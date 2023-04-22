Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 22 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 22 апреля 2023

Первый канал



04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 По законам военного времени-4. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером. Песняры

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:50 Видимость

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Черемша

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Девять жизней. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Юбилей Игоря Матеты

20:00 Вести

21:00 Старое пианино

00:35 Боль чужой потери

04:20 С чистого листа



ТВЦ



04:50 10 самых... Звездные зубы

05:15 Королевы комедий

06:00 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я - 2-я серии

07:30 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Солотчу. Христианский Восток

08:00 Сельский детектив. Чем сердце успокоится. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Трембита

13:40 Метод уборщицы. 1-я серия

14:30 События

14:45 Метод уборщицы. 2-я - 4-я серии

17:30 Метод уборщицы-2. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Хозяйки Белого дома

00:10 90-е. Крёстные отцы

00:55 Специальный репортаж. Впавшие в транс

01:20 Хватит слухов! 83-я серия

01:45 Вдовьи cлёзы

02:25 Звезды против воров

03:05 Проклятые звёзды

03:45 Дети против звездных родителей

04:25 Закон и порядок

04:50 Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны



НТВ



05:00 Жди меня

05:40 Чужой дед

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 «Страна талантов». Новый сезон. Сезон 2

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Посвящение Николаю Арутюнову

02:20 Дачный ответ

03:15 УГРО-3. «Лучшие друзья девушек», 3-я и 4-я серии

04:50 День отчаяния



Пятый канал



05:00 Барс. 7-я - 11-я серии

08:10 Свои-5. Бес калорий

09:00 Свои-5. Как художник художнику

09:45 Светская хроника

10:45 Чужой район-2. Кредит

11:45 Чужой район-2. Ранение

12:35 Чужой район-2. Клеймо

13:35 Чужой район-2. Подстава

14:30 Чужой район-2. Граффити

15:25 Чужой район-2. Похищение

16:25 Чужой район-2. Мечта

17:15 Чужой район-2. Коллега

18:10 След. Живешь только дважды

19:05 След. Ребенок Розмаринова

19:50 След. След из прошлого

20:40 След. Стимулянты

21:30 След. Не я один

22:25 След. Воскресение

23:10 След. И Я

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Такси

02:10 Прокурорская проверка. Клеймо

03:00 Прокурорская проверка. Парк ужасов

03:50 Прокурорская проверка. Деликатное дело

04:40 Прокурорская проверка. Бездетная мать



Домашний



04:30 Понять. Простить. «Дурная история». «Всё решает мама»

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:55 Моя мама - невеста

08:25 Тариф на любовь. 1-я и 2-я серии

10:10 Пять ужинов

10:25 Райский уголок. 1-я - 8-я серии

19:00 Истерзанная. 9-я - 12-я серии

22:40 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии

02:40 От ненависти до любви. 15-я - 19-я серии



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. 150-я - 151-я серии

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

09:00 Бьюти баттл. 9-я серия

09:30 Модные игры. 29-я серия

10:00 Новые Звёзды в Африке. 6-я серия

12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 12-я серия

12:20 Битва экстрасенсов. 373-я - 375-я серии

16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 37-я - 38-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 29-я серия

23:00 Женский стендап. 66-я серия

00:00 Такое кино! 440-я серия

00:30 День города

02:10 Импровизация. Команды. Дайджест. 19-я - 20-я серии

03:50 Студия Союз. 91-я - 92-я серии



СТС



03:10 Последний из Магикян

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек«. 50-я серия

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Шоу «Уральских пельменей». География пельменей. «Франция»

09:00 ПроСТО кухня. 253-я - 254-я серии

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:05 Суперниндзя. Секреты сезона. Сезон 1. 10-я серия

11:20 Астерикс. Земля Богов

13:00 Боги Египта

15:35 Вечные

18:35 Первый мститель

21:00 Первый мститель: Противостояние

00:00 Война миров Z

02:05 Последний из Магикян



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Футбол. Первая Лига. «СКА-Хабаровск» - «Волга». Прямой эфир

11:00 Лица страны. Елена Никитина

11:20 Новости

11:25 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «Металлург». Прямой эфир

13:25 Новости

13:30 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» - ЦСКА. Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария». Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Динамо». Прямой эфир

21:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым

21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Д. Кокс. Прямой эфир

02:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Павлович - К. Блэйдс. Прямой эфир

04:30 Ты в бане!



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Дроны-убийцы: битва за небо

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Утечка Пентагона: почему Украина проиграет?

18:00 Хитмэн

19:50 Хитмэн: Агент 47

21:35 Закатать в асфальт

00:45 Преступник

02:45 21 мост

04:10 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



05:00 Медовый месяц

06:35 Я - Хортица

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:40 В добрый час

11:45 Легенды музыки. Большой детский хор имени В.С. Попова

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Дикарями и с комфортом. Как путешествовали советские туристы

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Неравная битва. Японские смертники против советских танкистов

14:30 Легенды науки. Михаил Калашников

15:15 Время героев

15:35 Главный день. МИРы и Анатолий Сагалевич

16:20 Битва оружейников. Зенитная артиллерия. Люльев против «Кольт»

17:15 Случай в квадрате 36-80

18:00 Новости дня

18:30 Случай в квадрате 36-80

19:20 Экипаж машины боевой

20:55 22 минуты

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 3-я серия - «Отборочный тур»

00:00 Десять мгновений. Олег Масленников-Войтов

00:45 Деревенский детектив

02:05 Анискин и Фантомас. 1-я и 2-я серии

04:15 Александр Маленький



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Василий Чекрыгин «Воскрешение мертвых»

07:00 Мультфильмы. «Приключения Хомы». «Раз - горох, два - горох...». «Страшная история». «Высокая горка»

07:50 Мой любимый клоун

09:15 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Неподсуден

11:45 Спасительница. Тайна буддийской иконы

12:30 Передвижники. Марк Антокольский

13:00 Страх в саванне

14:00 Рассказы из русской истории

15:25 Феликс Вишневский. Меценат советского периода

16:00 Приваловские миллионы

18:40 Анна Тимирёва. Возлюбленная Колчака

19:30 Новости культуры

19:50 Городской ковбой

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Олег Мисковец с группой «Современная почта» и «Balkanimans band»

00:10 Фильм-спектакль «Интимная жизнь»

02:15 Мультфильмы. «Теремок». «Большой подземный бал». «Про Ерша Ершовича»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:40 Пятница News. 71-я серия

06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:30 Простоквашино. Сезон 1

06:50 Белка и Стрелка. Карибская тайна

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 7-я серия

09:00 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 27-я серия - «Королевская свадьба VS Свадьба в железнодорожной тематике»

10:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»

12:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»

14:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»

16:10 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 2-я серия - «Свадьба за 15 тыс VS свадьба за 800 тыс»

18:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»

20:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»

22:00 Четыре свадьбы-2. Сезон 2. 5-я серия - «Свадьба за 50 тысяч VS свадьба за 800 тысяч»

23:20 Темный рыцарь: Возрождение легенды

02:10 Пятница News. 71-я серия

02:40 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

03:50 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»

04:40 Пятница News. 71-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:25 Гусарская баллада

08:10 Наше кино. История большой любви

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Акселератка

11:50 Где находится нофелет?

13:25 Большая перемена. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 Большая перемена. 2-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:45 Большая перемена. 4-я серия

19:15 Танцуй, танцуй

22:00 Танцор диско

00:40 Лондонские каникулы

02:10 Моя любовь

03:25 Аринка

04:40 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 апреля 2023 СТС на 6 апреля 2023, программа передач на весь день ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



