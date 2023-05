Телепрограмма, программа передач ТВ на 8 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 8 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 8 мая 2023



Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

06:00 Новости

06:10 Горячий снег

08:10 Летят журавли

10:00 Новости

10:15 На войне как на войне

12:00 Новости

12:15 «Встречи на Эльбе»

13:10 Освобождение: Последний штурм

15:00 Новости

15:15 Освобождение: Последний штурм

15:50 Освобождение: Последний штурм

17:20 Освобождение: Последний штурм

18:00 Вечерние новости

18:20 Освобождение: Последний штурм

19:00 Праздничный концерт ко Дню Победы в Кремле «Спасибо за верность, потомки!»

21:00 Время

21:35 Праздничный концерт ко Дню Победы в Кремле «Спасибо за верность, потомки!»

22:25 Красный призрак

00:15 Уроки фарси

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича



Россия 1



03:20 Девушка в приличную семью

05:07 Перерыв в вещании

05:30 С приветом, Козаностра

07:10 Дождаться любви

11:00 Вести

11:50 Малая земля. Герои без ретуши

12:40 Перекати-поле. 9-я - 12-я серии

17:00 Вести

17:50 Пальма

20:00 Вести

20:45 Вести. Местное время

21:00 Фамильное гнездо

00:30 Прекрасные создания

03:57 Перерыв в вещании

04:20 Через прицел



ТВЦ



04:30 Звёзды и лисы. 3-я - 4-я серии

06:05 10 самых... Артистки с характером

06:30 Загадка Цезаря. 1-я - 2-я серии

08:00 Загадка Евклида. 1-я - 2-я серии

09:40 Загадка Римана. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Государственный преступник

13:35 Назад в СССР. Квадратные метры

14:20 Наша смешная жизнь

15:10 Дела житейские. 1-я - 4-я серии

18:35 Проклятие брачного договора. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:20 Звезда

00:05 Шесть дней из жизни маршала Рокоссовского

00:45 Покорители вершин военной науки

01:45 А зори здесь тихие. 1-я - 2-я серии

04:45 Война в кадре и за кадром



НТВ



04:40 Алтарь Победы

05:35 Дед Морозов

08:00 Сегодня

08:20 Дед Морозов

10:00 Сегодня

10:20 Мамкина звездочка

14:35 Бессмертные

16:00 Сегодня

16:20 Бессмертные

17:00 «Позывной «Журавли»

19:00 Сегодня

19:35 «Позывной «Журавли»

22:20 SHAMAN. Я русский

00:15 Захар Прилепин. Уроки русского

00:40 Основано на реальных событиях. Нюрнберг 1946

03:40 Алтарь Победы

04:25 Двадцать восемь панфиловцев



Пятый канал



05:00 Чужой район-3. Опознание

05:40 Чужой район-3. Клубничка

06:20 Чужой район-3. Вымогательство

07:05 Чужой район-3. Злость

07:55 Варвара-краса, длинная коса

09:35 Огонь, вода и медные трубы

11:15 Три орешка для Золушки

13:10 Пес Барбос и необычный кросс

13:15 Самогонщики

13:40 Солдат Иван Бровкин

15:30 Иван Бровкин на целине

17:25 Чужие крылья. 1-я - 6-я серии

23:10 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии

02:25 Варвара-краса, длинная коса

03:40 Огонь, вода и медные трубы



Домашний



04:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Актриса». «Семейное кафе». «Вторая жизнь»

06:15 6 кадров

06:30 Танцор диско

09:15 Танцуй, танцуй

12:20 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии

14:30 Ангел в сердце. 1-я - 4-я серии

19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

23:05 Танцор диско

01:45 Чужая дочь. 5-я - 8-я серии

04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Вторая жизнь». «В чужой шкуре»



ТНТ



04:50 «Студия «Союз». Сезон 3. 123-я серия

05:35 Открытый микрофон. Дайджест. 133-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

07:00 Полярный. 1-я - 26-я серии

20:00 Полярный. Сезон 2. 27-я - 28-я серии

21:00 Неприличные деньги. 1-я - 2-я серии

23:00 Шоу Воли. 4-я серия

00:10 Концерты. Сезон 2. 17-я серия

01:10 Импровизация. 214-я серия

02:10 «Импровизация. Команды». Дайджест». Сезон 4. 73-я - 74-я серии

03:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 134-я серия

04:30 «Студия «Союз». Дайджест«. Сезон 3. 94-я серия



СТС



04:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Буба

08:00 Шоу «Уральских пельменей»

09:30 Гномы в деле!

