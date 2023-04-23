Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 23 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 23 апреля 2023

Первый канал



04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Владимир - Суздаль

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 По законам военного времени-4. 5-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Жанна»

00:25 «На футболе с Денисом Казанским»

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



04:20 С чистого листа

06:05 Примета на счастье

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 Девять жизней. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Примета на счастье



ТВЦ



04:50 Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны

05:30 Закулисные войны. Центральное телевидение

06:10 Слепой метод. 1-я - 4-я серии

09:15 Здоровый смысл

09:45 Призраки Арбата. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Дело «пестрых»

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 8-я серия - «За рулем»

16:00 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я - 2-я серии

17:50 Ошибка памяти. 1-я - 4-я серии

21:10 Перчатка Авроры. 1-я - 4-я серии

00:30 События

00:45 Обмани себя. 1-я - 4-я серии

03:45 Ельцин против Горбачёва. Крушение империи

04:25 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!



НТВ



04:50 День отчаяния

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон. Сезон 4

23:20 Звезды сошлись

00:50 Таинственная Россия

01:45 УГРО-3. «Паленый ствол», 1-я - 4-я серии

04:40 Пляж. Жаркий сезон. 11-я серия



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Бездетная мать

05:30 Прокурорская проверка. Дворик

06:20 Опера. Хроники убойного отдела. Падение в преисподнюю

07:10 Опера. Хроники убойного отдела. Протечка

08:10 Ленинград 46. 11-я - 20-я серии

18:10 След. Одна веревка на двоих

18:55 След. Клуб джентльменов

19:45 След. Лучшая версия себя

20:35 След. Код Пи

21:25 След. Грязная история

22:20 След. Разоблачитель

23:10 След. Дело о мертвых таксистах

00:05 След. Танцуй, пока молодой

00:45 След. Противление злу насилием

01:35 Опера. Хроники убойного отдела. Шантаж

02:20 Опера. Хроники убойного отдела. Черная метка

03:05 Опера. Хроники убойного отдела. Счастливчик

03:55 Опера. Хроники убойного отдела. Слезы дракона



Домашний



02:40 От ненависти до любви. 15-я - 19-я серии

06:30 6 кадров

06:40 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии

10:35 Двое на краю. 1-я - 4-я серии

14:45 Ателье счастья. 1-я - 4-я серии

19:00 Истерзанная. 13-я - 16-я серии

22:35 Одна ложь на двоих. 1-я - 4-я серии

02:15 От ненависти до любви. 20-я - 24-я серии



ТНТ



04:40 Студия Союз. 92-я серия

05:20 Открытый микрофон. 152-я - 153-я серии

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

10:00 Хочу перемен. 8-я серия

10:30 СашаТаня. Сезон 7. 259-я - 263-я серии

13:00 Просто Михалыч. 1-я - 12-я серии

19:00 Новые Звёзды в Африке. 7-я серия

21:00 Шоу Воли. 2-я серия

22:00 Концерты. Сезон 2. 15-я серия

23:00 Однажды в России. Сезон 10. 246-я серия

00:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 21-я - 22-я серии

01:50 Импровизация. Команды. 21-я - 22-я серии

03:20 Студия Союз. Сезон 3. 93-я - 94-я серии

04:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 154-я серия



СТС



02:05 Последний из Магикян

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Шоу «Уральских пельменей». География пельменей. «Англия»

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 10-я серия

10:00 Шоу «Уральских пельменей»

10:35 Мадагаскар-2

12:15 Мадагаскар-3

14:00 Ледниковый период

15:40 Ледниковый период-2: Глобальное потепление

17:25 Ледниковый период-3: Эра динозавров

19:15 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф

21:00 Ледниковый период: Столкновение неизбежно

22:50 Три орешка для Золушки

00:35 Лев Яшин. Вратарь моей мечты

02:35 Последний из Магикян



Матч ТВ



05:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4

06:00 Всё о главном

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. «Омские Ястребы» (Омск) - «Чайка» (Нижний Новгород). Прямой эфир

12:15 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4. Прямой эфир

13:15 Новости

13:20 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Наполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гояс» - «Коринтианс». Прямой эфир

03:00 Новости

03:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Лейпциг»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 РэмбО. Сериал

20:55 Наёмник

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:15 Александр Маленький

05:50 Случай в квадрате 36-80

07:20 22 минуты

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №139

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Давид Драгунский

13:10 Специальный репортаж

14:00 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:55 Слава. 1-я - 4-я серии

23:55 «Просто жизнь» с Иваном Охлобыстиным. 4-я серия

01:55 Здесь твой фронт

03:10 Маршал Конев. Иван в Европе

04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «В стране невыученных уроков». «Вовка в тридевятом царстве». «Капризная принцесса»

07:35 Восточный дантист

09:45 Диалоги о животных. 12-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:30 Острова. Иван Лапиков

11:10 Наша дача

12:35 Письма из провинции. Сургутский район

13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Ольга Фирсова

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Беллы Ахмадулиной

14:15 Коллекция. Музей Сумайя (Мексика)

14:50 400 ударов

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Искусственный интеллект по природным образцам

17:10 Пешком... Особняки Кекушева

17:40 Неистовый Александр Дюма

18:35 Романтика романса. Песни на все времена

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Линия жизни. К 90-летию Валерия Ускова

21:15 Неподсуден

22:40 Angelina. Friends. Гала-концерт звёзд балета в Михайловском театре

00:00 Бумажная луна

01:40 Диалоги о животных. 12-я серия - «Ташкентский зоопарк»

02:20 «Шпионские страсти». «Тяп, ляп - маляры!»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:40 Пятница News. 72-я серия

06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:45 Простоквашино. Сезон 1. 3-я серия

07:00 Два хвоста

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 6-я серия

09:00 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 4-я серия - «Геленджик»

11:00 Гастротур-3. Сезон 1. 6-я серия

12:00 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

13:20 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»

14:30 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

15:50 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

17:00 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»

18:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

19:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

20:10 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

21:20 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»

22:30 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

23:40 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»

00:50 Клаустрофобы

02:20 Пятница News. 72-я серия

02:40 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

04:40 Пятница News. 72-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:25 Где находится нофелет?

07:50 Акселератка

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Чужая кровь. 1-я - 7-я серии

16:00 Новости

16:15 Чужая кровь. 7-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Чужая кровь. 9-я - 14-я серии

00:00 Вместе

01:00 Чужая кровь. 14-я - 19-я серии



Время начала передач - московское.



















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