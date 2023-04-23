Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 23 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма ТВ на 23 апреля 2023
Первый канал
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Владимир - Суздаль
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 По законам военного времени-4. 5-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Жанна»
00:25 «На футболе с Денисом Казанским»
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
04:20 С чистого листа
06:05 Примета на счастье
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Девять жизней. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Примета на счастье
ТВЦ
04:50 Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны
05:30 Закулисные войны. Центральное телевидение
06:10 Слепой метод. 1-я - 4-я серии
09:15 Здоровый смысл
09:45 Призраки Арбата. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Дело «пестрых»
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 8-я серия - «За рулем»
16:00 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я - 2-я серии
17:50 Ошибка памяти. 1-я - 4-я серии
21:10 Перчатка Авроры. 1-я - 4-я серии
00:30 События
00:45 Обмани себя. 1-я - 4-я серии
03:45 Ельцин против Горбачёва. Крушение империи
04:25 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!
НТВ
04:50 День отчаяния
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон. Сезон 4
23:20 Звезды сошлись
00:50 Таинственная Россия
01:45 УГРО-3. «Паленый ствол», 1-я - 4-я серии
04:40 Пляж. Жаркий сезон. 11-я серия
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Бездетная мать
05:30 Прокурорская проверка. Дворик
06:20 Опера. Хроники убойного отдела. Падение в преисподнюю
07:10 Опера. Хроники убойного отдела. Протечка
08:10 Ленинград 46. 11-я - 20-я серии
18:10 След. Одна веревка на двоих
18:55 След. Клуб джентльменов
19:45 След. Лучшая версия себя
20:35 След. Код Пи
21:25 След. Грязная история
22:20 След. Разоблачитель
23:10 След. Дело о мертвых таксистах
00:05 След. Танцуй, пока молодой
00:45 След. Противление злу насилием
01:35 Опера. Хроники убойного отдела. Шантаж
02:20 Опера. Хроники убойного отдела. Черная метка
03:05 Опера. Хроники убойного отдела. Счастливчик
03:55 Опера. Хроники убойного отдела. Слезы дракона
Домашний
02:40 От ненависти до любви. 15-я - 19-я серии
06:30 6 кадров
06:40 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии
10:35 Двое на краю. 1-я - 4-я серии
14:45 Ателье счастья. 1-я - 4-я серии
19:00 Истерзанная. 13-я - 16-я серии
22:35 Одна ложь на двоих. 1-я - 4-я серии
02:15 От ненависти до любви. 20-я - 24-я серии
ТНТ
04:40 Студия Союз. 92-я серия
05:20 Открытый микрофон. 152-я - 153-я серии
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
10:00 Хочу перемен. 8-я серия
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 259-я - 263-я серии
13:00 Просто Михалыч. 1-я - 12-я серии
19:00 Новые Звёзды в Африке. 7-я серия
21:00 Шоу Воли. 2-я серия
22:00 Концерты. Сезон 2. 15-я серия
23:00 Однажды в России. Сезон 10. 246-я серия
00:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 21-я - 22-я серии
01:50 Импровизация. Команды. 21-я - 22-я серии
03:20 Студия Союз. Сезон 3. 93-я - 94-я серии
04:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 154-я серия
СТС
02:05 Последний из Магикян
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Шоу «Уральских пельменей». География пельменей. «Англия»
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 10-я серия
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
10:35 Мадагаскар-2
12:15 Мадагаскар-3
14:00 Ледниковый период
15:40 Ледниковый период-2: Глобальное потепление
17:25 Ледниковый период-3: Эра динозавров
19:15 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
21:00 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
22:50 Три орешка для Золушки
00:35 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
02:35 Последний из Магикян
Матч ТВ
05:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4
06:00 Всё о главном
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. «Омские Ястребы» (Омск) - «Чайка» (Нижний Новгород). Прямой эфир
12:15 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4. Прямой эфир
13:15 Новости
13:20 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Наполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гояс» - «Коринтианс». Прямой эфир
03:00 Новости
03:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Лейпциг»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 РэмбО. Сериал
20:55 Наёмник
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:15 Александр Маленький
05:50 Случай в квадрате 36-80
07:20 22 минуты
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №139
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Давид Драгунский
13:10 Специальный репортаж
14:00 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:55 Слава. 1-я - 4-я серии
23:55 «Просто жизнь» с Иваном Охлобыстиным. 4-я серия
01:55 Здесь твой фронт
03:10 Маршал Конев. Иван в Европе
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «В стране невыученных уроков». «Вовка в тридевятом царстве». «Капризная принцесса»
07:35 Восточный дантист
09:45 Диалоги о животных. 12-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:30 Острова. Иван Лапиков
11:10 Наша дача
12:35 Письма из провинции. Сургутский район
13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Ольга Фирсова
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Беллы Ахмадулиной
14:15 Коллекция. Музей Сумайя (Мексика)
14:50 400 ударов
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Искусственный интеллект по природным образцам
17:10 Пешком... Особняки Кекушева
17:40 Неистовый Александр Дюма
18:35 Романтика романса. Песни на все времена
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Линия жизни. К 90-летию Валерия Ускова
21:15 Неподсуден
22:40 Angelina. Friends. Гала-концерт звёзд балета в Михайловском театре
00:00 Бумажная луна
01:40 Диалоги о животных. 12-я серия - «Ташкентский зоопарк»
02:20 «Шпионские страсти». «Тяп, ляп - маляры!»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:40 Пятница News. 72-я серия
06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:45 Простоквашино. Сезон 1. 3-я серия
07:00 Два хвоста
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 6-я серия
09:00 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 4-я серия - «Геленджик»
11:00 Гастротур-3. Сезон 1. 6-я серия
12:00 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
13:20 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»
14:30 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
15:50 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
17:00 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
18:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
19:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
20:10 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
21:20 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»
22:30 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
23:40 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»
00:50 Клаустрофобы
02:20 Пятница News. 72-я серия
02:40 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
04:40 Пятница News. 72-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:25 Где находится нофелет?
07:50 Акселератка
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Чужая кровь. 1-я - 7-я серии
16:00 Новости
16:15 Чужая кровь. 7-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Чужая кровь. 9-я - 14-я серии
00:00 Вместе
01:00 Чужая кровь. 14-я - 19-я серии
Время начала передач - московское.