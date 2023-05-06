Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Телепрограмма, программа передач ТВ на сегодня 6 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на сегодня 6 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Программа передач ТВ на сегодня 6 мая 2023


Первый канал

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:35 Мужики!..
15:30 «Алексей Леонов. Космос внутри»
17:00 «Все звезды русского космоса»
18:00 Вечерние новости
18:20 Кто хочет стать миллионером?
19:20 Ежегодная церемония вручения премии «Шансон года»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. 95 лет Ансамблю имени Александрова
23:35 «Эннио. Маэстро». Документальный фильм о легендарном композиторе
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Джайпур, Индия
09:00 Формула еды. Осетинский сыр
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Перекати-поле. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Любимые хиты ВИА
20:00 Вести
21:00 Призрачное счастье
00:40 Ни за что не сдамся
04:05 Дорогая моя доченька

Программа передач на 7 мая

ТВЦ

04:40 Приключения советских донжуанов
05:20 Мой герой. Сергей Войтенко
05:55 Сердца четырех
07:30 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Продолжение разговора. Путешествие в Талдом. Как в Крыму появилось и распространилось христианство?
07:55 Некрасивая подружка-14-15. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Приезжая
13:35 Назад в СССР. Секса нет?
14:20 Наша смешная жизнь
15:05 Пианистка. 1-я - 4-я серии
18:40 Пианистка-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:20 Прощание. Владимир Жириновский
23:05 Тайная комната. Елена Чаушеску
23:45 90-е. Ритуальный Клондайк
00:30 Андрей Разин. Изгой шоу-бизнеса
01:10 Прощание. Елизавета II
01:50 Прощание. Георгий Данелия
02:35 90-е. Бандитское кино
03:15 Большое кино. Белое солнце пустыни
03:40 Чувство правды. 1-я - 2-я серии

НТВ

04:45 Пляж. «Старое дело», 1-я и 2-я серии
06:20 Пляж. «Работа над ошибками», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
11:50 Квартирный вопрос
13:00 «Страна талантов». Новый сезон
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Секрет на миллион. Новые тайны Татьяны Васильевой
22:25 Ты не поверишь!
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Город 312»
02:10 Дачный ответ
03:05 Отстегните ремни. 4-я - 5-я серии
04:40 Военно-исторические маршруты
04:55 Пляж. «Точки над «ё», 1-я и 2-я серии

Пятый канал

05:00 Барс. 29-я - 32-я серии
07:00 Свои-5. Другая семья
07:35 Свои-5. Маньяк на прокат
08:20 Свои-5. Удачная охота
09:05 Свои-5. Штрихи к портрету
09:45 Светская хроника
10:45 Чужой район-2. Предатель
11:45 Чужой район-2. Звание
12:40 Чужой район-3. Самосуд
13:35 Чужой район-3. Беглец
14:25 Чужой район-3. Опознание
15:25 Чужой район-3. Клубничка
16:15 Чужой район-3. Вымогательство
17:15 Чужой район-3. Злость
18:10 След. Тепло домашнего пекла
18:55 След. Мимикрия с отягчающими
19:45 След. Сон совести
20:35 След. Дедушка с татуировкой тромбона
21:20 След. Семья как филиал ада
22:10 След. Ошибочка вышла
22:55 След. Одно к одному
23:45 След. Марсианские хроники
00:30 След. Генетический мусор
01:10 Медное солнце. 1-я - 6-я серии

Домашний

04:10 Понять. Простить. «Потерянное поколение». «Мимо звёзд»
05:05 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:50 Коммуналка. 1-я - 4-я серии
10:40 Пять ужинов
10:55 Чужая дочь. 1-я - 8-я серии
19:00 Истерзанная. 27-я - 31-я серии
23:25 Опасный круиз. 1-я и 2-я серии
01:10 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
04:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Четвёртая жертва». «Лихие девяностые». «Когда белое станет чёрным»

ТНТ

04:30 «Студия «Союз«. Сезон 3. 118-я - 119-я серии
06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
08:30 Модные игры. 31-я серия
09:00 Бьюти баттл. 11-я серия
09:30 Битва экстрасенсов. 362-я - 366-я серии
16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 39-я - 40-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 31-я серия
23:00 Женский стендап. 68-я серия
00:00 Супер Майки
01:45 Импровизация. Команды. Сезон 4. 53-я - 54-я серии
03:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 120-я - 121-я серии

СТС

04:55 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Шоу «Уральских пельменей«
09:00 ПроСТО кухня. 255-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 256-я серия
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:10 Фактор страха. Испытание тайгой. 2-я серия
11:15 Норм и Несокрушимые. Большое путешествие
13:05 Кот в сапогах
14:50 Шрэк Третий
16:35 Легенда о Коловрате
19:00 Закрытый уровень. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
22:50 Рубеж
00:50 Небо измеряется милями
02:30 Психологини
04:30 6 кадров
04:40 Мультфильмы

