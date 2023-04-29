Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 апреля 2023

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Программа передач ТВ на 29 апреля 2023
Программа Первый канал на 29 апреля
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 Рюриковичи. 1-я серия - «Рюрик». 2-я серия - «Игорь Рюрикович и княгиня Ольга». 3-я серия - «Святослав Игоревич». 4-я серия - «Владимир Святославич (Святой)»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать миллионером?«
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:50 «Эйфель». История создания символа Парижа
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Программа Россия 1 на 29 апреля
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Индия
09:00 Формула еды. Форель
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Токсичная любовь
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Творческий вечер Ильи Резника
20:00 Вести
21:00 Очень плохая невеста
00:40 Добежать до себя
03:50 Белое платье
Программа ТВЦ на 29 апреля
04:30 Мосфильм. Фабрика советских грёз
05:15 В моей смерти прошу винить...
05:55 Укротительница тигров
07:30 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Путешествие в Рязань. Этнокультурное пространство в сюжетах «Народной Библии»
08:00 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я - 2-я серии
09:45 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Молодая жена
13:50 Женщина с котом и детективом. 1-я серия
14:30 События
14:45 Женщина с котом и детективом. 2-я - 4-я серии
17:30 Некрасивая подружка-10-11. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Русские тайны. Смерть Сталина
00:10 Приговор. Шабтай Калманович
00:55 Хватит слухов! 84-я серия
01:20 Битва со свекровью
02:00 Кровные враги
02:40 Одинокие звёзды
03:20 Звезды против СССР
04:00 Актёрские драмы. Выжить в 90-е
04:40 10 самых... Звёздные врунишки
Программа НТВ на 29 апреля
03:30 Линия огня. 1-я и 2-я серии
05:15 Военно-исторические маршруты
05:30 Пляж. «Курортный роман», 1-я и 2-я серии
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «Страна талантов». Новый сезон
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Хиты на все времена
23:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Международный день джаза
02:15 Дачный ответ
03:10 Линия огня. 3-я и 4-я серии
04:55 Пляж. «Веселые ребята«, 1-я и 2-я серии
Программа Пятый канал на 29 апреля
05:00 Барс. 18-я - 22-я серии
08:10 Свои-5. Амнезия
08:55 Свои-5. Медовый месяц
09:45 Светская хроника. 195-я серия
10:45 Чужой район-2. Вера
11:45 Чужой район-2. Новый год
12:45 Чужой район-2. До самой смерти
13:40 Чужой район-2. Камуфляж
14:35 Чужой район-2. Отрава
15:25 Чужой район-2. Страсть
16:25 Кукольник. 1-я - 4-я серии
19:55 След. Темное нутро
20:45 След. Дикие индюки
21:35 След. Нежить
22:25 След. Злыдень
23:10 След. Трезвые люди
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Похитители колясок
02:10 Прокурорская проверка. Млечный путь
03:00 Прокурорская проверка. Убийственное имя
03:50 Прокурорская проверка. Недетские войны
04:40 Прокурорская проверка. Грустный праздник
Программа Домашний на 29 апреля
04:50 Понять. Простить. «Семейное дело». «Стерва на стерву»
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии
10:00 Пять ужинов
10:15 Жертва любви. 1-я - 8-я серии
19:00 Истерзанная. 17-я - 21-я серии
23:45 Ради жизни. 1-я - 4-я серии
03:20 Жертва любви. 1-я - 4-я серии
Программа ТНТ на 29 апреля
04:50 Студия Союз. 103-я серия
05:35 Открытый микрофон. 117-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест
08:30 Модные игры. 30-я серия
09:00 Бьюти баттл. 10-я серия
09:30 Новые Звёзды в Африке. 7-я серия
11:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. Дайджест
12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. Дайджест
12:20 Битва экстрасенсов. 344-я - 346-я серии
16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 38-я - 39-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 30-я серия
23:00 Женский стендап. 67-я серия
00:00 Любовницы
01:50 Импровизация. Команды. 37-я - 38-я серии
03:30 Студия Союз. 104-я серия
04:10 Студия Союз. Дайджест. 105-я серия
Программа СТС на 29 апреля
01:05 Улётный экипаж
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек». 42-я серия
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 254-я - 255-я серии
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
10:40 Фактор страха. Испытание тайгой. 1-я серия
11:40 Смокинг
13:40 Шпион по соседству
15:35 Первый мститель
18:00 Первый мститель: Противостояние
21:00 Охотник на монстров
23:00 Капкан
00:45 Дом на другой стороне
02:35 Улётный экипаж
Программа Матч ТВ на 29 апреля
05:00 Наши иностранцы
05:30 Человек из футбола
06:00 Всё о главном
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Команда МАТЧ
10:15 РецепТура
10:45 Все на Матч!
