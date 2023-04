Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 апреля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 27 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 27 апреля 2023



Программа Первый канал на 27 апреля



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 4-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Программа Россия 1 на 27 апреля



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дорога к счастью. 13-я - 14-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 45-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное закрытие

03:10 Зойкина любовь



Программа ТВЦ на 27 апреля



04:45 Короли эпизода. Тамара Носова

05:20 Мой герой. Екатерина Гамова

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Желчегонный завтрак

08:45 Неразрезанные страницы. 3-я - 4-я серии

10:40 В моей смерти прошу винить...

11:30 События

11:50 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Анна Каменкова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 3-я - 4-я серии

17:00 Битва со свекровью

17:50 События

18:10 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я - 2-я серии

20:00 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я - 2-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звёздные врунишки

23:10 Дорогие товарищи. Миллионер из хрущоб

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 6-й

01:25 Отцы-невидимки

02:05 Третий рейх: последние дни. Фильм 1-й - «Почему они так долго сопротивлялись»

02:45 Осторожно, мошенники! Золотые унитазы

03:15 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 3-я - 4-я серии

04:45 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон



Программа НТВ на 27 апреля



04:45 Пляж. «Подкидыш», 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Расчетный час», 1-я и 2-я серии. «Расплата», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Расчетный час», 1-я и 2-я серии. «Расплата», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Изменила в шалаше?

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Вброс информации

21:05 Невский. Расплата за справедливость. На линии огня

22:15 Фальшивый флаг. 7-я - 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Фальшивый флаг. 7-я - 8-я серии

00:55 Поздняков

01:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет правила дорожного движения будут не нужны

02:10 Основано на реальных событиях. Призраки Чернобыля

04:50 Пляж. «Верные друзья», 1-я - 2-я серии



Программа Пятый канал на 27 апреля



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Белый сон

06:15 Лесник. «Принц». 1-я - 2-я части

08:10 Лесник. «Вражда». 1-я часть

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Лесник. «Вражда». 1-я - 2-я части

11:05 Лесник. «Сосед». 1-я - 2-я части

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Сосед». 2-я - 4-я части

15:30 Лесник. «Защитница». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Защитница». 3-я - 4-я части

19:50 След. Смертельная удача

20:40 След. Диета звезд

21:25 След. Фея на пенсии

22:25 Свои-5. Штрихи к портрету

23:10 Свои-3. Рука возмездия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Бойкое место

01:20 След. Закон отражения

02:05 След. Лучшая версия себя

02:40 След. Ребенок Розмаринова

03:20 Прокурорская проверка. Ночной сеанс

04:10 Прокурорская проверка. Сюрприз для невесты



Программа Домашний на 27 апреля



04:15 Понять. Простить. «Букет змей». «Второе дыхание»

05:05 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

10:35 Забота о важном

10:40 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Ничейный сын». «Открытый брак»

12:20 Порча. Старые сказки

12:55 Знахарка

13:30 Верну любимого. Призрак

14:05 Голоса ушедших душ. 16-я серия - «Казённый дом»

14:40 Неоконченная свадьба. 1-я - 4-я серии

19:00 Соловейка. 1-я - 4-я серии

22:05 Забота о важном

22:10 Соловейка. 4-я серия

23:20 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии

03:05 Порча. Старые сказки

03:30 Знахарка

03:55 Верну любимого. Призрак

04:25 Голоса ушедших душ. Казённый дом

04:50 6 кадров

04:55 Понять. Простить. «Ничейный сын». «Открытый брак»



Программа ТНТ на 27 апреля



05:00 Открытый микрофон. 159-я серия

05:45 Открытый микрофон. 114-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

07:52 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

08:30 Хочу перемен. 8-я серия

09:00 СашаТаня. 140-я - 152-я серии

15:00 Жуки. Сезон 2. 25-я - 32-я серии

19:00 Ольга. Сезон 5. 83-я - 86-я серии

21:00 Друг на час. 8-я серия

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 14-я серия

23:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2

00:40 Концерты. Сезон 2. 15-я серия

01:35 Импровизация. Команды. 32-я - 33-я серии

03:10 Студия Союз. 101-я серия

04:15 Студия Союз. 109-я серия



Программа СТС на 27 апреля



01:15 Последний из Магикян

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Против всех. Сезон 1. 11-я и 12-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:10 Воздушный маршал

12:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 7-я - 17-я серии

18:30 Против всех. Сезон 1. 11-я - 13-я серии

20:00 Шпион по соседству

21:55 Смокинг

23:55 Двадцать одно

02:10 Последний из Магикян



Программа Матч ТВ на 27 апреля



05:00 Правила игры

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Специальный репортаж

10:15 Синхронное плавание. Чемпионат России. Прямой эфир

11:20 Karate Combat-2023

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Лучшие из лучших

14:50 Новости

14:55 Большой хоккей

15:25 Все на Матч!

16:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

16:55 Сыновья скорости: Хант против Лауды

18:40 Новости

18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:30 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. Д. Кудряшов - С. Шумейкер. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:15 Борьба. Борцовская Лига Поддубного

03:10 Новости

03:15 Синхронное плавание. Чемпионат России



Программа РЕН ТВ на 27 апреля



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Соломон Кейн

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Барракуда

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман



Программа Звезда на 27 апреля



03:45 Слепой-2. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 «Проект «Альфа»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:40 Слепой-2. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Слепой-2. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 ЦСКА. Спортивный щит родины. Плавание

19:40 Код доступа. Украина. Каким богам молятся нацисты?

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Двойной капкан

02:05 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

03:00 Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик

03:40 Слепой-2. 5-я - 8-я серии



Программа Культура на 27 апреля



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Щусева

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Анатолий Кони

07:30 Новости культуры

07:35 Планеты. Ледяные миры

08:25 Жизнь и судьба. Борис Галкин

08:45 Мы, нижеподписавшиеся. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Звезды русского балета». Фильм-концерт. 1990

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 Профессия - Кио

13:30 Абсолютный слух

14:15 Планеты. Ледяные миры

15:05 «Война Зиновия Гердта». Рассказывает Евгений Ткачук

15:20 Эпизоды. Юбилей Анны Каменковой

16:05 Последнее путешествие викингов. 3-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Моя любовь - Россия! От кокошника до шугая - мир русской старины

17:40 Оркестры России. Национальный филармонический оркестр России. Дирижер А. Ткаченко

18:45 Острова. Валентин Серов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Анастасия Астафьева. «Для особого случая»

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Линия жизни. 90 лет Леониду Рошалю

21:45 Энигма. Ольга Перетятько

22:30 Последнее путешествие викингов. 4-я серия

23:20 САС. Те, с которыми я... 2-я часть - «Алексей Герман»

23:50 ХX век. «Звезды русского балета». Фильм-концерт. 1990

01:00 Оркестры России. Национальный филармонический оркестр России. Дирижер А. Ткаченко

02:10 Острова. Валентин Серов

03:00 Перерыв в вещании



Программа Пятница на 27 апреля



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1

05:40 Простоквашино. Сезон 1

06:50 Пятница News. 74-я серия

07:30 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»

08:00 Зовите шефа. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Колесо времени»

08:40 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

09:50 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

10:50 Адский шеф. Сезон 1. 19-я серия

13:40 Четыре свадьбы-2. Сезон 2. 3-я серия - «Байкерская свадьба VS классическая свадьба»

14:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»

16:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 42-я серия - «Свадьба на берегу моря VS Классическая свадьба»

19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия

20:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»

22:40 Тревел-баттл. Сезон 1. 13-я серия - «Канкун. Мексика»

23:50 Катя на автомате. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

01:40 Пятница News. 76-я серия

02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»

03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 8-я серия - «Калининград»

03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону»

04:30 Пятница News. 75-я серия



Программа МИР на 27 апреля



05:00 Чужая кровь. 12-я - 18-я серии

10:00 Новости

10:10 Чужая кровь. 18-я - 20-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч-2. 19-я и 20-я серии

23:25 Наше кино. История большой любви

23:55 Дела судебные. Битва за будущее

00:50 Дела судебные. Новые истории

01:05 Весна

02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:10 Беги! 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.