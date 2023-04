Телепрограмма, программа передач ТВ на 15 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 15 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 15.04.2023



Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 Храм Гроба Господня

13:00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима

14:20 Новости

14:30 Иисус. Земной путь

15:20 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»

18:00 Вечерние новости

18:20 Крещение Руси. 1-я серия - «Тьма». 2-я серия - «Зарница». 3-я серия - «Денница». 4-я серия - «Солнце»

19:20 Сегодня вечером. Пасхальное чудо

21:00 Время

21:30 «Одна». История чудесного спасения

23:30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Перепелиные яйца

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Доктор Мясников

12:00 Вести

13:00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима

14:20 Вести

15:00 Тому, что было - не бывать

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Красивые песни о душе

20:00 Вести

21:00 Доктор Счастье

23:00 Вести

23:30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя

02:15 Я буду рядом

04:10 Течёт река Волга



ТВЦ



04:50 Там, где не бывает снега. 4-я серия

05:35 Закон и порядок

06:00 Охотница. 1-я серия

06:46 Охотница. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Солотчу. Иллюминированные рукописи и бестиарии. Продолжение беседы

08:00 «Несерьёзные люди». Юмористический концерт

09:40 Сыщицы. 1-я серия

10:34 Сыщицы. 2-я серия

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 «Не могу сказать «Прощай»

13:40 Возраст счастья. 1-я серия

14:30 События

14:45 Возраст счастья. 2-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Дорогие товарищи. Хлопковое дело

00:10 90-е. Золото партии

00:55 Специальный репортаж. Посмотрите наверх

01:20 Хватит слухов! 82-я серия

01:45 Актёрские драмы. Обманутые жёны

02:25 Актёрские драмы. Печки-лавочки

03:05 Актёрские драмы. Криминальный талант

03:50 Актёрские драмы. Полные, вперёд!

04:30 Актёрские драмы. Покорить Москву



НТВ



04:55 Жди меня

05:40 Двое в чужом доме

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из Иерусалима

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 «Страна талантов». Новый сезон

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юбилей Валерии

02:15 Дачный ответ

03:05 УГРО-5. «Саша плюс«, 3-я и 4-я серии

04:50 Контракт на любовь



Пятый канал



05:00 Такая работа-2. Смерть в чужой квартире

05:25 Такая работа-2. Выкуп

06:05 Такая работа-2. Самое дорогое

06:40 Такая работа-2. Эхо прошлого

07:20 Такая работа-2. Непридуманное убийство

08:10 Свои-5. Ночные дежурства

08:55 Свои-5. Авиатор

09:45 Светская хроника

10:45 Чужой район-2. Защита

11:45 Чужой район-2. Справедливость

12:40 Чужой район-2. Дружина

13:40 Чужой район-2. Ловушка

14:35 Чужой район-2. Письмо

15:30 Чужой район-2. Царь воды

16:25 Чужой район-2. Расплата

17:20 Чужой район-2. Побег

18:20 След. Челхантер

19:10 След. Скажите, как меня зовут

19:55 След. Самые родные

20:45 След. Сорок бочек арестантов

21:35 След. Вечеринка века

22:25 След. Другие люди

23:15 След. Не верь глазам своим

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Загадочная смерть

01:55 Прокурорская проверка. Как я провел лето

02:50 Прокурорская проверка. Как я провел лето-2

03:40 Прокурорская проверка. Колдовские тайны

04:30 Прокурорская проверка. Грибной сезон



Домашний



04:30 Понять. Простить. «Школа опыта». «Выход есть»

05:20 По делам несовершеннолетних

05:50 Как выйти замуж за миллионера

06:30 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 4-я серии

08:55 Улыбка пересмешника. 1-я - 8-я серии

19:00 Истерзанная. 1-я - 4-я серии

22:30 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии

02:10 От ненависти до любви. 7-я - 10-я серии



ТНТ



04:40 Студия Союз. 72-я серия

05:30 Открытый микрофон. 137-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

07:00 СашаТаня. Сезон 5. 199-я - 202-я серии

09:00 Бьюти Баттл. 8-я серия

09:30 Модные игры. Сезон 3. 28-я серия

10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 12-я серия

10:30 Битва экстрасенсов. 370-я серия

12:00 Битва экстрасенсов. 371-я - 374-я серии

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 36-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 37-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 28-я серия

23:00 Женский стендап. 73-я серия

00:00 Приплыли!

