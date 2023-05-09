Телепрограмма, программа передач ТВ на 9 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 9 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 9 мая 2023
Первый канал
05:00 Новости
05:10 «День Победы». Праздничный канал
09:50 Новости
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
10:40 Новости
11:30 Диверсант. Крым. 1-я - 4-я серии
15:00 Новости
15:20 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:25 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии
19:25 «1941. Крылья над Берлином»
21:00 Время
22:00 «В бой идут одни «старики». Легендарное кино в цвете
23:30 Белорусский вокзал
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100
Россия 1
04:20 Через прицел
08:00 «День Победы». Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
10:40 Вести
12:05 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
13:45 Т-34
17:00 Вести
17:45 «Песни от всей души» в День Победы
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 «Песни от всей души» в День Победы
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вести
22:10 Катюша. 1-я - 2-я серии
23:50 Первый Оскар
01:50 Прыжок Богомола
ТВЦ
04:45 Война в кадре и за кадром
05:25 Война после Победы
06:10 Любовь войне назло
06:50 Звезда
08:25 Над Тиссой
09:50 События
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
11:00 А зори здесь тихие. 1-я - 2-я серии
14:00 Большое кино. А зори здесь тихие
14:30 События
14:45 Актёрские драмы. Они сражались за Родину
15:25 Спутники. 1-я - 4-я серии
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Спутники. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:15 Хорошие песни. Песни Булата Окуджавы
23:30 Государственный преступник
01:00 Над Тиссой
02:20 Мы пели под пулями...
03:05 Дела житейские. 1-я - 3-я серии
НТВ
04:25 Двадцать восемь панфиловцев
06:00 Дед Морозов. Оружие возмездия
08:00 Сегодня
08:15 Дед Морозов. Оружие возмездия
09:45 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
10:40 Сегодня
11:00 Нюрнберг
13:00 Топор
14:35 Топор. 1943
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:30 Топор. 1943
16:50 Топор. 1944
18:20 В августе 44-го...
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Сегодня
19:35 В августе 44-го...
20:50 Топор 1945. Кенигсберг
22:40 Дина и Доберман
02:00 У ангела ангина
03:30 Семь пар нечистых
04:45 Москва. Центральный округ. Маленький свидетель
Пятый канал
05:00 Живая история. Ромео и Джульетта войны
05:50 Битва за Москву. 1-я - 3-я серии
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
10:40 Битва за Москву. 3-я - 4-я серии
13:05 Солдатик
14:45 Белый тигр
17:00 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 3-я серии
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Известия
19:15 Снайпер-2. Тунгус. 3-я - 4-я серии
20:55 Грозовые ворота. 3-я - 4-я серии
00:55 Снайпер. Оружие возмездия. 3-я - 4-я серии
03:40 Небесный тихоход
Домашний
04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Вторая жизнь». «В чужой шкуре»
05:40 6 кадров
06:00 Опасный круиз
06:30 Опасный круиз. 1-я и 2-я серии
07:35 Любовь земная
09:30 Судьба. 1-я и 2-я серии
12:45 Кем мы не станем. 1-я и 2-я серии
14:45 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
22:40 Танцуй, танцуй
01:30 Свидание с войной. 1-я серия - «Сестрички!». 2-я серия - «Любовь в оккупации». 3-я серия - «Спасайся кто может». 4-я серия - «Они тоже сражались за родину«
04:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Двойник». «Семейная реликвия»
ТНТ
04:30 «Студия «Союз«. Дайджест». Сезон 3. 94-я серия
05:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я - 135-я серии
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
07:00 СашаТаня. Сезон 5. 196-я - 201-я серии
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
10:45 Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата
11:00 Нюрнберг
13:00 Ольга. Сезон 5. 74-я - 85-я серии
18:50 Светлой памяти павших. Минута молчания
19:00 Ольга. Сезон 5. 86-я - 89-я серии
21:00 Девятаев
23:10 Батя
01:00 Патриот. 1-я - 11-я серии
СТС
04:55 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Мультфильмы
08:10 Африка
09:20 Туман. 1-я - 4-я серии
13:05 Закрытый уровень. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
16:55 Рядовой Чээрин
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Подольские курсанты
22:00 Калашников
00:05 Африка
01:10 Рубеж
03:00 Небо измеряется милями
04:25 Мультфильмы
Матч ТВ
04:00 Хоккей. Международный турнир. Россия - Белоруссия
06:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Дзюдо. Чемпионат мира
10:05 Страна героев. Николай Королёв
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
11:30 Омсбон. История одной жизни
11:55 Хоккей. Большой тур Сборной. Красноярск. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/4 финала. «Чеховские медведи» (Московская область) - «СГАУ-Саратов». Прямой эфир
16:30 Специальный репортаж. Бессмертный футбол
16:50 Новости
16:55 Все на Матч!
17:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». Прямой эфир
18:55 Светлой памяти павших в борьбе фашизма. Минута молчания
19:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». Прямой эфир
20:00 Внуки Победы
20:50 Новости
20:55 Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» - «Манчестер Сити». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Художественная гимнастика. Гала-концерт
01:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал
02:55 Новости
03:00 География спорта. Воронеж
03:25 Американский футбол. Чемпионат России. «Патриоты» (Москва) - «Грифоны» (Санкт-Петербург)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
05:25 Иван Царевич и Серый Волк
06:45 Иван Царевич и Серый Волк-2
08:15 Иван Царевич и Серый волк-3
08:30 Новости
08:45 Иван Царевич и Серый волк-3
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
10:40 Три богатыря и Шамаханская царица
12:10 Три богатыря на дальних берегах
12:30 Новости
12:45 Три богатыря на дальних берегах
13:55 Три богатыря: Ход конем
15:20 Три богатыря и Морской царь
16:55 Три богатыря и принцесса Египта
18:20 Три богатыря и наследница престола
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» Минута молчания
19:00 Три богатыря и наследница престола
20:10 Конь Юлий и большие скачки
21:40 Три богатыря и Конь на троне
23:30 Иван Царевич и Серый Волк-4
01:15 Алеша Попович и Тугарин Змей
02:35 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
03:35 Илья Муромец и Соловей-Разбойник
Звезда
02:35 Вариант «Омега«. 1-я - 5-я серии
09:00 Новости дня
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
11:10 Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны
13:55 Стрелковое оружие Второй мировой
15:20 Танки Второй мировой войны
16:45 Девять героев
18:00 Новости дня
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:05 Освобождение
20:00 Дневники памяти
22:00 Дорога на Берлин
23:25 Живые и мертвые
02:45 Калашников
03:25 Фронт. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «И все-таки мы победили!». Киноконцерт
06:55 Библейский сюжет. Станислав Ростоцкий «...А зори здесь тихие»
07:25 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт
08:05 Берлинская операция. 1945
08:50 В 6 часов вечера после войны
10:15 «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская
10:30 Ночь коротка
11:20 Библейский сюжет. Виктор Розов. «Летят журавли»
11:45 Парень из нашего города
13:10 «Звезда Лидии Смирновой». Рассказывает Александра Урсуляк
13:25 Три минуты тишины
13:30 Утомленные солнцем-2
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 В 6 часов вечера после войны
20:25 «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская
20:45 Берлинская операция. 1945
21:30 Дмитрий Хворостовский. Военные песни. Концерт в Государственном Кремлевском дворце
22:25 Три минуты тишины
22:30 Я родом из детства
00:05 Цвет жизни. Начало
00:50 Страна птиц. Соловьиный рай
01:35 Искатели. В поисках «Неизвестной»
02:20 «Мистер Пронька». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 74-я серия
05:25 Тайны Медовой долины
06:00 Пятница News. 77-я серия
06:20 Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
07:50 Мой домашний динозавр
09:50 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню победы
10:40 Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата и к тумбам городов героев
11:00 Нюрнберг
13:00 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
14:10 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
15:20 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
16:30 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
17:40 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»
20:10 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
21:20 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»
22:30 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
23:50 Мушкетёры
01:40 Младенец на $30 000 000
03:40 Пятница News. 74-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»
МИР
05:00 Семнадцать мгновений весны. 7-я - 12-я серии
09:55 Международная акция «Память сердца»
12:30 Ладога. 1-я - 4-я серии
16:10 Фронт без флангов. 1-я и 2-я серии
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:05 Фронт без флангов. 2-я серия
19:10 Фронт за линией фронта. 1-я и 2-я серии
21:55 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
22:10 Фронт за линией фронта. 2-я серия
22:20 Фронт в тылу врага. 1-я серия
00:55 В шесть часов вечера после войны
02:20 Наше кино. История большой любви
02:45 Достояние республик. Все для фронта
Время начала передач - московское.