Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 апреля 2023

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Программа передач ТВ на 28 апреля 2023
Программа Первый канал на 28 апреля
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе
23:55 Вызов. Первые в космосе
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Программа Россия 1 на 28 апреля
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дорога к счастью. 15-я - 16-я серии
23:25 Я подарю тебе рассвет
03:25 Свой-Чужой
04:57 Перерыв в вещании
Программа ТВЦ на 28 апреля
04:45 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон
05:20 Мой герой. Анна Каменкова
06:00 Настроение
08:05 Большое кино. Неуловимые мстители
08:40 Метод уборщицы. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Метод уборщицы. 4-я серия
12:35 Метод уборщицы-2. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Метод уборщицы-2. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Выжить в 90-е
17:50 События
18:10 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я - 2-я серии
20:05 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Эротика
00:35 Неуловимые мстители
01:50 Новые приключения неуловимых
03:10 Большое кино. Неуловимые мстители
03:35 Петровка, 38
03:50 Мосфильм. Фабрика советских грёз
04:30 Мосфильм. Фабрика советских грёз
Программа НТВ на 28 апреля
04:50 Пляж. «Верные друзья«, 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ложная тревога», 1-я и 2-я серии. «Лесная тропа», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ложная тревога», 1-я и 2-я серии. «Лесная тропа», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Ситуация 250
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Тринадцатый стрелок
22:15 Бык
00:20 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:15 Захар Прилепин. Уроки русского
02:40 Квартирный вопрос
03:30 Линия огня. 1-я и 2-я серии
Программа Пятый канал на 28 апреля
05:00 Известия
05:45 Опера. Хроники убойного отдела. «Ян и Инь». 1-я - 2-я части
07:20 Свои-5. Сак Янт
08:15 Свои-5. Аристократка
09:00 Известия
09:30 Лесник. «Защитница». 1-я - 4-я части
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Защитница». 4-я часть
13:35 Лесник. «Цейтнот». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Призраки». 1-я - 2-я части
17:25 Лесник. «Лесные братья». 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Лесные братья». 1-я - 2-я части
19:50 След. Мертвая свадьба
20:40 След. Местные
21:25 След. Найдите моего убийцу
22:20 След. Память
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Савелий Крамаров. В поисках себя
00:55 Барс. 12-я - 18-я серии
Программа Домашний на 28 апреля
04:55 Понять. Простить. «Ничейный сын». «Открытый брак»
05:45 По делам несовершеннолетних
07:40 Давай разведёмся!
08:40 Тест на отцовство
10:35 Забота о важном
10:40 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. «Семейное дело». «Стерва на стерву»
12:00 Порча. Пути-дорожки
12:30 Знахарка
13:05 Верну любимого. Крепкая семья
13:40 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай
14:15 Скажи, подруга
14:30 Отверженная. 1-я - 4-я серии
19:00 Ещё одна жизнь. 1-я - 4-я серии
23:15 Успеть всё исправить. 1-я - 4-я серии
02:50 Порча. Пути-дорожки
03:15 Знахарка
03:40 Верну любимого. Крепкая семья
04:10 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай
04:35 6 кадров
04:50 Понять. Простить. «Семейное дело». «Стерва на стерву»
Программа ТНТ на 28 апреля
04:15 Студия Союз. 109-я серия
05:05 Открытый микрофон. 115-я серия
05:50 Открытый микрофон. 116-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
09:00 СашаТаня. 153-я - 168-я серии
17:00 Однажды в России. 247-я серия
18:00 Однажды в России. 176-я серия
19:00 Однажды в России. 177-я серия
20:00 Однажды в России. 248-я серия
21:00 Комеди Клаб. 784-я серия
22:00 Галустян плюс. 1-я серия
22:30 Галустян плюс. 2-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 236-я серия
00:00 Реальные Пацаны против Зомби
01:45 Импровизация. Команды. 34-я - 36-я серии
04:50 Студия Союз. 103-я серия
Программа СТС на 28 апреля
05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Против всех. Сезон 1. 12-я и 13-я серии
09:00 Двадцать одно
11:35 Уральские пельмени. Смехbook
11:55 Шоу «Уральских пельменей»
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 198-я серия - «География пельменей «Китай»
21:00 Шоу «Уральских пельменей»
22:30 Битва каверов. Сезон 1. 6-я серия
00:05 Импровизаторы. 7-я серия
01:05 Улётный экипаж
Программа Матч ТВ на 28 апреля
05:00 Третий тайм
05:30 Голевая неделя
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Большой хоккей
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
10:55 География спорта. Сочи
11:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Оверим - А. Олейник
12:30 Лица страны. Заурбек Пагаев
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Лучшие из лучших
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:30 Профессиональный бокс. Х. Агрба - М. Нематов. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх«. Женщины. 1/2 финала. «Лада» (Тольятти) - «Звезда» (Звенигород). Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. Прямой эфир
21:55 Смешанные единоборства. АСА. А. Кошкин - А. Бойко. Прямой эфир
23:35 Все на Матч!
