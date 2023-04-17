Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 17 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма ТВ на 17.04.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «За полчаса до весны». 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры» моей жизни»
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Федор Конюхов: «Я знаю о будущем и готовлюсь к 2033 году!»
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Любовь преодолеет всё. 9-я серия
22:20 Любовь преодолеет всё. 10-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 41-я серия
03:00 Дуэт по праву. 42-я серия
03:55 Пыльная работа. 21-я серия
ТВЦ
04:55 Олег Ефремов. Последнее признание
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Д'Артаньян и три мушкетёра
08:50 Таёжный детектив. 1-я - 2-я серии
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Любовь Полехина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Я знаю твои секреты. 1-я - 2-я серии
16:55 Вдовьи cлёзы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я - 2-я серии
20:10 Сельский детектив. Конус географический. 1-я - 2-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Впавшие в транс
23:10 Знак качества. Свинина
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дорогие товарищи. Хлопковое дело
01:25 Леонид Борткевич. Белорусский Казанова
02:05 Маршал Жуков. Первая победа
02:45 Осторожно, мошенники! Виртуальные торгаши
03:10 Я знаю твои секреты. 1-я - 2-я серии
04:40 Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше
НТВ
05:35 Пляж. Жаркий сезон. 2-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Диггеры». «Минное поле». «Глубинная бомба». «Наживка»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Диггеры». «Минное поле». «Глубинная бомба». «Наживка»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Последняя воля матери
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Выгодный курс
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Каин и Авель
22:10 Метод Михайлова. «Похищение», «Сердце матери»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Метод Михайлова. «Похищение», «Сердце матери»
00:35 УГРО-5. «Семейные традиции», 1-я - 4-я серии
03:50 Агентство скрытых камер. Наказание страхом
04:15 Агентство скрытых камер. Шантажистка
04:45 Пляж. Жаркий сезон. 3-я серия
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Чужой район-2. Защита
06:10 Чужой район-2. Справедливость
06:55 Чужой район-2. Дружина
07:45 Чужой район-2. Ловушка
08:45 Чужой район-2. Письмо
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Письмо
10:15 Чужой район-2. Царь воды
11:10 Чужой район-2. Расплата
12:05 Чужой район-2. Побег
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Капкан», 1-я часть
14:25 Лесник. «Капкан», 2-я часть
15:25 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я часть
16:20 Лесник. «Чудотворная икона», 2-я часть
17:25 Лесник. «Ёлочки», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Ёлочки», 1-я часть
18:50 Лесник. «Ёлочки», 2-я часть
19:50 След. Движение вниз
20:40 След. Ужин со смертью
21:25 След. Овсянка, сэр!
22:25 Свои-5. Сак Янт
23:10 Свои-3. Опасный свидетель
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Игра на крышке гроба
01:15 След. Мертвый груз
01:55 След. Скажите, как меня зовут
02:30 След. Электрошторм
03:05 Прокурорская проверка. Закопанные
04:00 Прокурорская проверка. Смерть в аренду
Домашний
01:55 От ненависти до любви. 11-я - 14-я серии
05:05 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Ромео и Джульетта». «Конкурс красоты»
06:30 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Неравный бой». «Оборотень»
12:25 Порча. Другая неправда
12:55 Знахарка. Отец Золушки
13:30 Верну любимого. Неуёмная
14:05 Голоса ушедших душ. Отзовись
14:35 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Далёкая и близкая. 1-я - 4-я серии
22:05 Забота о важном
22:10 Далёкая и близкая. 4-я серия
23:15 Улыбка пересмешника. 1-я - 4-я серии
03:50 Порча. Другая неправда
04:15 Знахарка. Отец Золушки
04:40 Верну любимого. Неуёмная
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 140-я серия
05:45 Открытый микрофон. 141-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 168-я - 179-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 247-я серии
18:10 Ольга. Сезон 5. 74-я - 79-я серии
21:00 Друг на час. 1-я серия
22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 10-я серия
22:30 Женский стендап. Дайджесты-2022. 19-я серия
23:00 Шоу Воли. 1-я серия
00:10 Жених
02:00 Импровизация. Команды. 7-я серия
02:40 Импровизация. Команды. 8-я серия
03:30 Студия Союз. 80-я серия
04:20 Студия Союз. 81-я серия
СТС
01:40 Последний из Магикян
