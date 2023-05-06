Телепрограмма, программа передач ТВ на 6 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 6 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 6 мая 2023
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:35 Мужики!..
15:30 «Алексей Леонов. Космос внутри»
17:00 «Все звезды русского космоса»
18:00 Вечерние новости
18:20 Кто хочет стать миллионером?
19:20 Ежегодная церемония вручения премии «Шансон года»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. 95 лет Ансамблю имени Александрова
23:35 «Эннио. Маэстро». Документальный фильм о легендарном композиторе
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Джайпур, Индия
09:00 Формула еды. Осетинский сыр
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Перекати-поле. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Любимые хиты ВИА
20:00 Вести
21:00 Призрачное счастье
00:40 Ни за что не сдамся
04:05 Дорогая моя доченька
ТВЦ
04:40 Приключения советских донжуанов
05:20 Мой герой. Сергей Войтенко
05:55 Сердца четырех
07:30 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Продолжение разговора. Путешествие в Талдом. Как в Крыму появилось и распространилось христианство?
07:55 Некрасивая подружка-14-15. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Приезжая
13:35 Назад в СССР. Секса нет?
14:20 Наша смешная жизнь
15:05 Пианистка. 1-я - 4-я серии
18:40 Пианистка-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:20 Прощание. Владимир Жириновский
23:05 Тайная комната. Елена Чаушеску
23:45 90-е. Ритуальный Клондайк
00:30 Андрей Разин. Изгой шоу-бизнеса
01:10 Прощание. Елизавета II
01:50 Прощание. Георгий Данелия
02:35 90-е. Бандитское кино
03:15 Большое кино. Белое солнце пустыни
03:40 Чувство правды. 1-я - 2-я серии
НТВ
04:45 Пляж. «Старое дело», 1-я и 2-я серии
06:20 Пляж. «Работа над ошибками», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
11:50 Квартирный вопрос
13:00 «Страна талантов». Новый сезон
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Секрет на миллион. Новые тайны Татьяны Васильевой
22:25 Ты не поверишь!
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Город 312»
02:10 Дачный ответ
03:05 Отстегните ремни. 4-я - 5-я серии
04:40 Военно-исторические маршруты
04:55 Пляж. «Точки над «ё», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Барс. 29-я - 32-я серии
07:00 Свои-5. Другая семья
07:35 Свои-5. Маньяк на прокат
08:20 Свои-5. Удачная охота
09:05 Свои-5. Штрихи к портрету
09:45 Светская хроника
10:45 Чужой район-2. Предатель
11:45 Чужой район-2. Звание
12:40 Чужой район-3. Самосуд
13:35 Чужой район-3. Беглец
14:25 Чужой район-3. Опознание
15:25 Чужой район-3. Клубничка
16:15 Чужой район-3. Вымогательство
17:15 Чужой район-3. Злость
18:10 След. Тепло домашнего пекла
18:55 След. Мимикрия с отягчающими
19:45 След. Сон совести
20:35 След. Дедушка с татуировкой тромбона
21:20 След. Семья как филиал ада
22:10 След. Ошибочка вышла
22:55 След. Одно к одному
23:45 След. Марсианские хроники
00:30 След. Генетический мусор
01:10 Медное солнце. 1-я - 6-я серии
Домашний
04:10 Понять. Простить. «Потерянное поколение». «Мимо звёзд»
05:05 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:50 Коммуналка. 1-я - 4-я серии
10:40 Пять ужинов
10:55 Чужая дочь. 1-я - 8-я серии
19:00 Истерзанная. 27-я - 31-я серии
23:25 Опасный круиз. 1-я и 2-я серии
01:10 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
04:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Четвёртая жертва». «Лихие девяностые». «Когда белое станет чёрным»
ТНТ
04:30 «Студия «Союз«. Сезон 3. 118-я - 119-я серии
06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
08:30 Модные игры. 31-я серия
09:00 Бьюти баттл. 11-я серия
09:30 Битва экстрасенсов. 362-я - 366-я серии
16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 39-я - 40-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 31-я серия
23:00 Женский стендап. 68-я серия
00:00 Супер Майки
01:45 Импровизация. Команды. Сезон 4. 53-я - 54-я серии
03:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 120-я - 121-я серии
СТС
04:55 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Шоу «Уральских пельменей«
09:00 ПроСТО кухня. 255-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 256-я серия
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:10 Фактор страха. Испытание тайгой. 2-я серия
11:15 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие
13:05 Кот в сапогах
14:50 Шрэк Третий
16:35 Легенда о Коловрате
19:00 Закрытый уровень. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
22:50 Рубеж
00:50 Небо измеряется милями
02:30 Психологини
04:30 6 кадров
04:40 Мультфильмы
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - А. Мораес. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Неудачники
10:15 Первый автограф
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
11:25 Футбол. Первая Лига. «Енисей» - «КАМАЗ». Прямой эфир
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС - «Локомотив-Кубань». Прямой эфир
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Лацио». Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Факел». Прямой эфир
21:00 «Зенит» - «Спартак». Топ-10
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Реал» - «Осасуна». Прямой эфир
01:15 Все на Матч!
01:50 Прорыв
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Васко да Гама». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Осторожно, мины!
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: битва технологий
18:00 Крым
20:00 Братство
22:15 Решение о ликвидации
00:15 Ворошиловский стрелок
02:05 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:20 Близнецы
06:00 Зеленые цепочки
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:20 Освобождение
09:45 Свой среди чужих, чужой среди своих
11:45 Легенды музыки. День Победы
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды науки. Иван Мичурин
15:15 Время героев
15:35 Освобождение
16:05 Правда лейтенанта Климова
17:15 Специальный репортаж
18:00 Новости дня
18:30 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 5-я серия - «Отборочный тур»
00:05 Вызываем огонь на себя. 1-я - 4-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Необыкновенный матч». «Старые знакомые»
07:20 Берегись автомобиля
08:50 Мы - грамотеи!
09:35 Чайковский
12:05 Знамёна великих побед
12:45 Большие и маленькие. Избранное. 5-я серия
13:45 Три минуты тишины
13:50 Капитан Фракасс. 2-я серия
14:55 Рассказы из русской истории
16:25 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?»
17:05 Здравствуйте, я ваша тетя!
18:50 «Моя Маяковка. Первый век мы уже отыграли...» К 100-летию Театра им. Вл. Маяковского
19:50 Спектакль-альманах «Истории»
22:40 Три минуты тишины
22:45 Клуб «Шаболовка, 37». Алексей Поддубный (Джанго) и Сергей Головня
23:50 Верьте мне, люди
01:35 Искатели. Русское Зазеркалье Льюиса Кэрролла
02:20 Мультфильмы. «Добро пожаловать!». «Брак». «Праздник»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:30 Пятница News. 76-я серия
05:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:25 Простоквашино. Сезон 1
07:20 Пингвиненок Пороро. Пираты Острова сокровищ
08:50 Мой домашний динозавр
11:00 Умнее всех. Сезон 1. 6-я серия
12:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»
14:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»
16:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»
17:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
20:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»
21:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 39-я серия - «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»
23:50 Свадебная вечеринка
01:40 Пятница News. 77-я серия
02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»
02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»
03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 3-я серия - «Краснодарский край»
04:40 Пятница News. 76-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Земля Санникова
12:00 Ночные ласточки. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Ночные ласточки. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Ночные ласточки. 7-я и 8-я серии
20:15 Ладога. 1-я - 4-я серии
00:20 Дорога 101
01:15 Александр Невский
02:55 Вратарь
04:10 Мультфильмы
Время начала передач - московское.