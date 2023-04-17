Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 17 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 17.04.2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «За полчаса до весны». 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры» моей жизни»

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Федор Конюхов: «Я знаю о будущем и готовлюсь к 2033 году!»

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Любовь преодолеет всё. 9-я серия

22:20 Любовь преодолеет всё. 10-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 41-я серия

03:00 Дуэт по праву. 42-я серия

03:55 Пыльная работа. 21-я серия



ТВЦ



04:55 Олег Ефремов. Последнее признание

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Д'Артаньян и три мушкетёра

08:50 Таёжный детектив. 1-я - 2-я серии

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:00 Городское собрание

11:30 События

11:50 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Любовь Полехина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Я знаю твои секреты. 1-я - 2-я серии

16:55 Вдовьи cлёзы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я - 2-я серии

20:10 Сельский детектив. Конус географический. 1-я - 2-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Впавшие в транс

23:10 Знак качества. Свинина

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дорогие товарищи. Хлопковое дело

01:25 Леонид Борткевич. Белорусский Казанова

02:05 Маршал Жуков. Первая победа

02:45 Осторожно, мошенники! Виртуальные торгаши

03:10 Я знаю твои секреты. 1-я - 2-я серии

04:40 Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше



НТВ



05:35 Пляж. Жаркий сезон. 2-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Диггеры». «Минное поле». «Глубинная бомба». «Наживка»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Диггеры». «Минное поле». «Глубинная бомба». «Наживка»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Последняя воля матери

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Выгодный курс

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Каин и Авель

22:10 Метод Михайлова. «Похищение», «Сердце матери»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Метод Михайлова. «Похищение», «Сердце матери»

00:35 УГРО-5. «Семейные традиции», 1-я - 4-я серии

03:50 Агентство скрытых камер. Наказание страхом

04:15 Агентство скрытых камер. Шантажистка

04:45 Пляж. Жаркий сезон. 3-я серия



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Чужой район-2. Защита

06:10 Чужой район-2. Справедливость

06:55 Чужой район-2. Дружина

07:45 Чужой район-2. Ловушка

08:45 Чужой район-2. Письмо

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Письмо

10:15 Чужой район-2. Царь воды

11:10 Чужой район-2. Расплата

12:05 Чужой район-2. Побег

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Капкан», 1-я часть

14:25 Лесник. «Капкан», 2-я часть

15:25 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я часть

16:20 Лесник. «Чудотворная икона», 2-я часть

17:25 Лесник. «Ёлочки», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Ёлочки», 1-я часть

18:50 Лесник. «Ёлочки», 2-я часть

19:50 След. Движение вниз

20:40 След. Ужин со смертью

21:25 След. Овсянка, сэр!

22:25 Свои-5. Сак Янт

23:10 Свои-3. Опасный свидетель

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Игра на крышке гроба

01:15 След. Мертвый груз

01:55 След. Скажите, как меня зовут

02:30 След. Электрошторм

03:05 Прокурорская проверка. Закопанные

04:00 Прокурорская проверка. Смерть в аренду



Домашний



01:55 От ненависти до любви. 11-я - 14-я серии

05:05 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Ромео и Джульетта». «Конкурс красоты»

06:30 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Неравный бой». «Оборотень»

12:25 Порча. Другая неправда

12:55 Знахарка. Отец Золушки

13:30 Верну любимого. Неуёмная

14:05 Голоса ушедших душ. Отзовись

14:35 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Далёкая и близкая. 1-я - 4-я серии

22:05 Забота о важном

22:10 Далёкая и близкая. 4-я серия

23:15 Улыбка пересмешника. 1-я - 4-я серии

03:50 Порча. Другая неправда

04:15 Знахарка. Отец Золушки

04:40 Верну любимого. Неуёмная



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 140-я серия

05:45 Открытый микрофон. 141-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 168-я - 179-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 247-я серии

18:10 Ольга. Сезон 5. 74-я - 79-я серии

21:00 Друг на час. 1-я серия

22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 10-я серия

22:30 Женский стендап. Дайджесты-2022. 19-я серия

23:00 Шоу Воли. 1-я серия

00:10 Жених

02:00 Импровизация. Команды. 7-я серия

02:40 Импровизация. Команды. 8-я серия

03:30 Студия Союз. 80-я серия

04:20 Студия Союз. 81-я серия



СТС



01:40 Последний из Магикян

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:15 Битва каверов. Сезон 1. 4-я серия

