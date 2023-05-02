Телепрограмма, программа передач ТВ на 2 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 2 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 2 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 6-я серия

23:00 «Маэстро»

23:30 Большая игра

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:05 Одесса. Русская жемчужина у моря

16:00 Вести

16:30 Малахов. Пророчества и чудеса святой блаженной Валентины Минской

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Всем по 50. 1-я серия

22:20 Всем по 50. 2-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Поиски улик. 1-я серия

02:50 Поиски улик. 2-я серия

03:40 Пыльная работа. 28-я серия



ТВЦ



04:25 Красавица советского кино

05:05 «Мир! Смех! Май!» Юмористический концерт

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Пластическая операция после 60-ти

08:50 Один день, одна ночь. 1-я - 2-я серии

10:40 Мода с риском для жизни

11:30 События

11:50 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Галина Данилова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 1-я - 2-я серии

17:00 Валерий Гергиев. Рука судьбы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Загадка Фибоначчи. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Артистки с характером

23:05 Андрей Разин. Изгой шоу-бизнеса

23:55 90-е. Бандитское кино

00:35 Бельмондо и Делон. Невидимый поединок

01:15 Анна Самохина. Красотка в законе

01:55 Третий рейх: последние дни. Фильм 2-й - «Ненужные герои. Немецкое сопротивление»

02:35 Петровка, 38

02:50 Осторожно, мошенники! Халявная рабсила

03:15 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 1-я - 2-я серии

04:40 Мода с риском для жизни



НТВ



04:45 Пляж. «Обыкновенная история», 1-я и 2-я серии

06:20 Пляж. «Ловкость рук», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ирландский паб», 1-я и 2-я серии. «Патриот», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ирландский паб», 1-я и 2-я серии. «Патриот», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Бим-2. 16-я - 17-я серии

22:15 «Спасибо, родная...» Песни Виктора Резникова

00:00 Сегодня в Москве

00:20 Бывших не бывает. 1-я - 4-я серии

04:10 Таинственная Россия

04:45 Пляж. «Измена», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Спецназ. Сломанная стрела

06:20 Спецназ. Засада

07:15 Спецназ. Клинок

08:15 Спецназ-2. Взлетная полоса

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Спецназ-2. Взлетная полоса

09:55 Спецназ-2. Дыхание пророка

10:55 Спецназ-2. Послушник

11:50 Спецназ-2. Покушение

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Мститель». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Выстрел». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Заповедник». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Заповедник». 1-я - 2-я части

19:50 След. ОПСОС

20:40 След. Запах женщины

21:25 След. Суперхищник

22:25 Свои-5. Горький шоколад

23:10 Свои-3. Ужас в лесу

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Системный сбой

01:15 След. Диета звезд

01:50 След. Нежность к мертвым

02:30 След. Трезвые люди

03:05 Прокурорская проверка. Свадьба

04:00 Прокурорская проверка. Химия смерти



Домашний



03:15 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии

06:05 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

07:45 Давай разведёмся!

08:45 Тест на отцовство

10:30 Забота о важном

10:35 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Благодарная пациентка». «Сдавленный крик»

12:10 Порча. Дарица

12:40 Знахарка. Право голоса

13:15 Верну любимого. Молодая жена

13:30 Забота о важном

13:35 Верну любимого. Молодая жена

13:55 Голоса ушедших душ. В тихом омуте

14:30 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

19:00 Прозрение. 1-я - 4-я серии

23:25 Мышеловка на три персоны. 1-я и 2-я серии

01:10 Ради жизни. 1-я - 4-я серии

04:15 Порча. Дарица

04:40 Знахарка. Право голоса



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 3. 110-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

08:30 Бьюти баттл. 10-я серия

09:00 Ольга. 1-я - 20-я серии

19:00 Ольга. Сезон 5. 84-я - 87-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 3-я - 4-я серии

23:00 Девяностые. 1-я серия - «Мумий Тролль. Морская»

00:00 Импровизация. Сезон 8. 226-я серия

01:00 Импровизация. Сезон 7. 215-я серия

01:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 42-я серия

02:40 Импровизация. Команды. 43-я серия

03:30 Студия Союз. Сезон 3. 111-я - 112-я серии



СТС



04:50 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:55 Большой побег. 9-я серия

09:00 All inclusive, или Все включено

10:55 Все включено-2

12:55 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

15:20 Индиана Джонс и храм Судьбы

17:40 Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни

20:00 Большой побег. 10-я серия

21:05 Ужастики

23:05 Ужастики-2. Беспокойный хэллоуин

00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 17-я серия

01:50 Улётный экипаж

04:35 6 кадров

04:50 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины

11:20 Шинная борьба. 1-я серия

12:25 Специальный репортаж

12:45 Новости

12:50 Все на Матч!