02:10 Импровизация. Команды. 2-я серия

03:00 Импровизация. Команды. 3-я серия

03:50 Студия Союз. 73-я серия

04:30 Студия Союз. 74-я серия



СТС



02:45 Семейный бизнес

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек». 43-я серия

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 252-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 253-я серия

10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 9-я серия - «Финал», 2-я часть

13:00 Люди в чёрном

14:55 Люди в черном-2

16:40 Люди в черном-3

18:40 Люди в чёрном. Интернэшнл

21:00 Лулу и Бриггс

23:00 Форрест Гамп

01:45 Неудержимые-3

03:40 Последний из Магикян



Матч ТВ



05:00 Футбол. Еврокубки. Обзор

06:00 Спортивный век

06:30 РецепТура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Необыкновенный матч

10:25 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур

11:25 Футбол. Первая Лига. «Енисей» (Красноярск) - «Балтика» (Калининградская область). Прямой эфир

13:30 Все на Матч!

13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» - «Химки». Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Урал» - ЦСКА. Прямой эфир

18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

21:10 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Интер» - «Монца»

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Форталеза» - «Интернасьонал». Прямой эфир

02:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

02:55 Новости

03:00 Магия большого спорта

03:30 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - А. Аллен. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Почему Киев выбирает террор?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Шайка Зеленского: 7 моральных уродов

18:00 День независимости

20:45 День независимости: Возрождение

23:05 Прибытие

01:20 Нечего терять

02:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:30 Из всех орудий

05:10 Розыгрыш

06:45 Большое космическое путешествие

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:25 Александр Невский

11:45 Легенды музыки. Людмила Гурченко

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Война в эфире. Советские связисты против корпуса связи вермахта

14:30 Легенды кино. Евгений Жариков

15:15 Время героев

15:35 Главный день. Королева Тронхейма

16:20 Битва оружейников

17:10 Пять минут страха

18:00 Новости дня

18:30 Пять минут страха

19:40 Кодовое название «Южный гром«

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 2-я серия - «Отборочный тур»

23:55 Десять мгновений. Олег Масленников-Войтов

00:45 Александр Невский

02:35 Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера

03:10 Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)

04:30 Улика из прошлого. Тайны чудотворных икон



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Николай Рубцов «Пасха»

07:05 «А снег идет...». «Тигренок на подсолнухе»

07:30 Каменный цветок. Уральский сказ

08:50 Звезды о Небе. Илзе Лиепа

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Дым Отечества

11:45 Эрмитаж

12:20 Звезды о Небе. Юрий Вяземский

12:50 Между двух океанов: дикая природа Коста-Рики

13:45 Рассказы из русской истории

14:50 Надежда Катаева-Лыткина. Спасти дом Марины

15:20 Концерт хора Валаамского монастыря в Московском международном Доме музыки

16:20 Огонь

17:45 Доживем до понедельника

19:30 Новости культуры

19:45 Звезды о Небе. Наталия Нарочницкая

20:15 Концерт Олега Погудина в Московском международном Доме музыки

21:10 Россия в Святой земле

22:20 Сердце не камень

00:35 С. Рахманинов. «Всенощное бдение»

01:30 Огонь

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я - 10-я серии

05:20 Пятница News. 66-я серия

05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 32-я - 35-я серии

06:10 Простоквашино. Сезон 1. 18-я - 25-я серии

07:00 Чудо-Юдо

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 6-я серия

09:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»

10:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 12-я серия - «Сингапур«

11:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»

13:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 11-я серия - «Традиционная свадьба VS свадьба в стиле мюзикла»

15:30 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 22-я серия - «Свадьба в эко-формате VS Свадьба в стиле бохо»

17:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»

19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»

20:50 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 27-я серия - «Королевская свадьба VS Свадьба в железнодорожной тематике»

22:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 3-я серия

00:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед

01:50 Телохранитель. Сезон 1. 6-я серия

03:00 Пятница News. 66-я серия

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»

04:20 Пятница News. 66-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:25 Табор уходит в небо

08:10 Наше кино. История большой любви. Стругацкие на экране. К юбилею Б. Стругацкого

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Зита и Гита

13:00 Женитьба Бальзаминова

14:50 Анна Герман. Тайна белого ангела. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 Анна Герман. Тайна белого ангела. 2-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:45 Анна Герман. Тайна белого ангела. 4-я - 10-я серии

01:15 Тайны времени. В начале было слово

02:00 Музыкальная история

03:20 Свинарка и пастух

04:45 Мультфильмы



Время начала передач - московское.