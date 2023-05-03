Телепрограмма, программа передач ТВ на сегодня 3 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на сегодня 3 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на сегодня 3 мая 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 7-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Всем по 50. 3-я серия

22:20 Всем по 50. 4-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Поиски улик. 3-я серия

02:50 Поиски улик. 4-я серия

03:40 Пыльная работа. 29-я серия



Программа передач на 4 мая



ТВЦ



04:40 Мода с риском для жизни

05:20 Мой герой. Галина Данилова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Синий лазер

08:50 Один день, одна ночь. 3-я - 4-я серии

10:40 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана

11:30 События

11:50 Психология преступления. Красное на белом. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Мария Берсенева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 3-я - 4-я серии

16:55 Прощание. Георгий Данелия

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Загадка Пифагора. 1-я - 2-я серии

20:10 Загадка Цезаря. 1-я - 2-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Расстались некрасиво

23:05 Хроники московского быта. Союз зависти и мести

23:55 90-е. Сумасшедший бизнес

00:35 Приговор. Шабтай Калманович

01:15 Знак качества. Пресервы и консервы

01:55 Третий рейх: последние дни. Фильм 3-й - «Неразгаданная тайна Второй мировой»

02:35 Петровка, 38

02:50 Осторожно, мошенники! Соседи-вредители

03:15 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 3-я - 4-я серии

04:45 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана



НТВ



04:45 Пляж. «Измена«, 1-я и 2-я серии

06:20 Пляж. «Русская красавица«, 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Лихорадка субботним вечером», 1-я и 2-я серии. «За чертой», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Лихорадка субботним вечером», 1-я и 2-я серии. «За чертой», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Бим-2. 18-я - 19-я серии

22:15 «Михаил Шуфутинский 75». Юбилейный концерт

00:00 Сегодня в Москве

00:20 Бывших не бывает. 5-я - 8-я серии

04:10 Таинственная Россия

04:45 Пляж. «Музейные ценности», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Лесник. «Мститель». 2-я часть

06:30 Лесник. «Выстрел». 1-я - 2-я части

08:15 Тайфун. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Тайфун. 1-я - 4-я серии

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Долг». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Послушница». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Незваные гости». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Незваные гости». 1-я - 2-я части

19:50 След. Синие птицы

20:40 След. Чужими руками

21:25 След. Принцесса и людоед

22:25 Свои-5. С чистого листа

23:10 Свои-3. Она нарисовала убийство

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Фея на пенсии

01:15 След. Молния убивает дважды

01:55 След. Нежить

02:30 След. Богадельня

03:20 След. Большой новогодний куш

04:00 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 2-я серии



Домашний



04:40 Знахарка. Право голоса

05:05 Понять. Простить. «Благодарная пациентка». «Сдавленный крик»

05:35 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:30 Забота о важном

10:35 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Большая любовь». «Честный лебедь»

11:55 Порча. Дальняя дорога

12:25 Знахарка. Виноватая

13:00 Верну любимого. Деньги

13:30 Забота о важном

13:35 Верну любимого. Деньги

13:40 Голоса ушедших душ. Орешек

14:15 Скажи, подруга

14:30 Завтра я тебя разлюблю. 1-я и 2-я серии

19:00 Первокурсница. 1-я - 4-я серии

22:45 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я и 2-я серии

00:40 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

03:40 Порча. Дальняя дорога

04:05 Знахарка. Виноватая

04:35 Понять. Простить. «Большая любовь». «Честный лебедь»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 124-я - 125-я серии

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

09:00 Ольга. 21-я - 40-я серии

19:00 Ольга. Сезон 5. 85-я - 88-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 5-я - 6-я серии

23:00 Девяностые. 2-я серия - «Ночная жизнь«

00:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 44-я - 47-я серии

03:30 «Студия «Союз«. Сезон 3. 113-я - 114-я серии



СТС



04:50 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:40 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

08:45 Индиана Джонс и храм Судьбы

11:05 Индиана Джонс и последний крестовый поход

13:40 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа

16:10 Ужастики

18:15 Ужастики-2. Беспокойный хэллоуин

20:00 Новый Человек-паук

22:45 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

01:25 Битва каверов. Сезон 1. 6-я серия

02:50 Улётный экипаж

04:45 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Здоровый образ. Баскетбол

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины

11:25 Шинная борьба. 2-я серия

12:25 Специальный репортаж

12:45 Новости

12:50 Все на Матч!