08:45 Люди в чёрном

10:40 Люди в черном-2

12:20 Люди в черном-3

14:25 Люди в чёрном. Интернэшнл

16:45 Против всех. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

19:00 Против всех. Сезон 1. 5-я серия

19:30 Против всех. Сезон 1. 6-я серия

20:00 Суперниндзя. Секреты сезона. Сезон 1. 10-я серия

21:15 Суперниндзя. Разбор сезона

22:20 Лулу и Бриггс

00:25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 15-я серия

01:25 Импровизаторы. 5-я серия

02:15 Последний из Магикян



Матч ТВ



06:00 Профилактика с 02:00 до 10:00

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Спортивный дайджест

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Т. Фергюсон - Д. Гейтжи

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Лучшие из лучших

14:55 Новости

15:00 География спорта. Саратов

15:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

16:40 Новости

16:45 Громко

17:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир

19:00 Хоккей. Финал Кубка Гагарина. «Ак Барс» - ЦСКА. 1-й матч. Прямой эфир

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Аталанта». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Специальный репортаж

00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Байер»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 День независимости

22:45 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Прибытие

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Пирожки с картошкой. 1-я и 2-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Неподдающиеся

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Освобождая Родину. 1-я серия - «Битва за Север. Провал «Серебристой лисы»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Инкубаторы для производства арийцев

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 3-я серии

03:00 Москва - фронту

03:25 Смерть шпионам! 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва парковая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Елена Мрозовская

07:30 Новости культуры

07:35 Кто написал Библию? Разгадка одной из величайших тайн истории

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Сын. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Галина Писаренко». Фильм-концерт. 1974

12:10 Цвет времени. Караваджо

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. АРТ

13:00 Михаил Абрамов. Русское наследие

13:50 Сердце не камень

16:05 Линия жизни. Николай Дроздов

17:00 Новости культуры

17:15 «Гардемарины, вперёд!». Невидимые слёзы»

18:00 Цвет времени. Ван Дейк

18:10 Пианисты XX века. Николай Петров

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Мария Ермолова. Сердце Малого театра

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Хранители жизни. Чумаков

21:30 Сати. Нескучная классика... С Валерием Фокиным

22:15 Обитель. 5-я серия - «Окаянные дни»

23:15 Рэгтайм, или Разорванное время. Энтомолог Танасийчук и спелеолог Пантюхин

23:45 Магистр игры. Личины «грядущего хама»

00:15 ХX век. «Галина Писаренко». Фильм-концерт. 1974

01:00 Пианисты XX века. Николай Петров

01:50 Подземные дворцы для вождя и синицы

02:30 И оглянулся я на дела мои...

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:30 Пятница News. 67-я серия

06:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:15 Простоквашино. Сезон 1

06:40 Пятница News. 66-я серия

07:00 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»

07:50 Зовите шефа. Сезон 1. 6-я серия - «Истра. 2х45»

08:40 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»

09:40 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

10:50 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия

13:40 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

15:00 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

16:20 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

17:30 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

18:40 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»

19:20 Черный список. Сезон 3. 23-я серия - «Автосервис на выезде»

20:00 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

23:10 Гастротур-3. Сезон 1. 5-я серия

00:20 Не дыши-2

01:50 Пятница News. 68-я серия

02:20 Телохранитель. Сезон 1. 3-я серия

03:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

04:20 Пятница News. 67-я серия



МИР



05:00 Анна Герман. Тайна белого ангела. 9-я и 10-я серии

06:10 Любовь по приказу. 1-я - 3-я серии

09:00 Батюшка. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Батюшка. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч-2. 1-я - 3-я серии

00:20 Наше кино. История большой любви

00:45 Дела судебные. Битва за будущее

01:30 Дела судебные. Новые истории

01:55 Близнецы

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:35 Любовь по приказу. 4-я серия



Время начала передач - московское.



















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