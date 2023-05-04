Телепрограмма, программа передач ТВ на сегодня 4 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на сегодня 4 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на сегодня 4 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «По законам военного времени». Новые серии. 8-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Всем по 50. 5-я серия
22:20 Всем по 50. 6-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Поиски улик. 5-я серия
02:50 Поиски улик. 6-я серия
03:40 Пыльная работа. 30-я серия
Программа передач на 5 мая
ТВЦ
04:45 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана
05:25 Мой герой. Мария Берсенева
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Природные сорбенты
08:50 От первого до последнего слова. 1-я - 2-я серии
10:40 Тайны советской номенклатуры
11:30 События
11:50 Женщина с котом и детективом. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Михаил Шемякин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 1-я - 2-я серии
16:55 Прощание. Елизавета II
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Загадка Евклида. 1-я - 2-я серии
20:10 Загадка Римана. 1-я - 2-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звёздные фиаско
23:05 Актёрские драмы. Дело случая
23:55 Список Берии. Железная хватка наркома
00:35 Русские тайны. Смерть Сталина
01:15 Прощание. Всеволод Абдулов
01:55 Третий рейх: последние дни. Фильм 4-й - «Отпущение грехов в Ватикане»
02:35 Петровка, 38
02:50 Осторожно, мошенники! Потрошительницы
03:15 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 1-я - 2-я серии
04:45 Тайны советской номенклатуры
НТВ
04:45 Пляж. «Музейные ценности», 1-я и 2-я серии
06:20 Пляж. «Око за око», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Джентльменское соглашение», 1-я и 2-я серии. «Нефть», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Джентльменское соглашение», 1-я и 2-я серии. «Нефть», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Бим-2. 20-я - 21серия
22:10 «Гладиатор. 25 лет для вас». Концерт Димы Билана
00:00 Сегодня в Москве
00:20 Бывших не бывает. 9-я - 12-я серии
04:10 Таинственная Россия
04:45 Пляж. «Заложники волны», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 2-я - 5-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Маугли». 1-я - 2-я части
15:20 Лесник. «Фальшивки». 1-я - 2-я части
17:25 Лесник. «Минёр». 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Минёр». 1-я - 2-я части
19:50 След. Мстители Купидона
20:40 След. Дурак
21:25 След. Тело в дело
22:25 Свои-5. Чужие тайны
23:10 Свои-3. Привычка умирать
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Суперхищник
01:15 След. Назад в СССР
01:55 След. Хозяйка белого дома
02:30 След. Тайная жизнь училки
03:10 След. Темное нутро
03:45 След. Спасите маму
04:25 Джульбарс. 1-я серия
Домашний
04:35 Понять. Простить. «Большая любовь». «Честный лебедь»
05:30 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:30 Забота о важном
10:35 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Закон Гука». «Пикассо»
11:55 Порча. Страх крови
12:25 Знахарка. Театральные тени
13:00 Верну любимого. Роковой приворот
13:30 Забота о важном
13:35 Верну любимого. Роковой приворот
13:40 Голоса ушедших душ. Лилия
14:15 Прозрение. 1-я - 4-я серии
19:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии
22:45 Давайте познакомимся. 1-я и 2-я серии
00:40 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии
03:55 Порча. Страх крови
04:20 Знахарка. Театральные тени
04:50 Понять. Простить. «Закон Гука». «Пикассо»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 126-я - 127-я серии
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
08:30 Битва пикников. 13-я серия
09:00 Ольга. Сезон 3. 41-я - 56-я серии
17:00 Ольга. Сезон 4. 57-я - 60-я серии
19:00 Ольга. Сезон 5. 86-я - 89-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 7-я - 8-я серии
23:00 Девяностые. 6-я серия - «Реклама»
00:00 Концерты. Сезон 2. 16-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я - 50-я серии
03:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 115-я - 116-я серии
СТС
04:45 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:10 Индиана Джонс и последний крестовый поход
09:40 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа
12:05 Бумеранг
14:25 Новый Человек-паук
17:05 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
20:00 Валериан и город тысячи планет
22:45 Громобой
00:35 Милые кости
02:50 Улётный экипаж
04:50 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Правила игры
05:30 Третий тайм
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
11:25 Шинная борьба. 3-я серия
12:25 Специальный репортаж
12:45 Новости
12:50 Все на Матч!
13:25 Лучшие из лучших
13:55 Смешанные единоборства. One FC. Анатолий Малыхин. Лучшее
15:00 География спорта. Воронеж
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:40 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область). Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Наполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон. Лучшее
01:30 Шинная борьба. 3-я серия
02:30 Магия большого спорта
02:55 Новости
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Дэдпул 2
22:10 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Титан
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Исчезнувшие. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Максим Перепелица
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:40 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Средние танки
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 ЦСКА. Спортивный щит родины. Фигурное катание
00:15 Дважды рожденный
01:50 Проверено - мин нет
03:15 Легендарные вертолеты. Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз
04:10 Вызываем огонь на себя. 1-я - 4-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва Казакова
07:05 Остров сокровищ. Фильм 2-й - «Сокровища капитана Флинта»
08:15 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко
08:45 Д'Артаньян и три мушкетера. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 История русской еды. Искусство пития
10:40 Не сошлись характерами
12:00 Исторические курорты России. Марциальные воды
12:30 Новости культуры
12:45 Большие и маленькие. Избранное. 3-я серия
13:45 Три минуты тишины
13:50 Д'Артаньян и три мушкетера. 3-я серия
15:00 Отцы и дети. Егор Кончаловский
15:30 Пешком... Москва Казакова
16:00 «Война Юрия Никулина». Рассказывает Андрей Миронов-Удалов
16:15 Мифологические существа. Хранители леса
17:00 Новости культуры
17:15 Линия жизни. 80 лет Михаилу Шемякину
18:20 Прощальные гастроли
19:30 Новости культуры
19:50 К юбилею маэстро. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. События жизни. Концерт в Пальмире. 2016 год
20:55 Наука Шерлока Холмса. Багровая нить убийства
21:25 Шерлок Холмс. 5-я серия
22:50 Три минуты тишины
22:55 Шерлок Холмс. 6-я серия
00:25 Мифологические существа. Хранители леса
01:10 Капитан Фракасс. 1-я серия
02:20 Мультфильмы. «Великолепный Гоша». «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Охота»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:20 Пятница News. 76-я серия
05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:05 Простоквашино. Сезон 1
06:40 Снежная Королева 2: Перезаморозка
08:00 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»
09:30 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Нижний Новгород»
11:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»
13:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»
15:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
17:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 54-я серия - «Свадьба миллионеров VS Свадьба экскаваторщиков»
19:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»
21:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»
23:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 15-я серия - «Свадьба в Сызрани VS свадьба в Москве»
00:20 Свадебная вечеринка
02:00 Пятница News. 76-я серия
02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»
03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»
04:10 Пятница News. 77-я серия
04:35 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 38-я - 40-я серии
Программа передач 5 мая
МИР
05:00 Мультфильмы
06:10 Наше кино. История большой любви
06:35 Красная королева. 7-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Красная королева. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Жестокий романс
00:15 Наше кино. История большой любви
00:40 Дела судебные. Битва за будущее
01:20 Дела судебные. Новые истории
02:30 Новости
02:45 [Не]Фантастика
03:00 Специальный репортаж
03:10 Сельская учительница
04:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.