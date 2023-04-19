Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 19 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 19.04.2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «За полчаса до весны». 8-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дорога к счастью. 1-я серия

22:20 Дорога к счастью. 2-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 45-я серия

03:00 Дуэт по праву. 46-я серия

03:55 Пыльная работа. 23-я серия



ТВЦ



04:40 Ну и ню! Эротика по-советски

05:20 Мой герой. Анна Ардова

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Антикоагулянты

08:45 Таёжный детектив. Охота на мамонта. 1-я - 2-я серии

10:40 Увидеть Америку и умереть

11:30 События

11:50 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Станислав Бондаренко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Я знаю твои секреты-2. 1-я - 2-я серии

16:55 Проклятые звёзды

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 83-я серия

23:10 Прощание. Александр Стефанович

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Ельцин против Горбачёва. Крушение империи

01:25 Знак качества. Снеки

02:05 Проклятие рода Бхутто

02:45 Осторожно, мошенники! Диагноз - лох

03:10 Я знаю твои секреты-2. 1-я - 2-я серии

04:40 Увидеть Америку и умереть



НТВ



04:50 Пляж. Жаркий сезон. 5-я - 6-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии. «Сотников», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии. «Сотников», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Тайная дочь отца?

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Мутная тема

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Один из нас

22:10 Метод Михайлова. «Несчастный случай», «Авария»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Метод Михайлова. «Несчастный случай», «Авария»

00:35 УГРО-3. «Третий патрон», 1-я - 4-я серии

03:50 Агентство скрытых камер. Беглец

04:20 Агентство скрытых камер. Плащ

04:50 Пляж. Жаркий сезон. 7-я серия



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Случайная встреча», 1-я - 2-я части

06:55 Учитель в законе. Схватка. 11-я - 13-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Учитель в законе. Схватка. 13-я - 16-я серии

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Конец света». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Опасные игры». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Хозяева жизни». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Хозяева жизни». 1-я - 2-я части

19:50 След. Поймай меня, если сможешь

20:40 След. Кратчайший путь на небеса

21:25 След. Ваш личный байер

22:25 Свои-5. Амнезия

23:10 Свои-3. Верное средство

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Убей бодуна

01:15 След. Сорок бочек арестантов

01:50 След. Тариф «Натуральный»

02:30 След. Не верь глазам своим

03:05 Прокурорская проверка. Школьные фотографии

04:00 Прокурорская проверка. Новое поколение



Домашний



04:35 Верну любимого. Как в сказке

05:05 Голоса ушедших душ. Расплата

05:30 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

10:35 Забота о важном

10:40 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Своя ноша». «Точная копия»

12:20 Порча. Узы смерти

12:50 Знахарка

13:25 Верну любимого. Сестры

14:00 Голоса ушедших душ. Невредимый

14:35 Далёкая и близкая. 1-я - 4-я серии

19:00 Я тебя не отпущу. 1-я - 4-я серии

22:05 Забота о важном. 3-я серия

22:10 Я тебя не отпущу

23:15 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 4-я серии

02:45 Порча. Узы смерти

03:10 Знахарка

03:35 Верну любимого. Сестры

04:05 Голоса ушедших душ. Невредимый

04:30 Понять. Простить. «Своя ноша». «Точная копия»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 144-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 7. 145-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

08:30 Модные игры. 28-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 192-я - 199-я серии

13:00 Универ. Сезон 7. 256-я - 259-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 7. 253-я - 258-Я серии

18:00 Ольга. Сезон 5. 76-я - 81-я серии

21:00 Друг на час. 3-я серия

22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 16-я серия

22:30 Женский стендап. Дайджесты-2022. 22-я серия

23:00 Конфетка. 4-я серия

00:45 Импровизация. Команды. 12-я - 14-я серии

03:15 Студия Союз. Сезон 3. 84-я серия

04:00 Студия Союз. Сезон 3. 85-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 7. 146-я серия



СТС



02:15 Последний из Магикян

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Против всех. Сезон 1. 6-я и 7-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:00 Кролик Питер-2

11:50 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 3-я - 14-я серии

18:30 Против всех. Сезон 1. 6-я - 8-я серии

20:00 Война миров Z

22:20 Война миров

00:40 Этерна. Часть первая

02:10 Последний из Магикян



Матч ТВ



05:00 Плавание. Чемпионат России

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Перед боем. Павлович - Блэйдс

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Вид сверху

14:55 Новости

15:00 Что по спорту? Тольятти

15:30 Все на Матч!

16:00 Футбол. Кубок России. «Акрон» (Тольятти) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

18:30 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Интер» (Италия) - «Бенфика» (Португалия)

02:55 Новости

03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Локомотив» (Новосибирск)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Стелс

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Похищение

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Смерть шпионам! 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Ссора в Лукашах

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:40 «ГУКР «СМЕРШ». 80 лет»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Семнадцать мгновений весны. 7-я - 9-я серии

03:30 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 2-я серии



Культура



02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 9.59

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Волшебник ХХ века. Кио 100». Гала-концерт иллюзионистов в Цирке на Цветном. Ведущие Игорь и Эмиль Кио

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Николай Бердяев. Пленник свободы

13:30 Искусственный отбор

14:10 Математика и подъем цивилизации. Египет. Родина чисел

15:05 Белая студия

15:50 Путешествие из Дома на набережной

16:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Счастливый случай по имени Тихонов

17:00 Новости культуры

17:15 Библейский сюжет. Василий Чекрыгин «Воскрешение мертвых«

17:45 Забытое ремесло. Лапотник

18:00 Пианисты XX века. Артуро Бенедетти Микеланджели

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Александр Таиров. Режиссер с большой буквы

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Золотой век Византии

22:15 Обитель. 7-я серия - «Соловецкий вальсок»

23:15 Рэгтайм, или Разорванное время. Писатель Орлов и альтист Данилов. Мессерер - король богемы. Ямщиков и компания

23:40 ХX век. «Волшебник ХХ века. Кио 100». Гала-концерт иллюзионистов в Цирке на Цветном. Ведущие Игорь и Эмиль Кио

00:50 Пианисты XX века. Артуро Бенедетти Микеланджели

01:45 Человек эры Кольца. Иван Ефремов

02:25 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1

05:40 Простоквашино. Сезон 1

06:00 Пятница News. 68-я серия

06:30 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

07:20 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»

08:30 Зовите шефа. Сезон 1. 7-я серия - «Санкт-Петербург. Рыжая Борода»

09:10 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

10:20 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

11:20 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия

14:30 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»

15:40 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»

16:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

17:50 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

19:00 На ножах. Сезон 8. 15-я серия - «Сочи. Corner Cafe»

20:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»

21:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

22:10 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

23:30 Пробный переезд. Сезон 2. 3-я серия - «Петропавловск-Камчатский»

00:30 Не дыши

01:50 Пятница News. 70-я серия

02:20 Телохранитель. Сезон 1. 5-я серия

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»

04:00 Пятница News. 69-я серия

04:25 Простоквашино. Сезон 1. 10-я серия

04:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 6-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 8-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 50-я серия



МИР



05:00 Любовь по приказу. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

19:05 Назад в будущее

20:00 Слабое звено

20:50 Игра в кино

21:30 Меч-2. 7-я - 9-я серии

00:15 Наше кино. История большой любви

00:40 Дела судебные. Битва за будущее

01:25 Дела судебные. Новые истории

02:40 Белый клык

04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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