Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 апреля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 25 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 25 апреля 2023
Первый канал на 25 апреля
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 2-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Россия 1 на 25 апреля
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дорога к счастью. 9-я серия
22:20 Дорога к счастью. 10-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 47-я серия
03:00 Дуэт по праву. 48-я серия
03:55 Пыльная работа. 26-я серия
ТВЦ на 25 апреля
04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова
05:20 Мой герой. Екатерина Волкова
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Фруктаны
08:45 С небес на землю. 3-я - 4-я серии
10:40 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино
11:30 События
11:50 Психология преступления. Перелётная птица. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Михаил Полицеймако
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 3-я - 4-я серии
16:55 Одинокие звёзды
17:50 События
18:10 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 1-я - 2-я серии
20:00 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 1-я - 2-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Анна Самохина. Красотка в законе
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Крёстные отцы
01:25 Прощание. Александр Стефанович
02:05 Мятеж генерала Гордова
02:45 Осторожно, мошенники! Адская богадельня
03:10 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 3-я - 4-я серии
04:40 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино
НТВ на 25 апреля
04:35 Пляж. Жаркий сезон. 13-я - 14-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мечта детства», 1-я и 2-я серии, «Сын», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мечта детства», 1-я и 2-я серии, «Сын», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Ошибка молодости?
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Розыск
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Останется только один
22:15 Фальшивый флаг. 3-я и 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Фальшивый флаг. 3-я и 4-я серии
00:55 Алекс Лютый. 5-я и 6-я серии
02:45 Алекс Лютый. 7-я и 8-я серии
04:35 Пляж. Жаркий сезон. 15-я серия
Пятый канал на 25 апреля
05:00 Известия
05:40 Ленинград 46. 14-я - 17-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Ленинград 46. 17-я - 20-я серии
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Пистолет». 1-я - 4-я части
17:25 Лесник. «Виновник». 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Виновник». 1-я - 2-я части
19:50 След. Паровоз в страну грез
20:40 След. Изоляция с шоком
21:25 След. Одна могила на двоих
22:25 Свои-5. Маньяк на прокат
23:10 Свои-3. Иногда лучше не знать
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ваш личный байер
01:20 След. Каждой твари по паре
02:05 След. Стимулянты
02:40 След. Кратчайший путь на небеса
03:15 Прокурорская проверка. Звонки с того света
04:05 Прокурорская проверка. Замечательный сосед
Домашний на 25 апреля
05:15 Понять. Простить. Подлость
05:40 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведемся! 184-я серия
09:25 Тест на отцовство. 296-я серия
10:00 Тест на отцовство. 370-я серия
10:35 Забота о важном. 5-я серия
10:40 Тест на отцовство. 370-я серия
11:40 Понять. Простить. Размен
12:12 Понять. Простить. По совести
12:45 Порча. Без рук
13:15 Знахарка. 222-я серия
13:50 Верну любимого. Давай как раньше
14:25 Голоса ушедших душ. Сестрица
15:00 Одна ложь на двоих. 1-я - 4-я серии
19:00 Неоконченная свадьба. 1-я - 4-я серии
22:05 Забота о важном. 6-я серия
22:10 Неоконченная свадьба. 4-я серия
23:20 Райский уголок. 5-я - 8-я серии
03:15 Порча. Без рук
03:40 Знахарка. 222-я серия
04:05 Верну любимого. Давай как раньше
04:35 Голоса ушедших душ. Сестрица
ТНТ на 25 апреля
04:40 Студия Союз. 96-я серия
05:25 Открытый микрофон. 156-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
08:30 Бьюти баттл. 9-я серия
09:00 СашаТаня. 114-я - 126-я серии
15:00 Жуки. 9-я - 16-я серии
19:00 Ольга. Сезон 5. 81-я - 84-я серии
21:00 Друг на час. 6-я серия
22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 11-я серия
23:00 Музыкальная интуиция. 29-я серия
01:00 Импровизация. Команды. 25-я - 27-я серии
03:30 Студия Союз. 97-я серия
04:15 Студия Союз. 98-я серия
СТС на 25 апреля
05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Лунтик
08:00 Против всех. Сезон 1. 9-я и 10-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:40 Большой побег. 7-я и 8-я серии
12:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 8-я - 18-я серии
18:30 Против всех. Сезон 1. 9-я - 11-я серии
20:00 Большой побег. 9-я серия
21:05 Пассажир
23:15 Воздушный маршал
01:20 Битва каверов. Сезон 1. 5-я серия
02:35 Последний из Магикян
Матч ТВ на 25 апреля
05:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал
06:00 Лучшие из лучших
06:30 География спорта. Сочи
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Синхронное плавание. Чемпионат России. Прямой эфир
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Лучшие из лучших
14:50 Новости
14:55 Что по спорту? Владикавказ
15:25 Все на Матч!
16:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. «Синара» (Екатеринбург) - «Ухта». Прямой эфир
18:25 Все на Матч!
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» - ЦСКА. Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 2. Пари. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:15 Американский футбол. Чемпионат России. «Спартанцы» (Москва) - «Северный Легион» (Санкт-Петербург)
03:10 Новости
03:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва)
РЕН ТВ на 25 апреля
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 Совбез
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Наемник
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Подарок
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда на 25 апреля
03:35 Слепой. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Крепкий орешек
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Слепой. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Слепой. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 ЦСКА. Спортивный щит родины. Лыжный спорт
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 След в океане
01:10 Крепкий орешек
02:25 Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера
03:10 Москва - фронту
03:35 Слепой. 5-я и 6-я серии
Культура на 25 апреля
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Екатерининская
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Ухтомский
07:30 Новости культуры
07:35 Математика и подъем цивилизации. Мир в движении. Дифференциалы и интегралы
08:25 Жизнь и судьба. Наталья Бондарчук
08:45 Телеспектакль «Дамы и гусары«. 2-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «ХХ век в кадре и за кадром. Юрий Яковлев». Ведущий Карен Шахназаров. 1996
12:15 Дороги старых мастеров. Магия стекла
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 Чародей. Арутюн Акопян
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Беллы Ахмадулиной
14:15 Математика и подъем цивилизации. Мир в движении. Дифференциалы и интегралы
15:05 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает Юлия Пересильд
15:20 Сати. Нескучная классика... С Александром Тителем, Ярославом Тимофеевым и Игорем Коноваловым
16:05 Последнее путешествие викингов. 1-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Эрмитаж. «Чудесный источник». Театр-лаборатория в Эрмитаже
17:45 Оркестры России. Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижер В. Федосеев
18:45 Острова. 95 лет со дня рождения Юрия Яковлева
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Денис Прудник. «Как космос облегчает нам жизнь?»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Искусственный отбор
21:45 Белая студия
22:30 Последнее путешествие викингов. 2-я серия
23:20 САС. Те, с которыми я... 2-я часть - «Екатерина Васильева»
23:50 ХX век. «ХХ век в кадре и за кадром. Юрий Яковлев». Ведущий Карен Шахназаров. 1996
00:45 Оркестры России. Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижер В. Федосеев
01:40 Фёдор Тютчев. Записка царю
02:30 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
03:00 Перерыв в вещании
Пятница на 25 апреля
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:00 Простоквашино. Сезон 1
06:40 Пятница News. 72-я серия
07:10 Зовите шефа. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Sisters и Сова и медведь»
07:50 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»
08:30 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
09:50 Кондитер. Сезон 7. 14-я серия - «Непал. Торт для Владимира Сычева»
11:10 Адский шеф. Сезон 1. 17-я серия
13:00 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кавказская кухня»
14:20 Молодые ножи. Сезон 2. 3-я серия - «Итальянская кухня»
15:50 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»
17:30 Умнее всех. Сезон 1. 5-я серия
19:00 Умнее всех. Сезон 1. 6-я серия
20:10 Кондитер. Сезон 7. 15-я серия
21:30 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
23:40 Пробный переезд. Сезон 2. 4-я серия - «Геленджик»
00:40 Темный рыцарь: Возрождение легенды
03:10 Пятница News. 74-я серия
03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»
04:30 Пятница News. 73-я серия
04:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 25-я серия
МИР на 25 апреля
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:15 Мультфильмы
08:20 Наше кино. История большой любви
09:05 Беги! 1-я серия
10:00 Новости
10:10 Беги! 1-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч-2. 15-я и 16-я серии
23:25 Наше кино. История большой любви
23:55 Дела судебные. Битва за будущее
00:50 Дела судебные. Новые истории
01:10 Частная жизнь Петра Виноградова
02:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
03:55 Чужая кровь. 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.