музыки. Людмила Гурченко
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров. Война в эфире. Советские связисты против корпуса связи вермахта
14:30 Легенды кино. Евгений Жариков
15:15 Время героев
15:35 Главный день. Королева Тронхейма
16:20 Битва оружейников
17:10 Пять минут страха
18:00 Новости дня
18:30 Пять минут страха
19:40 Кодовое название «Южный гром«
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 2-я серия - «Отборочный тур»
23:55 Десять мгновений. Олег Масленников-Войтов
00:45 Александр Невский
02:35 Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера
03:10 Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)
04:30 Улика из прошлого. Тайны чудотворных икон
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Николай Рубцов «Пасха»
07:05 «А снег идет...». «Тигренок на подсолнухе»
07:30 Каменный цветок. Уральский сказ
08:50 Звезды о Небе. Илзе Лиепа
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Дым Отечества
11:45 Эрмитаж
12:20 Звезды о Небе. Юрий Вяземский
12:50 Между двух океанов: дикая природа Коста-Рики
13:45 Рассказы из русской истории
14:50 Надежда Катаева-Лыткина. Спасти дом Марины
15:20 Концерт хора Валаамского монастыря в Московском международном Доме музыки
16:20 Огонь
17:45 Доживем до понедельника
19:30 Новости культуры
19:45 Звезды о Небе. Наталия Нарочницкая
20:15 Концерт Олега Погудина в Московском международном Доме музыки
21:10 Россия в Святой земле
22:20 Сердце не камень
00:35 С. Рахманинов. «Всенощное бдение»
01:30 Огонь
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я - 10-я серии
05:20 Пятница News. 66-я серия
05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 32-я - 35-я серии
06:10 Простоквашино. Сезон 1. 18-я - 25-я серии
07:00 Чудо-Юдо
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 6-я серия
09:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»
10:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 12-я серия - «Сингапур«
11:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»
13:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 11-я серия - «Традиционная свадьба VS свадьба в стиле мюзикла»
15:30 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 22-я серия - «Свадьба в эко-формате VS Свадьба в стиле бохо»
17:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»
19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»
20:50 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 27-я серия - «Королевская свадьба VS Свадьба в железнодорожной тематике»
22:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 3-я серия
00:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед
01:50 Телохранитель. Сезон 1. 6-я серия
03:00 Пятница News. 66-я серия
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»
04:20 Пятница News. 66-я серия
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:25 Табор уходит в небо
08:10 Наше кино. История большой любви. Стругацкие на экране. К юбилею Б. Стругацкого
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Зита и Гита
13:00 Женитьба Бальзаминова
14:50 Анна Герман. Тайна белого ангела. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:15 Анна Герман. Тайна белого ангела. 2-я - 4-я серии
18:30 Новости
18:45 Анна Герман. Тайна белого ангела. 4-я - 10-я серии
01:15 Тайны времени. В начале было слово
02:00 Музыкальная история
03:20 Свинарка и пастух
04:45 Мультфильмы
Время начала передач - московское.