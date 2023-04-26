Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 апреля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 26 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 26 апреля 2023

Программа Первый канал на 26 апреля



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 3-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Программа Россия 1 на 26 апреля



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дорога к счастью. 11-я серия

22:20 Дорога к счастью. 12-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 49-я серия

03:00 Дуэт по праву. 50-я серия

03:55 Пыльная работа. 27-я серия



Программа ТВЦ на 26 апреля



04:40 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино

05:20 Мой герой. Михаил Полицеймако

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Хирургия «быстрого пути«

08:45 Неразрезанные страницы. 1-я - 2-я серии

10:40 Великие обманщики. По ту сторону славы

11:30 События

11:50 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Екатерина Гамова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 1-я - 2-я серии

16:55 Звезды против СССР

17:50 События

18:10 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я - 2-я серии

20:00 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я - 2-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 84-я серия

23:10 Прощание. Всеволод Абдулов

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 5-й

01:25 Знак качества. Свинина

02:05 Адольф Гитлер. Двойная жизнь

02:45 Осторожно, мошенники! Мракобесы

03:15 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 1-я - 2-я серии

04:45 Короли эпизода. Тамара Носова



Программа НТВ на 26 апреля



04:35 Пляж. Жаркий сезон. 15-я - 16-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Отшельник», 1-я и 2-я серии, «Мальчики», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Отшельник», 1-я и 2-я серии, «Мальчики», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Бабушкины дети?

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Жестокий бизнес

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Предварительный итог

22:15 Фальшивый флаг. 5-я и 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Фальшивый флаг. 5-я и 6-я серии

00:55 Алекс Лютый. 9-я и 10-я серии

02:35 Алекс Лютый. 11-я и 12-я серии

04:15 Агентство скрытых камер. Одноклассник

04:45 Пляж. «Подкидыш», 1-я и 2-я серии



Программа Пятый канал на 26 апреля



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Шоу продолжается

06:10 Опера. Хроники убойного отдела. Стервятник

06:50 Лесник. «Пистолет». 1-я - 3-я части

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Лесник. «Пистолет». 3-я - 4-я части

11:05 Лесник. «Виновник». 1-я - 2-я части

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Принц». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Вражда». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Сосед». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Сосед». 1-я - 2-я части

19:50 След. Грубая сила

20:40 След. Нежность к мертвым

21:25 След. Системный сбой

22:25 Свои-5. Удачная охота

23:10 Свои-3. Злой гений

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Мясо, которое бегает

01:15 След. Гейша онлайн

02:05 След. Не я один

02:40 След. Гидра

03:20 Прокурорская проверка. Будущий труп

04:10 Прокурорская проверка. Врачи без тормозов



Программа Домашний на 26 апреля



05:00 Понять. Простить. «Размен». «По совести»

05:50 По делам несовершеннолетних

08:10 Давай разведёмся!

09:10 Тест на отцовство

10:35 Забота о важном

10:40 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Букет змей». «Второе дыхание»

12:30 Порча. Проклятая игра

13:05 Знахарка

13:40 Верну любимого. Взаимные обиды

14:10 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте

14:45 Когда спадёт пелена. 1-я - 4-я серии

19:00 Отверженная. 1-я - 4-я серии

22:05 Забота о важном

22:10 Отверженная. 4-я серия

23:20 Тариф на любовь. 1-я и 2-я серии

01:10 Моя мама - невеста

02:30 Порча. Проклятая игра

02:55 Знахарка

03:20 Верну любимого. Взаимные обиды

03:50 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте

04:15 Понять. Простить. «Букет змей». «Второе дыхание»



Программа ТНТ на 26 апреля



05:00 Открытый микрофон. 157-я серия

05:50 Открытый микрофон. 158-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

09:00 СашаТаня. 127-я - 139-я серии

15:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 24-я серии

19:00 Ольга. Сезон 5. 82-я - 85-я серии

21:00 Друг на час. 7-я серия

22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 12-я серия

23:00 Конфетка. 5-я серия

01:00 Импровизация. Команды. 28-я - 30-я серии

03:30 Студия Союз. 99-я серия

04:15 Студия Союз. 100-я серия



Программа СТС на 26 апреля



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик

08:00 Против всех. Сезон 1. 10-я и 11-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:20 Пассажир

12:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 18-я - 21-я серии

14:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 7-я серии

18:30 Против всех. Сезон 1. 10-я - 12-я серии

20:00 Телепорт

21:45 Новые мутанты

23:35 Три орешка для Золушки

01:15 Последний из Магикян



Программа Матч ТВ на 26 апреля



05:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Трансляция из Сочи

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Что по спорту? Владикавказ

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Синхронное плавание. Чемпионат России. Прямой эфир

12:00 Магия большого спорта

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Лучшие из лучших

14:50 Новости

14:55 Вид сверху

15:25 Все на Матч!

15:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. Прямой эфир

17:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. КПРФ (Москва) - «Новая генерация» (Сыктывкар). Прямой эфир

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:30 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. А. Мазур - Л. Руэда. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:15 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК (Екатеринбург)

03:10 Новости

03:15 Синхронное плавание. Чемпионат России



Программа РЕН ТВ на 26 апреля



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 Новости

06:05 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хаос

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Саботаж

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Программа Звезда на 26 апреля



03:35 Слепой. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Командир корабля

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:40 Слепой-2. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Слепой-2. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 ЦСКА. Спортивный щит родины. Фехтование

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Два Фёдора

01:15 Командир корабля

02:55 Генрих Гиммлер. Апостол дьявола

03:45 Слепой-2. 1-я и 2-я серии



Программа Культура на 26 апреля



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва авангардная

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Зверева

07:30 Новости культуры

07:35 Математика и подъем цивилизации. Покорение новых вершин математики

08:25 Жизнь и судьба. Петр Лундстрем

08:50 Мы, нижеподписавшиеся. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Авторский вечер композитора Евгения Крылатова в Колонном зале Дома Союзов«. 1987

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 Царица над царями. Ирина Бугримова

13:30 Искусственный отбор

14:15 Математика и подъем цивилизации. Покорение новых вершин математики

15:05 «Война Анатолия Папанова». Рассказывает Андрей Мерзликин

15:20 Белая студия

16:05 Последнее путешествие викингов. 2-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Портрет художника в юности»

17:50 Оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Дирижер А. Шабуров

18:40 Фёдор Тютчев. Записка царю

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Глеб Запальский. «Гид по русскому монастырю XIX века»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Абсолютный слух

21:45 Власть факта. Пропаганда в период наполеоновских войн

22:30 Последнее путешествие викингов. 3-я серия

23:20 САС. Те, с которыми я... 1-я часть - «Алексей Герман»

23:50 ХX век. «Авторский вечер композитора Евгения Крылатова в Колонном зале Дома Союзов». 1987

01:00 Оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Дирижер А. Шабуров

01:50 Павел Флоренский. Русский Леонардо

02:15 Шигирский идол

03:00 Перерыв в вещании



Программа Пятница на 26 апреля



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:20 Простоквашино. Сезон 1

06:50 Пятница News. 73-я серия

07:30 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»

08:10 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

09:20 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

10:30 Адский шеф. Сезон 1. 18-я серия

13:20 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»

14:30 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

15:30 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

16:50 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

17:50 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

19:00 На ножах. Сезон 8. 16-я серия

20:10 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

21:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

22:30 На ножах. Сезон 8. 15-я серия - «Сочи. Corner Cafe»

23:40 Клаустрофобы

01:30 Пятница News. 75-я серия

02:00 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»

02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»

04:30 Пятница News. 74-я серия

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



Программа МИР на 26 апреля



05:00 Чужая кровь. 2-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Чужая кровь. 8-я - 10-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч-2. 17-я и 18-я серии

23:25 Наше кино. История большой любви

23:55 Дела судебные. Битва за будущее

00:50 Дела судебные. Новые истории

01:15 Антон Иванович сердится

02:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

03:50 Чужая кровь. 11-я и 12-я серии



Время начала передач - московское.



















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