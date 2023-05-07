Телепрограмма, программа передач ТВ на 7 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 7 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 7 мая 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих»

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:35 «Леонид Быков. «Арфы нет - возьмите бубен!»

14:35 Освобождение: Последний штурм

16:20 Освобождение: Последний штурм

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Польша. Отравленные ненавистью»

23:35 «Уроки музыки». Специальный репортаж

00:35 «На футболе с Денисом Казанским»

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты



Россия 1



04:05 Дорогая моя доченька

05:46 Перерыв в вещании

06:05 Девушка в приличную семью

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 Перекати-поле. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск

20:00 Вести

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

22:45 За лентой

23:25 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:35 Карусель

03:20 Девушка в приличную семью



ТВЦ



05:00 Чувство правды. 3-я - 4-я серии

06:30 Загадка Фибоначчи. 1-я - 2-я серии

08:00 Загадка Эйнштейна. 1-я - 2-я серии

09:45 Загадка Пифагора. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Пираты ХХ века

13:35 Назад в СССР. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады

14:20 Наша смешная жизнь

15:05 Судьба по книге перемен. 1-я - 4-я серии

18:30 Стряпуха. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:20 Живая струна. Душа поёт, а сердце плачет...

00:10 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии

03:10 Звёзды и лисы. 1-я - 3-я серии



НТВ



04:55 Пляж. «Точки над «ё», 1-я и 2-я серии

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 Страна талантов. Сезон 2. Финал

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

17:15 Основано на реальных событиях

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Маска. Специальный выпуск к юбилею Валерии

23:30 «И только так!» Фильм к юбилею Валерии

00:40 Болевой порог

02:05 Отстегните ремни. 6-я - 8-я серии

04:29 Перерыв в вещании

04:40 Алтарь Победы



Пятый канал



05:00 Медное солнце. 6-я серия

05:20 Фартовый

06:50 Холостяк. 1-я - 4-я серии

10:15 Белая ночь. 1-я - 4-я серии

14:05 Практикант. 1-я - 4-я серии

18:10 След. Концерт для фортепиано со смертью

19:05 След. Научный подход

19:50 След. Она по проволоке ходила

20:40 След. Королевская кобра

21:25 След. Красота требует жертв

22:35 След. Кровавый почтальон

23:25 Лёд

01:30 Лёд-2

03:35 Чужой район-3. Самосуд

04:15 Чужой район-3. Беглец



Домашний



04:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Четвёртая жертва». «Лихие девяностые». «Когда белое станет чёрным»

06:30 6 кадров

07:20 Вверх тормашками. 1-я - 4-я серии

11:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии

14:45 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии

19:00 Истерзанная. 32-я - 36-я серии

23:25 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии

01:20 Чужая дочь. 1-я - 4-я серии

04:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Актриса». «Семейное кафе». «Вторая жизнь»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 131-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия

09:00 Битва пикников. 14-я серия

09:30 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 3-я серии

12:00 Полярный. 1-я - 14-я серии

19:00 Новые Звёзды в Африке. 9-я серия

21:00 Шоу Воли. 4-я серия

22:10 Концерты. Сезон 2. 17-я серия

23:10 Однажды в России. Сезон 10. 248-я серия

00:10 Я тебе не верю. 1-я серия

01:10 Я тебе не верю. 2-я серия

02:05 Импровизация. Команды. Сезон 4. 55-я серия

02:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»

04:00 «Студия «Союз». Сезон 3. 122-я серия

04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 123-я серия



СТС



04:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Шоу «Уральских пельменей». География пельменей. «Франция»

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 12-я серия

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:10 Гномы в деле!

11:45 Потерянное звено

13:40 Громобой

15:25 Валериан и город тысячи планет

18:20 Человек-паук: Возвращение домой

21:00 Человек-паук. Вдали от дома

23:35 Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни

01:40 Психологини

04:35 6 кадров

04:40 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Стерлинг - Г. Сехудо. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Болек и Лелек в Европе

10:15 Болек и Лёлек - искатели приключений

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины

11:25 «Зенит« - «Спартак«. Топ-10

12:20 Новости

12:25 Баскетбол. Чемпионат России - Суперлига. Мужчины. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва). Прямой эфир

14:25 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир

16:25 Новости

16:30 Все на Матч!

17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Спартак». Прямой эфир

20:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:50 Новости

21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Интернасьонал». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Бавария»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:10 СМЕРШ. Секретный груз

08:30 Новости

08:45 СМЕРШ. Секретный груз

10:20 СМЕРШ. Взрывная волна

12:30 Новости

12:45 СМЕРШ. Взрывная волна

14:50 СМЕРШ. Обратный отсчет

19:00 «Операция «Неман»

23:50 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



00:05 Вызываем огонь на себя. 1-я - 4-я серии

05:35 Два бойца

07:05 Единственная дорога

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №141

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Владимир Егоров

13:10 Специальный репортаж

13:55 Диверсанты. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска. Годы войны

23:00 Легенды советского сыска. Годы войны

23:50 Неизвестная война. Великая Отечественная



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы

07:45 Александр Попов

09:20 Диалоги о животных. 14-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:00 Здравствуйте, я ваша тетя!

11:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Федоров

12:10 Страна птиц. Любимый подкидыш

12:50 Большие и маленькие. Избранное. 6-я серия

13:45 Три минуты тишины

13:50 Верьте мне, люди

15:40 Первые в мире. Космические скорости Штернфельда

15:55 Пешком... Москва высотная

16:25 «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»

17:05 Кубанские казаки

18:55 Паровозных дел мастер. Алексей Грук

19:50 «Вахтангов. Путь домой». Концерт-открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе

22:50 Три минуты тишины

22:55 Чайковский

01:20 Страна птиц. Любимый подкидыш

02:05 Искатели. След Одигитрии

02:50 Гром не грянет

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 77-я серия

05:50 Тайны Медовой долины

06:15 Простоквашино

06:50 Пингвиненок Пороро. Мир динозавров

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 8-я серия

09:00 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»

10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 5-я серия

10:50 Гастротур-3. Сезон 1. 2-я серия - «Архангельская область»

12:00 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

13:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

14:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

15:30 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

16:30 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»

17:40 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

18:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

19:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»

21:00 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»

22:00 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»

23:00 Терминатор 2: Судный день

02:10 Пятница News. 75-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»

04:00 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»

04:40 Пятница News. 77-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:30 Война за цвет

07:20 Курьер

09:00 Рожденные в СССР. Ко дню Радио

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Фронт без флангов. 1-я и 2-я серии

13:20 Фронт за линией фронта. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 Фронт за линией фронта. 2-я серия

16:55 Фронт в тылу врага. 1-я и 2-я серии

19:40 Охота на Вервольфа. 1-я - 4-я серии

23:20 Король говорит!

01:15 Остров сокровищ

02:45 Наше кино. История большой любви

03:10 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма, программа передач ТВ на сегодня 6 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 5 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 4 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 3 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 1 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 30 апреля 2023 года ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



