Телепрограмма, программа передач ТВ на 3 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 3 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 3 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 7-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Всем по 50. 3-я серия

22:20 Всем по 50. 4-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Поиски улик. 3-я серия

02:50 Поиски улик. 4-я серия

03:40 Пыльная работа. 29-я серия



ТВЦ



04:40 Мода с риском для жизни

05:20 Мой герой. Галина Данилова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Синий лазер

08:50 Один день, одна ночь. 3-я - 4-я серии

10:40 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана

11:30 События

11:50 Психология преступления. Красное на белом. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Мария Берсенева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 3-я - 4-я серии

16:55 Прощание. Георгий Данелия

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Загадка Пифагора. 1-я - 2-я серии

20:10 Загадка Цезаря. 1-я - 2-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Расстались некрасиво

23:05 Хроники московского быта. Союз зависти и мести

23:55 90-е. Сумасшедший бизнес

00:35 Приговор. Шабтай Калманович

01:15 Знак качества. Пресервы и консервы

01:55 Третий рейх: последние дни. Фильм 3-й - «Неразгаданная тайна Второй мировой»

02:35 Петровка, 38

02:50 Осторожно, мошенники! Соседи-вредители

03:15 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 3-я - 4-я серии

04:45 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана



НТВ



04:45 Пляж. «Измена«, 1-я и 2-я серии

06:20 Пляж. «Русская красавица«, 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Лихорадка субботним вечером», 1-я и 2-я серии. «За чертой», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Лихорадка субботним вечером», 1-я и 2-я серии. «За чертой», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Бим-2. 18-я - 19-я серии

22:15 «Михаил Шуфутинский 75». Юбилейный концерт

00:00 Сегодня в Москве

00:20 Бывших не бывает. 5-я - 8-я серии

04:10 Таинственная Россия

04:45 Пляж. «Музейные ценности», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Лесник. «Мститель». 2-я часть

06:30 Лесник. «Выстрел». 1-я - 2-я части

08:15 Тайфун. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Тайфун. 1-я - 4-я серии

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Долг». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Послушница». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Незваные гости». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Незваные гости». 1-я - 2-я части

19:50 След. Синие птицы

20:40 След. Чужими руками

21:25 След. Принцесса и людоед

22:25 Свои-5. С чистого листа

23:10 Свои-3. Она нарисовала убийство

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Фея на пенсии

01:15 След. Молния убивает дважды

01:55 След. Нежить

02:30 След. Богадельня

03:20 След. Большой новогодний куш

04:00 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 2-я серии



Домашний



04:40 Знахарка. Право голоса

05:05 Понять. Простить. «Благодарная пациентка». «Сдавленный крик»

05:35 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:30 Забота о важном

10:35 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Большая любовь». «Честный лебедь»

11:55 Порча. Дальняя дорога

12:25 Знахарка. Виноватая

13:00 Верну любимого. Деньги

13:30 Забота о важном

13:35 Верну любимого. Деньги

13:40 Голоса ушедших душ. Орешек

14:15 Скажи, подруга

14:30 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии

19:00 Первокурсница. 1-я - 4-я серии

22:45 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я и 2-я серии

00:40 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

03:40 Порча. Дальняя дорога

04:05 Знахарка. Виноватая

04:35 Понять. Простить. «Большая любовь». «Честный лебедь»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 124-я - 125-я серии

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

09:00 Ольга. 21-я - 40-я серии

19:00 Ольга. Сезон 5. 85-я - 88-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 5-я - 6-я серии

23:00 Девяностые. 2-я серия - «Ночная жизнь«

00:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 44-я - 47-я серии

03:30 «Студия «Союз«. Сезон 3. 113-я - 114-я серии



СТС



04:50 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:40 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

08:45 Индиана Джонс и храм Судьбы

11:05 Индиана Джонс и последний крестовый поход

13:40 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа

16:10 Ужастики

18:15 Ужастики-2. Беспокойный хэллоуин

20:00 Новый Человек-паук

22:45 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

01:25 Битва каверов. Сезон 1. 6-я серия

02:50 Улётный экипаж

04:45 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Здоровый образ. Баскетбол

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины

11:25 Шинная борьба. 2-я серия

12:25 Специальный репортаж

12:45 Новости

12:50 Все на Матч!

13:25 Лучшие из лучших

13:55 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Перри - Л. Рокхолд

15:00 Вид сверху

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:25 Футбол. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - ЦСКА. Прямой эфир

19:00 Футбол. Кубок России. «Краснодар» - «Акрон» (Тольятти). Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Интер». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:30 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Ч. Сон Джунг

01:30 Шинная борьба. 2-я серия

02:30 Магия большого спорта

02:55 Новости

03:00 Хоккей. Большой тур Сборной. Россия - Белоруссия



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дэдпул

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Святым тут не место

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



03:55 След пираньи. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Приказ: перейти границу

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Исчезнувшие. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Исчезнувшие. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Автоматическое оружие. Пулемёты

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Голубые дороги

01:15 Приказ: перейти границу

02:45 В мае 45-го. Освобождение Праги

03:35 Исчезнувшие. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва. Исторический музей

07:05 Остров сокровищ. Фильм 1-й - «Карта капитана Флинта»

07:55 Легенды мирового кино. Георгий Вицин

08:25 Д'Артаньян и три мушкетера. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 История русской еды. Русские идут!

10:40 Она вас любит

12:00 Исторические курорты России. Сестрорецк

12:30 Новости культуры

12:45 Большие и маленькие. Избранное. 2-я серия

13:45 Три минуты тишины

13:50 Д'Артаньян и три мушкетера. 2-я серия

15:30 Пешком... Москва. Исторический музей

15:55 «Война Элины Быстрицкой». Рассказывает Надежда Михалкова

16:15 Мифологические существа. Обитатели морских глубин

17:00 Новости культуры

17:15 Линия жизни. 85 лет Аркадию Инину

18:10 Не сошлись характерами

19:30 Новости культуры

19:50 К юбилею маэстро. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. События жизни. Концерт в Цхинвале. 2008 год

20:55 Наука Шерлока Холмса. Каталог ядов Агаты Кристи

21:25 Шерлок Холмс. 3-я серия

22:50 Три минуты тишины

22:55 Шерлок Холмс. 4-я серия

00:25 Мифологические существа. Обитатели морских глубин

01:10 Д'Артаньян и три мушкетера. 3-я серия

02:20 Мультфильмы. «Великолепный Гоша». «Аргонавты». «Кот, который умел петь»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 75-я серия

05:25 Ну, погоди!

05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:10 Пятница News. 76-я серия

06:40 Снежная Королева

08:00 Четыре дачи. Сезон 1. 6-я серия - «Московская область»

09:40 Четыре дачи. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодарский край»

11:30 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»

12:30 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»

13:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»

14:40 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»

15:50 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»

17:00 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

18:00 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

19:10 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

20:20 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»

21:40 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

23:00 Гастротур-3. Сезон 1. 7-я серия

00:10 Экспат

02:00 Пятница News. 74-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»

04:10 Пятница News. 75-я серия

04:35 Тайны Медовой долины. Сезон 1



МИР



05:00 Мультфильмы

06:15 Наше кино. История большой любви

06:40 Красная королева. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Красная королева. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии

01:05 Наше кино. История большой любви

01:30 Дела судебные. Битва за будущее

02:10 Дела судебные. Новые истории

02:55 Новости

03:10 [Не]Фантастика

03:20 Специальный репортаж

03:30 Сердца четырех



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма, программа передач ТВ на 2 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 28 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 апреля 2023 ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



