Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 24 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма ТВ на 24.04.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 1-я серия
22:55 Большая игра
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. «Я хочу жить!» - герой нашего детства умоляет о помощи
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дорога к счастью. 7-я серия
22:20 Дорога к счастью. 8-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 3-я серия
03:00 Дуэт по праву. 4-я серия
03:55 Пыльная работа. 25-я серия
ТВЦ
04:25 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!
05:05 Александр Суворов. Последний поход
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон
08:50 С небес на землю. 1-я - 2-я серии
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:45 Психология преступления. Дуэль. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Екатерина Волкова
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 2-я серии
16:55 Кровные враги
17:50 События
18:05 Некрасивая подружка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Библиотека. Второе дыхание
23:05 Знак качества. Пресервы и консервы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хозяйки Белого дома
01:25 Блеск и нищета советских миллионеров
02:05 Маршала погубила женщина
02:45 Осторожно, мошенники! Страшный сон
03:10 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 2-я серии
04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова
НТВ
04:40 Пляж. Жаркий сезон. 11-я серия
05:35 Пляж. Жаркий сезон. 12-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Шаг в сторону», 1-я и 2-я серии. «Коллеги», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Шаг в сторону», 1-я и 2-я серии. «Коллеги», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Украденный сын нашелся?
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Свежая кровь
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Стань самим собой
22:15 Фальшивый флаг. 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Фальшивый флаг. 1-я и 2-я серии
00:55 Алекс Лютый. 1-я и 2-я серии
02:45 Алекс Лютый. 3-я и 4-я серии
04:35 Пляж. Жаркий сезон. 13-я серия
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Чужой район-2. Кредит
06:10 Чужой район-2. Ранение
06:50 Чужой район-2. Клеймо
07:45 Чужой район-2. Подстава
08:40 Чужой район-2. Граффити
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Граффити
10:15 Чужой район-2. Похищение
11:15 Чужой район-2. Мечта
12:10 Чужой район-2. Коллега
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Жених». 3-я - 4-я части
15:25 Лесник. «Домик в деревне». 1-я - 2-я части
17:25 Лесник. «Бонни и Клайд». 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Бонни и Клайд». 1-я - 2-я части
19:50 След. Коммерсанты
20:40 След. Плохой папа
21:25 След. Бойкое место
22:25 Свои-5. Другая семья
23:10 Свои-3. Муж на час
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Артефакт
01:20 След. Во мраке
02:05 След. След из прошлого
02:40 След. График
03:20 Прокурорская проверка. Аморальный бизнес
04:10 Прокурорская проверка. Страховка от жизни
Домашний
05:23 От ненависти до любви. 24-я серия
06:10 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведемся! 183-я серия
08:55 Тест на отцовство. 295-я серия
10:00 Тест на отцовство. 369-я серия
11:05 Понять. Простить. Ключи от рая
11:37 Понять. Простить. Подлость
12:10 Порча. Цып-цып
12:40 Знахарка. 221-я серия
13:15 Верну любимого (Тренер чемпионки
13:55 Голоса ушедших душ (Виноватая я
14:30 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии
19:00 Когда спадет пелена. 1-я - 4-я серии
22:05 Забота о важном. 5-я серия
22:10 Когда спадет пелена. 4-я серия
23:15 Райский уголок. 1-я - 4-я серии
03:10 Порча. Цып-цып
03:35 Знахарка. 221-я серия
04:00 Верну любимого. Тренер чемпионки
04:25 Голоса ушедших душ. Виноватая я
04:50 Понять. Простить. Ключи от рая
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 154-я - 155-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
09:00 СашаТаня. 102-я - 113-я серии
15:00 Жуки. 1-я - 8-я серии
19:00 Ольга. Сезон 5. 80-я - 83-я серии
21:00 Друг на час. 5-я серия
22:00 Шоу Воли. 2-я серия
23:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 28-я серия
23:30 Женский стендап. Дайджесты-2022. 7-я серия
00:00 Такое кино! 440-я серия
00:30 Импровизация. 231-я серия
01:30 Импровизация. 210-я серия
02:10 Импровизация. Команды. 23-я - 24-я серии
03:50 Студия Союз. 95-я - 96-я серии
СТС
02:35 Последний из Магикян
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик
08:00 Шоу «Уральских пельменей»
09:10 Два хвоста
10:40 Астерикс. Земля Богов
12:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 5-я - 8-я серии
14:35 Против всех. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 1-я серия
20:45 Живая сталь
23:20 Капкан
