Телепрограмма, программа передач ТВ на сегодня 5 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на сегодня 5 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на сегодня 5 мая 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе. Сезон 11. «Нокауты»

23:30 Вызов. Первые в космосе

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 Новый муж

15:00 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт

17:30 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Всем по 50. 7-я серия

22:20 Всем по 50. 8-я серия

23:25 Невозможная женщина

02:50 Срочно ищу мужа



Программа передач на 6 мая



ТВЦ



04:45 Тайны советской номенклатуры

05:25 Мой герой. Михаил Шемякин

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Белое солнце пустыни

08:50 От первого до последнего слова. 3-я - 4-я серии

10:40 Приключения советских донжуанов

11:30 События

11:50 Женщина с котом и детективом. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Сергей Войтенко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 3-я - 4-я серии

17:00 Актёрские драмы. Предательский возраст

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии

22:00 Приют комедиантов. Кто-то теряет, кто-то находит

23:30 Пираты ХХ века

00:50 Приезжая

02:30 Валерий Гергиев. Рука судьбы

03:10 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 3-я - 4-я серии

04:40 Приключения советских донжуанов



НТВ



04:45 Пляж. «Заложники волны», 1-я и 2-я серии

06:20 Пляж. «Холера тебя забери», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Папина дочка», 1-я и 2-я серии, «Ход конем», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Папина дочка», 1-я и 2-я серии, «Ход конем», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Бим-2. 22-я - 24-я серии

23:20 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:15 Захар Прилепин. Уроки русского. Дайджест

01:30 Квартирный вопрос

02:30 Отстегните ремни. 1-я - 3-я серии

04:45 Пляж. «Старое дело«, 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Джульбарс. 1-я - 5-я серия

09:00 Известия

09:30 Джульбарс. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Телохранитель». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Ловушка». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Убийца». 1-я - 2-я части

19:50 След. Жертва со стажем

20:40 След. Собственность

21:30 След. Трансплантация

22:15 След. Ведьмино зелье

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Испытание на прочность

00:55 Барс. 23-я - 29-я серии



Домашний



04:50 Понять. Простить. «Закон Гука». «Пикассо»

05:45 6 кадров

05:55 По делам несовершеннолетних

07:45 Давай разведёмся!

08:45 Тест на отцовство

10:30 Забота о важном

10:35 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Потерянное поколение». «Мимо звёзд»

12:10 Порча. Голодная смерть

12:40 Знахарка. Не разорваться

13:15 Верну любимого. Мамочка

13:30 Забота о важном

13:35 Верну любимого. Мамочка

13:55 Голоса ушедших душ. Соседка

14:30 Скажи, подруга

14:45 Первокурсница. 1-я - 4-я серии

19:00 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии

23:15 Кем мы не станем. 1-я и 2-я серии

01:05 Мышеловка на три персоны. 1-я и 2-я серии

02:35 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я и 2-я серии

04:10 Понять. Простить. «Потерянное поколение». «Мимо звёзд»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я - 129-я серии

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я - 52-я серии

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

09:00 Новые Звёзды в Африке. 8-я серия

11:00 СашаТаня. 102-я - 120-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 783-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 785-я серия

22:00 Галустян плюс. 3-я серия

22:30 Галустян плюс. 2-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 237-я серия

00:00 Непосредственно Каха

02:05 Импровизация. Команды. Сезон 4. 51-я - 52-я серии

03:40 «Студия «Союз». Сезон 3. 117-я - 118-я серии



СТС



05:00 Зеркальце

05:50 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Норм и Несокрушимые. Ключи от королевства

09:45 Норм и Несокрушимые. Семейные каникулы

11:35 Уральские пельмени. Смехbook

13:10 Шоу «Уральских пельменей»

22:30 Битва каверов. Сезон 1. 7-я серия

00:15 Импровизаторы. 8-я серия

01:15 Импровизаторы. 7-я серия

02:10 Психологини

04:55 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Гольф. Кубок Лиги Ставок

06:00 Лучшие из лучших

06:30 География спорта. Воронеж

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины

11:25 Шинная борьба. 4-я серия

12:25 Лица страны. Александр Шлеменко

12:45 Новости

12:50 Все на Матч!

13:25 Гольф. Кубок Лиги Ставок. Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:25 Хоккей. Международный турнир. Казахстан - Россия. Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. Прямой эфир

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Кёльн». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:10 Небесная грация

00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023

01:30 Шинная борьба. 4-я серия

02:30 Вид сверху

02:55 Новости

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - А. Мораес. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Прогулка среди могил

22:05 Банда Чикаго

00:00 Мой шпион

01:45 Эверли

03:10 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:10 Вызываем огонь на себя. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Вызываем огонь на себя. 1-я - 4-я серии

11:35 Фронт. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Фронт. 1-я - 5-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Фронт. 1-я - 5-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Фронт. 6-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. «Музыкальная дипломатия. Михаил Турецкий и арт-группа «Хор Турецкого»

00:10 Тегеран-43

02:55 Проверено - мин нет

04:20 Близнецы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва левобережная

07:05 Мультфильмы. «Кот Леопольд». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино»

08:00 Прощальные гастроли

09:10 Живописная история Александра Аверьянова

10:00 Новости культуры

10:15 Забытое ремесло. Пастильница

10:35 Свинарка и пастух

12:00 Исторические курорты России. Кисловодск

12:30 Новости культуры

12:45 Большие и маленькие. Избранное. 4-я серия

13:45 Три минуты тишины

13:50 Капитан Фракасс. 1-я серия

15:00 Отцы и дети. Екатерина Образцова

15:30 Пешком... Москва левобережная

16:00 «Война Владимира Заманского». Рассказывает Иван Стебунов

16:15 Мифологические существа. Мир духов

17:00 Новости культуры

17:15 Дело Деточкина

17:55 Берегись автомобиля

19:30 Новости культуры

19:50 Песня не прощается... 1973

20:55 Наука Шерлока Холмса. Немые свидетели преступлений

21:25 Шерлок Холмс. 7-я серия

22:50 Три минуты тишины

22:55 Шерлок Холмс. 8-я серия

00:30 Мифологические существа. Мир духов

01:10 Капитан Фракасс. 2-я серия

02:20 Мультфильмы. «Великолепный Гоша». «Фильм, фильм, фильм». «Раз ковбой, два ковбой...»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:20 Пятница News. 77-я серия

05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:10 Снежная королева-3. Огонь и лед

07:40 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»

09:10 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Ростовская область»

11:00 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия

13:10 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия

15:40 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

18:00 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия

20:00 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

22:10 Терминатор 2: Судный день

01:20 Пятница News. 77-я серия

01:50 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 12-я серия - «Ленинградская область»

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»

04:10 Пятница News. 77-я серия

04:40 Тайны Медовой долины. Сезон 1



Телепрограмма на 6 мая



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:35 Мультфильмы

07:50 Рожденные в СССР. Газета «Пионерская правда»

08:20 Курьер

10:00 Новости

10:10 Жестокий романс

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии

00:20 Король говорит!

02:10 Гаврош

03:20 Новый Гулливер

04:30 Мультфильмы



Время начала передач - московское.