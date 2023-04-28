Телепрограмма, программа передач ТВ на 28 апреля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 28 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 28 апреля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе

23:55 Вызов. Первые в космосе

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Телепрограмма на 29 апреля



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дорога к счастью. 15-я - 16-я серии

23:25 Я подарю тебе рассвет

03:25 Свой-Чужой



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон

05:20 Мой герой. Анна Каменкова

06:00 Настроение

08:05 Большое кино. Неуловимые мстители

08:40 Метод уборщицы. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Метод уборщицы. 4-я серия

12:35 Метод уборщицы-2. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Метод уборщицы-2. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Выжить в 90-е

17:50 События

18:10 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я - 2-я серии

20:05 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Эротика

00:35 Неуловимые мстители

01:50 Новые приключения неуловимых

03:10 Большое кино. Неуловимые мстители

03:35 Петровка, 38

03:50 Мосфильм. Фабрика советских грёз



НТВ



04:50 Пляж. «Верные друзья«, 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ложная тревога», 1-я и 2-я серии. «Лесная тропа», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ложная тревога», 1-я и 2-я серии. «Лесная тропа», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Ситуация 250

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Тринадцатый стрелок

22:15 Бык

00:20 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:15 Захар Прилепин. Уроки русского

02:40 Квартирный вопрос

03:30 Линия огня. 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Опера. Хроники убойного отдела. «Ян и Инь». 1-я - 2-я части

07:20 Свои-5. Сак Янт

08:15 Свои-5. Аристократка

09:00 Известия

09:30 Лесник. «Защитница». 1-я - 4-я части

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Защитница». 4-я часть

13:35 Лесник. «Цейтнот». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Призраки». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Лесные братья». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Лесные братья». 1-я - 2-я части

19:50 След. Мертвая свадьба

20:40 След. Местные

21:25 След. Найдите моего убийцу

22:20 След. Память

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Савелий Крамаров. В поисках себя

00:55 Барс. 12-я - 18-я серии



Домашний



04:55 Понять. Простить. «Ничейный сын». «Открытый брак»

05:45 По делам несовершеннолетних

07:40 Давай разведёмся!

08:40 Тест на отцовство

10:35 Забота о важном

10:40 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Семейное дело». «Стерва на стерву»

12:00 Порча. Пути-дорожки

12:30 Знахарка

13:05 Верну любимого. Крепкая семья

13:40 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай

14:15 Скажи, подруга

14:30 Отверженная. 1-я - 4-я серии

19:00 Ещё одна жизнь. 1-я - 4-я серии

23:15 Успеть всё исправить. 1-я - 4-я серии

02:50 Порча. Пути-дорожки

03:15 Знахарка

03:40 Верну любимого. Крепкая семья

04:10 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай

04:35 6 кадров

04:50 Понять. Простить. «Семейное дело». «Стерва на стерву»



ТНТ



04:15 Студия Союз. 109-я серия

05:05 Открытый микрофон. 115-я серия

05:50 Открытый микрофон. 116-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

09:00 СашаТаня. 153-я - 168-я серии

17:00 Однажды в России. 247-я серия

18:00 Однажды в России. 176-я серия

19:00 Однажды в России. 177-я серия

20:00 Однажды в России. 248-я серия

21:00 Комеди Клаб. 784-я серия

22:00 Галустян плюс. 1-я серия

22:30 Галустян плюс. 2-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 236-я серия

00:00 Реальные Пацаны против Зомби

01:45 Импровизация. Команды. 34-я - 36-я серии

04:50 Студия Союз. 103-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Против всех. Сезон 1. 12-я и 13-я серии

09:00 Двадцать одно

11:35 Уральские пельмени. Смехbook

11:55 Шоу «Уральских пельменей»

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 198-я серия - «География пельменей «Китай»

21:00 Шоу «Уральских пельменей»

22:30 Битва каверов. Сезон 1. 6-я серия

00:05 Импровизаторы. 7-я серия

01:05 Улётный экипаж



Матч ТВ



05:00 Третий тайм

05:30 Голевая неделя

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Большой хоккей

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

10:55 География спорта. Сочи

11:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Оверим - А. Олейник

12:30 Лица страны. Заурбек Пагаев

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Лучшие из лучших

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:30 Профессиональный бокс. Х. Агрба - М. Нематов. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх«. Женщины. 1/2 финала. «Лада» (Тольятти) - «Звезда» (Звенигород). Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. Прямой эфир

21:55 Смешанные единоборства. АСА. А. Кошкин - А. Бойко. Прямой эфир

23:35 Все на Матч!

