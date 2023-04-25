Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 апреля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 25 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 25 апреля 2023

Первый канал на 25 апреля



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 2-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1 на 25 апреля



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дорога к счастью. 9-я серия

22:20 Дорога к счастью. 10-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 47-я серия

03:00 Дуэт по праву. 48-я серия

03:55 Пыльная работа. 26-я серия



ТВЦ на 25 апреля



04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова

05:20 Мой герой. Екатерина Волкова

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Фруктаны

08:45 С небес на землю. 3-я - 4-я серии

10:40 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино

11:30 События

11:50 Психология преступления. Перелётная птица. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Михаил Полицеймако

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 3-я - 4-я серии

16:55 Одинокие звёзды

17:50 События

18:10 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 1-я - 2-я серии

20:00 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 1-я - 2-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Анна Самохина. Красотка в законе

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Крёстные отцы

01:25 Прощание. Александр Стефанович

02:05 Мятеж генерала Гордова

02:45 Осторожно, мошенники! Адская богадельня

03:10 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 3-я - 4-я серии

04:40 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино



НТВ на 25 апреля



04:35 Пляж. Жаркий сезон. 13-я - 14-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мечта детства», 1-я и 2-я серии, «Сын», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мечта детства», 1-я и 2-я серии, «Сын», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Ошибка молодости?

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Розыск

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Останется только один

22:15 Фальшивый флаг. 3-я и 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Фальшивый флаг. 3-я и 4-я серии

00:55 Алекс Лютый. 5-я и 6-я серии

02:45 Алекс Лютый. 7-я и 8-я серии

04:35 Пляж. Жаркий сезон. 15-я серия



Пятый канал на 25 апреля



05:00 Известия

05:40 Ленинград 46. 14-я - 17-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Ленинград 46. 17-я - 20-я серии

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Пистолет». 1-я - 4-я части

17:25 Лесник. «Виновник». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Виновник». 1-я - 2-я части

19:50 След. Паровоз в страну грез

20:40 След. Изоляция с шоком

21:25 След. Одна могила на двоих

22:25 Свои-5. Маньяк на прокат

23:10 Свои-3. Иногда лучше не знать

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ваш личный байер

01:20 След. Каждой твари по паре

02:05 След. Стимулянты

02:40 След. Кратчайший путь на небеса

03:15 Прокурорская проверка. Звонки с того света

04:05 Прокурорская проверка. Замечательный сосед



Домашний на 25 апреля



05:15 Понять. Простить. Подлость

05:40 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведемся! 184-я серия

09:25 Тест на отцовство. 296-я серия

10:00 Тест на отцовство. 370-я серия

10:35 Забота о важном. 5-я серия

10:40 Тест на отцовство. 370-я серия

11:40 Понять. Простить. Размен

12:12 Понять. Простить. По совести

12:45 Порча. Без рук

13:15 Знахарка. 222-я серия

13:50 Верну любимого. Давай как раньше

14:25 Голоса ушедших душ. Сестрица

15:00 Одна ложь на двоих. 1-я - 4-я серии

19:00 Неоконченная свадьба. 1-я - 4-я серии

22:05 Забота о важном. 6-я серия

22:10 Неоконченная свадьба. 4-я серия

23:20 Райский уголок. 5-я - 8-я серии

03:15 Порча. Без рук

03:40 Знахарка. 222-я серия

04:05 Верну любимого. Давай как раньше

04:35 Голоса ушедших душ. Сестрица



ТНТ на 25 апреля



04:40 Студия Союз. 96-я серия

05:25 Открытый микрофон. 156-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

08:30 Бьюти баттл. 9-я серия

09:00 СашаТаня. 114-я - 126-я серии

15:00 Жуки. 9-я - 16-я серии

19:00 Ольга. Сезон 5. 81-я - 84-я серии

21:00 Друг на час. 6-я серия

22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 11-я серия

23:00 Музыкальная интуиция. 29-я серия

01:00 Импровизация. Команды. 25-я - 27-я серии

03:30 Студия Союз. 97-я серия

04:15 Студия Союз. 98-я серия



СТС на 25 апреля



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Лунтик

08:00 Против всех. Сезон 1. 9-я и 10-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:40 Большой побег. 7-я и 8-я серии

12:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 8-я - 18-я серии

18:30 Против всех. Сезон 1. 9-я - 11-я серии

20:00 Большой побег. 9-я серия

21:05 Пассажир

23:15 Воздушный маршал

01:20 Битва каверов. Сезон 1. 5-я серия

02:35 Последний из Магикян



Матч ТВ на 25 апреля



05:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал

06:00 Лучшие из лучших

06:30 География спорта. Сочи

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Синхронное плавание. Чемпионат России. Прямой эфир

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Лучшие из лучших

14:50 Новости

14:55 Что по спорту? Владикавказ

15:25 Все на Матч!

16:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. «Синара» (Екатеринбург) - «Ухта». Прямой эфир

18:25 Все на Матч!

18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» - ЦСКА. Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 2. Пари. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:15 Американский футбол. Чемпионат России. «Спартанцы» (Москва) - «Северный Легион» (Санкт-Петербург)

03:10 Новости

03:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва)



РЕН ТВ на 25 апреля



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 Совбез

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Наемник

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Подарок

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда на 25 апреля



03:35 Слепой. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Крепкий орешек

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Слепой. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Слепой. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 ЦСКА. Спортивный щит родины. Лыжный спорт

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 След в океане

01:10 Крепкий орешек

02:25 Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера

03:10 Москва - фронту

03:35 Слепой. 5-я и 6-я серии



Культура на 25 апреля



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Екатерининская

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Ухтомский

07:30 Новости культуры

07:35 Математика и подъем цивилизации. Мир в движении. Дифференциалы и интегралы

08:25 Жизнь и судьба. Наталья Бондарчук

08:45 Телеспектакль «Дамы и гусары«. 2-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «ХХ век в кадре и за кадром. Юрий Яковлев». Ведущий Карен Шахназаров. 1996

12:15 Дороги старых мастеров. Магия стекла

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 Чародей. Арутюн Акопян

13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Беллы Ахмадулиной

14:15 Математика и подъем цивилизации. Мир в движении. Дифференциалы и интегралы

15:05 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает Юлия Пересильд

15:20 Сати. Нескучная классика... С Александром Тителем, Ярославом Тимофеевым и Игорем Коноваловым

16:05 Последнее путешествие викингов. 1-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Эрмитаж. «Чудесный источник». Театр-лаборатория в Эрмитаже

17:45 Оркестры России. Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижер В. Федосеев

18:45 Острова. 95 лет со дня рождения Юрия Яковлева

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Денис Прудник. «Как космос облегчает нам жизнь?»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:45 Белая студия

22:30 Последнее путешествие викингов. 2-я серия

23:20 САС. Те, с которыми я... 2-я часть - «Екатерина Васильева»

23:50 ХX век. «ХХ век в кадре и за кадром. Юрий Яковлев». Ведущий Карен Шахназаров. 1996

00:45 Оркестры России. Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижер В. Федосеев

01:40 Фёдор Тютчев. Записка царю

02:30 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

03:00 Перерыв в вещании



Пятница на 25 апреля



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:00 Простоквашино. Сезон 1

06:40 Пятница News. 72-я серия

07:10 Зовите шефа. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Sisters и Сова и медведь»

07:50 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»

08:30 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

09:50 Кондитер. Сезон 7. 14-я серия - «Непал. Торт для Владимира Сычева»

11:10 Адский шеф. Сезон 1. 17-я серия

13:00 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кавказская кухня»

14:20 Молодые ножи. Сезон 2. 3-я серия - «Итальянская кухня»

15:50 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»

17:30 Умнее всех. Сезон 1. 5-я серия

19:00 Умнее всех. Сезон 1. 6-я серия

20:10 Кондитер. Сезон 7. 15-я серия

21:30 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

23:40 Пробный переезд. Сезон 2. 4-я серия - «Геленджик»

00:40 Темный рыцарь: Возрождение легенды

03:10 Пятница News. 74-я серия

03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»

04:30 Пятница News. 73-я серия

04:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 25-я серия



МИР на 25 апреля



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:15 Мультфильмы

08:20 Наше кино. История большой любви

09:05 Беги! 1-я серия

10:00 Новости

10:10 Беги! 1-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч-2. 15-я и 16-я серии

23:25 Наше кино. История большой любви

23:55 Дела судебные. Битва за будущее

00:50 Дела судебные. Новые истории

01:10 Частная жизнь Петра Виноградова

02:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

03:55 Чужая кровь. 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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