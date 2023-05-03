Телепрограмма, программа передач ТВ на 3 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 3 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 3 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 7-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Всем по 50. 3-я серия
22:20 Всем по 50. 4-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Поиски улик. 3-я серия
02:50 Поиски улик. 4-я серия
03:40 Пыльная работа. 29-я серия
ТВЦ
04:40 Мода с риском для жизни
05:20 Мой герой. Галина Данилова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Синий лазер
08:50 Один день, одна ночь. 3-я - 4-я серии
10:40 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана
11:30 События
11:50 Психология преступления. Красное на белом. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Мария Берсенева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 3-я - 4-я серии
16:55 Прощание. Георгий Данелия
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Загадка Пифагора. 1-я - 2-я серии
20:10 Загадка Цезаря. 1-я - 2-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Расстались некрасиво
23:05 Хроники московского быта. Союз зависти и мести
23:55 90-е. Сумасшедший бизнес
00:35 Приговор. Шабтай Калманович
01:15 Знак качества. Пресервы и консервы
01:55 Третий рейх: последние дни. Фильм 3-й - «Неразгаданная тайна Второй мировой»
02:35 Петровка, 38
02:50 Осторожно, мошенники! Соседи-вредители
03:15 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 3-я - 4-я серии
04:45 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана
НТВ
04:45 Пляж. «Измена«, 1-я и 2-я серии
06:20 Пляж. «Русская красавица«, 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Лихорадка субботним вечером», 1-я и 2-я серии. «За чертой», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Лихорадка субботним вечером», 1-я и 2-я серии. «За чертой», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Бим-2. 18-я - 19-я серии
22:15 «Михаил Шуфутинский 75». Юбилейный концерт
00:00 Сегодня в Москве
00:20 Бывших не бывает. 5-я - 8-я серии
04:10 Таинственная Россия
04:45 Пляж. «Музейные ценности», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Лесник. «Мститель». 2-я часть
06:30 Лесник. «Выстрел». 1-я - 2-я части
08:15 Тайфун. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Тайфун. 1-я - 4-я серии
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Долг». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Послушница». 1-я - 2-я части
17:25 Лесник. «Незваные гости». 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Незваные гости». 1-я - 2-я части
19:50 След. Синие птицы
20:40 След. Чужими руками
21:25 След. Принцесса и людоед
22:25 Свои-5. С чистого листа
23:10 Свои-3. Она нарисовала убийство
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Фея на пенсии
01:15 След. Молния убивает дважды
01:55 След. Нежить
02:30 След. Богадельня
03:20 След. Большой новогодний куш
04:00 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 2-я серии
Домашний
04:40 Знахарка. Право голоса
05:05 Понять. Простить. «Благодарная пациентка». «Сдавленный крик»
05:35 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:30 Забота о важном
10:35 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Большая любовь». «Честный лебедь»
11:55 Порча. Дальняя дорога
12:25 Знахарка. Виноватая
13:00 Верну любимого. Деньги
13:30 Забота о важном
13:35 Верну любимого. Деньги
13:40 Голоса ушедших душ. Орешек
14:15 Скажи, подруга
14:30 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии
19:00 Первокурсница. 1-я - 4-я серии
22:45 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я и 2-я серии
00:40 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
03:40 Порча. Дальняя дорога
04:05 Знахарка. Виноватая
04:35 Понять. Простить. «Большая любовь». «Честный лебедь»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 124-я - 125-я серии
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
09:00 Ольга. 21-я - 40-я серии
19:00 Ольга. Сезон 5. 85-я - 88-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 5-я - 6-я серии
23:00 Девяностые. 2-я серия - «Ночная жизнь«
00:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 44-я - 47-я серии
03:30 «Студия «Союз«. Сезон 3. 113-я - 114-я серии
СТС
04:50 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:40 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
08:45 Индиана Джонс и храм Судьбы
11:05 Индиана Джонс и последний крестовый поход
13:40 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа
16:10 Ужастики
18:15 Ужастики-2. Беспокойный хэллоуин
20:00 Новый Человек-паук
22:45 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
01:25 Битва каверов. Сезон 1. 6-я серия
02:50 Улётный экипаж
04:45 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Здоровый образ. Баскетбол
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
11:25 Шинная борьба. 2-я серия
12:25 Специальный репортаж
12:45 Новости
12:50 Все на Матч!
13:25 Лучшие из лучших
13:55 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Перри - Л. Рокхолд
15:00 Вид сверху
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:25 Футбол. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - ЦСКА. Прямой эфир
19:00 Футбол. Кубок России. «Краснодар» - «Акрон» (Тольятти). Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Интер». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:30 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Ч. Сон Джунг
01:30 Шинная борьба. 2-я серия
02:30 Магия большого спорта
02:55 Новости
03:00 Хоккей. Большой тур Сборной. Россия - Белоруссия
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Дэдпул
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Святым тут не место
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
03:55 След пираньи. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Приказ: перейти границу
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Исчезнувшие. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Исчезнувшие. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Автоматическое оружие. Пулемёты
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Голубые дороги
01:15 Приказ: перейти границу
02:45 В мае 45-го. Освобождение Праги
03:35 Исчезнувшие. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва. Исторический музей
07:05 Остров сокровищ. Фильм 1-й - «Карта капитана Флинта»
07:55 Легенды мирового кино. Георгий Вицин
08:25 Д'Артаньян и три мушкетера. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 История русской еды. Русские идут!
10:40 Она вас любит
12:00 Исторические курорты России. Сестрорецк
12:30 Новости культуры
12:45 Большие и маленькие. Избранное. 2-я серия
13:45 Три минуты тишины
13:50 Д'Артаньян и три мушкетера. 2-я серия
15:30 Пешком... Москва. Исторический музей
15:55 «Война Элины Быстрицкой». Рассказывает Надежда Михалкова
16:15 Мифологические существа. Обитатели морских глубин
17:00 Новости культуры
17:15 Линия жизни. 85 лет Аркадию Инину
18:10 Не сошлись характерами
19:30 Новости культуры
19:50 К юбилею маэстро. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. События жизни. Концерт в Цхинвале. 2008 год
20:55 Наука Шерлока Холмса. Каталог ядов Агаты Кристи
21:25 Шерлок Холмс. 3-я серия
22:50 Три минуты тишины
22:55 Шерлок Холмс. 4-я серия
00:25 Мифологические существа. Обитатели морских глубин
01:10 Д'Артаньян и три мушкетера. 3-я серия
02:20 Мультфильмы. «Великолепный Гоша». «Аргонавты». «Кот, который умел петь»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 75-я серия
05:25 Ну, погоди!
05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:10 Пятница News. 76-я серия
06:40 Снежная Королева
08:00 Четыре дачи. Сезон 1. 6-я серия - «Московская область»
09:40 Четыре дачи. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодарский край»
11:30 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»
12:30 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»
13:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
14:40 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»
15:50 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»
17:00 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
18:00 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
19:10 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
20:20 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»
21:40 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
23:00 Гастротур-3. Сезон 1. 7-я серия
00:10 Экспат
02:00 Пятница News. 74-я серия
02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»
03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»
04:10 Пятница News. 75-я серия
04:35 Тайны Медовой долины. Сезон 1
МИР
05:00 Мультфильмы
06:15 Наше кино. История большой любви
06:40 Красная королева. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Красная королева. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии
01:05 Наше кино. История большой любви
01:30 Дела судебные. Битва за будущее
02:10 Дела судебные. Новые истории
02:55 Новости
03:10 [Не]Фантастика
03:20 Специальный репортаж
03:30 Сердца четырех
Время начала передач - московское.