13:25 Лучшие из лучших

13:55 Хоккей на траве. Кубок России. Женщины. Финал. Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:25 Хоккей. Большой тур Сборной. Челябинск. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

18:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область). Прямой эфир

20:55 Смешанные единоборства. UFC. С. Ядонг - Р. Симон

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:45 Паоло Росси. Чемпион и мечтатель

00:45 Все на Матч!

01:25 Шинная борьба. 1-я серия

02:30 Магия большого спорта

02:55 Новости

03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Матч за 3-е место. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Новосибирск)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Доктор Стрэндж

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Васаби

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Классные игры

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Приказ: Огонь не открывать

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 След пираньи. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 След пираньи. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Автоматическое оружие. Пистолеты-пулемёты

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Прощание славянки

01:10 Приказ: Огонь не открывать

02:40 По данным уголовного розыска...

03:55 След пираньи. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва площадная

07:05 «Кот-рыболов«. «Заколдованный мальчик«

08:00 Легенды мирового кино. Юрий Белов

08:30 Д'Артаньян и три мушкетера. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 История русской еды. Постное-скоромное

10:40 Неподдающиеся

12:00 Исторические курорты России. Старая Русса

12:30 Новости культуры

12:45 Большие и маленькие. Избранное. 1-я серия

13:45 Три минуты тишины

13:50 Подлинная история д'Артаньяна

14:45 Д'Артаньян и три мушкетера. 1-я серия

16:15 Мифологические существа. Земля драконов

17:00 Новости культуры

17:15 Линия жизни. 75 лет Владимиру Маторину

18:05 Она вас любит

19:30 Новости культуры

19:45 Маэстро

20:10 Юбилей маэстро. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. «Абсолютный Прокофьев». Симфонии №1 и №7

20:55 Наука Шерлока Холмса. Попробуй, опознай!

21:25 Шерлок Холмс. 1-я серия

22:50 Три минуты тишины

22:55 Шерлок Холмс. 2-я серия

00:20 Мифологические существа. Земля драконов

01:05 Д'Артаньян и три мушкетера. 2-я серия

02:40 Пиф-паф, ой-ой-ой!

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 74-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:00 Пятница News. 75-я серия

06:30 Простоквашино. Сезон 1

08:00 Четыре дачи. Сезон 1. 9-я серия - «Краснодарский край 2»

09:20 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»

10:50 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»

12:20 Молодые ножи. Сезон 2. 10-я серия - «Комфорт-фуд»

13:50 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»

15:10 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы»

16:40 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Кавказская кухня»

18:10 Черный список. Сезон 3. 23-я серия - «Автомеханики на дому»

19:00 Черный список. Сезон 3. 21-я серия - «Услуги по сборке мебели»

19:40 Черный список. Сезон 3. 13-я серия - «Мастера по ремонту холодильников»

20:30 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Нетрадиционная медицина»

21:30 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»

22:10 Черный список. Сезон 3. 14-я серия - «Стоматологи»

23:10 Пробный переезд. Сезон 2. 4-я серия - «Новороссийск»

00:00 Шанхайские рыцари

02:00 Пятница News. 74-я серия

02:30 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

03:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»

03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:40 Мультфильмы

07:10 Наше кино. История большой любви

07:35 Сказка о потерянном времени

09:05 След лисицы на камнях. 1-я серия

10:00 Новости

10:10 След лисицы на камнях. 1-я - 3-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии

01:05 Наше кино. История большой любви

01:30 Дела судебные. Битва за будущее

02:15 Дела судебные. Новые истории

02:55 Новости

03:10 [Не]Фантастика

03:20 Специальный репортаж

03:30 Аринка

04:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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