Телепрограмма, программа передач ТВ на 7 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 7 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 7 мая 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих»
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:35 «Леонид Быков. «Арфы нет - возьмите бубен!»
14:35 Освобождение: Последний штурм
16:20 Освобождение: Последний штурм
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Польша. Отравленные ненавистью»
23:35 «Уроки музыки». Специальный репортаж
00:35 «На футболе с Денисом Казанским»
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
Россия 1
04:05 Дорогая моя доченька
05:46 Перерыв в вещании
06:05 Девушка в приличную семью
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Перекати-поле. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
22:45 За лентой
23:25 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:35 Карусель
03:20 Девушка в приличную семью
ТВЦ
05:00 Чувство правды. 3-я - 4-я серии
06:30 Загадка Фибоначчи. 1-я - 2-я серии
08:00 Загадка Эйнштейна. 1-я - 2-я серии
09:45 Загадка Пифагора. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Пираты ХХ века
13:35 Назад в СССР. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады
14:20 Наша смешная жизнь
15:05 Судьба по книге перемен. 1-я - 4-я серии
18:30 Стряпуха. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:20 Живая струна. Душа поёт, а сердце плачет...
00:10 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии
03:10 Звёзды и лисы. 1-я - 3-я серии
НТВ
04:55 Пляж. «Точки над «ё», 1-я и 2-я серии
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 Страна талантов. Сезон 2. Финал
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
17:15 Основано на реальных событиях
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Маска. Специальный выпуск к юбилею Валерии
23:30 «И только так!» Фильм к юбилею Валерии
00:40 Болевой порог
02:05 Отстегните ремни. 6-я - 8-я серии
04:29 Перерыв в вещании
04:40 Алтарь Победы
Пятый канал
05:00 Медное солнце. 6-я серия
05:20 Фартовый
06:50 Холостяк. 1-я - 4-я серии
10:15 Белая ночь. 1-я - 4-я серии
14:05 Практикант. 1-я - 4-я серии
18:10 След. Концерт для фортепиано со смертью
19:05 След. Научный подход
19:50 След. Она по проволоке ходила
20:40 След. Королевская кобра
21:25 След. Красота требует жертв
22:35 След. Кровавый почтальон
23:25 Лёд
01:30 Лёд-2
03:35 Чужой район-3. Самосуд
04:15 Чужой район-3. Беглец
Домашний
04:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Четвёртая жертва». «Лихие девяностые». «Когда белое станет чёрным»
06:30 6 кадров
07:20 Вверх тормашками. 1-я - 4-я серии
11:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии
14:45 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии
19:00 Истерзанная. 32-я - 36-я серии
23:25 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии
01:20 Чужая дочь. 1-я - 4-я серии
04:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Актриса». «Семейное кафе». «Вторая жизнь»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 131-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия
09:00 Битва пикников. 14-я серия
09:30 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 3-я серии
12:00 Полярный. 1-я - 14-я серии
19:00 Новые Звёзды в Африке. 9-я серия
21:00 Шоу Воли. 4-я серия
22:10 Концерты. Сезон 2. 17-я серия
23:10 Однажды в России. Сезон 10. 248-я серия
00:10 Я тебе не верю. 1-я серия
01:10 Я тебе не верю. 2-я серия
02:05 Импровизация. Команды. Сезон 4. 55-я серия
02:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»
04:00 «Студия «Союз». Сезон 3. 122-я серия
04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 123-я серия
СТС
04:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Шоу «Уральских пельменей». География пельменей. «Франция»
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 12-я серия
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:10 Гномы в деле!
11:45 Потерянное звено
13:40 Громобой
15:25 Валериан и город тысячи планет
18:20 Человек-паук: Возвращение домой
21:00 Человек-паук. Вдали от дома
23:35 Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни
01:40 Психологини
04:35 6 кадров
04:40 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Стерлинг - Г. Сехудо. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Болек и Лелек в Европе
10:15 Болек и Лёлек - искатели приключений
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
11:25 «Зенит« - «Спартак«. Топ-10
12:20 Новости
12:25 Баскетбол. Чемпионат России - Суперлига. Мужчины. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва). Прямой эфир
14:25 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир
16:25 Новости
16:30 Все на Матч!
17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Спартак». Прямой эфир
20:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:50 Новости
21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Интернасьонал». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Бавария»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:10 СМЕРШ. Секретный груз
08:30 Новости
08:45 СМЕРШ. Секретный груз
10:20 СМЕРШ. Взрывная волна
12:30 Новости
12:45 СМЕРШ. Взрывная волна
14:50 СМЕРШ. Обратный отсчет
19:00 «Операция «Неман»
23:50 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
00:05 Вызываем огонь на себя. 1-я - 4-я серии
05:35 Два бойца
07:05 Единственная дорога
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №141
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Владимир Егоров
13:10 Специальный репортаж
13:55 Диверсанты. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска. Годы войны
23:00 Легенды советского сыска. Годы войны
23:50 Неизвестная война. Великая Отечественная
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
07:45 Александр Попов
09:20 Диалоги о животных. 14-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:00 Здравствуйте, я ваша тетя!
11:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Федоров
12:10 Страна птиц. Любимый подкидыш
12:50 Большие и маленькие. Избранное. 6-я серия
13:45 Три минуты тишины
13:50 Верьте мне, люди
15:40 Первые в мире. Космические скорости Штернфельда
15:55 Пешком... Москва высотная
16:25 «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
17:05 Кубанские казаки
18:55 Паровозных дел мастер. Алексей Грук
19:50 «Вахтангов. Путь домой». Концерт-открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
22:50 Три минуты тишины
22:55 Чайковский
01:20 Страна птиц. Любимый подкидыш
02:05 Искатели. След Одигитрии
02:50 Гром не грянет
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 77-я серия
05:50 Тайны Медовой долины
06:15 Простоквашино
06:50 Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 8-я серия
09:00 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 5-я серия
10:50 Гастротур-3. Сезон 1. 2-я серия - «Архангельская область»
12:00 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
13:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
14:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
15:30 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
16:30 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»
17:40 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
18:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
19:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»
21:00 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
22:00 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»
23:00 Терминатор 2: Судный день
02:10 Пятница News. 75-я серия
02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»
03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»
04:00 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»
04:40 Пятница News. 77-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:30 Война за цвет
07:20 Курьер
09:00 Рожденные в СССР. Ко дню Радио
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Фронт без флангов. 1-я и 2-я серии
13:20 Фронт за линией фронта. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:15 Фронт за линией фронта. 2-я серия
16:55 Фронт в тылу врага. 1-я и 2-я серии
19:40 Охота на Вервольфа. 1-я - 4-я серии
23:20 Король говорит!
01:15 Остров сокровищ
02:45 Наше кино. История большой любви
03:10 Мультфильмы
Время начала передач - московское.