Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 20 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма ТВ на 20.04.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «За полчаса до весны». 9-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры» моей жизни»
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дорога к счастью. 3-я серия
22:20 Дорога к счастью. 4-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 45-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное открытие
03:10 Отец
ТВЦ
04:40 Увидеть Америку и умереть
05:20 Мой герой. Станислав Бондаренко
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Почему выпадают волосы
08:45 Таёжный детектив. Охота на мамонта. 3-я - 4-я серии
10:40 Большие деньги советского кино
11:30 События
11:50 Психология преступления. Ничего личного. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Мариэтта Цигаль-Полищук
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты-2. 3-я - 4-я серии
16:55 Дети против звездных родителей
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Сельский детектив. Чем сердце успокоится. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звездные зубы
23:10 Дорогие товарищи. Зять генсека
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Золото партии
01:25 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!
02:05 Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе
02:50 Осторожно, мошенники! Золотой ремонт
03:15 Я знаю твои секреты-2. 3-я - 4-я серии
04:40 Большие деньги советского кино
НТВ
04:50 Пляж. Жаркий сезон. 7-я - 8-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Новая жертва», 1-я и 2-я серии. «Урок химии», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Новая жертва», 1-я и 2-я серии. «Урок химии», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Муж на вахту, жена - на трассу?
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Никто не безгрешен
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Отставка
22:10 Метод Михайлова. «Хороший ребёнок», «Срочный пациент»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Метод Михайлова. «Хороший ребёнок», «Срочный пациент»
00:50 Поздняков
01:05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит преступность
02:10 УГРО-3. «Кредит доверия«, 1-я - 4-я серии
04:55 Пляж. Жаркий сезон. 9-я серия
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Частный случай
06:05 Лесник. «Конец света». 1-я - 2-я части
07:55 Лесник. «Опасные игры», 1-я часть
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Лесник. «Опасные игры». 1-я - 2-я части
10:45 Лесник. «Хозяева жизни». 1-я - 2-я части
12:50 Лесник. «Интересное кино». 1-я часть
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Интересное кино». 1-я - 2-я части
15:15 Лесник. «Стрелок». 1-я - 2-я части
17:20 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Чужие игры». 1-я - 2-я части
19:50 След. Восточная сказка
20:40 След. Гидра
21:25 След. Мясо, которое бегает
22:25 Свои-5. Медовый месяц
23:10 Свои-3. Спящие красавицы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Овсянка, сэр!
01:15 След. Челхантер
01:55 След. Лизкин дом
02:30 След. Вечеринка века
03:05 Прокурорская проверка. Похитители собак
04:00 Прокурорская проверка. Опасные связи
Домашний
04:30 Понять. Простить. «Своя ноша». «Точная копия»
05:20 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
10:35 Забота о важном
10:40 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Недомолвки». «Нечаянное прозрение»
12:20 Порча. Друг жениха
12:50 Знахарка
13:25 Верну любимого. Боец
14:00 Голоса ушедших душ. 11-я серия - «Материнская забота»
14:35 Всё равно ты моя. 1-я - 4-я серии
19:00 Ателье счастья. 1-я - 4-я серии
22:05 Забота о важном
22:10 Ателье счастья. 4-я серия
23:15 Нам не жить друг без друга. 1-я - 4-я серии
03:05 Порча. Друг жениха
03:30 Знахарка
03:55 Верну любимого. Боец
04:25 Голоса ушедших душ. Материнская забота
04:50 Понять. Простить. «Недомолвки». «Нечаянное прозрение»
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Сезон 7. 146-я - 147-я серии
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
08:30 Хочу перемен. 7-я серия
09:00 Ольга. 1-я - 18-я серии
18:00 Ольга. Сезон 5. 77-я - 82-я серии
21:00 Друг на час. 4-я серия
22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 25-я серия
22:30 Женский стендап. Дайджесты-2022. 31-я серия
23:00 Концерты. Сезон 2. 14-я серия
00:00 Импровизация. 233-я серия
01:00 Импровизация. Команды. 15-я - 16-я серии
02:40 Студия Союз. Сезон 3. 86-я - 88-я серии
СТС
02:10 Последний из Магикян
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Против всех. Сезон 1. 7-я и 8-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:10 Форрест Гамп
12:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 15-я - 21-я серии
16:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 5-я серии
18:30 Против всех. Сезон 1. 7-я - 9-я серии
20:00 Боги Египта
22:30 Война богов: Бессмертные
00:40 Война миров
02:35 Последний из Магикян
Матч ТВ
05:00 Плавание. Чемпионат России
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:25 Самбо. Чемпионат Европы
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Лучшие из лучших
14:55 Новости
15:00 Большой хоккей
15:30 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
17:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир
19:40 Футбол. Лига Конференций. 1/4 финала. АЗ (Нидерланды) - «Андерлехт» (Бельгия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Спортинг» (Португалия) - «Ювентус» (Италия)
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Преступник
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 По долгу службы
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Два капитана
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 6-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 6-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва оружейников. Зенитно-ракетные комплексы. Расплетин против «Western Electric»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Семнадцать мгновений весны. 10-я - 12-я серии
03:10 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 8-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Торжок золотой
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук
07:30 Новости культуры
07:35 Математика и подъем цивилизации. Греция. Происхождение элементов
08:20 Дороги старых мастеров. Лоскутный театр
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Иркутская история. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Павел Луспекаев». Документальный фильм. 1977
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Театр
13:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Александр Таиров. Режиссер с большой буквы
13:30 Абсолютный слух
14:10 Математика и подъем цивилизации. Греция. Происхождение элементов
15:00 2 Верник 2. Наталия Белохвостикова
15:50 Твербуль, или Пушкинская верста
16:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Писатель Орлов и альтист Данилов. Мессерер - король богемы. Ямщиков и компания
17:00 Новости культуры
17:15 Пряничный домик. Портреты растений
17:45 Пианисты XX века. Клаудио Аррау
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Кузьма Петров-Водкин. Краски слов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Юрий Буйда. «Прусская невеста»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Сталкер». Кого же мне водить туда?»
21:30 Энигма. Дмитрий Ульянов
22:15 Обитель. 8-я серия - «Демоны«
23:15 Рэгтайм, или Разорванное время. «Жизнь со звоном». Иван Андреевич Духин
23:40 ХX век. «Павел Луспекаев». Документальный фильм. 1977
00:55 Пианисты XX века. Клаудио Аррау
02:05 Твербуль, или Пушкинская верста
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1
05:50 Простоквашино. Сезон 1
06:10 Пятница News. 69-я серия
06:40 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»
07:40 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»
08:50 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
09:50 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
11:00 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия
14:20 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 22-я серия - «Свадьба в эко-формате VS Свадьба в стиле бохо»
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 16-я серия
17:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»
19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»
21:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»
22:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 6-я серия - «Буэнос-Айрес, Аргентина»
00:10 Не дыши-2
01:50 Пятница News. 71-я серия
02:20 Телохранитель. Сезон 1. 6-я серия
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 10-я серия - «Новосибирск»
04:20 Пятница News. 70-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 3-я серия
04:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:40 Наше кино. История большой любви
07:25 Меч-2. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч-2. 3-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч-2. 10-я - 12-я серии
00:15 Наше кино. История большой любви
00:40 Дела судебные. Битва за будущее
01:25 Дела судебные. Новые истории
02:20 Весна
04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.