Матч ТВ

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - А. Мораес. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Неудачники
10:15 Первый автограф
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
11:25 Футбол. Первая Лига. «Енисей» - «КАМАЗ». Прямой эфир
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС - «Локомотив-Кубань». Прямой эфир
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Лацио». Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Факел». Прямой эфир
21:00 «Зенит» - «Спартак». Топ-10
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Реал» - «Осасуна». Прямой эфир
01:15 Все на Матч!
01:50 Прорыв
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Васко да Гама». Прямой эфир

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Осторожно, мины!
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: битва технологий
18:00 Крым
20:00 Братство
22:15 Решение о ликвидации
00:15 Ворошиловский стрелок
02:05 Самые шокирующие гипотезы

Звезда

04:20 Близнецы
06:00 Зеленые цепочки
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:20 Освобождение
09:45 Свой среди чужих, чужой среди своих
11:45 Легенды музыки. День Победы
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды науки. Иван Мичурин
15:15 Время героев
15:35 Освобождение
16:05 Правда лейтенанта Климова
17:15 Специальный репортаж
18:00 Новости дня
18:30 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 5-я серия - «Отборочный тур»
00:05 Вызываем огонь на себя. 1-я - 4-я серии

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Необыкновенный матч». «Старые знакомые»
07:20 Берегись автомобиля
08:50 Мы - грамотеи!
09:35 Чайковский
12:05 Знамёна великих побед
12:45 Большие и маленькие. Избранное. 5-я серия
13:45 Три минуты тишины
13:50 Капитан Фракасс. 2-я серия
14:55 Рассказы из русской истории
16:25 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?»
17:05 Здравствуйте, я ваша тетя!
18:50 «Моя Маяковка. Первый век мы уже отыграли...» К 100-летию Театра им. Вл. Маяковского
19:50 Спектакль-альманах «Истории»
22:40 Три минуты тишины
22:45 Клуб «Шаболовка, 37». Алексей Поддубный (Джанго) и Сергей Головня
23:50 Верьте мне, люди
01:35 Искатели. Русское Зазеркалье Льюиса Кэрролла
02:20 Мультфильмы. «Добро пожаловать!». «Брак». «Праздник»
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:30 Пятница News. 76-я серия
05:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1
06:25 Простоквашино. Сезон 1
07:20 Пингвиненок Пороро. Пираты Острова сокровищ
08:50 Мой домашний динозавр
11:00 Умнее всех. Сезон 1. 6-я серия
12:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»
14:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»
16:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»
17:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
20:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»
21:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 39-я серия - «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»
23:50 Свадебная вечеринка
01:40 Пятница News. 77-я серия
02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»
02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»
03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 3-я серия - «Краснодарский край»
04:40 Пятница News. 76-я серия

Телепрограмма на 7 мая

МИР

05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Земля Санникова
12:00 Ночные ласточки. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Ночные ласточки. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Ночные ласточки. 7-я и 8-я серии
20:15 Ладога. 1-я - 4-я серии
00:20 Дорога 101
01:15 Александр Невский
02:55 Вратарь
04:10 Мультфильмы

Время начала передач - московское.









  • Телепрограмма, программа передач ТВ на 5 мая 2023
  • Телепрограмма, программа передач ТВ на 4 мая 2023
  • Телепрограмма, программа передач ТВ на 3 мая 2023
  • Телепрограмма, программа передач ТВ на 1 мая 2023
  • Телепрограмма, программа передач ТВ на 30 апреля 2023 года
  • Телепрограмма, программа передач ТВ на 29 апреля 2023
  • ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день
    •




    Смарт-часы или фитнес-браслет: чем отличаются и какие преимущества

    Фитнес-браслет

    Чем фитнес-браслет отличается от смарт-часов? Рассказываем об основных различиях между двумя популярными разновидностями умных устройств.

    Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023, где смотреть в прямом эфире

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание матчей и результаты Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 6 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Праздники 7 мая 2023, какой церковный праздник отмечают в России
    Где находится Венгрия на карте Европы, карта Венгрии с городами
    Где находится Артемовск (Бахмут) на карте Донецкой области
    Где находится на карте Донецкая область, карта ДНР с городами
    Где находится Херсон на карте Херсонской области, карта Херсона
    Где находится Белгород на карте России, карта Белгорода
    Где находится Брянская область на карте России
    Схема метро Москвы 2023, схема БКЛ на карте
    Где находится Ростов-на-Дону на карте России
    Где находится Ивано-Франковск на карте Украины


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru