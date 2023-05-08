Телепрограмма, программа передач ТВ на 8 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 8 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 8 мая 2023
Первый канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
06:00 Новости
06:10 Горячий снег
08:10 Летят журавли
10:00 Новости
10:15 На войне как на войне
12:00 Новости
12:15 «Встречи на Эльбе»
13:10 Освобождение: Последний штурм
15:00 Новости
15:15 Освобождение: Последний штурм
15:50 Освобождение: Последний штурм
17:20 Освобождение: Последний штурм
18:00 Вечерние новости
18:20 Освобождение: Последний штурм
19:00 Праздничный концерт ко Дню Победы в Кремле «Спасибо за верность, потомки!»
21:00 Время
21:35 Праздничный концерт ко Дню Победы в Кремле «Спасибо за верность, потомки!»
22:25 Красный призрак
00:15 Уроки фарси
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича
Россия 1
03:20 Девушка в приличную семью
05:07 Перерыв в вещании
05:30 С приветом, Козаностра
07:10 Дождаться любви
11:00 Вести
11:50 Малая земля. Герои без ретуши
12:40 Перекати-поле. 9-я - 12-я серии
17:00 Вести
17:50 Пальма
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Фамильное гнездо
00:30 Прекрасные создания
03:57 Перерыв в вещании
04:20 Через прицел
ТВЦ
04:30 Звёзды и лисы. 3-я - 4-я серии
06:05 10 самых... Артистки с характером
06:30 Загадка Цезаря. 1-я - 2-я серии
08:00 Загадка Евклида. 1-я - 2-я серии
09:40 Загадка Римана. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Государственный преступник
13:35 Назад в СССР. Квадратные метры
14:20 Наша смешная жизнь
15:10 Дела житейские. 1-я - 4-я серии
18:35 Проклятие брачного договора. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:20 Звезда
00:05 Шесть дней из жизни маршала Рокоссовского
00:45 Покорители вершин военной науки
01:45 А зори здесь тихие. 1-я - 2-я серии
04:45 Война в кадре и за кадром
НТВ
04:40 Алтарь Победы
05:35 Дед Морозов
08:00 Сегодня
08:20 Дед Морозов
10:00 Сегодня
10:20 Мамкина звездочка
14:35 Бессмертные
16:00 Сегодня
16:20 Бессмертные
17:00 «Позывной «Журавли»
19:00 Сегодня
19:35 «Позывной «Журавли»
22:20 SHAMAN. Я русский
00:15 Захар Прилепин. Уроки русского
00:40 Основано на реальных событиях. Нюрнберг 1946
03:40 Алтарь Победы
04:25 Двадцать восемь панфиловцев
Пятый канал
05:00 Чужой район-3. Опознание
05:40 Чужой район-3. Клубничка
06:20 Чужой район-3. Вымогательство
07:05 Чужой район-3. Злость
07:55 Варвара-краса, длинная коса
09:35 Огонь, вода и медные трубы
11:15 Три орешка для Золушки
13:10 Пес Барбос и необычный кросс
13:15 Самогонщики
13:40 Солдат Иван Бровкин
15:30 Иван Бровкин на целине
17:25 Чужие крылья. 1-я - 6-я серии
23:10 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии
02:25 Варвара-краса, длинная коса
03:40 Огонь, вода и медные трубы
Домашний
04:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Актриса». «Семейное кафе». «Вторая жизнь»
06:15 6 кадров
06:30 Танцор диско
09:15 Танцуй, танцуй
12:20 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии
14:30 Ангел в сердце. 1-я - 4-я серии
19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
23:05 Танцор диско
01:45 Чужая дочь. 5-я - 8-я серии
04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Вторая жизнь». «В чужой шкуре»
ТНТ
04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 123-я серия
05:35 Открытый микрофон. Дайджест. 133-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
07:00 Полярный. 1-я - 26-я серии
20:00 Полярный. Сезон 2. 27-я - 28-я серии
21:00 Неприличные деньги. 1-я - 2-я серии
23:00 Шоу Воли. 4-я серия
00:10 Концерты. Сезон 2. 17-я серия
01:10 Импровизация. 214-я серия
02:10 «Импровизация. Команды». Дайджест». Сезон 4. 73-я - 74-я серии
03:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 134-я серия
04:30 «Студия «Союз». Дайджест«. Сезон 3. 94-я серия
СТС
04:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Буба
08:00 Шоу «Уральских пельменей»
09:30 Гномы в деле!
