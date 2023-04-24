Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 24 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 24.04.2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 1-я серия

22:55 Большая игра

23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. «Я хочу жить!» - герой нашего детства умоляет о помощи

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дорога к счастью. 7-я серия

22:20 Дорога к счастью. 8-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 3-я серия

03:00 Дуэт по праву. 4-я серия

03:55 Пыльная работа. 25-я серия



ТВЦ



04:25 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!

05:05 Александр Суворов. Последний поход

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон

08:50 С небес на землю. 1-я - 2-я серии

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:45 Психология преступления. Дуэль. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Екатерина Волкова

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 2-я серии

16:55 Кровные враги

17:50 События

18:05 Некрасивая подружка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Библиотека. Второе дыхание

23:05 Знак качества. Пресервы и консервы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хозяйки Белого дома

01:25 Блеск и нищета советских миллионеров

02:05 Маршала погубила женщина

02:45 Осторожно, мошенники! Страшный сон

03:10 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 2-я серии

04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова



НТВ



04:40 Пляж. Жаркий сезон. 11-я серия

05:35 Пляж. Жаркий сезон. 12-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Шаг в сторону», 1-я и 2-я серии. «Коллеги», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Шаг в сторону», 1-я и 2-я серии. «Коллеги», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Украденный сын нашелся?

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Свежая кровь

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Стань самим собой

22:15 Фальшивый флаг. 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Фальшивый флаг. 1-я и 2-я серии

00:55 Алекс Лютый. 1-я и 2-я серии

02:45 Алекс Лютый. 3-я и 4-я серии

04:35 Пляж. Жаркий сезон. 13-я серия



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Чужой район-2. Кредит

06:10 Чужой район-2. Ранение

06:50 Чужой район-2. Клеймо

07:45 Чужой район-2. Подстава

08:40 Чужой район-2. Граффити

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Граффити

10:15 Чужой район-2. Похищение

11:15 Чужой район-2. Мечта

12:10 Чужой район-2. Коллега

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Жених». 3-я - 4-я части

15:25 Лесник. «Домик в деревне». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Бонни и Клайд». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Бонни и Клайд». 1-я - 2-я части

19:50 След. Коммерсанты

20:40 След. Плохой папа

21:25 След. Бойкое место

22:25 Свои-5. Другая семья

23:10 Свои-3. Муж на час

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Артефакт

01:20 След. Во мраке

02:05 След. След из прошлого

02:40 След. График

03:20 Прокурорская проверка. Аморальный бизнес

04:10 Прокурорская проверка. Страховка от жизни



Домашний



05:23 От ненависти до любви. 24-я серия

06:10 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведемся! 183-я серия

08:55 Тест на отцовство. 295-я серия

10:00 Тест на отцовство. 369-я серия

11:05 Понять. Простить. Ключи от рая

11:37 Понять. Простить. Подлость

12:10 Порча. Цып-цып

12:40 Знахарка. 221-я серия

13:15 Верну любимого (Тренер чемпионки

13:55 Голоса ушедших душ (Виноватая я

14:30 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии

19:00 Когда спадет пелена. 1-я - 4-я серии

22:05 Забота о важном. 5-я серия

22:10 Когда спадет пелена. 4-я серия

23:15 Райский уголок. 1-я - 4-я серии

03:10 Порча. Цып-цып

03:35 Знахарка. 221-я серия

04:00 Верну любимого. Тренер чемпионки

04:25 Голоса ушедших душ. Виноватая я

04:50 Понять. Простить. Ключи от рая



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 154-я - 155-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

09:00 СашаТаня. 102-я - 113-я серии

15:00 Жуки. 1-я - 8-я серии

19:00 Ольга. Сезон 5. 80-я - 83-я серии

21:00 Друг на час. 5-я серия

22:00 Шоу Воли. 2-я серия

23:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 28-я серия

23:30 Женский стендап. Дайджесты-2022. 7-я серия

00:00 Такое кино! 440-я серия

00:30 Импровизация. 231-я серия

01:30 Импровизация. 210-я серия

02:10 Импровизация. Команды. 23-я - 24-я серии

03:50 Студия Союз. 95-я - 96-я серии



СТС



02:35 Последний из Магикян

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик

08:00 Шоу «Уральских пельменей»

