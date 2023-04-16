Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 16 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма ТВ на 16.04.2023
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Волгоград
11:10 «Повара на колесах». Ростов-на-Дону
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 «Одна». История чудесного спасения
16:10 «Владимир Мулявин. «Песняры»
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. Финал
23:55 «Владимир Мулявин. «Песняры»
01:30 «На футболе с Денисом Казанским»
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
04:10 Течёт река Волга
06:05 Формула счастья
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Несладкая месть
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Формула счастья
ТВЦ
04:30 Актёрские драмы. Покорить Москву
05:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:20 Годунов и Барышников. Победителей не судят
06:10 Охотница-2. 1-я - 2-я серии
07:40 «Не могу сказать «Прощай»
09:15 Здоровый смысл
09:45 Сыщицы. Нож в спину. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Разные судьбы
13:50 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «В круге смеха». Юмористический концерт
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя
17:10 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии
20:35 Дверь в прошлое. 1-я - 4-я серии
00:00 События
00:15 Призраки Арбата. 1-я - 2-я серии
01:45 Петровка, 38
02:00 Возраст счастья. 1-я - 4-я серии
04:55 Олег Ефремов. Последнее признание
НТВ
04:50 Контракт на любовь
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон
23:20 Звезды сошлись
00:50 Основано на реальных событиях
03:25 УГРО-5. «Семейные традиции», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Грибной сезон
05:20 Прокурорская проверка. Осторожно, отпуск
06:10 Опера. Хроники убойного отдела. «Сафари для покойника», 1-я часть
06:55 Опера. Хроники убойного отдела. «Сафари для покойника», 2-я часть
07:45 Опера. Хроники убойного отдела. Чужая
08:40 Ленинград 46. 1-я - 10-я серии
18:35 След. Семейка Адамова
19:25 След. Даму сдавали в багаж
20:20 След. В своем праве
21:10 След. Нерожденный дважды
22:05 След. Робин Гуд
22:50 След. Лизкин дом
23:40 След. Вторая половина
00:35 След. Беспризорник
01:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Тело и дело», 1-я часть
02:00 Опера. Хроники убойного отдела. «Тело и дело», 2-я часть
02:45 Опера. Хроники убойного отдела. Ключ к разгадке
03:30 Опера. Хроники убойного отдела. «Cквозное ранение», 1-я часть
04:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Cквозное ранение», 2-я часть
Домашний
02:10 От ненависти до любви. 7-я - 10-я серии
05:20 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Хитрый бес
06:10 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 Любовь во всём виновата. 1-я - 4-я серии
10:40 Пять ужинов
10:55 Нам не жить друг без друга. 1-я - 4-я серии
15:15 Истерзанная. 1-я - 4-я серии
19:00 Истерзанная. 5-я - 8-я серии
22:30 Успеть всё исправить. 1-я - 4-я серии
01:55 От ненависти до любви. 11-я - 14-я серии
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. 138-я серия
05:40 Открытый микрофон. 139-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
07:00 СашаТаня. Сезон 6. 203-я - 208-я серии
10:00 Хочу перемен. 7-я серия
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 261-я - 272-я серии
16:30 Ольга. Сезон 5. 74-я - 78-я серии
19:00 Новые звёзды в Африке. 6-я серия
21:00 Шоу Воли. 1-я серия
22:00 Концерты. Сезон 2. 14-я серия
23:00 Однажды в России. 246-я серия
00:00 Я тебе не верю. 19-я серия
00:50 Я тебе не верю. 13-я серия
01:50 Импровизация. Команды. 4-я серия
02:40 Импровизация. Команды. 5-я серия
03:30 Студия Союз. 75-я серия
04:15 Студия Союз. 76-я серия
СТС
03:40 Последний из Магикян
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 9-я серия
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
11:25 Кролик Питер
13:15 Кролик Питер-2
15:00 Мадагаскар-2
16:45 Мадагаскар-3
18:35 Капитан Марвел
21:00 Вечные
00:00 Этерна. Часть первая
01:40 Последний из Магикян
Матч ТВ
03:30 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - А. Аллен. Прямой эфир
06:30 Матч! Парад
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. Кубок Харламова. «Омские Ястребы» (Омск) - «Чайка» (Нижний Новгород). Прямой эфир
12:15 Вы это видели
13:15 Новости
13:20 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:15 МИР Российская Премьер-Лига. «Факел» - «Ахмат». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:40 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Зенит». Прямой эфир
21:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Удинезе». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Плавание. Чемпионат России
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Крутые меры
20:45 Салют-7
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:30 Улика из прошлого. Тайны чудотворных икон
05:10 Улика из прошлого. Загадка нетленных мощей
05:50 Секретные материалы. «Дело «Пасха 1942 года». Тайна запрещённого праздника»
06:30 Кодовое название «Южный гром»
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №138
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Биязи
13:25 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска. Годы войны
21:50 «Просто жизнь» с Иваном Охлобыстиным
23:00 Фетисов. Интервью с Павлом Ростовцевым
23:55 Подвиг Одессы
02:10 Контрабанда
03:40 Большое космическое путешествие
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха
07:05 Мультфильмы. «Стёпа-моряк». «Фока - на все руки дока». «Мешок яблок»
08:10 Конек-Горбунок
09:30 Диалоги о животных. 11-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:15 Доживем до понедельника
11:55 Невский ковчег. Теория невозможного. Елена Мрозовская
12:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 200-летию со дня рождения Александра Островского. А.Н. Островский. «Бесприданница»
13:05 «Я, Майя Плисецкая...» К 250-летию Большого театра России
14:25 Балет «Лебединое озеро«
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Высокие технологии цифрового развития
17:10 Пешком... Москва консерваторская
17:40 Михаил Абрамов. Русское наследие
18:35 Романтика романса. Забытые-незабытые имена
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 «Синяя птица и друзья». Специальный выпуск. Посвящается мамам и бабушкам
22:25 Фильм-спектакль «Бесприданница»
00:15 Диалоги о животных. 11-я серия - «Ташкентский зоопарк»
00:55 Искатели. Загадка исчезнувшей земли
01:40 Королевская игра
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 3.00
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я - 13-я серии
05:20 Пятница News. 67-я серия
05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 36-я - 40-я серии
06:15 Простоквашино. Сезон 1. 26-я - 30-я серии
06:50 Большое путешествие
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 5-я серия
09:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 3-я серия - «Петропавловск-Камчатский»
11:00 Гастротур-3. Сезон 1. 5-я серия
12:00 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
13:10 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»
14:20 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
15:40 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
16:40 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»
17:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
18:50 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
20:00 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
21:10 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
22:10 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»
23:20 Теперь я босс! Баттл. Сезон 6. 2-я серия - «Фитнес-клубы»
00:40 Не дыши
02:00 Телохранитель. Сезон 1. 1-я серия
03:00 Телохранитель. Сезон 1. 2-я серия
03:50 Пятница News. 67-я серия
04:20 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»
МИР
05:00 Табор уходит в небо
06:40 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Вокзал для двоих
12:50 Батюшка. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Батюшка. 4-я - 7-я серии
18:30 Вместе
19:30 Батюшка. 7-я и 8-я серии
21:15 Анна Герман. Тайна белого ангела. 1-я - 3-я серии
00:00 Вместе
01:00 Анна Герман. Тайна белого ангела. 3-я - 8-я серии
Время начала передач - московское.