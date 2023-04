Телепрограмма, программа передач ТВ на 1 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 1 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 1 мая 2023



Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

06:40 Полосатый рейс

08:15 Весна на Заречной улице

10:00 Новости

10:15 Царевич Алексей

12:00 Новости

12:15 Царевич Алексей

12:35 Царская охота

14:40 Бедный, бедный Павел

16:40 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремле «Золотые хиты»

19:15 «Иван Васильевич меняет профессию». К 95-летию Юрия Яковлева

21:00 Время

21:35 «По законам военного времени». Новые серии. 5-я серия

22:35 Нефутбол

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



04:51 Перерыв в вещании

05:35 Любовь с испытательным сроком

09:20 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:45 Бриллиантовая рука

13:45 Концерт Владимира Винокура «Юбилей в кругу друзей»

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вы мне подходите

01:00 Мои дорогие



ТВЦ



04:35 Блеск и нищета советских миллионеров

05:15 Битва за наследство. Фильм 6-й

05:55 Москва резиновая

06:30 Ученица чародея. 1-я - 2-я серии

08:05 Некрасивая подружка-12-13. 1-я - 4-я серии

11:35 Неуловимые мстители

13:00 Новые приключения неуловимых

14:30 События

14:45 «Мир! Смех! Май!» Юмористический концерт

15:45 Мама напрокат

17:30 Некрасивая подружка-14-15. 1-я - 4-я серии

20:50 Звёзды и лисы. 1-я - 4-я серии

00:10 События

00:25 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 1-я - 4-я серии

03:30 Юрий Стоянов. Поздно не бывает

04:25 Красавица советского кино



НТВ



02:40 Линия огня. 5-я - 8-я серии

05:25 Пляж. «Олигарх», 1-я и 2-я серии

07:00 Тайны любви. Позднее счастье Бориса Галкина

08:00 Сегодня

08:20 Отставник

10:00 Сегодня

10:20 Отставник

10:30 Отставник-2

12:30 Отставник-3

14:35 Отставник. Один за всех

16:00 Сегодня

16:20 Отставник. Один за всех

17:00 Отставник. Спасти врага

19:00 Сегодня

19:35 Отставник. Защита Дедова

22:30 Авторадио - 30 лет. Классика

00:55 Розыгрыш

04:05 Таинственная Россия

04:45 Пляж. «Обыкновенная история», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Чужой район-2. До самой смерти

05:20 Чужой район-2. Камуфляж

06:00 Чужой район-2. Отрава

06:45 Чужой район-2. Страсть

07:30 Лёд

09:40 Лёд-2

12:15 Тайфун. 1-я - 4-я серии

16:10 Спецназ. Сломанная стрела

17:10 Спецназ. Засада

18:10 Спецназ. Клинок

19:10 Спецназ-2. Взлетная полоса

20:15 Спецназ-2. Дыхание пророка

21:15 Спецназ-2. Послушник

22:10 Спецназ-2. Покушение

23:15 Фартовый

01:00 Ленинград 46. 28-я - 32-я серии



Домашний



03:25 Жертва любви. 5-я - 8-я серии

06:30 6 кадров

07:20 Родня

09:15 Давайте познакомимся. 1-я и 2-я серии

11:15 Коммуналка. 1-я - 4-я серии

15:15 Вверх тормашками. 1-я - 4-я серии

19:00 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии

23:05 Зита и Гита. 1-я и 2-я серии

01:40 Родня

03:15 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 120-я серия

05:50 Открытый микрофон. 121-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

09:00 Однажды в России. Сезон 8. 10 серий

19:00 Однажды в России. Сезон 10. 2 серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 1-я - 2-я серии

