Телепрограмма, программа передач ТВ на 10 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 10 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 10 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Как убили Джона Кеннеди. 1-я часть

22:50 Большая игра

23:50 «Дневник его памяти». К 100-летию Гейдара Алиева

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Гейдар Алиев

16:00 Вести

16:30 Малахов. Налоговый марафон Елены Блиновской

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Катюша. 3-я - 4-я серии

23:20 Бесогон ТВ

00:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:15 Поиски улик. 7-я - 8-я серии

03:55 Пыльная работа. 31-я серия



ТВЦ



04:25 Дела житейские. 3-я - 4-я серии

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Атопический дерматит

08:45 Судьба по книге перемен. 1-я - 2-я серии

10:40 Последняя любовь Владимира Высоцкого

11:30 События

11:50 Чистосердечное призвание. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Алексей Бардуков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 1-я - 2-я серии

16:55 Актёрские драмы. От сумы и от тюрьмы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Заговор небес. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Метаморфозы звёздных жен

23:10 Матлюба Алимова. Чужая среди своих

00:00 События. 25-й час

00:30 Прощание. Владимир Жириновский

01:15 90-е. Сумасшедший бизнес

01:55 Подпись генерала Суслопарова

02:35 Петровка, 38

02:50 Осторожно, мошенники! Онлайн-базар

03:15 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 1-я - 2-я серии

04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова



НТВ



04:45 Москва. Центральный округ. Маленький свидетель

05:35 Москва. Центральный округ. Печаль моя светла

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Праздничный фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Страшное зелье», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Праздничный фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Страшное зелье», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 1-я - 4-я серии

00:45 В клетке. 1-я - 5-я серии

04:50 Москва. Центральный округ. Черные ботинки



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Солдат Иван Бровкин

07:00 Иван Бровкин на целине

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Сладкая жизнь». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Компромат». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Камень». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Камень». 1-я - 2-я части

19:50 След. Шиворот-навыворот

20:40 След. Горячая надежда

21:25 След. Пчелиный суд

22:25 Свои-5. Апофеоз труда

23:10 Свои-3. Сладкая парочка

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тело в дело

01:20 След. Плоть от плоти

02:05 След. Кругом обман

02:40 След. Дед Мороз умер

03:20 Прокурорская проверка. Поход

04:10 Прокурорская проверка. Цель



Домашний



04:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Двойник». «Семейная реликвия»

06:15 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:00 Понять. Простить. «Бабушка- подружка». «Ревнует - значит, любит?»

12:20 Порча. Пустая память

12:55 Знахарка. Под плинтусом

13:30 Верну любимого. Курица с яйцом

14:05 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя

14:40 Скажи, подруга

14:55 Шрам. 1-я - 4-я серии

19:00 Её секрет. 1-я - 4-я серии

22:45 Каждому свое. 1-я и 2-я серии

00:40 Любовь земная

02:15 Порча. Пустая память

02:40 Знахарка. Под плинтусом

03:05 Верну любимого. Курица с яйцом

03:35 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя

04:00 Понять. Простить. «Бабушка- подружка». «Ревнует - значит, любит?»

04:55 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:45 Патриот. 11-я - 17-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

08:30 Бьюти баттл. 11-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

09:40 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

10:00 СашаТаня. Сезон 6. 202-я - 221-я серии

20:00 Галустян плюс. 1-я серия

20:30 Галустян плюс. 2-я серия

21:00 Галустян плюс. 4-я серия

21:30 Бородач. 1-я серия - «Страх и ненависть в Ryazan Plaza»

22:00 Бородач. 11-я серия - «Секс-шоп»

22:30 Бородач. 3-я серия - «День города»

23:00 Бородач. 4-я серия

23:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

00:00 Девятаев

02:05 Импровизация. Команды. 1-я серия

02:50 «Студия «Союз». Сезон 4. 137-я серия

03:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 138-я серия

04:25 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия



СТС



04:25 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Буба

07:25 Белль и Себастьян

09:25 Белль и Себастьян. Приключения продолжаются

11:25 Белль и Себастьян. Друзья навек

13:20 Крокодил Данди

15:15 Крокодил Данди-2

17:25 Сокровище нации

20:00 Обратный отсчёт. 1-я серия

20:45 Сокровище нации. Книга тайн

23:10 Подольские курсанты

02:00 Рядовой Чээрин

03:35 Психологини



Матч ТВ



03:25 Американский футбол. Чемпионат России. «Патриоты» (Москва) - «Грифоны» (Санкт-Петербург)

05:30 Правила игры

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Катара

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Узбекистана

11:30 Шинная борьба. 5-я серия

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Лучшие из лучших

14:50 Новости

14:55 Вид сверху

15:25 Все на Матч!

16:20 Что по спорту? Уфа

16:50 Новости

16:55 Баскетбол. Чемпионат России - Суперлига. Мужчины. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва). Прямой эфир

18:55 Все на Матч!

19:10 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:25 Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая трансляция. «Милан» - «Интер». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Художественная гимнастика. Гала-концерт

01:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал

02:55 Новости

03:00 Здоровый образ. Фигурное катание

03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Гремио». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Эффект колибри

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Банда Чикаго

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Фронт. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Специальный репортаж

11:40 Разведчики. Фильм 1-й - «Последний бой»

13:00 Новости дня

13:20 Разведчики. Фильм 1-й - «Последний бой»

15:00 Военные новости

15:05 Разведчики. Фильм 1-й - «Последний бой»

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Тяжелая артиллерия

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Жди меня

01:15 Аллегро с огнем

02:45 Крым. Камни и пепел

03:30 Фронт. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва композиторская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова

07:30 Новости культуры

07:35 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова

09:05 Королек - птичка певчая. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Театральные встречи». Ведущие Евгений Леонов и Марк Захаров. 1983

12:20 Цвет времени. Клод Моне

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 «Между своими связь жива...» К 90-летию со дня рождения Владимира Лакшина

13:40 Искусственный отбор

14:20 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»

15:15 Запечатленное время. Подводные тайны Херсонеса

15:45 Белая студия

16:30 Библейский сюжет. Пауль Хиндемит

17:00 Новости культуры

17:15 Р. Щедрин. Избранные произведения. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев

18:40 «Андрей и Зоя». К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Алжирская проблема

22:15 Королек - птичка певчая. 1-я серия

23:05 Запечатленное время. Подводные тайны Херсонеса

23:35 ХX век. «Театральные встречи». Ведущие Евгений Леонов и Марк Захаров. 1983

00:40 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль«

01:35 Р. Щедрин. Избранные произведения. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 75-я серия

05:25 Тайны Медовой долины

05:50 Пятница News. 76-я серия

06:15 Тайны Медовой долины

06:30 Простоквашино

07:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»

09:00 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

10:10 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

11:20 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»

12:20 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»

13:30 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»

14:40 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»

15:40 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

16:50 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

17:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»

19:00 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»

20:20 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

21:30 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»

22:40 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

23:50 Младенец на $30 000 000

02:10 Ларго Винч: Начало

03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»

04:40 Пятница News. 75-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Наше кино. История большой любви

06:40 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Семнадцать мгновений весны. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

19:00 Игра в кино

21:40 Охота на Вервольфа. 1-я - 4-я серии

01:20 Наше кино. История большой любви

01:45 Дела судебные. Битва за будущее

02:50 Дела судебные. Новые истории

03:50 Наше кино. История большой любви

04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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