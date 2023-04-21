Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 21 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма ТВ на 21.04.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе. Сезон 11. «Поединки»
23:55 Вызов. Первые в космосе
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямой эфир из Московской Cоборной мечети
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дорога к счастью. 5-я серия
22:20 Дорога к счастью. 6-я серия
23:25 Улыбка на ночь
00:30 Перекаты судьбы
03:45 Пыльная работа. 24-я серия
ТВЦ
04:40 Большие деньги советского кино
05:20 Мой герой. Мариэтта Цигаль-Полищук
06:00 Настроение
08:00 Большое кино. Калина красная
08:35 Таёжный детектив. Живая вода. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Таёжный детектив. Живая вода. 4-я серия
12:35 Игра в убийство. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Игра в убийство. 3-я - 4-я серии
16:55 Закулисные войны. Центральное телевидение
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Слепой метод. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Песни Геннадия Гладкова
00:10 Трембита
01:35 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии
04:35 Петровка, 38
04:50 10 самых... Звездные зубы
НТВ
04:55 Пляж. Жаркий сезон. 9-я - 10-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Одиночка», 1-я и 2-я серии, «Подстава», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Одиночка», 1-я и 2-я серии, «Подстава», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. «Жизнь после смерти», 1-я и 2-я серии
22:10 Метод Михайлова. Звездный мальчик
23:05 Метод Михайлова. Под скальпелем
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:10 Захар Прилепин. Уроки русского
02:45 Квартирный вопрос
03:35 УГРО-3. «Лучшие друзья девушек«, 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Опера. Хроники убойного отдела. Драгоценные письма
06:30 Опера. Хроники убойного отдела. Шантаж
07:20 Свои-5. Копарь
08:10 Свои-5. Пустая комната
09:00 Известия
09:30 Лесник. «Стрелок». 1-я - 2-я части
11:20 Лесник. «Чужие игры». 1-я - 2-я части
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Чужие игры». 2-я часть
13:40 Лесник. «Горячий сезон». 1-я - 2-я части
15:35 Лесник. «Коварство». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Жених». 1-я - 2-я части
18:55 Лесник. «Коварство». 2-я часть
19:50 След. Похороненные заживо
20:40 След. Беспризорные призраки
21:30 След. Эффект Вертера
22:25 След. Офисные крысы
23:10 Светская хроника
00:15 Они потрясли мир. Филипп Киркоров. Вся моя жизнь-сцена
01:00 Барс. 1-я - 7-я серии
Домашний
04:50 Понять. Простить. «Недомолвки». «Нечаянное прозрение»
05:15 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
10:35 Забота о важном
10:40 Тест на отцовство
11:00 Понять. Простить. «Дурная история». «Всё решает мама»
12:05 Порча. Старший сын
12:35 Знахарка
13:10 Верну любимого. Заниженная стоимость
13:45 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо
14:20 Скажи, подруга
14:35 Я тебя не отпущу. 1-я - 4-я серии
19:00 Двое на краю. 1-я - 4-я серии
23:00 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии
02:45 Порча. Старший сын
03:10 Знахарка
03:35 Верну любимого. Заниженная стоимость
04:05 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо
04:30 Понять. Простить. «Дурная история». «Всё решает мама»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 148-я - 149-я серии
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я - 53-я серии
08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 6. 227-я - 240-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 242-я серии
17:00 Однажды в России. 246-я серия
18:00 Однажды в России. 220-я серия
19:00 Однажды в России. 221-я серия
20:00 Однажды в России. 247-я серия
21:00 Комеди Клаб. 783-я серия
22:00 Комеди Клаб. 782-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 235-я серия
00:00 Любовь и монстры
01:40 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я - 18-я серии
03:20 Студия Союз. 89-я - 90-я серии
04:50 Открытый микрофон. 150-я серия
СТС
05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Против всех. Сезон 1. 8-я и 9-я серии
09:00 Война богов: Бессмертные
11:05 Уральские пельмени. Смехbook
11:55 Шоу «Уральских пельменей»
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 197-я серия - «География пельменей. «Англия»
21:00 Шоу «Уральских пельменей»
22:30 Битва каверов. Сезон 1. 5-я серия
00:30 Импровизаторы. 6-я серия
01:30 Одиннадцать молчаливых мужчин
03:25 Последний из Магикян
04:55 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Плавание. Чемпионат России
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Большой хоккей
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:25 Самбо. Чемпионат Европы
12:35 Лица страны. Елена Никитина
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Лучшие из лучших
14:50 Новости
14:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань». Прямой эфир
16:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Смешанные единоборства. One FC
00:15 Небесная грация
00:35 Лица страны. Елена Никитина
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань)
02:55 Новости
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 21 мост
21:30 Барракуда
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Шлеменко - Я. Эномото. Прямой эфир
00:30 Отель «Артемида»
02:00 Стелс
04:00 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:45 Смерть шпионам. Крым. 7-я и 8-я серии
06:35 Гаишники. Продолжение. Фильмы 1-й и 2-й
09:00 Новости дня
09:20 Гаишники. Продолжение. Фильмы 1-й и 4-й
13:00 Новости дня
13:20 Гаишники. Продолжение. Фильмы 3-й и 4-й
15:00 Военные новости
15:05 Гаишники. Продолжение. Фильмы 3-й и 4-й
17:10 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Вождь Белое Перо
01:30 Два капитана
03:05 Контрабанда
04:35 Перелом. Хроника Победы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва яузская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Георгий Данелия
07:30 Новости культуры
07:35 Математика и подъем цивилизации. Индия. Божественная природа чисел
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Иркутская история. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. Гобсек
11:45 Первые в мире. Трамвай Пироцкого
12:00 Открытая книга. Юрий Буйда. «Прусская невеста»
12:30 Новости культуры
12:45 Забытое ремесло. Ловец пиявок
13:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Кузьма Петров-Водкин. Краски слов
13:30 Власть факта. Золотой век Византии
14:10 Математика и подъем цивилизации. Индия. Божественная природа чисел
15:00 Энигма. Дмитрий Ульянов
15:45 Человек эры Кольца. Иван Ефремов
16:30 Рэгтайм, или Разорванное время. «Жизнь со звоном». Иван Андреевич Духин
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Сургутский район
17:40 Забытое ремесло. Прачка
17:55 Пианисты XX века. Владимир Ашкенази
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Линия жизни. К 80-летию Анатолия Кролла
21:10 Искатели. Пропавшие шедевры Фаберже
21:55 Мой любимый клоун
23:20 2 Верник 2. Владимир Шкляров и Мария Мацель
00:10 Гарольд и Мод
01:40 Искатели. Пропавшие шедевры Фаберже
02:25 «Конфликт». «Легенды перуанских индейцев»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1
05:55 Простоквашино. Сезон 1
06:10 Пятница News. 70-я серия
06:40 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
07:50 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
09:00 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»
10:00 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»
11:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия
13:40 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
14:50 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»
16:00 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»
17:10 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
18:20 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
19:40 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
20:50 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
22:00 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
23:10 Темный рыцарь
02:00 Пятница News. 72-я серия
02:20 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
03:30 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
04:30 Пятница News. 71-я серия
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:40 Наше кино. История большой любви
07:25 Меч-2. 7-я - 9-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч-2. 9-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Танцор диско
21:30 Танцуй, танцуй
00:15 Гусарская баллада
01:50 Веселые ребята
03:20 Цирк
04:50 Мультфильмы
Время начала передач - московское.