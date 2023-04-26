Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 апреля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 26 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 26 апреля 2023
Программа Первый канал на 26 апреля
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 3-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Программа Россия 1 на 26 апреля
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дорога к счастью. 11-я серия
22:20 Дорога к счастью. 12-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 49-я серия
03:00 Дуэт по праву. 50-я серия
03:55 Пыльная работа. 27-я серия
Программа ТВЦ на 26 апреля
04:40 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино
05:20 Мой герой. Михаил Полицеймако
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Хирургия «быстрого пути«
08:45 Неразрезанные страницы. 1-я - 2-я серии
10:40 Великие обманщики. По ту сторону славы
11:30 События
11:50 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Екатерина Гамова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 1-я - 2-я серии
16:55 Звезды против СССР
17:50 События
18:10 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я - 2-я серии
20:00 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я - 2-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 84-я серия
23:10 Прощание. Всеволод Абдулов
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 5-й
01:25 Знак качества. Свинина
02:05 Адольф Гитлер. Двойная жизнь
02:45 Осторожно, мошенники! Мракобесы
03:15 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 1-я - 2-я серии
04:45 Короли эпизода. Тамара Носова
Программа НТВ на 26 апреля
04:35 Пляж. Жаркий сезон. 15-я - 16-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Отшельник», 1-я и 2-я серии, «Мальчики», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Отшельник», 1-я и 2-я серии, «Мальчики», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Бабушкины дети?
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Жестокий бизнес
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Предварительный итог
22:15 Фальшивый флаг. 5-я и 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Фальшивый флаг. 5-я и 6-я серии
00:55 Алекс Лютый. 9-я и 10-я серии
02:35 Алекс Лютый. 11-я и 12-я серии
04:15 Агентство скрытых камер. Одноклассник
04:45 Пляж. «Подкидыш», 1-я и 2-я серии
Программа Пятый канал на 26 апреля
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Шоу продолжается
06:10 Опера. Хроники убойного отдела. Стервятник
06:50 Лесник. «Пистолет». 1-я - 3-я части
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Лесник. «Пистолет». 3-я - 4-я части
11:05 Лесник. «Виновник». 1-я - 2-я части
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Принц». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Вражда». 1-я - 2-я части
17:25 Лесник. «Сосед». 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Сосед». 1-я - 2-я части
19:50 След. Грубая сила
20:40 След. Нежность к мертвым
21:25 След. Системный сбой
22:25 Свои-5. Удачная охота
23:10 Свои-3. Злой гений
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Мясо, которое бегает
01:15 След. Гейша онлайн
02:05 След. Не я один
02:40 След. Гидра
03:20 Прокурорская проверка. Будущий труп
04:10 Прокурорская проверка. Врачи без тормозов
Программа Домашний на 26 апреля
05:00 Понять. Простить. «Размен». «По совести»
05:50 По делам несовершеннолетних
08:10 Давай разведёмся!
09:10 Тест на отцовство
10:35 Забота о важном
10:40 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Букет змей». «Второе дыхание»
12:30 Порча. Проклятая игра
13:05 Знахарка
13:40 Верну любимого. Взаимные обиды
14:10 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте
14:45 Когда спадёт пелена. 1-я - 4-я серии
19:00 Отверженная. 1-я - 4-я серии
22:05 Забота о важном
22:10 Отверженная. 4-я серия
23:20 Тариф на любовь. 1-я и 2-я серии
01:10 Моя мама - невеста
02:30 Порча. Проклятая игра
02:55 Знахарка
03:20 Верну любимого. Взаимные обиды
03:50 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте
04:15 Понять. Простить. «Букет змей». «Второе дыхание»
Программа ТНТ на 26 апреля
05:00 Открытый микрофон. 157-я серия
05:50 Открытый микрофон. 158-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
09:00 СашаТаня. 127-я - 139-я серии
15:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 24-я серии
19:00 Ольга. Сезон 5. 82-я - 85-я серии
21:00 Друг на час. 7-я серия
22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 12-я серия
23:00 Конфетка. 5-я серия
01:00 Импровизация. Команды. 28-я - 30-я серии
03:30 Студия Союз. 99-я серия
04:15 Студия Союз. 100-я серия
Программа СТС на 26 апреля
05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик
08:00 Против всех. Сезон 1. 10-я и 11-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:20 Пассажир
12:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 18-я - 21-я серии
14:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 7-я серии
18:30 Против всех. Сезон 1. 10-я - 12-я серии
20:00 Телепорт
21:45 Новые мутанты
23:35 Три орешка для Золушки
01:15 Последний из Магикян
Программа Матч ТВ на 26 апреля
05:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Трансляция из Сочи
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Что по спорту? Владикавказ
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Синхронное плавание. Чемпионат России. Прямой эфир
12:00 Магия большого спорта
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Лучшие из лучших
14:50 Новости
14:55 Вид сверху
15:25 Все на Матч!
15:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. Прямой эфир
17:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. КПРФ (Москва) - «Новая генерация» (Сыктывкар). Прямой эфир
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:30 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. А. Мазур - Л. Руэда. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:15 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК (Екатеринбург)
03:10 Новости
03:15 Синхронное плавание. Чемпионат России
Программа РЕН ТВ на 26 апреля
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 Новости
06:05 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хаос
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Саботаж
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Программа Звезда на 26 апреля
03:35 Слепой. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Командир корабля
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:40 Слепой-2. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Слепой-2. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 ЦСКА. Спортивный щит родины. Фехтование
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Два Фёдора
01:15 Командир корабля
02:55 Генрих Гиммлер. Апостол дьявола
03:45 Слепой-2. 1-я и 2-я серии
Программа Культура на 26 апреля
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва авангардная
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Зверева
07:30 Новости культуры
07:35 Математика и подъем цивилизации. Покорение новых вершин математики
08:25 Жизнь и судьба. Петр Лундстрем
08:50 Мы, нижеподписавшиеся. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Авторский вечер композитора Евгения Крылатова в Колонном зале Дома Союзов«. 1987
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 Царица над царями. Ирина Бугримова
13:30 Искусственный отбор
14:15 Математика и подъем цивилизации. Покорение новых вершин математики
15:05 «Война Анатолия Папанова». Рассказывает Андрей Мерзликин
15:20 Белая студия
16:05 Последнее путешествие викингов. 2-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Портрет художника в юности»
17:50 Оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Дирижер А. Шабуров
18:40 Фёдор Тютчев. Записка царю
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Глеб Запальский. «Гид по русскому монастырю XIX века»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Абсолютный слух
21:45 Власть факта. Пропаганда в период наполеоновских войн
22:30 Последнее путешествие викингов. 3-я серия
23:20 САС. Те, с которыми я... 1-я часть - «Алексей Герман»
23:50 ХX век. «Авторский вечер композитора Евгения Крылатова в Колонном зале Дома Союзов». 1987
01:00 Оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Дирижер А. Шабуров
01:50 Павел Флоренский. Русский Леонардо
02:15 Шигирский идол
03:00 Перерыв в вещании
Программа Пятница на 26 апреля
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:20 Простоквашино. Сезон 1
06:50 Пятница News. 73-я серия
07:30 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»
08:10 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
09:20 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
10:30 Адский шеф. Сезон 1. 18-я серия
13:20 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»
14:30 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
15:30 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
16:50 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
17:50 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
19:00 На ножах. Сезон 8. 16-я серия
20:10 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
21:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
22:30 На ножах. Сезон 8. 15-я серия - «Сочи. Corner Cafe»
23:40 Клаустрофобы
01:30 Пятница News. 75-я серия
02:00 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»
02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»
04:30 Пятница News. 74-я серия
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
Программа МИР на 26 апреля
05:00 Чужая кровь. 2-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Чужая кровь. 8-я - 10-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч-2. 17-я и 18-я серии
23:25 Наше кино. История большой любви
23:55 Дела судебные. Битва за будущее
00:50 Дела судебные. Новые истории
01:15 Антон Иванович сердится
02:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
03:50 Чужая кровь. 11-я и 12-я серии
Время начала передач - московское.