Телепрограмма, программа передач ТВ на 9 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 9 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 9 мая 2023

Первый канал



05:00 Новости

05:10 «День Победы». Праздничный канал

09:50 Новости

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы

10:40 Новости

11:30 Диверсант. Крым. 1-я - 4-я серии

15:00 Новости

15:20 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:25 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии

19:25 «1941. Крылья над Берлином»

21:00 Время

22:00 «В бой идут одни «старики». Легендарное кино в цвете

23:30 Белорусский вокзал

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100



Россия 1



04:20 Через прицел

08:00 «День Победы». Праздничный канал

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы

10:40 Вести

12:05 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы

13:45 Т-34

17:00 Вести

17:45 «Песни от всей души» в День Победы

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 «Песни от всей души» в День Победы

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вести

22:10 Катюша. 1-я - 2-я серии

23:50 Первый Оскар

01:50 Прыжок Богомола



ТВЦ



04:45 Война в кадре и за кадром

05:25 Война после Победы

06:10 Любовь войне назло

06:50 Звезда

08:25 Над Тиссой

09:50 События

10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

11:00 А зори здесь тихие. 1-я - 2-я серии

14:00 Большое кино. А зори здесь тихие

14:30 События

14:45 Актёрские драмы. Они сражались за Родину

15:25 Спутники. 1-я - 4-я серии

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Спутники. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:15 Хорошие песни. Песни Булата Окуджавы

23:30 Государственный преступник

01:00 Над Тиссой

02:20 Мы пели под пулями...

03:05 Дела житейские. 1-я - 3-я серии



НТВ



04:25 Двадцать восемь панфиловцев

06:00 Дед Морозов. Оружие возмездия

08:00 Сегодня

08:15 Дед Морозов. Оружие возмездия

09:45 Сегодня

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы

10:40 Сегодня

11:00 Нюрнберг

13:00 Топор

14:35 Топор. 1943

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:30 Топор. 1943

16:50 Топор. 1944

18:20 В августе 44-го...

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Сегодня

19:35 В августе 44-го...

20:50 Топор 1945. Кенигсберг

22:40 Дина и Доберман

02:00 У ангела ангина

03:30 Семь пар нечистых

04:45 Москва. Центральный округ. Маленький свидетель



Пятый канал



05:00 Живая история. Ромео и Джульетта войны

05:50 Битва за Москву. 1-я - 3-я серии

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы

10:40 Битва за Москву. 3-я - 4-я серии

13:05 Солдатик

14:45 Белый тигр

17:00 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 3-я серии

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Известия

19:15 Снайпер-2. Тунгус. 3-я - 4-я серии

20:55 Грозовые ворота. 3-я - 4-я серии

00:55 Снайпер. Оружие возмездия. 3-я - 4-я серии

03:40 Небесный тихоход



Домашний



04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Вторая жизнь». «В чужой шкуре»

05:40 6 кадров

06:00 Опасный круиз

06:30 Опасный круиз. 1-я и 2-я серии

07:35 Любовь земная

09:30 Судьба. 1-я и 2-я серии

12:45 Кем мы не станем. 1-я и 2-я серии

14:45 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

22:40 Танцуй, танцуй

01:30 Свидание с войной. 1-я серия - «Сестрички!». 2-я серия - «Любовь в оккупации». 3-я серия - «Спасайся кто может». 4-я серия - «Они тоже сражались за родину«

04:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Двойник». «Семейная реликвия»



ТНТ



04:30 «Студия «Союз«. Дайджест». Сезон 3. 94-я серия

05:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я - 135-я серии

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

07:00 СашаТаня. Сезон 5. 196-я - 201-я серии

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы

10:45 Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата

11:00 Нюрнберг

13:00 Ольга. Сезон 5. 74-я - 85-я серии

18:50 Светлой памяти павших. Минута молчания

19:00 Ольга. Сезон 5. 86-я - 89-я серии

21:00 Девятаев

23:10 Батя

01:00 Патриот. 1-я - 11-я серии



СТС



04:55 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Мультфильмы

08:10 Африка

09:20 Туман. 1-я - 4-я серии

13:05 Закрытый уровень. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

16:55 Рядовой Чээрин

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Подольские курсанты

22:00 Калашников

00:05 Африка

01:10 Рубеж

03:00 Небо измеряется милями

04:25 Мультфильмы



Матч ТВ



04:00 Хоккей. Международный турнир. Россия - Белоруссия

06:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Дзюдо. Чемпионат мира

10:05 Страна героев. Николай Королёв

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины

11:30 Омсбон. История одной жизни

11:55 Хоккей. Большой тур Сборной. Красноярск. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/4 финала. «Чеховские медведи» (Московская область) - «СГАУ-Саратов». Прямой эфир

16:30 Специальный репортаж. Бессмертный футбол

16:50 Новости

16:55 Все на Матч!

17:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». Прямой эфир

18:55 Светлой памяти павших в борьбе фашизма. Минута молчания

19:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». Прямой эфир

20:00 Внуки Победы

20:50 Новости

20:55 Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» - «Манчестер Сити». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Художественная гимнастика. Гала-концерт

01:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал

02:55 Новости

03:00 География спорта. Воронеж

03:25 Американский футбол. Чемпионат России. «Патриоты» (Москва) - «Грифоны» (Санкт-Петербург)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

05:25 Иван Царевич и Серый Волк

06:45 Иван Царевич и Серый Волк-2

08:15 Иван Царевич и Серый волк-3

08:30 Новости

08:45 Иван Царевич и Серый волк-3

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы

10:40 Три богатыря и Шамаханская царица

12:10 Три богатыря на дальних берегах

12:30 Новости

12:45 Три богатыря на дальних берегах

13:55 Три богатыря: Ход конем

15:20 Три богатыря и Морской царь

16:55 Три богатыря и принцесса Египта

18:20 Три богатыря и наследница престола

18:55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» Минута молчания

19:00 Три богатыря и наследница престола

20:10 Конь Юлий и большие скачки

21:40 Три богатыря и Конь на троне

23:30 Иван Царевич и Серый Волк-4

01:15 Алеша Попович и Тугарин Змей

02:35 Добрыня Никитич и Змей Горыныч

03:35 Илья Муромец и Соловей-Разбойник



Звезда



02:35 Вариант «Омега«. 1-я - 5-я серии

09:00 Новости дня

10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

11:10 Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны

13:55 Стрелковое оружие Второй мировой

15:20 Танки Второй мировой войны

16:45 Девять героев

18:00 Новости дня

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:05 Освобождение

20:00 Дневники памяти

22:00 Дорога на Берлин

23:25 Живые и мертвые

02:45 Калашников

03:25 Фронт. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «И все-таки мы победили!». Киноконцерт

06:55 Библейский сюжет. Станислав Ростоцкий «...А зори здесь тихие»

07:25 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт

08:05 Берлинская операция. 1945

08:50 В 6 часов вечера после войны

10:15 «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская

10:30 Ночь коротка

11:20 Библейский сюжет. Виктор Розов. «Летят журавли»

11:45 Парень из нашего города

13:10 «Звезда Лидии Смирновой». Рассказывает Александра Урсуляк

13:25 Три минуты тишины

13:30 Утомленные солнцем-2

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 В 6 часов вечера после войны

20:25 «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская

20:45 Берлинская операция. 1945

21:30 Дмитрий Хворостовский. Военные песни. Концерт в Государственном Кремлевском дворце

22:25 Три минуты тишины

22:30 Я родом из детства

00:05 Цвет жизни. Начало

00:50 Страна птиц. Соловьиный рай

01:35 Искатели. В поисках «Неизвестной»

02:20 «Мистер Пронька». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 74-я серия

05:25 Тайны Медовой долины

06:00 Пятница News. 77-я серия

06:20 Пингвиненок Пороро. Мир динозавров

07:50 Мой домашний динозавр

09:50 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню победы

10:40 Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата и к тумбам городов героев

11:00 Нюрнберг

13:00 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

14:10 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

15:20 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

16:30 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

17:40 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»

20:10 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

21:20 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»

22:30 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

23:50 Мушкетёры

01:40 Младенец на $30 000 000

03:40 Пятница News. 74-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»



МИР



05:00 Семнадцать мгновений весны. 7-я - 12-я серии

09:55 Международная акция «Память сердца»

12:30 Ладога. 1-я - 4-я серии

16:10 Фронт без флангов. 1-я и 2-я серии

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:05 Фронт без флангов. 2-я серия

19:10 Фронт за линией фронта. 1-я и 2-я серии

21:55 Праздничный салют, посвященный Дню Победы

22:10 Фронт за линией фронта. 2-я серия

22:20 Фронт в тылу врага. 1-я серия

00:55 В шесть часов вечера после войны

02:20 Наше кино. История большой любви

02:45 Достояние республик. Все для фронта



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма, программа передач ТВ на 8 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 7 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 6 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 5 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 4 мая 2023 ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