13:25 Лучшие из лучших

13:55 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Перри - Л. Рокхолд

15:00 Вид сверху

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:25 Футбол. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - ЦСКА. Прямой эфир

19:00 Футбол. Кубок России. «Краснодар» - «Акрон» (Тольятти). Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Интер». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:30 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Ч. Сон Джунг

01:30 Шинная борьба. 2-я серия

02:30 Магия большого спорта

02:55 Новости

03:00 Хоккей. Большой тур Сборной. Россия - Белоруссия



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дэдпул

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Святым тут не место

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



03:55 След пираньи. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Приказ: перейти границу

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Исчезнувшие. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Исчезнувшие. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Автоматическое оружие. Пулемёты

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Голубые дороги

01:15 Приказ: перейти границу

02:45 В мае 45-го. Освобождение Праги

03:35 Исчезнувшие. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва. Исторический музей

07:05 Остров сокровищ. Фильм 1-й - «Карта капитана Флинта»

07:55 Легенды мирового кино. Георгий Вицин

08:25 Д'Артаньян и три мушкетера. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 История русской еды. Русские идут!

10:40 Она вас любит

12:00 Исторические курорты России. Сестрорецк

12:30 Новости культуры

12:45 Большие и маленькие. Избранное. 2-я серия

13:45 Три минуты тишины

13:50 Д'Артаньян и три мушкетера. 2-я серия

15:30 Пешком... Москва. Исторический музей

15:55 «Война Элины Быстрицкой». Рассказывает Надежда Михалкова

16:15 Мифологические существа. Обитатели морских глубин

17:00 Новости культуры

17:15 Линия жизни. 85 лет Аркадию Инину

18:10 Не сошлись характерами

19:30 Новости культуры

19:50 К юбилею маэстро. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. События жизни. Концерт в Цхинвале. 2008 год

20:55 Наука Шерлока Холмса. Каталог ядов Агаты Кристи

21:25 Шерлок Холмс. 3-я серия

22:50 Три минуты тишины

22:55 Шерлок Холмс. 4-я серия

00:25 Мифологические существа. Обитатели морских глубин

01:10 Д'Артаньян и три мушкетера. 3-я серия

02:20 Мультфильмы. «Великолепный Гоша». «Аргонавты». «Кот, который умел петь»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 75-я серия

05:25 Ну, погоди!

05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:10 Пятница News. 76-я серия

06:40 Снежная Королева

08:00 Четыре дачи. Сезон 1. 6-я серия - «Московская область»

09:40 Четыре дачи. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодарский край»

11:30 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»

12:30 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»

13:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»

14:40 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»

15:50 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»

17:00 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

18:00 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

19:10 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

20:20 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»

21:40 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

23:00 Гастротур-3. Сезон 1. 7-я серия

00:10 Экспат

02:00 Пятница News. 74-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»

04:10 Пятница News. 75-я серия

04:35 Тайны Медовой долины. Сезон 1



Программа передач на 4 мая



МИР



05:00 Мультфильмы

06:15 Наше кино. История большой любви

06:40 Красная королева. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Красная королева. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии

01:05 Наше кино. История большой любви

01:30 Дела судебные. Битва за будущее

02:10 Дела судебные. Новые истории

02:55 Новости

03:10 [Не]Фантастика

03:20 Специальный репортаж

03:30 Сердца четырех



Время начала передач - московское.