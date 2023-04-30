Телепрограмма, программа передач ТВ на 30 апреля 2023 года

Телепрограмма ТВ каналов России на 30 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 30 апреля 2023
Первый канал
05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Ташкент
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
12:50 Рюриковичи. 5-я серия - «Ярослав Владимирович (Мудрый)». 6-я серия - «Владимир Всеволодович (Мономах)». 7-я серия - «Юрий Владимирович (Долгорукий)». 8-я серия - «Андрей Юрьевич (Боголюбский)»
17:00 «Уроки музыки». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети«. Новый сезон
21:00 Время
22:35 Международный конкурс песни на русском языке «Автора!» Финал
00:30 «На футболе с Денисом Казанским»
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
Телепрограмма на 1 мая
Россия 1
03:50 Белое платье
05:33 Перерыв в вещании
06:15 Личные счёты
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Петросян-шоу
15:00 Бриллиантовая рука
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Любовь для бедных
03:10 Личные счёты
ТВЦ
04:40 10 самых... Звёздные врунишки
05:05 Битва за наследство. Фильм 5-й
05:45 Геннадий Хазанов. Лицо под маской
06:30 Молодая жена
08:05 Некрасивая подружка-10-11. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Укротительница тигров
13:40 Бельмондо и Делон. Невидимый поединок
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех без причины». Юмористический концерт
15:40 Ученица чародея. 1-я - 2-я серии
17:30 Некрасивая подружка-12-13. 1-я - 4-я серии
20:55 Чувство правды. 1-я - 4-я серии
00:10 События
00:25 Шаг в бездну. 1-я - 4-я серии
03:30 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон
04:00 Великие обманщики. По ту сторону славы
04:35 Блеск и нищета советских миллионеров
НТВ
04:55 Пляж. «Веселые ребята», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Финал
00:00 Основано на реальных событиях. В орбитах звезд
02:10 Линия огня. 5-я - 8-я серии
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Грустный праздник
05:30 Прокурорская проверка. Мама, я боюсь
06:20 Белая стрела
08:05 Ленинград 46. 21-я - 32-я серии
19:55 След. Страх оценки
20:45 След. Зимний футбол
21:40 След. Крутые парни
22:30 След. Расплата за доверие
23:25 След. Непрощенный
00:15 След. Золото скифов
01:00 След. Домашний арест
01:45 След. Хозяйка белого дома
02:25 След. Есть, что вспомнить
03:05 Чужой район-2. Вера
03:50 Чужой район-2. Новый год
04:35 Чужой район-2. До самой смерти
Домашний
03:20 Жертва любви. 1-я - 4-я серии
06:30 6 кадров
06:55 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
10:40 Соловейка. 1-я - 4-я серии
14:55 Ещё одна жизнь. 1-я - 4-я серии
19:00 Истерзанная. 22-я - 26-я серии
23:45 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии
03:25 Жертва любви. 5-я - 8-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 118-я - 119-я серии
05:50 Открытый микрофон. 119-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии
09:00 Битва пикников. 13-я серия
09:30 Однажды в России. 8 серий
18:00 Галустян плюс. 1-я серия
18:30 Галустян плюс. 2-я серия
19:00 Новые Звёзды в Африке. 8-я серия
21:00 Шоу Воли. 3-я серия
22:00 Концерты. Сезон 2. 16-я серия
23:00 Однажды в России. 247-я серия
00:00 Я тебе не верю. 23-я - 24-я серии
01:55 Импровизация. Команды. 39-я - 40-я серии
03:25 Студия Союз. 106-я - 107-я серии
СТС
02:35 Улётный экипаж
05:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 11-я серия
10:00 Ледниковый период
11:35 Ледниковый период-2: Глобальное потепление
13:20 Ледниковый период-3: Эра динозавров
15:10 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
16:55 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
18:40 Живая сталь
21:10 Соник в кино
23:05 Новые мутанты
00:55 Милые кости
03:00 Улётный экипаж
Матч ТВ
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Перри - Л. Рокхолд. Прямой эфир
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Бадминтон. Кубок России. Прямой эфир
10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. «Тюмень» - «Норильский Никель». Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Лацио». Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Торпедо». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Химки». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Ювентус». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Художественная гимнастика. Международный турнир «Evgeniya Cup»
01:30 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Стрела» (Казань)
03:25 Новости
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Байер»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Сержант
20:40 Прогулка среди могил
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:35 Дураки умирают по пятницам
05:20 Голубые дороги
07:00 «Проект «Альфа»
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №140
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Лященко
13:10 Специальный репортаж
14:05 Жажда. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска
20:45 Легенды советского сыска
21:40 Праздничный концерт, посвященный 100-летию ЦСКА
23:00 Фетисов
23:45 Неизвестная война. Великая Отечественная
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Два клёна». «Исполнение желаний». «В некотором царстве...»
08:10 Вратарь
09:25 Диалоги о животных. 13-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:10 Старший сын
12:20 Невский ковчег. Теория невозможного. Феодосий Яновский
12:50 Страна птиц. На холстах лета
13:30 Юбилейный концерт Государственного академического Воронежского русского народного хора им. К.И. Массалитинова
14:30 Три минуты тишины
14:35 Флибустьер
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:15 Больше, чем любовь. К 95-летию со дня рождения Юрия Яковлева
17:55 Гусарская баллада
19:30 Новости культуры
19:45 Красавец-мужчина
21:50 Пятая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в сфере классического искусства
23:10 Три минуты тишины
23:15 Флибустьер
01:15 Диалоги о животных. 13-я серия - «Ташкентский зоопарк»
01:55 Искатели. Мумия из Иваново
02:40 «Таракан». «Кот и Ко»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:40 Пятница News. 77-я серия
06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:50 Белка и Стрелка. Карибская тайна
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 7-я серия
09:00 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 4-я серия - «Геленджик»
10:50 Гастротур-3. Сезон 1. 7-я серия
12:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
14:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
18:40 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия
23:10 Клаустрофобы 2: Лига выживших
00:50 Младенец на $30 000 000
02:50 Пятница News. 77-я серия
03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»
04:20 Пятница News. 77-я серия
04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
МИР
05:00 Моя любовь
05:35 Наше кино. История большой любви
06:00 Мультфильмы
07:50 Волшебная лампа Аладдина
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
11:55 Ты - мне, я - тебе
13:40 Её секрет. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Её секрет. 3-я и 4-я серии
17:35 Комната старинных ключей. 1-я серия
18:30 Вместе
19:30 Комната старинных ключей. 2-я - 4-я серии
22:20 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я и 2-я серии
00:00 Вместе
01:00 Нежные листья, ядовитые корни. 2-я - 4-я серии
02:40 Семеро смелых
04:05 Наше кино. История большой любви
04:30 Мультфильмы
Телепрограмма на 1 мая
Время начала передач - московское.