11:00 Потерянное звено
12:55 Монстры против пришельцев
14:45 Человек-паук: Возвращение домой
17:25 Человек-паук. Вдали от дома
20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 3-я серия
21:05 Последний охотник на ведьм
23:10 Крокодил Данди
01:05 Крокодил Данди-2
03:00 Психологини
04:55 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023
06:00 «Динамо«. Ленинград»
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Дзюдо. Чемпионат мира
10:05 Страна героев. Владимир Савдунин
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
11:30 Все на Матч!
12:20 Новости
12:25 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Прямой эфир
14:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:35 Новости
17:40 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо»
(Москва). Прямой эфир
19:55 Внуки Победы
20:55 Новости
21:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
22:05 Все на Матч!
22:55 Профессиональный бокс. Нокауты
00:55 Боулинг. Чемпионат России
01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Коринтианс» - «Форталеза». Прямой эфир
04:00 Хоккей. Международный турнир. Россия - Белоруссия
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:40 Решение о ликвидации
08:30 Новости
08:45 День Д
10:25 СуперБобровы
12:30 Новости
12:45 }{отт@бь)ч
14:35 Напарник
16:30 Призрак
18:40 Тайна печати дракона
21:10 Вий 3D
23:45 Скиф
01:50 Монгол
03:35 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
23:50 Неизвестная война. Великая Отечественная
05:35 Диверсанты. 1-я - 4-я серии
08:00 Новости дня
08:15 Диверсанты. 1-я - 4-я серии
09:35 Разведчики. Фильмы 1-й и 2-й
13:00 Новости дня
13:15 Разведчики. Фильмы 1-й и 2-й
18:00 Новости дня
18:20 Разведчики. Фильмы 1-й и 2-й
21:00 Легендарные матчи
00:00 История военных парадов на Красной площади
02:35 Вариант «Омега». 1-я - 3-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Юрий Визбор. Путь к небесам
07:00 Мультфильмы. «Мойдодыр». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»
08:00 Кубанские казаки
09:45 «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
10:25 Исторические курорты России. Пятигорск
10:55 Приключения Буратино
13:10 Большие и маленькие. Избранное. Народные танцы
14:10 Три минуты тишины
14:15 Страна птиц. Розовая чайка
14:55 Родная кровь
16:25 Пешком... Москва водная
16:55 Острова. Булат Окуджава
17:40 Спектакль «Живые и мертвые. «Солдатами не рождаются»
18:35 Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе
19:30 Новости культуры
19:45 19:45. Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
22:35 Три минуты тишины
22:40 Родная кровь
00:00 Острова. Евгений Матвеев
00:45 Страна птиц. Розовая чайка
01:25 Искатели. Секреты сокровищ дома Мараевых
02:10 Забытое ремесло. Ткач и пряха
02:25 Пер Гюнт
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:30 Пятница News. 73-я серия
05:50 Тайны Медовой долины
06:15 Простоквашино
06:50 Пингвиненок Пороро. Пираты Острова сокровищ
08:20 Тревел-баттл. Сезон 1. 5-я серия - «Бали, Индонезия»
09:20 Тревел-баттл. Сезон 1. 6-я серия - «Буэнос-Айрес, Аргентина»
10:40 Тревел-баттл. Сезон 1. 12-я серия - «Сингапур»
11:40 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 8-я серия - «Свадьба в замке VS Народная свадьба»
13:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 1-я серия - «Свадьба за 1,5 млн VS свадьба за 350 тысяч»
14:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»
16:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия - «Деревенская свадьба VS городская свадьба»
18:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 37-я серия - «Молодёжная свадьба VS Свадьба в стиле 90-х»
19:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 46-я серия - «Свадьба в деревенском стиле VS Пожарная свадьба»
22:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 43-я серия - «Старославянская свадьба VS Классическая»
00:00 Снегоуборщик
02:00 Мушкетёры
03:40 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:10 Наше кино. История большой любви
06:35 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
08:10 Земля Санникова
10:00 Новости
10:10 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии
15:50 Ночные ласточки. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Ночные ласточки. 1-я - 3-я серии
18:30 Новости
18:45 Ночные ласточки. 3-я - 8-я серии
23:55 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 7-я серии
Время начала передач - московское.