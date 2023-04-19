Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 19 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма ТВ на 19.04.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «За полчаса до весны». 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дорога к счастью. 1-я серия
22:20 Дорога к счастью. 2-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 45-я серия
03:00 Дуэт по праву. 46-я серия
03:55 Пыльная работа. 23-я серия
ТВЦ
04:40 Ну и ню! Эротика по-советски
05:20 Мой герой. Анна Ардова
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Антикоагулянты
08:45 Таёжный детектив. Охота на мамонта. 1-я - 2-я серии
10:40 Увидеть Америку и умереть
11:30 События
11:50 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Станислав Бондаренко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Я знаю твои секреты-2. 1-я - 2-я серии
16:55 Проклятые звёзды
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 83-я серия
23:10 Прощание. Александр Стефанович
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Ельцин против Горбачёва. Крушение империи
01:25 Знак качества. Снеки
02:05 Проклятие рода Бхутто
02:45 Осторожно, мошенники! Диагноз - лох
03:10 Я знаю твои секреты-2. 1-я - 2-я серии
04:40 Увидеть Америку и умереть
НТВ
04:50 Пляж. Жаркий сезон. 5-я - 6-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии. «Сотников», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии. «Сотников», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Тайная дочь отца?
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Мутная тема
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Один из нас
22:10 Метод Михайлова. «Несчастный случай», «Авария»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Метод Михайлова. «Несчастный случай», «Авария»
00:35 УГРО-3. «Третий патрон», 1-я - 4-я серии
03:50 Агентство скрытых камер. Беглец
04:20 Агентство скрытых камер. Плащ
04:50 Пляж. Жаркий сезон. 7-я серия
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Случайная встреча», 1-я - 2-я части
06:55 Учитель в законе. Схватка. 11-я - 13-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе. Схватка. 13-я - 16-я серии
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Конец света». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Опасные игры». 1-я - 2-я части
17:25 Лесник. «Хозяева жизни». 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Хозяева жизни». 1-я - 2-я части
19:50 След. Поймай меня, если сможешь
20:40 След. Кратчайший путь на небеса
21:25 След. Ваш личный байер
22:25 Свои-5. Амнезия
23:10 Свои-3. Верное средство
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Убей бодуна
01:15 След. Сорок бочек арестантов
01:50 След. Тариф «Натуральный»
02:30 След. Не верь глазам своим
03:05 Прокурорская проверка. Школьные фотографии
04:00 Прокурорская проверка. Новое поколение
Домашний
04:35 Верну любимого. Как в сказке
05:05 Голоса ушедших душ. Расплата
05:30 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
10:35 Забота о важном
10:40 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Своя ноша». «Точная копия»
12:20 Порча. Узы смерти
12:50 Знахарка
13:25 Верну любимого. Сестры
14:00 Голоса ушедших душ. Невредимый
14:35 Далёкая и близкая. 1-я - 4-я серии
19:00 Я тебя не отпущу. 1-я - 4-я серии
22:05 Забота о важном. 3-я серия
22:10 Я тебя не отпущу
23:15 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 4-я серии
02:45 Порча. Узы смерти
03:10 Знахарка
03:35 Верну любимого. Сестры
04:05 Голоса ушедших душ. Невредимый
04:30 Понять. Простить. «Своя ноша». «Точная копия»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 144-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 7. 145-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
08:30 Модные игры. 28-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 192-я - 199-я серии
13:00 Универ. Сезон 7. 256-я - 259-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 7. 253-я - 258-Я серии
18:00 Ольга. Сезон 5. 76-я - 81-я серии
21:00 Друг на час. 3-я серия
22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 16-я серия
22:30 Женский стендап. Дайджесты-2022. 22-я серия
23:00 Конфетка. 4-я серия
00:45 Импровизация. Команды. 12-я - 14-я серии
03:15 Студия Союз. Сезон 3. 84-я серия
04:00 Студия Союз. Сезон 3. 85-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 7. 146-я серия
СТС
02:15 Последний из Магикян
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Против всех. Сезон 1. 6-я и 7-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:00 Кролик Питер-2
11:50 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 3-я - 14-я серии
18:30 Против всех. Сезон 1. 6-я - 8-я серии
20:00 Война миров Z
22:20 Война миров
00:40 Этерна. Часть первая
02:10 Последний из Магикян
Матч ТВ
05:00 Плавание. Чемпионат России
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Перед боем. Павлович - Блэйдс
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Вид сверху
14:55 Новости
15:00 Что по спорту? Тольятти
15:30 Все на Матч!
16:00 Футбол. Кубок России. «Акрон» (Тольятти) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
18:30 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Интер» (Италия) - «Бенфика» (Португалия)
02:55 Новости
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Локомотив» (Новосибирск)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Стелс
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Похищение
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Смерть шпионам! 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Ссора в Лукашах
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:40 «ГУКР «СМЕРШ». 80 лет»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Семнадцать мгновений весны. 7-я - 9-я серии
03:30 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 2-я серии
Культура
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 9.59
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Волшебник ХХ века. Кио 100». Гала-концерт иллюзионистов в Цирке на Цветном. Ведущие Игорь и Эмиль Кио
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Николай Бердяев. Пленник свободы
13:30 Искусственный отбор
14:10 Математика и подъем цивилизации. Египет. Родина чисел
15:05 Белая студия
15:50 Путешествие из Дома на набережной
16:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Счастливый случай по имени Тихонов
17:00 Новости культуры
17:15 Библейский сюжет. Василий Чекрыгин «Воскрешение мертвых«
17:45 Забытое ремесло. Лапотник
18:00 Пианисты XX века. Артуро Бенедетти Микеланджели
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Александр Таиров. Режиссер с большой буквы
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Золотой век Византии
22:15 Обитель. 7-я серия - «Соловецкий вальсок»
23:15 Рэгтайм, или Разорванное время. Писатель Орлов и альтист Данилов. Мессерер - король богемы. Ямщиков и компания
23:40 ХX век. «Волшебник ХХ века. Кио 100». Гала-концерт иллюзионистов в Цирке на Цветном. Ведущие Игорь и Эмиль Кио
00:50 Пианисты XX века. Артуро Бенедетти Микеланджели
01:45 Человек эры Кольца. Иван Ефремов
02:25 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1
05:40 Простоквашино. Сезон 1
06:00 Пятница News. 68-я серия
06:30 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
07:20 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»
08:30 Зовите шефа. Сезон 1. 7-я серия - «Санкт-Петербург. Рыжая Борода»
09:10 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
10:20 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»
11:20 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия
14:30 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»
15:40 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
16:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
17:50 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
19:00 На ножах. Сезон 8. 15-я серия - «Сочи. Corner Cafe»
20:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»
21:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
22:10 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
23:30 Пробный переезд. Сезон 2. 3-я серия - «Петропавловск-Камчатский»
00:30 Не дыши
01:50 Пятница News. 70-я серия
02:20 Телохранитель. Сезон 1. 5-я серия
03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»
04:00 Пятница News. 69-я серия
04:25 Простоквашино. Сезон 1. 10-я серия
04:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 6-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 8-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 50-я серия
МИР
05:00 Любовь по приказу. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
19:05 Назад в будущее
20:00 Слабое звено
20:50 Игра в кино
21:30 Меч-2. 7-я - 9-я серии
00:15 Наше кино. История большой любви
00:40 Дела судебные. Битва за будущее
01:25 Дела судебные. Новые истории
02:40 Белый клык
04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.