11:45 Что по спорту? Казань
12:15 «Динамо«. Ленинград«
13:15 Новости
13:20 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» - УНИКС. Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:25 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины. Финал. Прямой эфир
18:10 Новости
18:15 Все на Матч!
19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Ростов». Прямой эфир
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Аталанта». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Коринтианс». Прямой эфир
02:30 Смешанные единоборства. UFC. С. Ядонг - Р. Симон. Прямой эфир
Программа РЕН ТВ на 29 апреля
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Почему наступление добьет Украину?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украинский дурдом: 7 самых буйных
18:00 Лысый нянька. Спецзадание
19:50 Чёрная Вдова
22:30 Титан
00:20 Крио
02:30 Коммандо
03:55 Самые шокирующие гипотезы
Программа Звезда на 29 апреля
04:40 Два Фёдора
06:05 Иван да Марья
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Свадьба с приданым
11:45 Легенды музыки. Группа «Мираж»
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Точка, точка, запятая... Школьные годы в СССР
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров. Колёса войны. Советские армейские шофёры против германского автопрома, грязи и Люфтваффе
14:30 Легенды кино. Николай Губенко
15:15 Время героев
15:35 Битва оружейников. Тяжелые истребители. Су-27 против F-15 «Игл»
16:20 ЦСКА. Спортивный щит родины
17:25 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 4-я серия - «Отборочный тур»
00:05 И снова Анискин. 1-я - 3-я серии
03:35 Дураки умирают по пятницам
Программа Культура на 29 апреля
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Портрет художника в юности»
07:05 «Сказки-невелички». «Пластилиновая ворона»
07:30 Либретто. Л. Делиб. «Коппелия«
07:45 Дождь в чужом городе
10:00 Новости культуры
10:15 Формула любви
11:40 Исторические курорты России. Липецкие воды
12:10 Даты, определившие ход истории. 1348 год до нашей эры. Фараон Эхнатон
12:35 Либретто. К.М. Фон Вебер «Видение розы«
12:50 Все краски мира
13:40 Три минуты тишины
13:45 Рассказы из русской истории
15:15 Подкидыш
16:25 «Театр имени Моссовета. По-прежнему вместе...» К 100-летию театра
17:25 Спектакль «ШЕКСПИРГАМЛЕТ»
19:30 Новости культуры
19:45 Романтика романса. К 100-летию Государственного академического театра имени Моссовета
20:50 Девушки из Рошфора
22:55 Три минуты тишины
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Дарья Терехова, Валерий Макаров и Ленинградский диксиленд
00:00 Либретто. Ж.-М. Шнейцхоффер. «Сильфида»
00:15 Вратарь
01:30 Все краски мира
02:20 Мультфильмы. «И смех и грех». «Коммунальная история». «Перфил и Фома». «Ночь на Лысой горе»
03:00 Перерыв в вещании
Программа Пятница на 29 апреля
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:40 Пятница News. 76-я серия
06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:40 Большое путешествие
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 8-я серия
09:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 44-я серия - «Свадьба в стиле Чикаго VS Классическая свадьба»
11:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»
12:40 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»
14:40 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 43-я серия - «Старославянская свадьба VS Классическая»
16:40 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»
18:40 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»
20:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 42-я серия - «Свадьба на берегу моря VS Классическая свадьба»
22:40 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»
00:20 Катя на автомате. Сезон 1. 1-я - 8-я серии
03:50 Пятница News. 76-я серия
04:10 Зов крови. Сезон 2. 8-я серия - «Ришат»
04:30 Пятница News. 76-я серия
Программа МИР на 29 апреля
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:50 Американская дочь
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Волшебная лампа Аладдина
11:40 Морозко
13:10 Сказка о потерянном времени
14:40 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
16:00 Новости
16:15 След лисицы на камнях. 1-я - 3-я серии
18:30 Новости
18:45 След лисицы на камнях. 3-я и 4-я серии
20:15 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии
23:55 Её секрет. 1-я - 4-я серии
03:00 Девушка с характером
04:20 Моя любовь
Время начала передач - московское.