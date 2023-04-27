Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 апреля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 27 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 27 апреля 2023
Программа Первый канал на 27 апреля
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 4-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Программа Россия 1 на 27 апреля
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дорога к счастью. 13-я - 14-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 45-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное закрытие
03:10 Зойкина любовь
Программа ТВЦ на 27 апреля
04:45 Короли эпизода. Тамара Носова
05:20 Мой герой. Екатерина Гамова
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Желчегонный завтрак
08:45 Неразрезанные страницы. 3-я - 4-я серии
10:40 В моей смерти прошу винить...
11:30 События
11:50 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Анна Каменкова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 3-я - 4-я серии
17:00 Битва со свекровью
17:50 События
18:10 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я - 2-я серии
20:00 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я - 2-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звёздные врунишки
23:10 Дорогие товарищи. Миллионер из хрущоб
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 6-й
01:25 Отцы-невидимки
02:05 Третий рейх: последние дни. Фильм 1-й - «Почему они так долго сопротивлялись»
02:45 Осторожно, мошенники! Золотые унитазы
03:15 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 3-я - 4-я серии
04:45 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон
Программа НТВ на 27 апреля
04:45 Пляж. «Подкидыш», 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Расчетный час», 1-я и 2-я серии. «Расплата», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Расчетный час», 1-я и 2-я серии. «Расплата», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Изменила в шалаше?
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Вброс информации
21:05 Невский. Расплата за справедливость. На линии огня
22:15 Фальшивый флаг. 7-я - 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Фальшивый флаг. 7-я - 8-я серии
00:55 Поздняков
01:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет правила дорожного движения будут не нужны
02:10 Основано на реальных событиях. Призраки Чернобыля
04:50 Пляж. «Верные друзья», 1-я - 2-я серии
Программа Пятый канал на 27 апреля
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Белый сон
06:15 Лесник. «Принц». 1-я - 2-я части
08:10 Лесник. «Вражда». 1-я часть
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Лесник. «Вражда». 1-я - 2-я части
11:05 Лесник. «Сосед». 1-я - 2-я части
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Сосед». 2-я - 4-я части
15:30 Лесник. «Защитница». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Защитница». 3-я - 4-я части
19:50 След. Смертельная удача
20:40 След. Диета звезд
21:25 След. Фея на пенсии
22:25 Свои-5. Штрихи к портрету
23:10 Свои-3. Рука возмездия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Бойкое место
01:20 След. Закон отражения
02:05 След. Лучшая версия себя
02:40 След. Ребенок Розмаринова
03:20 Прокурорская проверка. Ночной сеанс
04:10 Прокурорская проверка. Сюрприз для невесты
Программа Домашний на 27 апреля
04:15 Понять. Простить. «Букет змей». «Второе дыхание»
05:05 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
10:35 Забота о важном
10:40 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Ничейный сын». «Открытый брак»
12:20 Порча. Старые сказки
12:55 Знахарка
13:30 Верну любимого. Призрак
14:05 Голоса ушедших душ. 16-я серия - «Казённый дом»
14:40 Неоконченная свадьба. 1-я - 4-я серии
19:00 Соловейка. 1-я - 4-я серии
22:05 Забота о важном
22:10 Соловейка. 4-я серия
23:20 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии
03:05 Порча. Старые сказки
03:30 Знахарка
03:55 Верну любимого. Призрак
04:25 Голоса ушедших душ. Казённый дом
04:50 6 кадров
04:55 Понять. Простить. «Ничейный сын». «Открытый брак»
Программа ТНТ на 27 апреля
05:00 Открытый микрофон. 159-я серия
05:45 Открытый микрофон. 114-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
07:52 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
08:30 Хочу перемен. 8-я серия
09:00 СашаТаня. 140-я - 152-я серии
15:00 Жуки. Сезон 2. 25-я - 32-я серии
19:00 Ольга. Сезон 5. 83-я - 86-я серии
21:00 Друг на час. 8-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 14-я серия
23:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
00:40 Концерты. Сезон 2. 15-я серия
01:35 Импровизация. Команды. 32-я - 33-я серии
03:10 Студия Союз. 101-я серия
04:15 Студия Союз. 109-я серия
Программа СТС на 27 апреля
01:15 Последний из Магикян
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Против всех. Сезон 1. 11-я и 12-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:10 Воздушный маршал
12:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 7-я - 17-я серии
18:30 Против всех. Сезон 1. 11-я - 13-я серии
20:00 Шпион по соседству
21:55 Смокинг
23:55 Двадцать одно
02:10 Последний из Магикян
Программа Матч ТВ на 27 апреля
05:00 Правила игры
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Специальный репортаж
10:15 Синхронное плавание. Чемпионат России. Прямой эфир
11:20 Karate Combat-2023
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Лучшие из лучших
14:50 Новости
14:55 Большой хоккей
15:25 Все на Матч!
16:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
16:55 Сыновья скорости: Хант против Лауды
18:40 Новости
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:30 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. Д. Кудряшов - С. Шумейкер. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:15 Борьба. Борцовская Лига Поддубного
03:10 Новости
03:15 Синхронное плавание. Чемпионат России
Программа РЕН ТВ на 27 апреля
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Соломон Кейн
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Барракуда
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
Программа Звезда на 27 апреля
03:45 Слепой-2. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 «Проект «Альфа»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:40 Слепой-2. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Слепой-2. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 ЦСКА. Спортивный щит родины. Плавание
19:40 Код доступа. Украина. Каким богам молятся нацисты?
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Двойной капкан
02:05 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
03:00 Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик
03:40 Слепой-2. 5-я - 8-я серии
Программа Культура на 27 апреля
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Щусева
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Анатолий Кони
07:30 Новости культуры
07:35 Планеты. Ледяные миры
08:25 Жизнь и судьба. Борис Галкин
08:45 Мы, нижеподписавшиеся. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Звезды русского балета». Фильм-концерт. 1990
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Театр
13:00 Профессия - Кио
13:30 Абсолютный слух
14:15 Планеты. Ледяные миры
15:05 «Война Зиновия Гердта». Рассказывает Евгений Ткачук
15:20 Эпизоды. Юбилей Анны Каменковой
16:05 Последнее путешествие викингов. 3-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Моя любовь - Россия! От кокошника до шугая - мир русской старины
17:40 Оркестры России. Национальный филармонический оркестр России. Дирижер А. Ткаченко
18:45 Острова. Валентин Серов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Анастасия Астафьева. «Для особого случая»
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Линия жизни. 90 лет Леониду Рошалю
21:45 Энигма. Ольга Перетятько
22:30 Последнее путешествие викингов. 4-я серия
23:20 САС. Те, с которыми я... 2-я часть - «Алексей Герман»
23:50 ХX век. «Звезды русского балета». Фильм-концерт. 1990
01:00 Оркестры России. Национальный филармонический оркестр России. Дирижер А. Ткаченко
02:10 Острова. Валентин Серов
03:00 Перерыв в вещании
Программа Пятница на 27 апреля
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1
05:40 Простоквашино. Сезон 1
06:50 Пятница News. 74-я серия
07:30 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»
08:00 Зовите шефа. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Колесо времени»
08:40 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
09:50 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
10:50 Адский шеф. Сезон 1. 19-я серия
13:40 Четыре свадьбы-2. Сезон 2. 3-я серия - «Байкерская свадьба VS классическая свадьба»
14:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»
16:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 42-я серия - «Свадьба на берегу моря VS Классическая свадьба»
19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия
20:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»
22:40 Тревел-баттл. Сезон 1. 13-я серия - «Канкун. Мексика»
23:50 Катя на автомате. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
01:40 Пятница News. 76-я серия
02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»
03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 8-я серия - «Калининград»
03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону»
04:30 Пятница News. 75-я серия
Программа МИР на 27 апреля
05:00 Чужая кровь. 12-я - 18-я серии
10:00 Новости
10:10 Чужая кровь. 18-я - 20-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч-2. 19-я и 20-я серии
23:25 Наше кино. История большой любви
23:55 Дела судебные. Битва за будущее
00:50 Дела судебные. Новые истории
01:05 Весна
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:10 Беги! 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.