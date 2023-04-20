Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 20 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 20.04.2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «За полчаса до весны». 9-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры» моей жизни»

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дорога к счастью. 3-я серия

22:20 Дорога к счастью. 4-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 45-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное открытие

03:10 Отец



ТВЦ



04:40 Увидеть Америку и умереть

05:20 Мой герой. Станислав Бондаренко

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Почему выпадают волосы

08:45 Таёжный детектив. Охота на мамонта. 3-я - 4-я серии

10:40 Большие деньги советского кино

11:30 События

11:50 Психология преступления. Ничего личного. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Мариэтта Цигаль-Полищук

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты-2. 3-я - 4-я серии

16:55 Дети против звездных родителей

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Сельский детектив. Чем сердце успокоится. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звездные зубы

23:10 Дорогие товарищи. Зять генсека

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Золото партии

01:25 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!

02:05 Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе

02:50 Осторожно, мошенники! Золотой ремонт

03:15 Я знаю твои секреты-2. 3-я - 4-я серии

04:40 Большие деньги советского кино



НТВ



04:50 Пляж. Жаркий сезон. 7-я - 8-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Новая жертва», 1-я и 2-я серии. «Урок химии», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Новая жертва», 1-я и 2-я серии. «Урок химии», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Муж на вахту, жена - на трассу?

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Никто не безгрешен

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Отставка

22:10 Метод Михайлова. «Хороший ребёнок», «Срочный пациент»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Метод Михайлова. «Хороший ребёнок», «Срочный пациент»

00:50 Поздняков

01:05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит преступность

02:10 УГРО-3. «Кредит доверия«, 1-я - 4-я серии

04:55 Пляж. Жаркий сезон. 9-я серия



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Частный случай

06:05 Лесник. «Конец света». 1-я - 2-я части

07:55 Лесник. «Опасные игры», 1-я часть

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Лесник. «Опасные игры». 1-я - 2-я части

10:45 Лесник. «Хозяева жизни». 1-я - 2-я части

12:50 Лесник. «Интересное кино». 1-я часть

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Интересное кино». 1-я - 2-я части

15:15 Лесник. «Стрелок». 1-я - 2-я части

17:20 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Чужие игры». 1-я - 2-я части

19:50 След. Восточная сказка

20:40 След. Гидра

21:25 След. Мясо, которое бегает

22:25 Свои-5. Медовый месяц

23:10 Свои-3. Спящие красавицы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Овсянка, сэр!

01:15 След. Челхантер

01:55 След. Лизкин дом

02:30 След. Вечеринка века

03:05 Прокурорская проверка. Похитители собак

04:00 Прокурорская проверка. Опасные связи



Домашний



04:30 Понять. Простить. «Своя ноша». «Точная копия»

05:20 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

10:35 Забота о важном

10:40 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Недомолвки». «Нечаянное прозрение»

12:20 Порча. Друг жениха

12:50 Знахарка

13:25 Верну любимого. Боец

14:00 Голоса ушедших душ. 11-я серия - «Материнская забота»

14:35 Всё равно ты моя. 1-я - 4-я серии

19:00 Ателье счастья. 1-я - 4-я серии

22:05 Забота о важном

22:10 Ателье счастья. 4-я серия

23:15 Нам не жить друг без друга. 1-я - 4-я серии

03:05 Порча. Друг жениха

03:30 Знахарка

03:55 Верну любимого. Боец

04:25 Голоса ушедших душ. Материнская забота

04:50 Понять. Простить. «Недомолвки». «Нечаянное прозрение»



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Сезон 7. 146-я - 147-я серии

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

08:30 Хочу перемен. 7-я серия

09:00 Ольга. 1-я - 18-я серии

18:00 Ольга. Сезон 5. 77-я - 82-я серии

21:00 Друг на час. 4-я серия

22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 25-я серия

22:30 Женский стендап. Дайджесты-2022. 31-я серия

23:00 Концерты. Сезон 2. 14-я серия

00:00 Импровизация. 233-я серия

01:00 Импровизация. Команды. 15-я - 16-я серии

02:40 Студия Союз. Сезон 3. 86-я - 88-я серии



СТС



02:10 Последний из Магикян

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Против всех. Сезон 1. 7-я и 8-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:10 Форрест Гамп

12:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 15-я - 21-я серии

16:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 5-я серии

18:30 Против всех. Сезон 1. 7-я - 9-я серии

20:00 Боги Египта

22:30 Война богов: Бессмертные

00:40 Война миров

02:35 Последний из Магикян



Матч ТВ



05:00 Плавание. Чемпионат России

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:25 Самбо. Чемпионат Европы

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Лучшие из лучших

14:55 Новости

15:00 Большой хоккей

15:30 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

17:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир

19:40 Футбол. Лига Конференций. 1/4 финала. АЗ (Нидерланды) - «Андерлехт» (Бельгия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Спортинг» (Португалия) - «Ювентус» (Италия)

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Преступник

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 По долгу службы

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Два капитана

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 6-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва оружейников. Зенитно-ракетные комплексы. Расплетин против «Western Electric»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Семнадцать мгновений весны. 10-я - 12-я серии

03:10 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 8-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Торжок золотой

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук

07:30 Новости культуры

07:35 Математика и подъем цивилизации. Греция. Происхождение элементов

08:20 Дороги старых мастеров. Лоскутный театр

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Иркутская история. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Павел Луспекаев». Документальный фильм. 1977

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Александр Таиров. Режиссер с большой буквы

13:30 Абсолютный слух

14:10 Математика и подъем цивилизации. Греция. Происхождение элементов

15:00 2 Верник 2. Наталия Белохвостикова

15:50 Твербуль, или Пушкинская верста

16:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Писатель Орлов и альтист Данилов. Мессерер - король богемы. Ямщиков и компания

17:00 Новости культуры

17:15 Пряничный домик. Портреты растений

17:45 Пианисты XX века. Клаудио Аррау

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Кузьма Петров-Водкин. Краски слов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Юрий Буйда. «Прусская невеста»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Сталкер». Кого же мне водить туда?»

21:30 Энигма. Дмитрий Ульянов

22:15 Обитель. 8-я серия - «Демоны«

23:15 Рэгтайм, или Разорванное время. «Жизнь со звоном». Иван Андреевич Духин

23:40 ХX век. «Павел Луспекаев». Документальный фильм. 1977

00:55 Пианисты XX века. Клаудио Аррау

02:05 Твербуль, или Пушкинская верста

02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1

05:50 Простоквашино. Сезон 1

06:10 Пятница News. 69-я серия

06:40 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»

07:40 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»

08:50 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

09:50 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

11:00 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия

14:20 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 22-я серия - «Свадьба в эко-формате VS Свадьба в стиле бохо»

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 16-я серия

17:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»

19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»

21:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»

22:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 6-я серия - «Буэнос-Айрес, Аргентина»

00:10 Не дыши-2

01:50 Пятница News. 71-я серия

02:20 Телохранитель. Сезон 1. 6-я серия

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 10-я серия - «Новосибирск»

04:20 Пятница News. 70-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 3-я серия

04:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:40 Наше кино. История большой любви

07:25 Меч-2. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч-2. 3-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч-2. 10-я - 12-я серии

00:15 Наше кино. История большой любви

00:40 Дела судебные. Битва за будущее

01:25 Дела судебные. Новые истории

02:20 Весна

04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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