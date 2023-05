Телепрограмма, программа передач ТВ на сегодня 6 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на сегодня 6 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на сегодня 6 мая 2023



Первый канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:35 Мужики!..

15:30 «Алексей Леонов. Космос внутри»

17:00 «Все звезды русского космоса»

18:00 Вечерние новости

18:20 Кто хочет стать миллионером?

19:20 Ежегодная церемония вручения премии «Шансон года»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. 95 лет Ансамблю имени Александрова

23:35 «Эннио. Маэстро». Документальный фильм о легендарном композиторе

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Джайпур, Индия

09:00 Формула еды. Осетинский сыр

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Перекати-поле. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Любимые хиты ВИА

20:00 Вести

21:00 Призрачное счастье

00:40 Ни за что не сдамся

04:05 Дорогая моя доченька



ТВЦ



04:40 Приключения советских донжуанов

05:20 Мой герой. Сергей Войтенко

05:55 Сердца четырех

07:30 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Продолжение разговора. Путешествие в Талдом. Как в Крыму появилось и распространилось христианство?

07:55 Некрасивая подружка-14-15. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Приезжая

13:35 Назад в СССР. Секса нет?

14:20 Наша смешная жизнь

15:05 Пианистка. 1-я - 4-я серии

18:40 Пианистка-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:20 Прощание. Владимир Жириновский

23:05 Тайная комната. Елена Чаушеску

23:45 90-е. Ритуальный Клондайк

00:30 Андрей Разин. Изгой шоу-бизнеса

01:10 Прощание. Елизавета II

01:50 Прощание. Георгий Данелия

02:35 90-е. Бандитское кино

03:15 Большое кино. Белое солнце пустыни

03:40 Чувство правды. 1-я - 2-я серии



НТВ



04:45 Пляж. «Старое дело», 1-я и 2-я серии

06:20 Пляж. «Работа над ошибками», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

11:50 Квартирный вопрос

13:00 «Страна талантов». Новый сезон

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Секрет на миллион. Новые тайны Татьяны Васильевой

22:25 Ты не поверишь!

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Город 312»

02:10 Дачный ответ

03:05 Отстегните ремни. 4-я - 5-я серии

04:40 Военно-исторические маршруты

04:55 Пляж. «Точки над «ё», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Барс. 29-я - 32-я серии

07:00 Свои-5. Другая семья

07:35 Свои-5. Маньяк на прокат

08:20 Свои-5. Удачная охота

09:05 Свои-5. Штрихи к портрету

09:45 Светская хроника

10:45 Чужой район-2. Предатель

11:45 Чужой район-2. Звание

12:40 Чужой район-3. Самосуд

13:35 Чужой район-3. Беглец

14:25 Чужой район-3. Опознание

15:25 Чужой район-3. Клубничка

16:15 Чужой район-3. Вымогательство

17:15 Чужой район-3. Злость

18:10 След. Тепло домашнего пекла

18:55 След. Мимикрия с отягчающими

19:45 След. Сон совести

20:35 След. Дедушка с татуировкой тромбона

21:20 След. Семья как филиал ада

22:10 След. Ошибочка вышла

22:55 След. Одно к одному

23:45 След. Марсианские хроники

00:30 След. Генетический мусор

01:10 Медное солнце. 1-я - 6-я серии



Домашний



04:10 Понять. Простить. «Потерянное поколение». «Мимо звёзд»

05:05 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:50 Коммуналка. 1-я - 4-я серии

10:40 Пять ужинов

10:55 Чужая дочь. 1-я - 8-я серии

19:00 Истерзанная. 27-я - 31-я серии

23:25 Опасный круиз. 1-я и 2-я серии

01:10 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

04:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Четвёртая жертва». «Лихие девяностые». «Когда белое станет чёрным»



