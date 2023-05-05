Телепрограмма, программа передач ТВ на 5 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 5 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 5 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе. Сезон 11. «Нокауты»
23:30 Вызов. Первые в космосе
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Новый муж
15:00 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
17:30 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Всем по 50. 7-я серия
22:20 Всем по 50. 8-я серия
23:25 Невозможная женщина
02:50 Срочно ищу мужа
ТВЦ
04:45 Тайны советской номенклатуры
05:25 Мой герой. Михаил Шемякин
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Белое солнце пустыни
08:50 От первого до последнего слова. 3-я - 4-я серии
10:40 Приключения советских донжуанов
11:30 События
11:50 Женщина с котом и детективом. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Сергей Войтенко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 3-я - 4-я серии
17:00 Актёрские драмы. Предательский возраст
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии
22:00 Приют комедиантов. Кто-то теряет, кто-то находит
23:30 Пираты ХХ века
00:50 Приезжая
02:30 Валерий Гергиев. Рука судьбы
03:10 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 3-я - 4-я серии
04:40 Приключения советских донжуанов
НТВ
04:45 Пляж. «Заложники волны», 1-я и 2-я серии
06:20 Пляж. «Холера тебя забери», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Папина дочка», 1-я и 2-я серии, «Ход конем», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Папина дочка», 1-я и 2-я серии, «Ход конем», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Бим-2. 22-я - 24-я серии
23:20 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:15 Захар Прилепин. Уроки русского. Дайджест
01:30 Квартирный вопрос
02:30 Отстегните ремни. 1-я - 3-я серии
04:45 Пляж. «Старое дело«, 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Джульбарс. 1-я - 5-я серия
09:00 Известия
09:30 Джульбарс. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Телохранитель». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Ловушка». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Убийца». 1-я - 2-я части
19:50 След. Жертва со стажем
20:40 След. Собственность
21:30 След. Трансплантация
22:15 След. Ведьмино зелье
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Испытание на прочность
00:55 Барс. 23-я - 29-я серии
Домашний
04:50 Понять. Простить. «Закон Гука». «Пикассо»
05:45 6 кадров
05:55 По делам несовершеннолетних
07:45 Давай разведёмся!
08:45 Тест на отцовство
10:30 Забота о важном
10:35 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. «Потерянное поколение». «Мимо звёзд»
12:10 Порча. Голодная смерть
12:40 Знахарка. Не разорваться
13:15 Верну любимого. Мамочка
13:30 Забота о важном
13:35 Верну любимого. Мамочка
13:55 Голоса ушедших душ. Соседка
14:30 Скажи, подруга
14:45 Первокурсница. 1-я - 4-я серии
19:00 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии
23:15 Кем мы не станем. 1-я и 2-я серии
01:05 Мышеловка на три персоны. 1-я и 2-я серии
02:35 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я и 2-я серии
04:10 Понять. Простить. «Потерянное поколение». «Мимо звёзд»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я - 129-я серии
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я - 52-я серии
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
09:00 Новые Звёзды в Африке. 8-я серия
11:00 СашаТаня. 102-я - 120-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 783-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 785-я серия
22:00 Галустян плюс. 3-я серия
22:30 Галустян плюс. 2-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 237-я серия
00:00 Непосредственно Каха
02:05 Импровизация. Команды. Сезон 4. 51-я - 52-я серии
03:40 «Студия «Союз». Сезон 3. 117-я - 118-я серии
СТС
05:00 Зеркальце
05:50 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Норм и Несокрушимые. Ключи от королевства
09:45 Норм и Несокрушимые. Семейные каникулы
11:35 Уральские пельмени. Смехbook
13:10 Шоу «Уральских пельменей»
22:30 Битва каверов. Сезон 1. 7-я серия
00:15 Импровизаторы. 8-я серия
01:15 Импровизаторы. 7-я серия
02:10 Психологини
04:55 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Гольф. Кубок Лиги Ставок
06:00 Лучшие из лучших
06:30 География спорта. Воронеж
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
11:25 Шинная борьба. 4-я серия
12:25 Лица страны. Александр Шлеменко
12:45 Новости
12:50 Все на Матч!
13:25 Гольф. Кубок Лиги Ставок. Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:25 Хоккей. Международный турнир. Казахстан - Россия. Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. Прямой эфир
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Кёльн». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:10 Небесная грация
00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023
01:30 Шинная борьба. 4-я серия
02:30 Вид сверху
02:55 Новости
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - А. Мораес. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Прогулка среди могил
22:05 Банда Чикаго
00:00 Мой шпион
01:45 Эверли
03:10 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:10 Вызываем огонь на себя. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Вызываем огонь на себя. 1-я - 4-я серии
11:35 Фронт. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Фронт. 1-я - 5-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Фронт. 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Фронт. 6-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. «Музыкальная дипломатия. Михаил Турецкий и арт-группа «Хор Турецкого»
00:10 Тегеран-43
02:55 Проверено - мин нет
04:20 Близнецы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва левобережная
07:05 Мультфильмы. «Кот Леопольд». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино»
08:00 Прощальные гастроли
09:10 Живописная история Александра Аверьянова
10:00 Новости культуры
10:15 Забытое ремесло. Пастильница
10:35 Свинарка и пастух
12:00 Исторические курорты России. Кисловодск
12:30 Новости культуры
12:45 Большие и маленькие. Избранное. 4-я серия
13:45 Три минуты тишины
13:50 Капитан Фракасс. 1-я серия
15:00 Отцы и дети. Екатерина Образцова
15:30 Пешком... Москва левобережная
16:00 «Война Владимира Заманского». Рассказывает Иван Стебунов
16:15 Мифологические существа. Мир духов
17:00 Новости культуры
17:15 Дело Деточкина
17:55 Берегись автомобиля
19:30 Новости культуры
19:50 Песня не прощается... 1973
20:55 Наука Шерлока Холмса. Немые свидетели преступлений
21:25 Шерлок Холмс. 7-я серия
22:50 Три минуты тишины
22:55 Шерлок Холмс. 8-я серия
00:30 Мифологические существа. Мир духов
01:10 Капитан Фракасс. 2-я серия
02:20 Мультфильмы. «Великолепный Гоша». «Фильм, фильм, фильм». «Раз ковбой, два ковбой...»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:20 Пятница News. 77-я серия
05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:10 Снежная королева-3. Огонь и лед
07:40 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»
09:10 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Ростовская область»
11:00 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия
13:10 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия
15:40 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
18:00 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия
20:00 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
22:10 Терминатор 2: Судный день
01:20 Пятница News. 77-я серия
01:50 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»
02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 12-я серия - «Ленинградская область»
03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»
04:10 Пятница News. 77-я серия
04:40 Тайны Медовой долины. Сезон 1
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:35 Мультфильмы
07:50 Рожденные в СССР. Газета «Пионерская правда»
08:20 Курьер
10:00 Новости
10:10 Жестокий романс
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии
00:20 Король говорит!
02:10 Гаврош
03:20 Новый Гулливер
04:30 Мультфильмы
Время начала передач - московское.