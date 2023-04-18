Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 18 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма ТВ на 18.04.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «За полчаса до весны». 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры» моей жизни»
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Любовь преодолеет всё. 11-я серия
22:20 Любовь преодолеет всё. 12-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 43-я серия
03:00 Дуэт по праву. 44-я серия
03:55 Пыльная работа. 22-я серия
ТВЦ
04:40 Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше
05:20 Мой герой. Любовь Полехина
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Амёбный менингоэнцефалит
08:45 Таёжный детектив.Тайна чёрного болота. 1-я - 2-я серии
10:40 Ну и ню! Эротика по-советски
11:30 События
11:50 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Анна Ардова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты. 3-я - 4-я серии
16:55 Звезды против воров
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Отцы-невидимки
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны
01:25 90-е. Замуж за иностранца
02:05 Элеонора Рузвельт. Жена умирающего президента
02:45 Осторожно, мошенники! Любовные сети
03:15 Я знаю твои секреты. 3-я - 4-я серии
04:40 Ну и ню! Эротика по-советски
НТВ
04:45 Пляж. Жаркий сезон. 3-я - 4-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Предатель», 1-я и 2-я серии. «Станционный смотритель», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Предатель», 1-я и 2-я серии. «Станционный смотритель», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Гулящая Гуля?
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Ящик Пандоры
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Деньги обратно не возвращаются
22:10 Метод Михайлова. «Розыгрыш», «Сила любви»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Метод Михайлова. «Розыгрыш», «Сила любви»
00:35 УГРО-5. «Грани одиночества», 1-я - 4-я серии
03:50 Агентство скрытых камер. Сиделка
04:20 Агентство скрытых камер. Подруга
04:50 Пляж. Жаркий сезон. 5-я серия
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Ленинград 46. 3-я - 7-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Ленинград 46. 7-я - 10-я серии
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Подкидыш». 1-я - 2-я части
15:20 Лесник. «Эхо войны». 1-я - 2-я части
17:25 Лесник. «Йети». 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Йети». 1-я - 2-я части
19:50 След. Тайная петля
20:40 След. График
21:25 След. Артефакт
22:25 Свои-5. Аристократка
23:10 Свои-3. Идеальный киллер
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Слишком много воздуха
01:15 След. Самые родные
01:55 След. Робин Гуд
02:30 След. Зайчик
03:05 Прокурорская проверка. Обстоятельства
04:00 Прокурорская проверка. Убойный стрелок
Домашний
04:40 Верну любимого. Неуёмная
05:10 Голоса ушедших душ. Отзовись
05:35 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
10:35 Забота о важном
10:40 Тест на отцовство
11:35 Понять. Простить. «Простой выбор». «Тайно влюблена»
12:40 Порча. Основательный подход
13:10 Знахарка
13:45 Верну любимого. Как в сказке
14:25 Голоса ушедших душ. Расплата
15:00 Успеть всё исправить. 1-я - 4-я серии
19:00 Всё равно ты моя. 1-я - 4-я серии
22:05 Забота о важном
22:10 Всё равно ты моя. 4-я серия
23:15 Улыбка пересмешника. 5-я - 8-я серии
03:45 Порча. Основательный подход
04:10 Знахарка
04:35 Верну любимого. Как в сказке
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 142-я - 143-я серии
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия
08:30 Бьюти баттл. 8-я серия
09:00 Универ. Новая общага. Сезон 2. 180-я - 191-я серии
15:00 СашаТаня. 247-я - 252-я серии
18:00 Ольга. Сезон 5. 75-я - 80-я серии
21:00 Друг на час. 2-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 13-я серия
22:30 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 32-я серия
23:00 Музыкальная интуиция. 28-я серия
01:00 Импровизация. Команды. 9-я - 11-я серии
03:30 Студия Союз. 82-я - 83-я серии
СТС
05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Против всех. Сезон 1. 5-я и 6-я серии
09:00 Кролик Питер
10:50 Большой побег. 7-я серия
12:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 12-я - 21-я серии
17:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я и 2-я серии
18:30 Против всех. Сезон 1. 5-я серия
19:00 Против всех. Сезон 1. 6-я серия
19:30 Против всех. Сезон 1. 7-я серия
20:00 Большой побег. 8-я серия
21:35 Одиннадцать молчаливых мужчин
00:05 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
02:15 Последний из Магикян
Матч ТВ
05:00 Плавание. Чемпионат России
06:00 Лучшие из лучших
06:30 География спорта. Саратов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Мировой футбол. Обзор
11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Риггз - М. Гиллард
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Лучшие из лучших
14:55 Новости
15:00 Ты в бане!
