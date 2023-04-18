Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 18 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 18.04.2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «За полчаса до весны». 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры» моей жизни»

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Любовь преодолеет всё. 11-я серия

22:20 Любовь преодолеет всё. 12-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 43-я серия

03:00 Дуэт по праву. 44-я серия

03:55 Пыльная работа. 22-я серия



ТВЦ



04:40 Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше

05:20 Мой герой. Любовь Полехина

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Амёбный менингоэнцефалит

08:45 Таёжный детектив.Тайна чёрного болота. 1-я - 2-я серии

10:40 Ну и ню! Эротика по-советски

11:30 События

11:50 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Анна Ардова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты. 3-я - 4-я серии

16:55 Звезды против воров

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Отцы-невидимки

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны

01:25 90-е. Замуж за иностранца

02:05 Элеонора Рузвельт. Жена умирающего президента

02:45 Осторожно, мошенники! Любовные сети

03:15 Я знаю твои секреты. 3-я - 4-я серии

04:40 Ну и ню! Эротика по-советски



НТВ



04:45 Пляж. Жаркий сезон. 3-я - 4-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Предатель», 1-я и 2-я серии. «Станционный смотритель», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Предатель», 1-я и 2-я серии. «Станционный смотритель», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Гулящая Гуля?

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Ящик Пандоры

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Деньги обратно не возвращаются

22:10 Метод Михайлова. «Розыгрыш», «Сила любви»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Метод Михайлова. «Розыгрыш», «Сила любви»

00:35 УГРО-5. «Грани одиночества», 1-я - 4-я серии

03:50 Агентство скрытых камер. Сиделка

04:20 Агентство скрытых камер. Подруга

04:50 Пляж. Жаркий сезон. 5-я серия



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Ленинград 46. 3-я - 7-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Ленинград 46. 7-я - 10-я серии

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Подкидыш». 1-я - 2-я части

15:20 Лесник. «Эхо войны». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Йети». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Йети». 1-я - 2-я части

19:50 След. Тайная петля

20:40 След. График

21:25 След. Артефакт

22:25 Свои-5. Аристократка

23:10 Свои-3. Идеальный киллер

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Слишком много воздуха

01:15 След. Самые родные

01:55 След. Робин Гуд

02:30 След. Зайчик

03:05 Прокурорская проверка. Обстоятельства

04:00 Прокурорская проверка. Убойный стрелок



Домашний



04:40 Верну любимого. Неуёмная

05:10 Голоса ушедших душ. Отзовись

05:35 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

10:35 Забота о важном

10:40 Тест на отцовство

11:35 Понять. Простить. «Простой выбор». «Тайно влюблена»

12:40 Порча. Основательный подход

13:10 Знахарка

13:45 Верну любимого. Как в сказке

14:25 Голоса ушедших душ. Расплата

15:00 Успеть всё исправить. 1-я - 4-я серии

19:00 Всё равно ты моя. 1-я - 4-я серии

22:05 Забота о важном

22:10 Всё равно ты моя. 4-я серия

23:15 Улыбка пересмешника. 5-я - 8-я серии

03:45 Порча. Основательный подход

04:10 Знахарка

04:35 Верну любимого. Как в сказке



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 142-я - 143-я серии

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

08:30 Бьюти баттл. 8-я серия

09:00 Универ. Новая общага. Сезон 2. 180-я - 191-я серии

15:00 СашаТаня. 247-я - 252-я серии

18:00 Ольга. Сезон 5. 75-я - 80-я серии

21:00 Друг на час. 2-я серия

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 13-я серия

22:30 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 32-я серия

23:00 Музыкальная интуиция. 28-я серия

01:00 Импровизация. Команды. 9-я - 11-я серии

03:30 Студия Союз. 82-я - 83-я серии



СТС



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Против всех. Сезон 1. 5-я и 6-я серии

09:00 Кролик Питер

10:50 Большой побег. 7-я серия

12:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 12-я - 21-я серии

17:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я и 2-я серии

18:30 Против всех. Сезон 1. 5-я серия

19:00 Против всех. Сезон 1. 6-я серия

19:30 Против всех. Сезон 1. 7-я серия

20:00 Большой побег. 8-я серия

21:35 Одиннадцать молчаливых мужчин

00:05 Лев Яшин. Вратарь моей мечты

02:15 Последний из Магикян



Матч ТВ



05:00 Плавание. Чемпионат России

06:00 Лучшие из лучших

06:30 География спорта. Саратов

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Мировой футбол. Обзор

11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Риггз - М. Гиллард

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Лучшие из лучших

14:55 Новости

15:00 Ты в бане!

