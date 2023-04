Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 22 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Телепрограмма ТВ на 22 апреля 2023



Первый канал



04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 По законам военного времени-4. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером. Песняры

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:50 Видимость

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Черемша

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Девять жизней. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Юбилей Игоря Матеты

20:00 Вести

21:00 Старое пианино

00:35 Боль чужой потери

04:20 С чистого листа



ТВЦ



04:50 10 самых... Звездные зубы

05:15 Королевы комедий

06:00 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я - 2-я серии

07:30 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Солотчу. Христианский Восток

08:00 Сельский детектив. Чем сердце успокоится. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Трембита

13:40 Метод уборщицы. 1-я серия

14:30 События

14:45 Метод уборщицы. 2-я - 4-я серии

17:30 Метод уборщицы-2. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Хозяйки Белого дома

00:10 90-е. Крёстные отцы

00:55 Специальный репортаж. Впавшие в транс

01:20 Хватит слухов! 83-я серия

01:45 Вдовьи cлёзы

02:25 Звезды против воров

03:05 Проклятые звёзды

03:45 Дети против звездных родителей

04:25 Закон и порядок

04:50 Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны



НТВ



05:00 Жди меня

05:40 Чужой дед

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 «Страна талантов». Новый сезон. Сезон 2

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Посвящение Николаю Арутюнову

02:20 Дачный ответ

03:15 УГРО-3. «Лучшие друзья девушек», 3-я и 4-я серии

04:50 День отчаяния



Пятый канал



05:00 Барс. 7-я - 11-я серии

08:10 Свои-5. Бес калорий

09:00 Свои-5. Как художник художнику

09:45 Светская хроника

10:45 Чужой район-2. Кредит

11:45 Чужой район-2. Ранение

12:35 Чужой район-2. Клеймо

13:35 Чужой район-2. Подстава

14:30 Чужой район-2. Граффити

15:25 Чужой район-2. Похищение

16:25 Чужой район-2. Мечта

17:15 Чужой район-2. Коллега

18:10 След. Живешь только дважды

19:05 След. Ребенок Розмаринова

19:50 След. След из прошлого

20:40 След. Стимулянты

21:30 След. Не я один

22:25 След. Воскресение

23:10 След. И Я

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Такси

02:10 Прокурорская проверка. Клеймо

03:00 Прокурорская проверка. Парк ужасов

03:50 Прокурорская проверка. Деликатное дело

04:40 Прокурорская проверка. Бездетная мать



Домашний



04:30 Понять. Простить. «Дурная история». «Всё решает мама»

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:55 Моя мама - невеста

08:25 Тариф на любовь. 1-я и 2-я серии

10:10 Пять ужинов

10:25 Райский уголок. 1-я - 8-я серии

19:00 Истерзанная. 9-я - 12-я серии

22:40 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии

02:40 От ненависти до любви. 15-я - 19-я серии



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. 150-я - 151-я серии

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

09:00 Бьюти баттл. 9-я серия

09:30 Модные игры. 29-я серия

10:00 Новые Звёзды в Африке. 6-я серия

12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 12-я серия

12:20 Битва экстрасенсов. 373-я - 375-я серии

16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 37-я - 38-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 29-я серия

23:00 Женский стендап. 66-я серия

00:00 Такое кино! 440-я серия

00:30 День города

02:10 Импровизация. Команды. Дайджест. 19-я - 20-я серии

03:50 Студия Союз. 91-я - 92-я серии



СТС



03:10 Последний из Магикян

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек«. 50-я серия

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Шоу «Уральских пельменей». География пельменей. «Франция»

09:00 ПроСТО кухня. 253-я - 254-я серии

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:05 Суперниндзя. Секреты сезона. Сезон 1. 10-я серия

11:20 Астерикс. Земля Богов

13:00 Боги Египта

15:35 Вечные

18:35 Первый мститель

21:00 Первый мститель: Противостояние

00:00 Война миров Z

02:05 Последний из Магикян



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Футбол. Первая Лига. «СКА-Хабаровск» - «Волга». Прямой эфир

11:00 Лица страны. Елена Никитина

11:20 Новости

11:25 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «Металлург». Прямой эфир

13:25 Новости

13:30 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» - ЦСКА. Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария». Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Динамо». Прямой эфир

21:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым

21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Д. Кокс. Прямой эфир

02:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Павлович - К. Блэйдс. Прямой эфир

04:30 Ты в бане!



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Дроны-убийцы: битва за небо

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Утечка Пентагона: почему Украина проиграет?

18:00 Хитмэн

19:50 Хитмэн: Агент 47

21:35 Закатать в асфальт

00:45 Преступник

02:45 21 мост

04:10 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



05:00 Медовый месяц

06:35 Я - Хортица

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:40 В добрый час

11:45 Легенды музыки. Большой детский хор имени В.С. Попова

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Дикарями и с комфортом. Как путешествовали советские туристы

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Неравная битва. Японские смертники против советских танкистов

14:30 Легенды науки. Михаил Калашников

15:15 Время героев

15:35 Главный день. МИРы и Анатолий Сагалевич

16:20 Битва оружейников. Зенитная артиллерия. Люльев против «Кольт»

17:15 Случай в квадрате 36-80

18:00 Новости дня

18:30 Случай в квадрате 36-80

19:20 Экипаж машины боевой

20:55 22 минуты

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 3-я серия - «Отборочный тур»

00:00 Десять мгновений. Олег Масленников-Войтов

00:45 Деревенский детектив

02:05 Анискин и Фантомас. 1-я и 2-я серии

04:15 Александр Маленький



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Василий Чекрыгин «Воскрешение мертвых»

07:00 Мультфильмы. «Приключения Хомы». «Раз - горох, два - горох...». «Страшная история». «Высокая горка»

07:50 Мой любимый клоун

09:15 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Неподсуден

11:45 Спасительница. Тайна буддийской иконы

12:30 Передвижники. Марк Антокольский

13:00 Страх в саванне

14:00 Рассказы из русской истории

15:25 Феликс Вишневский. Меценат советского периода

16:00 Приваловские миллионы

18:40 Анна Тимирёва. Возлюбленная Колчака

19:30 Новости культуры

19:50 Городской ковбой

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Олег Мисковец с группой «Современная почта» и «Balkanimans band»

00:10 Фильм-спектакль «Интимная жизнь»

02:15 Мультфильмы. «Теремок». «Большой подземный бал». «Про Ерша Ершовича»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:40 Пятница News. 71-я серия

06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:30 Простоквашино. Сезон 1

06:50 Белка и Стрелка. Карибская тайна

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 7-я серия

09:00 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 27-я серия - «Королевская свадьба VS Свадьба в железнодорожной тематике»

10:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»

12:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»

14:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»

16:10 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 2-я серия - «Свадьба за 15 тыс VS свадьба за 800 тыс»

18:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»

20:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»

22:00 Четыре свадьбы-2. Сезон 2. 5-я серия - «Свадьба за 50 тысяч VS свадьба за 800 тысяч»

23:20 Темный рыцарь: Возрождение легенды

02:10 Пятница News. 71-я серия

02:40 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

03:50 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»

04:40 Пятница News. 71-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:25 Гусарская баллада

08:10 Наше кино. История большой любви

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Акселератка

11:50 Где находится нофелет?

13:25 Большая перемена. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 Большая перемена. 2-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:45 Большая перемена. 4-я серия

19:15 Танцуй, танцуй

22:00 Танцор диско

00:40 Лондонские каникулы

02:10 Моя любовь

03:25 Аринка

04:40 Мультфильмы



Время начала передач - московское.