11:00 Потерянное звено

12:55 Монстры против пришельцев

14:45 Человек-паук: Возвращение домой

17:25 Человек-паук. Вдали от дома

20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 3-я серия

21:05 Последний охотник на ведьм

23:10 Крокодил Данди

01:05 Крокодил Данди-2

03:00 Психологини

04:55 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023

06:00 «Динамо«. Ленинград»

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Дзюдо. Чемпионат мира

10:05 Страна героев. Владимир Савдунин

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины

11:30 Все на Матч!

12:20 Новости

12:25 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Прямой эфир

14:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:35 Новости

17:40 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо»

(Москва). Прямой эфир

19:55 Внуки Победы

20:55 Новости

21:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

22:05 Все на Матч!

22:55 Профессиональный бокс. Нокауты

00:55 Боулинг. Чемпионат России

01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Коринтианс» - «Форталеза». Прямой эфир

04:00 Хоккей. Международный турнир. Россия - Белоруссия



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:40 Решение о ликвидации

08:30 Новости

08:45 День Д

10:25 СуперБобровы

12:30 Новости

12:45 }{отт@бь)ч

14:35 Напарник

16:30 Призрак

18:40 Тайна печати дракона

21:10 Вий 3D

23:45 Скиф

01:50 Монгол

03:35 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



23:50 Неизвестная война. Великая Отечественная

05:35 Диверсанты. 1-я - 4-я серии

08:00 Новости дня

08:15 Диверсанты. 1-я - 4-я серии

09:35 Разведчики. Фильмы 1-й и 2-й

13:00 Новости дня

13:15 Разведчики. Фильмы 1-й и 2-й

18:00 Новости дня

18:20 Разведчики. Фильмы 1-й и 2-й

21:00 Легендарные матчи

00:00 История военных парадов на Красной площади

02:35 Вариант «Омега». 1-я - 3-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Юрий Визбор. Путь к небесам

07:00 Мультфильмы. «Мойдодыр». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»

08:00 Кубанские казаки

09:45 «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»

10:25 Исторические курорты России. Пятигорск

10:55 Приключения Буратино

13:10 Большие и маленькие. Избранное. Народные танцы

14:10 Три минуты тишины

14:15 Страна птиц. Розовая чайка

14:55 Родная кровь

16:25 Пешком... Москва водная

16:55 Острова. Булат Окуджава

17:40 Спектакль «Живые и мертвые. «Солдатами не рождаются»

18:35 Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе

19:30 Новости культуры

19:45 19:45. Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

22:35 Три минуты тишины

22:40 Родная кровь

00:00 Острова. Евгений Матвеев

00:45 Страна птиц. Розовая чайка

01:25 Искатели. Секреты сокровищ дома Мараевых

02:10 Забытое ремесло. Ткач и пряха

02:25 Пер Гюнт

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:30 Пятница News. 73-я серия

05:50 Тайны Медовой долины

06:15 Простоквашино

06:50 Пингвиненок Пороро. Пираты Острова сокровищ

08:20 Тревел-баттл. Сезон 1. 5-я серия - «Бали, Индонезия»

09:20 Тревел-баттл. Сезон 1. 6-я серия - «Буэнос-Айрес, Аргентина»

10:40 Тревел-баттл. Сезон 1. 12-я серия - «Сингапур»

11:40 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 8-я серия - «Свадьба в замке VS Народная свадьба»

13:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 1-я серия - «Свадьба за 1,5 млн VS свадьба за 350 тысяч»

14:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»

16:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия - «Деревенская свадьба VS городская свадьба»

18:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 37-я серия - «Молодёжная свадьба VS Свадьба в стиле 90-х»

19:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 46-я серия - «Свадьба в деревенском стиле VS Пожарная свадьба»

22:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 43-я серия - «Старославянская свадьба VS Классическая»

00:00 Снегоуборщик

02:00 Мушкетёры

03:40 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:10 Наше кино. История большой любви

06:35 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

08:10 Земля Санникова

10:00 Новости

10:10 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии

15:50 Ночные ласточки. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Ночные ласточки. 1-я - 3-я серии

18:30 Новости

18:45 Ночные ласточки. 3-я - 8-я серии

23:55 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 7-я серии



Время начала передач - московское.