09:10 Два хвоста

10:40 Астерикс. Земля Богов

12:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 5-я - 8-я серии

14:35 Против всех. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 1-я серия

20:45 Живая сталь

23:20 Капкан

01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 16-я серия

01:55 Импровизаторы. 6-я серия

02:45 Последний из Магикян



Матч ТВ



05:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Здоровый образ. Фигурное катание

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:25 Смешанные единоборства. UFC. С. Павлович - К. Блэйдс

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Лучшие из лучших

14:50 Новости

14:55 География спорта. Сочи

15:25 Громко

16:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. «Синара» (Екатеринбург) - «Ухта». Прямой эфир

18:25 Новости

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Краснодар». Прямой эфир

21:10 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Рома». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Финал

02:30 Специальный репортаж

03:10 Новости

03:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 «Как устроен мир« с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хитмэн: Агент 47

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный проект

00:30 Хитмэн

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Человек-амфибия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Слепой. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Слепой. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 ЦСКА. Спортивный щит родины. Хоккей

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Оперция Кук

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Экипаж машины боевой

00:55 Человек-амфибия

02:30 Алексей Леонов. Прыжок в космос

03:35 Слепой. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва купеческая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Ольга Фирсова

07:30 Новости культуры

07:35 Шигирский идол

08:20 Новости культуры

08:25 Жизнь и судьба. Юта

08:50 Телеспектакль «Дамы и гусары». 1-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Сахалинские страницы». Ведущий Олег Ефремов. 1979

12:15 Забытое ремесло. Шарманщик

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. АРТ

13:00 Аттракционы Юрия Дурова

13:25 Линия жизни. Александр Александров

14:20 Забытое ремесло. Половой

14:35 Летние гастроли

15:55 Агора

17:00 Новости культуры

17:15 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

17:50 Оркестры России. Академический симфонический оркестр Московской государственной академической филармонии. Дирижер Ю. Симонов

18:45 Формула невероятности академика Колмогорова

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Алексей Вульфов. «Как железные дороги помогали развитию христианства, культуры и цивилизации в нашей стране»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Больше, чем любовь. Галина Уланова и Юрий Завадский

21:45 Сати. Нескучная классика... С Александром Тителем, Ярославом Тимофеевым и Игорем Коноваловым

22:30 Последнее путешествие викингов. 1-я серия

23:20 САС. Те, с которыми я... 1-я часть - «Екатерина Васильева»

23:50 ХX век. «Сахалинские страницы». Ведущий Олег Ефремов. 1979

00:45 Оркестры России. Академический симфонический оркестр Московской государственной академической филармонии. Дирижер Ю. Симонов

01:40 Формула невероятности академика Колмогорова

02:25 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1

05:40 Простоквашино. Сезон 1

06:30 Пятница News. 71-я серия

06:50 Зовите шефа. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. The Place»

07:40 Зовите шефа. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. Вино»

08:10 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»

09:10 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

10:20 Адский шеф. Сезон 1. 16-я серия

13:10 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

14:20 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

15:30 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»

16:40 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

18:00 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Нетрадиционная медицина»

19:00 Черный список. Сезон 3. 25-я серия - «Специалисты по дезинфекции»

20:00 На ножах. Сезон 8. 15-я серия - «Сочи. Corner Cafe»

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

23:30 Гастротур 3. Сезон 1. 6-я серия

00:30 Темный рыцарь

02:50 Пятница News. 73-я серия

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»

04:10 Пятница News. 72-я серия

04:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 17-я - 20-я серии



МИР



05:00 Чужая кровь. 19-я и 20-я серии

06:25 Мультфильмы

06:50 Наше кино. История большой любви

07:20 Большая перемена. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Большая перемена. 3-я и 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч-2. 13-я и 14-я серии

23:20 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Ю. Яковлева

23:55 Лондонские каникулы

01:35 Дела судебные. Битва за будущее

02:20 Дела судебные. Новые истории

02:50 Закон жизни

04:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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