15:30 Все на Матч!

16:00 Профессиональный бокс. М. Петровский - В. Вишев. Прямой эфир

17:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:25 Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Наполи» (Италия) - «Милан» (Италия)

02:55 Новости

03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 День независимости: Возрождение

22:15 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Принцесса Якудза

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Смерть шпионам! 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 За витриной универмага

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Освобождая Родину. 2-я серия - «Битва за Север. Провал «Серебристой лисы»

19:40 Улика из прошлого. Дело инженера Блейзера: тайны динамической защиты

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Семнадцать мгновений весны. 4-я - 6-я серии

03:30 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва красная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Сергей Герасимов

07:30 Новости культуры

07:35 Математика и подъем цивилизации. Египет. Родина чисел

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Сын. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. 100 лет спортивному обществу «Динамо». «Лев Яшин». Документальный фильм. 1971. «Александр Мальцев. Последний сезон». Документальный фильм. 1984

12:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро«. Мария Ермолова. Сердце Малого театра

13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. А.Н. Островский. «Бесприданница»

14:10 Кто написал Библию? Разгадка одной из величайших тайн истории

15:05 Сати. Нескучная классика... С Валерием Фокиным

15:50 Подземные дворцы для вождя и синицы

16:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Энтомолог Танасийчук и спелеолог Пантюхин

17:00 Новости культуры

17:15 Передвижники. Марк Антокольский

17:40 Забытое ремесло. Ловец пиявок

18:00 Пианисты XX века. Артур Рубинштейн

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро«. Николай Бердяев. Пленник свободы

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Обитель. 6-я серия - «Место силы»

23:15 Рэгтайм, или Разорванное время. Счастливый случай по имени Тихонов

23:40 ХX век. 100 лет спортивному обществу «Динамо». «Лев Яшин». Документальный фильм. 1971. «Александр Мальцев. Последний сезон». Документальный фильм. 1984

00:45 Пианисты XX века. Артур Рубинштейн

01:45 Цвет времени. Леонид Пастернак

02:00 Профилактика с 02.00 до 09.59



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1

05:40 Простоквашино. Сезон 1

06:30 Пятница News. 67-я серия

07:00 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»

08:00 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»

09:10 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

10:20 Кондитер. Сезон 7. 12-я серия - «Греция. Торт для Романа Попова»

11:50 Адский шеф. Сезон 1. 12-я серия

14:40 Молодые ножи. Сезон 2. 8-я серия - «Европейская кухня»

16:00 Молодые ножи. Сезон 2. 6-я серия - «Классика мировой кулинарии»

17:30 Молодые ножи. Сезон 2. 11-я серия - «Блюда петербургской гастрономии»

19:00 Умнее всех. Сезон 1. 5-я серия

20:10 Кондитер. Сезон 7. 14-я серия - «Непал. Торт для Владимира Сычева»

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

23:20 Пробный переезд. Сезон 2. 2-я серия - «Благовещенск»

00:20 Новая полицейская история

02:30 Пятница News. 69-я серия

02:50 Телохранитель. Сезон 1. 4-я серия

03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»

04:30 Пятница News. 68-я серия



МИР



05:00 Любовь по приказу. 4-я - 8-я серии

09:15 Батюшка. 5-я серия

10:00 Новости

10:10 Батюшка. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч-2. 4-я - 6-я серии

00:10 Наше кино. История большой любви

00:40 Дела судебные. Битва за будущее

01:20 Дела судебные. Новые истории

02:05 Девушка спешит на свидание

03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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