23:00 Шоу Воли. 3-я серия

00:10 Импровизация. Сезон 8. 230-я серия

01:10 Импровизация. Сезон 8. 228-я серия

02:10 Импровизация. Команды. Сезон 4. 41-я серия

02:55 Студия Союз. 108-я серия

03:40 Студия Союз. 109-я серия

04:30 Студия Союз. 110-я серия



СТС



03:00 Улётный экипаж

05:20 Мультфильмы

05:45 Ералаш

06:00 Ералаш

06:15 Два хвоста

07:25 Норм и Несокрушимые. Ключи от королевства

09:05 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие

11:00 Норм и Несокрушимые. Семейные каникулы

12:45 Телепорт

14:35 Соник в кино

16:25 Кот в сапогах

18:10 Шрэк Третий

20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 2-я серия

21:00 Легенда о Коловрате

23:25 Охотник на монстров

01:20 Дом на другой стороне

03:10 Улётный экипаж

04:45 6 кадров

04:50 Мультфильмы



Матч ТВ



03:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Байер»

05:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Evgeniya Cup». Гала-концерт

10:05 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. «Тюмень» - «Норильский Никель». Прямой эфир

12:55 Регби. Чемпионат России. «Химик» (Дзержинск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир

14:55 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Мужчины. Финал. Прямой эфир

16:35 Все на Матч!

16:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:30 Футбол. Ретро-матч Победы. «Динамо» (Сталинград) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

23:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

23:50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

00:20 Смешанные единоборства. UFC. Пётр Ян. Лучшее

01:30 Игорь Численко. Удар форварда

02:30 Что по спорту? Владикавказ

02:55 Новости

03:00 Бадминтон. Кубок России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Васаби

10:40 Лысый нянька. Спецзадание

12:30 Новости

13:00 Мой шпион

14:50 Чёрная Вдова

17:25 Доктор Стрэндж

19:35 Дэдпул

21:45 Дэдпул 2

00:00 Эверли

01:45 Крио

03:35 Тайны Чапман



Звезда



05:20 Светлый путь

07:10 Небесный тихоход

08:00 Новости дня

08:15 Небесный тихоход

09:15 Илья Муромец

11:10 Любить по-русски

13:00 Новости дня

13:15 Время вперед

18:00 Новости дня

18:20 Максим Перепелица

20:20 Овечка Долли была злая и рано умерла

22:20 Любить по-русски 2

00:15 Любить по-русски. 3-й фильм - «Губернатор»

02:00 Большая семья

03:45 Кремль. Страницы истории

04:35 Перелом. Хроника Победы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва пешеходная

07:05 Мультфильмы. «Жадный богач». «Буренушка». «Аленький цветочек»

08:10 Красавец-мужчина

10:15 История русской еды. Чего изволите?

10:45 Гусарская баллада

12:20 Страна птиц. Глухариные сады

13:00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Государственном Кремлёвском дворце

14:25 Три минуты тишины

14:30 Рассказы из русской истории

15:35 Искатели. Под вуалью Незнакомки

16:25 «Виталий Мельников: по волнам памяти». 95 лет со дня рождения Виталия Мельникова

17:05 Старший сын

19:15 Романтика романса. Композиторы одного хита

20:20 Неподдающиеся

21:40 Пласидо Доминго на сцене Арена ди Верона

23:00 Три минуты тишины

23:05 Брак по-итальянски

00:45 Страна птиц. Глухариные сады

01:25 Д'Артаньян и три мушкетера. 1-я серия

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:20 Пятница News. 73-я серия

05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:05 Простоквашино. Сезон 1

06:30 Чудо-Юдо

07:50 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»

09:30 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»

11:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»

13:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 45-я серия - «Свадьба с казахскими обрядами VS Свадьба в стиле кибер-барокко»

15:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 41-я серия

17:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»

19:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»

21:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 40-я серия - «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»

23:20 Сбежавшая невеста

01:30 Шанхайские рыцари

03:10 Пятница News. 73-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»



МИР



05:00 Мультфильмы

08:35 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

10:00 Новости

10:10 Морозко

11:45 Красная королева. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Красная королева. 5-я - 12-я серии

00:30 Рожденные в СССР. Красный Диор

01:10 Дежа вю

02:50 Веселые ребята

04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.