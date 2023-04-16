Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 16 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 16.04.2023

Первый канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Волгоград

11:10 «Повара на колесах». Ростов-на-Дону

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 «Одна». История чудесного спасения

16:10 «Владимир Мулявин. «Песняры»

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. Финал

23:55 «Владимир Мулявин. «Песняры»

01:30 «На футболе с Денисом Казанским»

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



04:10 Течёт река Волга

06:05 Формула счастья

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:35 Несладкая месть

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Формула счастья



ТВЦ



04:30 Актёрские драмы. Покорить Москву

05:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:20 Годунов и Барышников. Победителей не судят

06:10 Охотница-2. 1-я - 2-я серии

07:40 «Не могу сказать «Прощай»

09:15 Здоровый смысл

09:45 Сыщицы. Нож в спину. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Разные судьбы

13:50 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «В круге смеха». Юмористический концерт

16:00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя

17:10 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии

20:35 Дверь в прошлое. 1-я - 4-я серии

00:00 События

00:15 Призраки Арбата. 1-я - 2-я серии

01:45 Петровка, 38

02:00 Возраст счастья. 1-я - 4-я серии

04:55 Олег Ефремов. Последнее признание



НТВ



04:50 Контракт на любовь

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон

23:20 Звезды сошлись

00:50 Основано на реальных событиях

03:25 УГРО-5. «Семейные традиции», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Грибной сезон

05:20 Прокурорская проверка. Осторожно, отпуск

06:10 Опера. Хроники убойного отдела. «Сафари для покойника», 1-я часть

06:55 Опера. Хроники убойного отдела. «Сафари для покойника», 2-я часть

07:45 Опера. Хроники убойного отдела. Чужая

08:40 Ленинград 46. 1-я - 10-я серии

18:35 След. Семейка Адамова

19:25 След. Даму сдавали в багаж

20:20 След. В своем праве

21:10 След. Нерожденный дважды

22:05 След. Робин Гуд

22:50 След. Лизкин дом

23:40 След. Вторая половина

00:35 След. Беспризорник

01:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Тело и дело», 1-я часть

02:00 Опера. Хроники убойного отдела. «Тело и дело», 2-я часть

02:45 Опера. Хроники убойного отдела. Ключ к разгадке

03:30 Опера. Хроники убойного отдела. «Cквозное ранение», 1-я часть

04:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Cквозное ранение», 2-я часть



Домашний



02:10 От ненависти до любви. 7-я - 10-я серии

05:20 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Хитрый бес

06:10 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 Любовь во всём виновата. 1-я - 4-я серии

10:40 Пять ужинов

10:55 Нам не жить друг без друга. 1-я - 4-я серии

15:15 Истерзанная. 1-я - 4-я серии

19:00 Истерзанная. 5-я - 8-я серии

22:30 Успеть всё исправить. 1-я - 4-я серии

01:55 От ненависти до любви. 11-я - 14-я серии



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. 138-я серия

05:40 Открытый микрофон. 139-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

07:00 СашаТаня. Сезон 6. 203-я - 208-я серии

10:00 Хочу перемен. 7-я серия

10:30 СашаТаня. Сезон 7. 261-я - 272-я серии

16:30 Ольга. Сезон 5. 74-я - 78-я серии

19:00 Новые звёзды в Африке. 6-я серия

21:00 Шоу Воли. 1-я серия

22:00 Концерты. Сезон 2. 14-я серия

23:00 Однажды в России. 246-я серия

00:00 Я тебе не верю. 19-я серия

00:50 Я тебе не верю. 13-я серия

01:50 Импровизация. Команды. 4-я серия

02:40 Импровизация. Команды. 5-я серия

03:30 Студия Союз. 75-я серия

04:15 Студия Союз. 76-я серия



СТС



03:40 Последний из Магикян

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 9-я серия

10:00 Шоу «Уральских пельменей»

11:25 Кролик Питер

13:15 Кролик Питер-2

15:00 Мадагаскар-2

16:45 Мадагаскар-3

18:35 Капитан Марвел

21:00 Вечные

00:00 Этерна. Часть первая

01:40 Последний из Магикян



Матч ТВ



03:30 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - А. Аллен. Прямой эфир

06:30 Матч! Парад

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. Кубок Харламова. «Омские Ястребы» (Омск) - «Чайка» (Нижний Новгород). Прямой эфир

12:15 Вы это видели

13:15 Новости

13:20 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:15 МИР Российская Премьер-Лига. «Факел» - «Ахмат». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:40 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Зенит». Прямой эфир

21:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Удинезе». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Плавание. Чемпионат России

02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Крутые меры

20:45 Салют-7

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:30 Улика из прошлого. Тайны чудотворных икон

05:10 Улика из прошлого. Загадка нетленных мощей

05:50 Секретные материалы. «Дело «Пасха 1942 года». Тайна запрещённого праздника»

06:30 Кодовое название «Южный гром»

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №138

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Биязи

13:25 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска. Годы войны

21:50 «Просто жизнь» с Иваном Охлобыстиным

23:00 Фетисов. Интервью с Павлом Ростовцевым

23:55 Подвиг Одессы

02:10 Контрабанда

03:40 Большое космическое путешествие



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха

07:05 Мультфильмы. «Стёпа-моряк». «Фока - на все руки дока». «Мешок яблок»

08:10 Конек-Горбунок

09:30 Диалоги о животных. 11-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:15 Доживем до понедельника

11:55 Невский ковчег. Теория невозможного. Елена Мрозовская

12:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 200-летию со дня рождения Александра Островского. А.Н. Островский. «Бесприданница»

13:05 «Я, Майя Плисецкая...» К 250-летию Большого театра России

14:25 Балет «Лебединое озеро«

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Высокие технологии цифрового развития

17:10 Пешком... Москва консерваторская

17:40 Михаил Абрамов. Русское наследие

18:35 Романтика романса. Забытые-незабытые имена

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 «Синяя птица и друзья». Специальный выпуск. Посвящается мамам и бабушкам

22:25 Фильм-спектакль «Бесприданница»

00:15 Диалоги о животных. 11-я серия - «Ташкентский зоопарк»

00:55 Искатели. Загадка исчезнувшей земли

01:40 Королевская игра

02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 3.00

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я - 13-я серии

05:20 Пятница News. 67-я серия

05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 36-я - 40-я серии

06:15 Простоквашино. Сезон 1. 26-я - 30-я серии

06:50 Большое путешествие

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 5-я серия

09:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 3-я серия - «Петропавловск-Камчатский»

11:00 Гастротур-3. Сезон 1. 5-я серия

12:00 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

13:10 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»

14:20 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

15:40 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

16:40 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»

17:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

18:50 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

20:00 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

21:10 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

22:10 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»

23:20 Теперь я босс! Баттл. Сезон 6. 2-я серия - «Фитнес-клубы»

00:40 Не дыши

02:00 Телохранитель. Сезон 1. 1-я серия

03:00 Телохранитель. Сезон 1. 2-я серия

03:50 Пятница News. 67-я серия

04:20 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»



МИР



05:00 Табор уходит в небо

06:40 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Вокзал для двоих

12:50 Батюшка. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Батюшка. 4-я - 7-я серии

18:30 Вместе

19:30 Батюшка. 7-я и 8-я серии

21:15 Анна Герман. Тайна белого ангела. 1-я - 3-я серии

00:00 Вместе

01:00 Анна Герман. Тайна белого ангела. 3-я - 8-я серии



Время начала передач - московское.



















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