Телепрограмма, программа передач ТВ на 1 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 1 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 1 мая 2023
Первый канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
06:40 Полосатый рейс
08:15 Весна на Заречной улице
10:00 Новости
10:15 Царевич Алексей
12:00 Новости
12:15 Царевич Алексей
12:35 Царская охота
14:40 Бедный, бедный Павел
16:40 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремле «Золотые хиты»
19:15 «Иван Васильевич меняет профессию». К 95-летию Юрия Яковлева
21:00 Время
21:35 «По законам военного времени». Новые серии. 5-я серия
22:35 Нефутбол
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
04:51 Перерыв в вещании
05:35 Любовь с испытательным сроком
09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:45 Бриллиантовая рука
13:45 Концерт Владимира Винокура «Юбилей в кругу друзей»
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вы мне подходите
01:00 Мои дорогие
ТВЦ
04:35 Блеск и нищета советских миллионеров
05:15 Битва за наследство. Фильм 6-й
05:55 Москва резиновая
06:30 Ученица чародея. 1-я - 2-я серии
08:05 Некрасивая подружка-12-13. 1-я - 4-я серии
11:35 Неуловимые мстители
13:00 Новые приключения неуловимых
14:30 События
14:45 «Мир! Смех! Май!» Юмористический концерт
15:45 Мама напрокат
17:30 Некрасивая подружка-14-15. 1-я - 4-я серии
20:50 Звёзды и лисы. 1-я - 4-я серии
00:10 События
00:25 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 1-я - 4-я серии
03:30 Юрий Стоянов. Поздно не бывает
04:25 Красавица советского кино
НТВ
02:40 Линия огня. 5-я - 8-я серии
05:25 Пляж. «Олигарх», 1-я и 2-я серии
07:00 Тайны любви. Позднее счастье Бориса Галкина
08:00 Сегодня
08:20 Отставник
10:00 Сегодня
10:20 Отставник
10:30 Отставник-2
12:30 Отставник-3
14:35 Отставник. Один за всех
16:00 Сегодня
16:20 Отставник. Один за всех
17:00 Отставник. Спасти врага
19:00 Сегодня
19:35 Отставник. Защита Дедова
22:30 Авторадио - 30 лет. Классика
00:55 Розыгрыш
04:05 Таинственная Россия
04:45 Пляж. «Обыкновенная история», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Чужой район-2. До самой смерти
05:20 Чужой район-2. Камуфляж
06:00 Чужой район-2. Отрава
06:45 Чужой район-2. Страсть
07:30 Лёд
09:40 Лёд-2
12:15 Тайфун. 1-я - 4-я серии
16:10 Спецназ. Сломанная стрела
17:10 Спецназ. Засада
18:10 Спецназ. Клинок
19:10 Спецназ-2. Взлетная полоса
20:15 Спецназ-2. Дыхание пророка
21:15 Спецназ-2. Послушник
22:10 Спецназ-2. Покушение
23:15 Фартовый
01:00 Ленинград 46. 28-я - 32-я серии
Домашний
03:25 Жертва любви. 5-я - 8-я серии
06:30 6 кадров
07:20 Родня
09:15 Давайте познакомимся. 1-я и 2-я серии
11:15 Коммуналка. 1-я - 4-я серии
15:15 Вверх тормашками. 1-я - 4-я серии
19:00 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии
23:05 Зита и Гита. 1-я и 2-я серии
01:40 Родня
03:15 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 120-я серия
05:50 Открытый микрофон. 121-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
09:00 Однажды в России. Сезон 8. 10 серий
19:00 Однажды в России. Сезон 10. 2 серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 1-я - 2-я серии
23:00 Шоу Воли. 3-я серия
00:10 Импровизация. Сезон 8. 230-я серия
01:10 Импровизация. Сезон 8. 228-я серия
02:10 Импровизация. Команды. Сезон 4. 41-я серия
02:55 Студия Союз. 108-я серия
03:40 Студия Союз. 109-я серия
04:30 Студия Союз. 110-я серия
СТС
03:00 Улётный экипаж
05:20 Мультфильмы
05:45 Ералаш
06:00 Ералаш
06:15 Два хвоста
07:25 Норм и Несокрушимые. Ключи от королевства
09:05 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие
11:00 Норм и Несокрушимые. Семейные каникулы
12:45 Телепорт
14:35 Соник в кино
16:25 Кот в сапогах
18:10 Шрэк Третий
20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 2-я серия
21:00 Легенда о Коловрате
23:25 Охотник на монстров
01:20 Дом на другой стороне
03:10 Улётный экипаж
04:45 6 кадров
04:50 Мультфильмы
Матч ТВ
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Байер»
05:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Evgeniya Cup». Гала-концерт
10:05 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. «Тюмень» - «Норильский Никель». Прямой эфир
12:55 Регби. Чемпионат России. «Химик» (Дзержинск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир
14:55 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Мужчины. Финал. Прямой эфир
16:35 Все на Матч!
