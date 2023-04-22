Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 22 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма ТВ на 22 апреля 2023
Первый канал
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 По законам военного времени-4. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером. Песняры
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:50 Видимость
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Черемша
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Девять жизней. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Юбилей Игоря Матеты
20:00 Вести
21:00 Старое пианино
00:35 Боль чужой потери
04:20 С чистого листа
ТВЦ
04:50 10 самых... Звездные зубы
05:15 Королевы комедий
06:00 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я - 2-я серии
07:30 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Солотчу. Христианский Восток
08:00 Сельский детектив. Чем сердце успокоится. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Трембита
13:40 Метод уборщицы. 1-я серия
14:30 События
14:45 Метод уборщицы. 2-я - 4-я серии
17:30 Метод уборщицы-2. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Хозяйки Белого дома
00:10 90-е. Крёстные отцы
00:55 Специальный репортаж. Впавшие в транс
01:20 Хватит слухов! 83-я серия
01:45 Вдовьи cлёзы
02:25 Звезды против воров
03:05 Проклятые звёзды
03:45 Дети против звездных родителей
04:25 Закон и порядок
04:50 Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны
НТВ
05:00 Жди меня
05:40 Чужой дед
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 «Страна талантов». Новый сезон. Сезон 2
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Посвящение Николаю Арутюнову
02:20 Дачный ответ
03:15 УГРО-3. «Лучшие друзья девушек», 3-я и 4-я серии
04:50 День отчаяния
Пятый канал
05:00 Барс. 7-я - 11-я серии
08:10 Свои-5. Бес калорий
09:00 Свои-5. Как художник художнику
09:45 Светская хроника
10:45 Чужой район-2. Кредит
11:45 Чужой район-2. Ранение
12:35 Чужой район-2. Клеймо
13:35 Чужой район-2. Подстава
14:30 Чужой район-2. Граффити
15:25 Чужой район-2. Похищение
16:25 Чужой район-2. Мечта
17:15 Чужой район-2. Коллега
18:10 След. Живешь только дважды
19:05 След. Ребенок Розмаринова
19:50 След. След из прошлого
20:40 След. Стимулянты
21:30 След. Не я один
22:25 След. Воскресение
23:10 След. И Я
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Такси
02:10 Прокурорская проверка. Клеймо
03:00 Прокурорская проверка. Парк ужасов
03:50 Прокурорская проверка. Деликатное дело
04:40 Прокурорская проверка. Бездетная мать
Домашний
04:30 Понять. Простить. «Дурная история». «Всё решает мама»
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:55 Моя мама - невеста
08:25 Тариф на любовь. 1-я и 2-я серии
10:10 Пять ужинов
10:25 Райский уголок. 1-я - 8-я серии
19:00 Истерзанная. 9-я - 12-я серии
22:40 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии
02:40 От ненависти до любви. 15-я - 19-я серии
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. 150-я - 151-я серии
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
09:00 Бьюти баттл. 9-я серия
09:30 Модные игры. 29-я серия
10:00 Новые Звёзды в Африке. 6-я серия
12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 12-я серия
12:20 Битва экстрасенсов. 373-я - 375-я серии
16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 37-я - 38-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 29-я серия
23:00 Женский стендап. 66-я серия
00:00 Такое кино! 440-я серия
00:30 День города
02:10 Импровизация. Команды. Дайджест. 19-я - 20-я серии
03:50 Студия Союз. 91-я - 92-я серии
СТС
03:10 Последний из Магикян
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек«. 50-я серия
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Шоу «Уральских пельменей». География пельменей. «Франция»
09:00 ПроСТО кухня. 253-я - 254-я серии
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:05 Суперниндзя. Секреты сезона. Сезон 1. 10-я серия
11:20 Астерикс. Земля Богов
13:00 Боги Египта
15:35 Вечные
18:35 Первый мститель
21:00 Первый мститель: Противостояние
00:00 Война миров Z
02:05 Последний из Магикян
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Футбол. Первая Лига. «СКА-Хабаровск» - «Волга». Прямой эфир
11:00 Лица страны. Елена Никитина
11:20 Новости
11:25 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «Металлург». Прямой эфир
13:25 Новости
13:30 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» - ЦСКА. Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария». Прямой эфир
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Динамо». Прямой эфир
21:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым
21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Д. Кокс. Прямой эфир
02:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Павлович - К. Блэйдс. Прямой эфир
04:30 Ты в бане!
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Дроны-убийцы: битва за небо
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Утечка Пентагона: почему Украина проиграет?
18:00 Хитмэн
19:50 Хитмэн: Агент 47
21:35 Закатать в асфальт
00:45 Преступник
02:45 21 мост
04:10 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
05:00 Медовый месяц
06:35 Я - Хортица
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:40 В добрый час
11:45 Легенды музыки. Большой детский хор имени В.С. Попова
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Дикарями и с комфортом. Как путешествовали советские туристы
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров. Неравная битва. Японские смертники против советских танкистов
14:30 Легенды науки. Михаил Калашников
15:15 Время героев
15:35 Главный день. МИРы и Анатолий Сагалевич
16:20 Битва оружейников. Зенитная артиллерия. Люльев против «Кольт»
17:15 Случай в квадрате 36-80
18:00 Новости дня
18:30 Случай в квадрате 36-80
19:20 Экипаж машины боевой
20:55 22 минуты
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 3-я серия - «Отборочный тур»
00:00 Десять мгновений. Олег Масленников-Войтов
00:45 Деревенский детектив
02:05 Анискин и Фантомас. 1-я и 2-я серии
04:15 Александр Маленький
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Василий Чекрыгин «Воскрешение мертвых»
07:00 Мультфильмы. «Приключения Хомы». «Раз - горох, два - горох...». «Страшная история». «Высокая горка»
07:50 Мой любимый клоун
09:15 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Неподсуден
11:45 Спасительница. Тайна буддийской иконы
12:30 Передвижники. Марк Антокольский
13:00 Страх в саванне
14:00 Рассказы из русской истории
15:25 Феликс Вишневский. Меценат советского периода
16:00 Приваловские миллионы
18:40 Анна Тимирёва. Возлюбленная Колчака
19:30 Новости культуры
19:50 Городской ковбой
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Олег Мисковец с группой «Современная почта» и «Balkanimans band»
00:10 Фильм-спектакль «Интимная жизнь»
02:15 Мультфильмы. «Теремок». «Большой подземный бал». «Про Ерша Ершовича»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:40 Пятница News. 71-я серия
06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:30 Простоквашино. Сезон 1
06:50 Белка и Стрелка. Карибская тайна
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 7-я серия
09:00 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 27-я серия - «Королевская свадьба VS Свадьба в железнодорожной тематике»
10:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»
12:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»
14:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»
16:10 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 2-я серия - «Свадьба за 15 тыс VS свадьба за 800 тыс»
18:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»
20:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»
22:00 Четыре свадьбы-2. Сезон 2. 5-я серия - «Свадьба за 50 тысяч VS свадьба за 800 тысяч»
23:20 Темный рыцарь: Возрождение легенды
02:10 Пятница News. 71-я серия
02:40 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
03:50 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»
04:40 Пятница News. 71-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:25 Гусарская баллада
08:10 Наше кино. История большой любви
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Акселератка
11:50 Где находится нофелет?
13:25 Большая перемена. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:15 Большая перемена. 2-я - 4-я серии
18:30 Новости
18:45 Большая перемена. 4-я серия
19:15 Танцуй, танцуй
22:00 Танцор диско
00:40 Лондонские каникулы
02:10 Моя любовь
03:25 Аринка
04:40 Мультфильмы
Время начала передач - московское.