Телепрограмма, программа передач ТВ на 29 апреля 2023

Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 Рюриковичи. 1-я серия - «Рюрик». 2-я серия - «Игорь Рюрикович и княгиня Ольга». 3-я серия - «Святослав Игоревич». 4-я серия - «Владимир Святославич (Святой)»

18:00 Вечерние новости

18:20 «Кто хочет стать миллионером?«

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:50 «Эйфель». История создания символа Парижа

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Индия

09:00 Формула еды. Форель

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Токсичная любовь

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Творческий вечер Ильи Резника

20:00 Вести

21:00 Очень плохая невеста

00:40 Добежать до себя

03:50 Белое платье



ТВЦ



04:30 Мосфильм. Фабрика советских грёз

05:15 В моей смерти прошу винить...

05:55 Укротительница тигров

07:30 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Путешествие в Рязань. Этнокультурное пространство в сюжетах «Народной Библии»

08:00 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я - 2-я серии

09:45 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Молодая жена

13:50 Женщина с котом и детективом. 1-я серия

14:30 События

14:45 Женщина с котом и детективом. 2-я - 4-я серии

17:30 Некрасивая подружка-10-11. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Русские тайны. Смерть Сталина

00:10 Приговор. Шабтай Калманович

00:55 Хватит слухов! 84-я серия

01:20 Битва со свекровью

02:00 Кровные враги

02:40 Одинокие звёзды

03:20 Звезды против СССР

04:00 Актёрские драмы. Выжить в 90-е

04:40 10 самых... Звёздные врунишки



НТВ



03:30 Линия огня. 1-я и 2-я серии

05:15 Военно-исторические маршруты

05:30 Пляж. «Курортный роман», 1-я и 2-я серии

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 «Страна талантов». Новый сезон

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Хиты на все времена

23:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Международный день джаза

02:15 Дачный ответ

03:10 Линия огня. 3-я и 4-я серии

04:55 Пляж. «Веселые ребята«, 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Барс. 18-я - 22-я серии

08:10 Свои-5. Амнезия

08:55 Свои-5. Медовый месяц

09:45 Светская хроника. 195-я серия

10:45 Чужой район-2. Вера

11:45 Чужой район-2. Новый год

12:45 Чужой район-2. До самой смерти

13:40 Чужой район-2. Камуфляж

14:35 Чужой район-2. Отрава

15:25 Чужой район-2. Страсть

16:25 Кукольник. 1-я - 4-я серии

19:55 След. Темное нутро

20:45 След. Дикие индюки

21:35 След. Нежить

22:25 След. Злыдень

23:10 След. Трезвые люди

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Похитители колясок

02:10 Прокурорская проверка. Млечный путь

03:00 Прокурорская проверка. Убийственное имя

03:50 Прокурорская проверка. Недетские войны

04:40 Прокурорская проверка. Грустный праздник



Домашний



04:50 Понять. Простить. «Семейное дело». «Стерва на стерву»

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии

10:00 Пять ужинов

10:15 Жертва любви. 1-я - 8-я серии

19:00 Истерзанная. 17-я - 21-я серии

23:45 Ради жизни. 1-я - 4-я серии

03:20 Жертва любви. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:50 Студия Союз. 103-я серия

05:35 Открытый микрофон. 117-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест

08:30 Модные игры. 30-я серия

09:00 Бьюти баттл. 10-я серия

09:30 Новые Звёзды в Африке. 7-я серия

11:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. Дайджест

12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. Дайджест

12:20 Битва экстрасенсов. 344-я - 346-я серии

16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 38-я - 39-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 30-я серия

23:00 Женский стендап. 67-я серия

00:00 Любовницы

01:50 Импровизация. Команды. 37-я - 38-я серии

03:30 Студия Союз. 104-я серия

04:10 Студия Союз. Дайджест. 105-я серия



СТС



01:05 Улётный экипаж

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек». 42-я серия

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 254-я - 255-я серии

10:00 Шоу «Уральских пельменей»

10:40 Фактор страха. Испытание тайгой. 1-я серия

11:40 Смокинг

13:40 Шпион по соседству

15:35 Первый мститель

18:00 Первый мститель: Противостояние

21:00 Охотник на монстров

23:00 Капкан

00:45 Дом на другой стороне

02:35 Улётный экипаж



Матч ТВ



05:00 Наши иностранцы

05:30 Человек из футбола

06:00 Всё о главном

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Команда МАТЧ

10:15 РецепТура

10:45 Все на Матч!