00:25 Небесная грация
00:45 Что по спорту? Владикавказ
01:15 Футбол. Чемпионат Германии. «Бохум» - «Боруссия» (Дортмунд)
03:10 Новости
03:15 Синхронное плавание. Чемпионат России
Программа РЕН ТВ на 28 апреля
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Коммандо
21:50 Святым тут не место
23:40 Закатать в асфальт
02:30 Саботаж
04:10 Самые шокирующие гипотезы
Программа Звезда на 28 апреля
03:40 Слепой-2. 5-я - 8-я серии
06:45 Гаишники. Продолжение. Фильмы 5-й и 6-й
09:00 Новости дня
09:20 Гаишники. Продолжение. Фильмы 5-й и 6-й
12:00 Гаишники. Продолжение. Фильмы 7-й и 8-й
13:00 Новости дня
13:20 Гаишники. Продолжение. Фильмы 7-й и 8-й
15:00 Военные новости
15:05 Гаишники. Продолжение. Фильмы 7-й и 8-й
17:45 Жажда. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Жажда. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Дураки умирают по пятницам
01:55 Двойной капкан
04:10 Живые строки войны
04:40 Два Фёдора
Программа Культура на 28 апреля
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва гимназическая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Ирина Головкина
07:30 Новости культуры
07:35 Франция. Путешествие во времени
08:30 Жизнь и судьба. Наталия Нарочницкая
08:50 Милостивые государи
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. Праздник святого Иоргена
11:35 Первый среди равных. Анатолий Кторов
12:20 Цвет времени. Марк Шагал
12:30 Новости культуры
12:45 Открытая книга. Анастасия Астафьева. «Для особого случая»
13:15 Первые в мире. Луноход Бабакина
13:30 Власть факта. Пропаганда в период наполеоновских войн
14:10 Франция. Путешествие во времени
15:05 «Война Владимира Этуша». Рассказывает Виктор Добронравов
15:20 Энигма. Ольга Перетятько
16:05 Последнее путешествие викингов. 4-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Дербент (Республика Дагестан)
17:45 Оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан. Дирижер А. Сладковский
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Тайна ожившего портрета
20:35 Линия жизни. К 65-летию Геннадия Красникова
21:30 Формула любви
23:00 2 Верник 2. Александр Михайлов
23:45 Татуированная роза
01:40 Искатели. Тайна ожившего портрета
02:25 «Сундук». «Как один мужик двух генералов прокормил»
03:00 Перерыв в вещании
Программа Пятница на 28 апреля
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1
05:40 Простоквашино. Сезон 1
06:20 Пятница News. 75-я серия
06:50 Зовите шефа. Сезон 1. 5-я серия - «Москва. Бархат»
07:30 Зовите шефа. Сезон 1. 6-я серия - «Истра. 2х45»
08:20 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
09:20 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
10:40 Кондитер. Сезон 7. 13-я серия - «Вьетнам. Торт для Евгении Медведевой»
12:20 Молодые ножи. Сезон 2. 9-я серия - «Блюда из классической русской литературы»
13:50 Молодые ножи. Сезон 2. 10-я серия - «Комфорт-фуд»
15:10 Молодые ножи. Сезон 2. 11-я серия - «Блюда петербургской гастрономии»
16:40 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
17:50 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
18:50 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
19:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
21:00 На ножах. Сезон 8. 16-я серия
22:00 Евгенич. Сезон 2. 1-я - 4-я серии
02:00 Пятница News. 77-я серия
02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 14-я серия - «Волгоград»
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»
04:10 Пятница News. 76-я серия
04:35 Простоквашино. Сезон 1
Программа МИР на 28 апреля
05:00 Беги! 2-я - 4-я серии
07:15 Меч-2. 15-я - 17-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч-2. 17-я - 20-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
20:35 Ты - мне, я - тебе
22:10 Дежа Вю
00:10 Американская дочь
01:45 Подкидыш
02:55 Цирк
04:25 Наше кино. История большой любви
04:50 Мультфильмы
Время начала передач - московское.