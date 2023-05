Телепрограмма, программа передач ТВ на сегодня 4 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на сегодня 4 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на сегодня 4 мая 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 8-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Всем по 50. 5-я серия

22:20 Всем по 50. 6-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Поиски улик. 5-я серия

02:50 Поиски улик. 6-я серия

03:40 Пыльная работа. 30-я серия



ТВЦ



04:45 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана

05:25 Мой герой. Мария Берсенева

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Природные сорбенты

08:50 От первого до последнего слова. 1-я - 2-я серии

10:40 Тайны советской номенклатуры

11:30 События

11:50 Женщина с котом и детективом. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Михаил Шемякин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 1-я - 2-я серии

16:55 Прощание. Елизавета II

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Загадка Евклида. 1-я - 2-я серии

20:10 Загадка Римана. 1-я - 2-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звёздные фиаско

23:05 Актёрские драмы. Дело случая

23:55 Список Берии. Железная хватка наркома

00:35 Русские тайны. Смерть Сталина

01:15 Прощание. Всеволод Абдулов

01:55 Третий рейх: последние дни. Фильм 4-й - «Отпущение грехов в Ватикане»

02:35 Петровка, 38

02:50 Осторожно, мошенники! Потрошительницы

03:15 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 1-я - 2-я серии

04:45 Тайны советской номенклатуры



НТВ



04:45 Пляж. «Музейные ценности», 1-я и 2-я серии

06:20 Пляж. «Око за око», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Джентльменское соглашение», 1-я и 2-я серии. «Нефть», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Джентльменское соглашение», 1-я и 2-я серии. «Нефть», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Бим-2. 20-я - 21серия

22:10 «Гладиатор. 25 лет для вас». Концерт Димы Билана

00:00 Сегодня в Москве

00:20 Бывших не бывает. 9-я - 12-я серии

04:10 Таинственная Россия

04:45 Пляж. «Заложники волны», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 2-я - 5-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Маугли». 1-я - 2-я части

15:20 Лесник. «Фальшивки». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Минёр». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Минёр». 1-я - 2-я части

19:50 След. Мстители Купидона

20:40 След. Дурак

21:25 След. Тело в дело

22:25 Свои-5. Чужие тайны

23:10 Свои-3. Привычка умирать

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Суперхищник

01:15 След. Назад в СССР

01:55 След. Хозяйка белого дома

02:30 След. Тайная жизнь училки

03:10 След. Темное нутро

03:45 След. Спасите маму

04:25 Джульбарс. 1-я серия



Домашний



04:35 Понять. Простить. «Большая любовь». «Честный лебедь»

05:30 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:30 Забота о важном

10:35 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Закон Гука». «Пикассо»

11:55 Порча. Страх крови

12:25 Знахарка. Театральные тени

13:00 Верну любимого. Роковой приворот

13:30 Забота о важном

13:35 Верну любимого. Роковой приворот

13:40 Голоса ушедших душ. Лилия

14:15 Прозрение. 1-я - 4-я серии

19:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии

22:45 Давайте познакомимся. 1-я и 2-я серии

00:40 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии

03:55 Порча. Страх крови

04:20 Знахарка. Театральные тени

04:50 Понять. Простить. «Закон Гука». «Пикассо»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 126-я - 127-я серии

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия

08:30 Битва пикников. 13-я серия

09:00 Ольга. Сезон 3. 41-я - 56-я серии

17:00 Ольга. Сезон 4. 57-я - 60-я серии

19:00 Ольга. Сезон 5. 86-я - 89-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 7-я - 8-я серии

23:00 Девяностые. 6-я серия - «Реклама»

00:00 Концерты. Сезон 2. 16-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я - 50-я серии

03:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 115-я - 116-я серии



СТС



04:45 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:10 Индиана Джонс и последний крестовый поход

09:40 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа

12:05 Бумеранг

14:25 Новый Человек-паук

17:05 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

20:00 Валериан и город тысячи планет

22:45 Громобой

00:35 Милые кости

02:50 Улётный экипаж

04:50 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Правила игры

05:30 Третий тайм

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины

11:25 Шинная борьба. 3-я серия

12:25 Специальный репортаж

12:45 Новости

12:50 Все на Матч!

13:25 Лучшие из лучших

13:55 Смешанные единоборства. One FC. Анатолий Малыхин. Лучшее

15:00 География спорта. Воронеж

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:40 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область). Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Наполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон. Лучшее

01:30 Шинная борьба. 3-я серия

02:30 Магия большого спорта

02:55 Новости

03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дэдпул 2

22:10 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Титан

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Исчезнувшие. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Максим Перепелица

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:40 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Средние танки

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 ЦСКА. Спортивный щит родины. Фигурное катание

00:15 Дважды рожденный

01:50 Проверено - мин нет

03:15 Легендарные вертолеты. Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз

04:10 Вызываем огонь на себя. 1-я - 4-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва Казакова

07:05 Остров сокровищ. Фильм 2-й - «Сокровища капитана Флинта»

08:15 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко

08:45 Д'Артаньян и три мушкетера. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 История русской еды. Искусство пития

10:40 Не сошлись характерами

12:00 Исторические курорты России. Марциальные воды

12:30 Новости культуры

12:45 Большие и маленькие. Избранное. 3-я серия

13:45 Три минуты тишины

13:50 Д'Артаньян и три мушкетера. 3-я серия

15:00 Отцы и дети. Егор Кончаловский

15:30 Пешком... Москва Казакова

16:00 «Война Юрия Никулина». Рассказывает Андрей Миронов-Удалов

16:15 Мифологические существа. Хранители леса

17:00 Новости культуры

17:15 Линия жизни. 80 лет Михаилу Шемякину

18:20 Прощальные гастроли

19:30 Новости культуры

19:50 К юбилею маэстро. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. События жизни. Концерт в Пальмире. 2016 год

20:55 Наука Шерлока Холмса. Багровая нить убийства

21:25 Шерлок Холмс. 5-я серия

22:50 Три минуты тишины

22:55 Шерлок Холмс. 6-я серия

00:25 Мифологические существа. Хранители леса

01:10 Капитан Фракасс. 1-я серия

02:20 Мультфильмы. «Великолепный Гоша». «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Охота»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:20 Пятница News. 76-я серия

05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:05 Простоквашино. Сезон 1

06:40 Снежная Королева 2: Перезаморозка

08:00 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»

09:30 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Нижний Новгород»

11:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»

13:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»

15:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»

17:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 54-я серия - «Свадьба миллионеров VS Свадьба экскаваторщиков»

19:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»

21:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»

23:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 15-я серия - «Свадьба в Сызрани VS свадьба в Москве»

00:20 Свадебная вечеринка

02:00 Пятница News. 76-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»

04:10 Пятница News. 77-я серия

04:35 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 38-я - 40-я серии



МИР



05:00 Мультфильмы

06:10 Наше кино. История большой любви

06:35 Красная королева. 7-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Красная королева. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Жестокий романс

00:15 Наше кино. История большой любви

00:40 Дела судебные. Битва за будущее

01:20 Дела судебные. Новые истории

02:30 Новости

02:45 [Не]Фантастика

03:00 Специальный репортаж

03:10 Сельская учительница

04:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



