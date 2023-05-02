Телепрограмма, программа передач ТВ на 2 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 2 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 2 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 6-я серия
23:00 «Маэстро»
23:30 Большая игра
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:05 Одесса. Русская жемчужина у моря
16:00 Вести
16:30 Малахов. Пророчества и чудеса святой блаженной Валентины Минской
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Всем по 50. 1-я серия
22:20 Всем по 50. 2-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Поиски улик. 1-я серия
02:50 Поиски улик. 2-я серия
03:40 Пыльная работа. 28-я серия
ТВЦ
04:25 Красавица советского кино
05:05 «Мир! Смех! Май!» Юмористический концерт
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Пластическая операция после 60-ти
08:50 Один день, одна ночь. 1-я - 2-я серии
10:40 Мода с риском для жизни
11:30 События
11:50 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Галина Данилова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 1-я - 2-я серии
17:00 Валерий Гергиев. Рука судьбы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Загадка Фибоначчи. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Артистки с характером
23:05 Андрей Разин. Изгой шоу-бизнеса
23:55 90-е. Бандитское кино
00:35 Бельмондо и Делон. Невидимый поединок
01:15 Анна Самохина. Красотка в законе
01:55 Третий рейх: последние дни. Фильм 2-й - «Ненужные герои. Немецкое сопротивление»
02:35 Петровка, 38
02:50 Осторожно, мошенники! Халявная рабсила
03:15 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 1-я - 2-я серии
04:40 Мода с риском для жизни
НТВ
04:45 Пляж. «Обыкновенная история», 1-я и 2-я серии
06:20 Пляж. «Ловкость рук», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ирландский паб», 1-я и 2-я серии. «Патриот», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ирландский паб», 1-я и 2-я серии. «Патриот», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Бим-2. 16-я - 17-я серии
22:15 «Спасибо, родная...» Песни Виктора Резникова
00:00 Сегодня в Москве
00:20 Бывших не бывает. 1-я - 4-я серии
04:10 Таинственная Россия
04:45 Пляж. «Измена», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Спецназ. Сломанная стрела
06:20 Спецназ. Засада
07:15 Спецназ. Клинок
08:15 Спецназ-2. Взлетная полоса
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Спецназ-2. Взлетная полоса
09:55 Спецназ-2. Дыхание пророка
10:55 Спецназ-2. Послушник
11:50 Спецназ-2. Покушение
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Мститель». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Выстрел». 1-я - 2-я части
17:25 Лесник. «Заповедник». 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Заповедник». 1-я - 2-я части
19:50 След. ОПСОС
20:40 След. Запах женщины
21:25 След. Суперхищник
22:25 Свои-5. Горький шоколад
23:10 Свои-3. Ужас в лесу
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Системный сбой
01:15 След. Диета звезд
01:50 След. Нежность к мертвым
02:30 След. Трезвые люди
03:05 Прокурорская проверка. Свадьба
04:00 Прокурорская проверка. Химия смерти
Домашний
03:15 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии
06:05 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
07:45 Давай разведёмся!
08:45 Тест на отцовство
10:30 Забота о важном
10:35 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. «Благодарная пациентка». «Сдавленный крик»
12:10 Порча. Дарица
12:40 Знахарка. Право голоса
13:15 Верну любимого. Молодая жена
13:30 Забота о важном
13:35 Верну любимого. Молодая жена
13:55 Голоса ушедших душ. В тихом омуте
14:30 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
19:00 Прозрение. 1-я - 4-я серии
23:25 Мышеловка на три персоны. 1-я и 2-я серии
01:10 Ради жизни. 1-я - 4-я серии
04:15 Порча. Дарица
04:40 Знахарка. Право голоса
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 3. 110-я серия
05:15 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
08:30 Бьюти баттл. 10-я серия
09:00 Ольга. 1-я - 20-я серии
19:00 Ольга. Сезон 5. 84-я - 87-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 3-я - 4-я серии
23:00 Девяностые. 1-я серия - «Мумий Тролль. Морская»
00:00 Импровизация. Сезон 8. 226-я серия
01:00 Импровизация. Сезон 7. 215-я серия
01:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 42-я серия
02:40 Импровизация. Команды. 43-я серия
03:30 Студия Союз. Сезон 3. 111-я - 112-я серии
СТС
04:50 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:55 Большой побег. 9-я серия
09:00 All inclusive, или Все включено
10:55 Все включено-2
12:55 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
15:20 Индиана Джонс и храм Судьбы
17:40 Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни
20:00 Большой побег. 10-я серия
21:05 Ужастики
23:05 Ужастики-2. Беспокойный хэллоуин
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 17-я серия
01:50 Улётный экипаж
04:35 6 кадров
04:50 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
11:20 Шинная борьба. 1-я серия
12:25 Специальный репортаж
12:45 Новости
12:50 Все на Матч!