11:45 Что по спорту? Казань

12:15 «Динамо«. Ленинград«

13:15 Новости

13:20 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» - УНИКС. Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:25 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины. Финал. Прямой эфир

18:10 Новости

18:15 Все на Матч!

19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Ростов». Прямой эфир

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Аталанта». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Коринтианс». Прямой эфир

02:30 Смешанные единоборства. UFC. С. Ядонг - Р. Симон. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Почему наступление добьет Украину?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украинский дурдом: 7 самых буйных

18:00 Лысый нянька. Спецзадание

19:50 Чёрная Вдова

22:30 Титан

00:20 Крио

02:30 Коммандо

03:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:40 Два Фёдора

06:05 Иван да Марья

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Свадьба с приданым

11:45 Легенды музыки. Группа «Мираж»

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Точка, точка, запятая... Школьные годы в СССР

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Колёса войны. Советские армейские шофёры против германского автопрома, грязи и Люфтваффе

14:30 Легенды кино. Николай Губенко

15:15 Время героев

15:35 Битва оружейников. Тяжелые истребители. Су-27 против F-15 «Игл»

16:20 ЦСКА. Спортивный щит родины

17:25 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 4-я серия - «Отборочный тур»

00:05 И снова Анискин. 1-я - 3-я серии

03:35 Дураки умирают по пятницам



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Портрет художника в юности»

07:05 «Сказки-невелички». «Пластилиновая ворона»

07:30 Либретто. Л. Делиб. «Коппелия«

07:45 Дождь в чужом городе

10:00 Новости культуры

10:15 Формула любви

11:40 Исторические курорты России. Липецкие воды

12:10 Даты, определившие ход истории. 1348 год до нашей эры. Фараон Эхнатон

12:35 Либретто. К.М. Фон Вебер «Видение розы«

12:50 Все краски мира

13:40 Три минуты тишины

13:45 Рассказы из русской истории

15:15 Подкидыш

16:25 «Театр имени Моссовета. По-прежнему вместе...» К 100-летию театра

17:25 Спектакль «ШЕКСПИРГАМЛЕТ»

19:30 Новости культуры

19:45 Романтика романса. К 100-летию Государственного академического театра имени Моссовета

20:50 Девушки из Рошфора

22:55 Три минуты тишины

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Дарья Терехова, Валерий Макаров и Ленинградский диксиленд

00:00 Либретто. Ж.-М. Шнейцхоффер. «Сильфида»

00:15 Вратарь

01:30 Все краски мира

02:20 Мультфильмы. «И смех и грех». «Коммунальная история». «Перфил и Фома». «Ночь на Лысой горе»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:40 Пятница News. 76-я серия

06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:40 Большое путешествие

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 8-я серия

09:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 44-я серия - «Свадьба в стиле Чикаго VS Классическая свадьба»

11:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»

12:40 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»

14:40 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 43-я серия - «Старославянская свадьба VS Классическая»

16:40 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»

18:40 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»

20:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 42-я серия - «Свадьба на берегу моря VS Классическая свадьба»

22:40 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»

00:20 Катя на автомате. Сезон 1. 1-я - 8-я серии

03:50 Пятница News. 76-я серия

04:10 Зов крови. Сезон 2. 8-я серия - «Ришат»

04:30 Пятница News. 76-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:50 Американская дочь

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Волшебная лампа Аладдина

11:40 Морозко

13:10 Сказка о потерянном времени

14:40 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

16:00 Новости

16:15 След лисицы на камнях. 1-я - 3-я серии

18:30 Новости

18:45 След лисицы на камнях. 3-я и 4-я серии

20:15 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии

23:55 Её секрет. 1-я - 4-я серии

03:00 Девушка с характером

04:20 Моя любовь