15:30 Все на Матч!
16:00 Профессиональный бокс. М. Петровский - В. Вишев. Прямой эфир
17:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:25 Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Наполи» (Италия) - «Милан» (Италия)
02:55 Новости
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 День независимости: Возрождение
22:15 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Принцесса Якудза
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Смерть шпионам! 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 За витриной универмага
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Освобождая Родину. 2-я серия - «Битва за Север. Провал «Серебристой лисы»
19:40 Улика из прошлого. Дело инженера Блейзера: тайны динамической защиты
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Семнадцать мгновений весны. 4-я - 6-я серии
03:30 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва красная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Герасимов
07:30 Новости культуры
07:35 Математика и подъем цивилизации. Египет. Родина чисел
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Сын. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. 100 лет спортивному обществу «Динамо». «Лев Яшин». Документальный фильм. 1971. «Александр Мальцев. Последний сезон». Документальный фильм. 1984
12:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро«. Мария Ермолова. Сердце Малого театра
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. А.Н. Островский. «Бесприданница»
14:10 Кто написал Библию? Разгадка одной из величайших тайн истории
15:05 Сати. Нескучная классика... С Валерием Фокиным
15:50 Подземные дворцы для вождя и синицы
16:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Энтомолог Танасийчук и спелеолог Пантюхин
17:00 Новости культуры
17:15 Передвижники. Марк Антокольский
17:40 Забытое ремесло. Ловец пиявок
18:00 Пианисты XX века. Артур Рубинштейн
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро«. Николай Бердяев. Пленник свободы
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Обитель. 6-я серия - «Место силы»
23:15 Рэгтайм, или Разорванное время. Счастливый случай по имени Тихонов
23:40 ХX век. 100 лет спортивному обществу «Динамо». «Лев Яшин». Документальный фильм. 1971. «Александр Мальцев. Последний сезон». Документальный фильм. 1984
00:45 Пианисты XX века. Артур Рубинштейн
01:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
02:00 Профилактика с 02.00 до 09.59
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1
05:40 Простоквашино. Сезон 1
06:30 Пятница News. 67-я серия
07:00 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»
08:00 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»
09:10 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
10:20 Кондитер. Сезон 7. 12-я серия - «Греция. Торт для Романа Попова»
11:50 Адский шеф. Сезон 1. 12-я серия
14:40 Молодые ножи. Сезон 2. 8-я серия - «Европейская кухня»
16:00 Молодые ножи. Сезон 2. 6-я серия - «Классика мировой кулинарии»
17:30 Молодые ножи. Сезон 2. 11-я серия - «Блюда петербургской гастрономии»
19:00 Умнее всех. Сезон 1. 5-я серия
20:10 Кондитер. Сезон 7. 14-я серия - «Непал. Торт для Владимира Сычева»
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
23:20 Пробный переезд. Сезон 2. 2-я серия - «Благовещенск»
00:20 Новая полицейская история
02:30 Пятница News. 69-я серия
02:50 Телохранитель. Сезон 1. 4-я серия
03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»
04:30 Пятница News. 68-я серия
МИР
05:00 Любовь по приказу. 4-я - 8-я серии
09:15 Батюшка. 5-я серия
10:00 Новости
10:10 Батюшка. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч-2. 4-я - 6-я серии
00:10 Наше кино. История большой любви
00:40 Дела судебные. Битва за будущее
01:20 Дела судебные. Новые истории
02:05 Девушка спешит на свидание
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.