13:25 Лучшие из лучших
13:55 Хоккей на траве. Кубок России. Женщины. Финал. Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:25 Хоккей. Большой тур Сборной. Челябинск. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область). Прямой эфир
20:55 Смешанные единоборства. UFC. С. Ядонг - Р. Симон
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Паоло Росси. Чемпион и мечтатель
00:45 Все на Матч!
01:25 Шинная борьба. 1-я серия
02:30 Магия большого спорта
02:55 Новости
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Матч за 3-е место. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Новосибирск)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Доктор Стрэндж
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Васаби
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Классные игры
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Приказ: Огонь не открывать
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 След пираньи. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 След пираньи. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Автоматическое оружие. Пистолеты-пулемёты
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Прощание славянки
01:10 Приказ: Огонь не открывать
02:40 По данным уголовного розыска...
03:55 След пираньи. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва площадная
07:05 «Кот-рыболов«. «Заколдованный мальчик«
08:00 Легенды мирового кино. Юрий Белов
08:30 Д'Артаньян и три мушкетера. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 История русской еды. Постное-скоромное
10:40 Неподдающиеся
12:00 Исторические курорты России. Старая Русса
12:30 Новости культуры
12:45 Большие и маленькие. Избранное. 1-я серия
13:45 Три минуты тишины
13:50 Подлинная история д'Артаньяна
14:45 Д'Артаньян и три мушкетера. 1-я серия
16:15 Мифологические существа. Земля драконов
17:00 Новости культуры
17:15 Линия жизни. 75 лет Владимиру Маторину
18:05 Она вас любит
19:30 Новости культуры
19:45 Маэстро
20:10 Юбилей маэстро. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. «Абсолютный Прокофьев». Симфонии №1 и №7
20:55 Наука Шерлока Холмса. Попробуй, опознай!
21:25 Шерлок Холмс. 1-я серия
22:50 Три минуты тишины
22:55 Шерлок Холмс. 2-я серия
00:20 Мифологические существа. Земля драконов
01:05 Д'Артаньян и три мушкетера. 2-я серия
02:40 Пиф-паф, ой-ой-ой!
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 74-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:00 Пятница News. 75-я серия
06:30 Простоквашино. Сезон 1
08:00 Четыре дачи. Сезон 1. 9-я серия - «Краснодарский край 2»
09:20 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»
10:50 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»
12:20 Молодые ножи. Сезон 2. 10-я серия - «Комфорт-фуд»
13:50 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»
15:10 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы»
16:40 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Кавказская кухня»
18:10 Черный список. Сезон 3. 23-я серия - «Автомеханики на дому»
19:00 Черный список. Сезон 3. 21-я серия - «Услуги по сборке мебели»
19:40 Черный список. Сезон 3. 13-я серия - «Мастера по ремонту холодильников»
20:30 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Нетрадиционная медицина»
21:30 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»
22:10 Черный список. Сезон 3. 14-я серия - «Стоматологи»
23:10 Пробный переезд. Сезон 2. 4-я серия - «Новороссийск»
00:00 Шанхайские рыцари
02:00 Пятница News. 74-я серия
02:30 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
03:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:40 Мультфильмы
07:10 Наше кино. История большой любви
07:35 Сказка о потерянном времени
09:05 След лисицы на камнях. 1-я серия
10:00 Новости
10:10 След лисицы на камнях. 1-я - 3-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии
01:05 Наше кино. История большой любви
01:30 Дела судебные. Битва за будущее
02:15 Дела судебные. Новые истории
02:55 Новости
03:10 [Не]Фантастика
03:20 Специальный репортаж
03:30 Аринка
04:50 Мультфильмы
Время начала передач - московское.