00:25 Небесная грация

00:45 Что по спорту? Владикавказ

01:15 Футбол. Чемпионат Германии. «Бохум» - «Боруссия» (Дортмунд)

03:10 Новости

03:15 Синхронное плавание. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Коммандо

21:50 Святым тут не место

23:40 Закатать в асфальт

02:30 Саботаж

04:10 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:40 Слепой-2. 5-я - 8-я серии

06:45 Гаишники. Продолжение. Фильмы 5-й и 6-й

09:00 Новости дня

09:20 Гаишники. Продолжение. Фильмы 5-й и 6-й

12:00 Гаишники. Продолжение. Фильмы 7-й и 8-й

13:00 Новости дня

13:20 Гаишники. Продолжение. Фильмы 7-й и 8-й

15:00 Военные новости

15:05 Гаишники. Продолжение. Фильмы 7-й и 8-й

17:45 Жажда. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Жажда. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Дураки умирают по пятницам

01:55 Двойной капкан

04:10 Живые строки войны

04:40 Два Фёдора



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва гимназическая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Ирина Головкина

07:30 Новости культуры

07:35 Франция. Путешествие во времени

08:30 Жизнь и судьба. Наталия Нарочницкая

08:50 Милостивые государи

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. Праздник святого Иоргена

11:35 Первый среди равных. Анатолий Кторов

12:20 Цвет времени. Марк Шагал

12:30 Новости культуры

12:45 Открытая книга. Анастасия Астафьева. «Для особого случая»

13:15 Первые в мире. Луноход Бабакина

13:30 Власть факта. Пропаганда в период наполеоновских войн

14:10 Франция. Путешествие во времени

15:05 «Война Владимира Этуша». Рассказывает Виктор Добронравов

15:20 Энигма. Ольга Перетятько

16:05 Последнее путешествие викингов. 4-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Дербент (Республика Дагестан)

17:45 Оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан. Дирижер А. Сладковский

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Тайна ожившего портрета

20:35 Линия жизни. К 65-летию Геннадия Красникова

21:30 Формула любви

23:00 2 Верник 2. Александр Михайлов

23:45 Татуированная роза

01:40 Искатели. Тайна ожившего портрета

02:25 «Сундук». «Как один мужик двух генералов прокормил»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1

05:40 Простоквашино. Сезон 1

06:20 Пятница News. 75-я серия

06:50 Зовите шефа. Сезон 1. 5-я серия - «Москва. Бархат»

07:30 Зовите шефа. Сезон 1. 6-я серия - «Истра. 2х45»

08:20 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

09:20 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

10:40 Кондитер. Сезон 7. 13-я серия - «Вьетнам. Торт для Евгении Медведевой»

12:20 Молодые ножи. Сезон 2. 9-я серия - «Блюда из классической русской литературы»

13:50 Молодые ножи. Сезон 2. 10-я серия - «Комфорт-фуд»

15:10 Молодые ножи. Сезон 2. 11-я серия - «Блюда петербургской гастрономии»

16:40 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

17:50 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

18:50 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

19:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

21:00 На ножах. Сезон 8. 16-я серия

22:00 Евгенич. Сезон 2. 1-я - 4-я серии

02:00 Пятница News. 77-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 14-я серия - «Волгоград»

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»

04:10 Пятница News. 76-я серия

04:35 Простоквашино. Сезон 1



МИР



05:00 Беги! 2-я - 4-я серии

07:15 Меч-2. 15-я - 17-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч-2. 17-я - 20-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

20:35 Ты - мне, я - тебе

22:10 Дежа Вю

00:10 Американская дочь

01:45 Подкидыш

02:55 Цирк

04:25 Наше кино. История большой любви

04:50 Мультфильмы



Телепрограмма на 29 апреля



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 апреля 2023 ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