01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 16-я серия
01:55 Импровизаторы. 6-я серия
02:45 Последний из Магикян
Матч ТВ
05:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Здоровый образ. Фигурное катание
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:25 Смешанные единоборства. UFC. С. Павлович - К. Блэйдс
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Лучшие из лучших
14:50 Новости
14:55 География спорта. Сочи
15:25 Громко
16:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. «Синара» (Екатеринбург) - «Ухта». Прямой эфир
18:25 Новости
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Краснодар». Прямой эфир
21:10 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Рома». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Финал
02:30 Специальный репортаж
03:10 Новости
03:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 «Как устроен мир« с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хитмэн: Агент 47
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный проект
00:30 Хитмэн
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Человек-амфибия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Слепой. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Слепой. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 ЦСКА. Спортивный щит родины. Хоккей
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Оперция Кук
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Экипаж машины боевой
00:55 Человек-амфибия
02:30 Алексей Леонов. Прыжок в космос
03:35 Слепой. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва купеческая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Ольга Фирсова
07:30 Новости культуры
07:35 Шигирский идол
08:20 Новости культуры
08:25 Жизнь и судьба. Юта
08:50 Телеспектакль «Дамы и гусары». 1-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Сахалинские страницы». Ведущий Олег Ефремов. 1979
12:15 Забытое ремесло. Шарманщик
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. АРТ
13:00 Аттракционы Юрия Дурова
13:25 Линия жизни. Александр Александров
14:20 Забытое ремесло. Половой
14:35 Летние гастроли
15:55 Агора
17:00 Новости культуры
17:15 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
17:50 Оркестры России. Академический симфонический оркестр Московской государственной академической филармонии. Дирижер Ю. Симонов
18:45 Формула невероятности академика Колмогорова
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Алексей Вульфов. «Как железные дороги помогали развитию христианства, культуры и цивилизации в нашей стране»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Больше, чем любовь. Галина Уланова и Юрий Завадский
21:45 Сати. Нескучная классика... С Александром Тителем, Ярославом Тимофеевым и Игорем Коноваловым
22:30 Последнее путешествие викингов. 1-я серия
23:20 САС. Те, с которыми я... 1-я часть - «Екатерина Васильева»
23:50 ХX век. «Сахалинские страницы». Ведущий Олег Ефремов. 1979
00:45 Оркестры России. Академический симфонический оркестр Московской государственной академической филармонии. Дирижер Ю. Симонов
01:40 Формула невероятности академика Колмогорова
02:25 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1
05:40 Простоквашино. Сезон 1
06:30 Пятница News. 71-я серия
06:50 Зовите шефа. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. The Place»
07:40 Зовите шефа. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. Вино»
08:10 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»
09:10 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
10:20 Адский шеф. Сезон 1. 16-я серия
13:10 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
14:20 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
15:30 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»
16:40 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
18:00 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Нетрадиционная медицина»
19:00 Черный список. Сезон 3. 25-я серия - «Специалисты по дезинфекции»
20:00 На ножах. Сезон 8. 15-я серия - «Сочи. Corner Cafe»
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
23:30 Гастротур 3. Сезон 1. 6-я серия
00:30 Темный рыцарь
02:50 Пятница News. 73-я серия
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»
04:10 Пятница News. 72-я серия
04:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 17-я - 20-я серии
МИР
05:00 Чужая кровь. 19-я и 20-я серии
06:25 Мультфильмы
06:50 Наше кино. История большой любви
07:20 Большая перемена. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Большая перемена. 3-я и 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч-2. 13-я и 14-я серии
23:20 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Ю. Яковлева
23:55 Лондонские каникулы
01:35 Дела судебные. Битва за будущее
02:20 Дела судебные. Новые истории
02:50 Закон жизни
04:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.