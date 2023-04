Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 21 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Телепрограмма ТВ на 21.04.2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе. Сезон 11. «Поединки»

23:55 Вызов. Первые в космосе

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямой эфир из Московской Cоборной мечети

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дорога к счастью. 5-я серия

22:20 Дорога к счастью. 6-я серия

23:25 Улыбка на ночь

00:30 Перекаты судьбы

03:45 Пыльная работа. 24-я серия



ТВЦ



04:40 Большие деньги советского кино

05:20 Мой герой. Мариэтта Цигаль-Полищук

06:00 Настроение

08:00 Большое кино. Калина красная

08:35 Таёжный детектив. Живая вода. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Таёжный детектив. Живая вода. 4-я серия

12:35 Игра в убийство. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Игра в убийство. 3-я - 4-я серии

16:55 Закулисные войны. Центральное телевидение

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Слепой метод. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни Геннадия Гладкова

00:10 Трембита

01:35 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии

04:35 Петровка, 38

04:50 10 самых... Звездные зубы



НТВ



04:55 Пляж. Жаркий сезон. 9-я - 10-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Одиночка», 1-я и 2-я серии, «Подстава», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Одиночка», 1-я и 2-я серии, «Подстава», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. «Жизнь после смерти», 1-я и 2-я серии

22:10 Метод Михайлова. Звездный мальчик

23:05 Метод Михайлова. Под скальпелем

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:10 Захар Прилепин. Уроки русского

02:45 Квартирный вопрос

03:35 УГРО-3. «Лучшие друзья девушек«, 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Опера. Хроники убойного отдела. Драгоценные письма

06:30 Опера. Хроники убойного отдела. Шантаж

07:20 Свои-5. Копарь

08:10 Свои-5. Пустая комната

09:00 Известия

09:30 Лесник. «Стрелок». 1-я - 2-я части

11:20 Лесник. «Чужие игры». 1-я - 2-я части

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Чужие игры». 2-я часть

13:40 Лесник. «Горячий сезон». 1-я - 2-я части

15:35 Лесник. «Коварство». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Жених». 1-я - 2-я части

18:55 Лесник. «Коварство». 2-я часть

19:50 След. Похороненные заживо

20:40 След. Беспризорные призраки

21:30 След. Эффект Вертера

22:25 След. Офисные крысы

23:10 Светская хроника

00:15 Они потрясли мир. Филипп Киркоров. Вся моя жизнь-сцена

01:00 Барс. 1-я - 7-я серии



Домашний



04:50 Понять. Простить. «Недомолвки». «Нечаянное прозрение»

05:15 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

10:35 Забота о важном

10:40 Тест на отцовство

11:00 Понять. Простить. «Дурная история». «Всё решает мама»

12:05 Порча. Старший сын

12:35 Знахарка

13:10 Верну любимого. Заниженная стоимость

13:45 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо

14:20 Скажи, подруга

14:35 Я тебя не отпущу. 1-я - 4-я серии

19:00 Двое на краю. 1-я - 4-я серии

23:00 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии

02:45 Порча. Старший сын

03:10 Знахарка

03:35 Верну любимого. Заниженная стоимость

04:05 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо

04:30 Понять. Простить. «Дурная история». «Всё решает мама»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 148-я - 149-я серии

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я - 53-я серии

08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 6. 227-я - 240-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 242-я серии

17:00 Однажды в России. 246-я серия

18:00 Однажды в России. 220-я серия

19:00 Однажды в России. 221-я серия

20:00 Однажды в России. 247-я серия

21:00 Комеди Клаб. 783-я серия

22:00 Комеди Клаб. 782-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 235-я серия

00:00 Любовь и монстры

01:40 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я - 18-я серии

03:20 Студия Союз. 89-я - 90-я серии

04:50 Открытый микрофон. 150-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Против всех. Сезон 1. 8-я и 9-я серии

09:00 Война богов: Бессмертные

11:05 Уральские пельмени. Смехbook

11:55 Шоу «Уральских пельменей»

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 197-я серия - «География пельменей. «Англия»

21:00 Шоу «Уральских пельменей»

22:30 Битва каверов. Сезон 1. 5-я серия

00:30 Импровизаторы. 6-я серия

01:30 Одиннадцать молчаливых мужчин

03:25 Последний из Магикян

04:55 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Плавание. Чемпионат России

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Большой хоккей

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:25 Самбо. Чемпионат Европы

12:35 Лица страны. Елена Никитина

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Лучшие из лучших

14:50 Новости

14:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань». Прямой эфир

16:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Смешанные единоборства. One FC

00:15 Небесная грация

00:35 Лица страны. Елена Никитина

00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань)

02:55 Новости

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 21 мост

21:30 Барракуда

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Шлеменко - Я. Эномото. Прямой эфир

00:30 Отель «Артемида»

02:00 Стелс

04:00 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:45 Смерть шпионам. Крым. 7-я и 8-я серии

06:35 Гаишники. Продолжение. Фильмы 1-й и 2-й

09:00 Новости дня

09:20 Гаишники. Продолжение. Фильмы 1-й и 4-й

13:00 Новости дня

13:20 Гаишники. Продолжение. Фильмы 3-й и 4-й

15:00 Военные новости

15:05 Гаишники. Продолжение. Фильмы 3-й и 4-й

17:10 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Вождь Белое Перо

01:30 Два капитана

03:05 Контрабанда

04:35 Перелом. Хроника Победы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва яузская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Георгий Данелия

07:30 Новости культуры

07:35 Математика и подъем цивилизации. Индия. Божественная природа чисел

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Иркутская история. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. Гобсек

11:45 Первые в мире. Трамвай Пироцкого

12:00 Открытая книга. Юрий Буйда. «Прусская невеста»

12:30 Новости культуры

12:45 Забытое ремесло. Ловец пиявок

13:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Кузьма Петров-Водкин. Краски слов

13:30 Власть факта. Золотой век Византии

14:10 Математика и подъем цивилизации. Индия. Божественная природа чисел

15:00 Энигма. Дмитрий Ульянов

15:45 Человек эры Кольца. Иван Ефремов

16:30 Рэгтайм, или Разорванное время. «Жизнь со звоном». Иван Андреевич Духин

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Сургутский район

17:40 Забытое ремесло. Прачка

17:55 Пианисты XX века. Владимир Ашкенази

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия

20:15 Линия жизни. К 80-летию Анатолия Кролла

21:10 Искатели. Пропавшие шедевры Фаберже

21:55 Мой любимый клоун

23:20 2 Верник 2. Владимир Шкляров и Мария Мацель

00:10 Гарольд и Мод

01:40 Искатели. Пропавшие шедевры Фаберже

02:25 «Конфликт». «Легенды перуанских индейцев»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1

05:55 Простоквашино. Сезон 1

06:10 Пятница News. 70-я серия

06:40 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

07:50 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

09:00 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»

10:00 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»

11:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия

13:40 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

14:50 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»

16:00 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»

17:10 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

18:20 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

19:40 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

20:50 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

22:00 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

23:10 Темный рыцарь

02:00 Пятница News. 72-я серия

02:20 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

03:30 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

04:30 Пятница News. 71-я серия

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:40 Наше кино. История большой любви

07:25 Меч-2. 7-я - 9-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч-2. 9-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Танцор диско

21:30 Танцуй, танцуй

00:15 Гусарская баллада

01:50 Веселые ребята

03:20 Цирк

04:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.