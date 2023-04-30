Телепрограмма, программа передач ТВ на 30 апреля 2023 года



Телепрограмма ТВ каналов России на 30 апреля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 30 апреля 2023

Первый канал



05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Ташкент

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

12:50 Рюриковичи. 5-я серия - «Ярослав Владимирович (Мудрый)». 6-я серия - «Владимир Всеволодович (Мономах)». 7-я серия - «Юрий Владимирович (Долгорукий)». 8-я серия - «Андрей Юрьевич (Боголюбский)»

17:00 «Уроки музыки». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети«. Новый сезон

21:00 Время

22:35 Международный конкурс песни на русском языке «Автора!» Финал

00:30 «На футболе с Денисом Казанским»

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают



Телепрограмма на 1 мая



Россия 1



03:50 Белое платье

05:33 Перерыв в вещании

06:15 Личные счёты

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Петросян-шоу

15:00 Бриллиантовая рука

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Любовь для бедных

03:10 Личные счёты



ТВЦ



04:40 10 самых... Звёздные врунишки

05:05 Битва за наследство. Фильм 5-й

05:45 Геннадий Хазанов. Лицо под маской

06:30 Молодая жена

08:05 Некрасивая подружка-10-11. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Укротительница тигров

13:40 Бельмондо и Делон. Невидимый поединок

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех без причины». Юмористический концерт

15:40 Ученица чародея. 1-я - 2-я серии

17:30 Некрасивая подружка-12-13. 1-я - 4-я серии

20:55 Чувство правды. 1-я - 4-я серии

00:10 События

00:25 Шаг в бездну. 1-я - 4-я серии

03:30 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон

04:00 Великие обманщики. По ту сторону славы

04:35 Блеск и нищета советских миллионеров



НТВ



04:55 Пляж. «Веселые ребята», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Финал

00:00 Основано на реальных событиях. В орбитах звезд

02:10 Линия огня. 5-я - 8-я серии



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Грустный праздник

05:30 Прокурорская проверка. Мама, я боюсь

06:20 Белая стрела

08:05 Ленинград 46. 21-я - 32-я серии

19:55 След. Страх оценки

20:45 След. Зимний футбол

21:40 След. Крутые парни

22:30 След. Расплата за доверие

23:25 След. Непрощенный

00:15 След. Золото скифов

01:00 След. Домашний арест

01:45 След. Хозяйка белого дома

02:25 След. Есть, что вспомнить

03:05 Чужой район-2. Вера

03:50 Чужой район-2. Новый год

04:35 Чужой район-2. До самой смерти



Домашний



03:20 Жертва любви. 1-я - 4-я серии

06:30 6 кадров

06:55 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

10:40 Соловейка. 1-я - 4-я серии

14:55 Ещё одна жизнь. 1-я - 4-я серии

19:00 Истерзанная. 22-я - 26-я серии

23:45 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии

03:25 Жертва любви. 5-я - 8-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 118-я - 119-я серии

05:50 Открытый микрофон. 119-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии

09:00 Битва пикников. 13-я серия

09:30 Однажды в России. 8 серий

18:00 Галустян плюс. 1-я серия

18:30 Галустян плюс. 2-я серия

19:00 Новые Звёзды в Африке. 8-я серия

21:00 Шоу Воли. 3-я серия

22:00 Концерты. Сезон 2. 16-я серия

23:00 Однажды в России. 247-я серия

00:00 Я тебе не верю. 23-я - 24-я серии

01:55 Импровизация. Команды. 39-я - 40-я серии

03:25 Студия Союз. 106-я - 107-я серии



СТС



02:35 Улётный экипаж

05:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 11-я серия

10:00 Ледниковый период

11:35 Ледниковый период-2: Глобальное потепление

13:20 Ледниковый период-3: Эра динозавров

15:10 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф

16:55 Ледниковый период: Столкновение неизбежно

18:40 Живая сталь

21:10 Соник в кино

23:05 Новые мутанты

00:55 Милые кости

03:00 Улётный экипаж



Матч ТВ



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Перри - Л. Рокхолд. Прямой эфир

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Бадминтон. Кубок России. Прямой эфир

10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. «Тюмень» - «Норильский Никель». Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Лацио». Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Торпедо». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Химки». Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Ювентус». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Художественная гимнастика. Международный турнир «Evgeniya Cup»

01:30 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Стрела» (Казань)

03:25 Новости

03:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Байер»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Сержант

20:40 Прогулка среди могил

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:35 Дураки умирают по пятницам

05:20 Голубые дороги

07:00 «Проект «Альфа»

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №140

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Лященко

13:10 Специальный репортаж

14:05 Жажда. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска

20:45 Легенды советского сыска

21:40 Праздничный концерт, посвященный 100-летию ЦСКА

23:00 Фетисов

23:45 Неизвестная война. Великая Отечественная



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Два клёна». «Исполнение желаний». «В некотором царстве...»

08:10 Вратарь

09:25 Диалоги о животных. 13-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:10 Старший сын

12:20 Невский ковчег. Теория невозможного. Феодосий Яновский

12:50 Страна птиц. На холстах лета

13:30 Юбилейный концерт Государственного академического Воронежского русского народного хора им. К.И. Массалитинова

14:30 Три минуты тишины

14:35 Флибустьер

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком

17:15 Больше, чем любовь. К 95-летию со дня рождения Юрия Яковлева

17:55 Гусарская баллада

19:30 Новости культуры

19:45 Красавец-мужчина

21:50 Пятая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в сфере классического искусства

23:10 Три минуты тишины

23:15 Флибустьер

01:15 Диалоги о животных. 13-я серия - «Ташкентский зоопарк»

01:55 Искатели. Мумия из Иваново

02:40 «Таракан». «Кот и Ко»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:40 Пятница News. 77-я серия

06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:50 Белка и Стрелка. Карибская тайна

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 7-я серия

09:00 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 4-я серия - «Геленджик»

10:50 Гастротур-3. Сезон 1. 7-я серия

12:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

14:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

18:40 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия

23:10 Клаустрофобы 2: Лига выживших

00:50 Младенец на $30 000 000

02:50 Пятница News. 77-я серия

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»

04:20 Пятница News. 77-я серия

04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



МИР



05:00 Моя любовь

05:35 Наше кино. История большой любви

06:00 Мультфильмы

07:50 Волшебная лампа Аладдина

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

11:55 Ты - мне, я - тебе

13:40 Её секрет. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Её секрет. 3-я и 4-я серии

17:35 Комната старинных ключей. 1-я серия

18:30 Вместе

19:30 Комната старинных ключей. 2-я - 4-я серии

22:20 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я и 2-я серии

00:00 Вместе

01:00 Нежные листья, ядовитые корни. 2-я - 4-я серии

02:40 Семеро смелых

04:05 Наше кино. История большой любви

04:30 Мультфильмы



Телепрограмма на 1 мая



Время начала передач - московское.



















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