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:30 Футбол. Ретро-матч Победы. «Динамо» (Сталинград) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
23:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
23:50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
00:20 Смешанные единоборства. UFC. Пётр Ян. Лучшее
01:30 Игорь Численко. Удар форварда
02:30 Что по спорту? Владикавказ
02:55 Новости
03:00 Бадминтон. Кубок России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Васаби
10:40 Лысый нянька. Спецзадание
12:30 Новости
13:00 Мой шпион
14:50 Чёрная Вдова
17:25 Доктор Стрэндж
19:35 Дэдпул
21:45 Дэдпул 2
00:00 Эверли
01:45 Крио
03:35 Тайны Чапман
Звезда
05:20 Светлый путь
07:10 Небесный тихоход
08:00 Новости дня
08:15 Небесный тихоход
09:15 Илья Муромец
11:10 Любить по-русски
13:00 Новости дня
13:15 Время вперед
18:00 Новости дня
18:20 Максим Перепелица
20:20 Овечка Долли была злая и рано умерла
22:20 Любить по-русски 2
00:15 Любить по-русски. 3-й фильм - «Губернатор»
02:00 Большая семья
03:45 Кремль. Страницы истории
04:35 Перелом. Хроника Победы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва пешеходная
07:05 Мультфильмы. «Жадный богач». «Буренушка». «Аленький цветочек»
08:10 Красавец-мужчина
10:15 История русской еды. Чего изволите?
10:45 Гусарская баллада
12:20 Страна птиц. Глухариные сады
13:00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Государственном Кремлёвском дворце
14:25 Три минуты тишины
14:30 Рассказы из русской истории
15:35 Искатели. Под вуалью Незнакомки
16:25 «Виталий Мельников: по волнам памяти». 95 лет со дня рождения Виталия Мельникова
17:05 Старший сын
19:15 Романтика романса. Композиторы одного хита
20:20 Неподдающиеся
21:40 Пласидо Доминго на сцене Арена ди Верона
23:00 Три минуты тишины
23:05 Брак по-итальянски
00:45 Страна птиц. Глухариные сады
01:25 Д'Артаньян и три мушкетера. 1-я серия
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:20 Пятница News. 73-я серия
05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:05 Простоквашино. Сезон 1
06:30 Чудо-Юдо
07:50 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»
09:30 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»
11:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»
13:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 45-я серия - «Свадьба с казахскими обрядами VS Свадьба в стиле кибер-барокко»
15:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 41-я серия
17:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»
19:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»
21:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 40-я серия - «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»
23:20 Сбежавшая невеста
01:30 Шанхайские рыцари
03:10 Пятница News. 73-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
МИР
05:00 Мультфильмы
08:35 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
10:00 Новости
10:10 Морозко
11:45 Красная королева. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Красная королева. 5-я - 12-я серии
00:30 Рожденные в СССР. Красный Диор
01:10 Дежа вю
02:50 Веселые ребята
04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.