ТНТ



04:30 «Студия «Союз«. Сезон 3. 118-я - 119-я серии

06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

08:30 Модные игры. 31-я серия

09:00 Бьюти баттл. 11-я серия

09:30 Битва экстрасенсов. 362-я - 366-я серии

16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 39-я - 40-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 31-я серия

23:00 Женский стендап. 68-я серия

00:00 Супер Майки

01:45 Импровизация. Команды. Сезон 4. 53-я - 54-я серии

03:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 120-я - 121-я серии



СТС



04:55 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек»

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Шоу «Уральских пельменей«

09:00 ПроСТО кухня. 255-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 256-я серия

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:10 Фактор страха. Испытание тайгой. 2-я серия

11:15 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие

13:05 Кот в сапогах

14:50 Шрэк Третий

16:35 Легенда о Коловрате

19:00 Закрытый уровень. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

22:50 Рубеж

00:50 Небо измеряется милями

02:30 Психологини

04:30 6 кадров

04:40 Мультфильмы



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - А. Мораес. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Неудачники

10:15 Первый автограф

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины

11:25 Футбол. Первая Лига. «Енисей» - «КАМАЗ». Прямой эфир

13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС - «Локомотив-Кубань». Прямой эфир

15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Лацио». Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Факел». Прямой эфир

21:00 «Зенит» - «Спартак». Топ-10

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:45 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Реал» - «Осасуна». Прямой эфир

01:15 Все на Матч!

01:50 Прорыв

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Васко да Гама». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Осторожно, мины!

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: битва технологий

18:00 Крым

20:00 Братство

22:15 Решение о ликвидации

00:15 Ворошиловский стрелок

02:05 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:20 Близнецы

06:00 Зеленые цепочки

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:20 Освобождение

09:45 Свой среди чужих, чужой среди своих

11:45 Легенды музыки. День Победы

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды науки. Иван Мичурин

15:15 Время героев

15:35 Освобождение

16:05 Правда лейтенанта Климова

17:15 Специальный репортаж

18:00 Новости дня

18:30 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 5-я серия - «Отборочный тур»

00:05 Вызываем огонь на себя. 1-я - 4-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Необыкновенный матч». «Старые знакомые»

07:20 Берегись автомобиля

08:50 Мы - грамотеи!

09:35 Чайковский

12:05 Знамёна великих побед

12:45 Большие и маленькие. Избранное. 5-я серия

13:45 Три минуты тишины

13:50 Капитан Фракасс. 2-я серия

14:55 Рассказы из русской истории

16:25 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?»

17:05 Здравствуйте, я ваша тетя!

18:50 «Моя Маяковка. Первый век мы уже отыграли...» К 100-летию Театра им. Вл. Маяковского

19:50 Спектакль-альманах «Истории»

22:40 Три минуты тишины

22:45 Клуб «Шаболовка, 37». Алексей Поддубный (Джанго) и Сергей Головня

23:50 Верьте мне, люди

01:35 Искатели. Русское Зазеркалье Льюиса Кэрролла

02:20 Мультфильмы. «Добро пожаловать!». «Брак». «Праздник»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:30 Пятница News. 76-я серия

05:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1

06:25 Простоквашино. Сезон 1

07:20 Пингвиненок Пороро. Пираты Острова сокровищ

08:50 Мой домашний динозавр

11:00 Умнее всех. Сезон 1. 6-я серия

12:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»

14:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»

16:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»

17:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»

20:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»

21:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 39-я серия - «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»

23:50 Свадебная вечеринка

01:40 Пятница News. 77-я серия

02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»

02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»

03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 3-я серия - «Краснодарский край»

04:40 Пятница News. 76-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Земля Санникова

12:00 Ночные ласточки. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Ночные ласточки. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Ночные ласточки. 7-я и 8-я серии

20:15 Ладога. 1-я - 4-я серии

00:20 Дорога 101

01:15 Александр Невский

02:55 Вратарь

04:10 Мультфильмы



Время начала передач - московское.