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:15 Битва каверов. Сезон 1. 4-я серия
08:45 Люди в чёрном
10:40 Люди в черном-2
12:20 Люди в черном-3
14:25 Люди в чёрном. Интернэшнл
16:45 Против всех. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
19:00 Против всех. Сезон 1. 5-я серия
19:30 Против всех. Сезон 1. 6-я серия
20:00 Суперниндзя. Секреты сезона. Сезон 1. 10-я серия
21:15 Суперниндзя. Разбор сезона
22:20 Лулу и Бриггс
00:25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 15-я серия
01:25 Импровизаторы. 5-я серия
02:15 Последний из Магикян
Матч ТВ
06:00 Профилактика с 02:00 до 10:00
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Спортивный дайджест
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Т. Фергюсон - Д. Гейтжи
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Лучшие из лучших
14:55 Новости
15:00 География спорта. Саратов
15:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
16:40 Новости
16:45 Громко
17:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир
19:00 Хоккей. Финал Кубка Гагарина. «Ак Барс» - ЦСКА. 1-й матч. Прямой эфир
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Аталанта». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Специальный репортаж
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Байер»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 День независимости
22:45 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Прибытие
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Пирожки с картошкой. 1-я и 2-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Неподдающиеся
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Освобождая Родину. 1-я серия - «Битва за Север. Провал «Серебристой лисы»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Инкубаторы для производства арийцев
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 3-я серии
03:00 Москва - фронту
03:25 Смерть шпионам! 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва парковая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Елена Мрозовская
07:30 Новости культуры
07:35 Кто написал Библию? Разгадка одной из величайших тайн истории
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Сын. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Галина Писаренко». Фильм-концерт. 1974
12:10 Цвет времени. Караваджо
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. АРТ
13:00 Михаил Абрамов. Русское наследие
13:50 Сердце не камень
16:05 Линия жизни. Николай Дроздов
17:00 Новости культуры
17:15 «Гардемарины, вперёд!». Невидимые слёзы»
18:00 Цвет времени. Ван Дейк
18:10 Пианисты XX века. Николай Петров
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Мария Ермолова. Сердце Малого театра
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Хранители жизни. Чумаков
21:30 Сати. Нескучная классика... С Валерием Фокиным
22:15 Обитель. 5-я серия - «Окаянные дни»
23:15 Рэгтайм, или Разорванное время. Энтомолог Танасийчук и спелеолог Пантюхин
23:45 Магистр игры. Личины «грядущего хама»
00:15 ХX век. «Галина Писаренко». Фильм-концерт. 1974
01:00 Пианисты XX века. Николай Петров
01:50 Подземные дворцы для вождя и синицы
02:30 И оглянулся я на дела мои...
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:30 Пятница News. 67-я серия
06:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:15 Простоквашино. Сезон 1
06:40 Пятница News. 66-я серия
07:00 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»
07:50 Зовите шефа. Сезон 1. 6-я серия - «Истра. 2х45»
08:40 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»
09:40 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
10:50 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия
13:40 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
15:00 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
16:20 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
17:30 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
18:40 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»
19:20 Черный список. Сезон 3. 23-я серия - «Автосервис на выезде»
20:00 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
23:10 Гастротур-3. Сезон 1. 5-я серия
00:20 Не дыши-2
01:50 Пятница News. 68-я серия
02:20 Телохранитель. Сезон 1. 3-я серия
03:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
04:20 Пятница News. 67-я серия
МИР
05:00 Анна Герман. Тайна белого ангела. 9-я и 10-я серии
06:10 Любовь по приказу. 1-я - 3-я серии
09:00 Батюшка. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Батюшка. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч-2. 1-я - 3-я серии
00:20 Наше кино. История большой любви
00:45 Дела судебные. Битва за будущее
01:30 Дела судебные. Новые истории
01:55 Близнецы
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:35 Любовь по приказу. 4-я серия
Время начала передач - московское.