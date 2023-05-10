Телепрограмма, программа передач ТВ на 10 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 10 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 10 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Как убили Джона Кеннеди. 1-я часть
22:50 Большая игра
23:50 «Дневник его памяти». К 100-летию Гейдара Алиева
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Гейдар Алиев
16:00 Вести
16:30 Малахов. Налоговый марафон Елены Блиновской
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Катюша. 3-я - 4-я серии
23:20 Бесогон ТВ
00:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:15 Поиски улик. 7-я - 8-я серии
03:55 Пыльная работа. 31-я серия
ТВЦ
04:25 Дела житейские. 3-я - 4-я серии
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Атопический дерматит
08:45 Судьба по книге перемен. 1-я - 2-я серии
10:40 Последняя любовь Владимира Высоцкого
11:30 События
11:50 Чистосердечное призвание. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Алексей Бардуков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 1-я - 2-я серии
16:55 Актёрские драмы. От сумы и от тюрьмы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Заговор небес. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Метаморфозы звёздных жен
23:10 Матлюба Алимова. Чужая среди своих
00:00 События. 25-й час
00:30 Прощание. Владимир Жириновский
01:15 90-е. Сумасшедший бизнес
01:55 Подпись генерала Суслопарова
02:35 Петровка, 38
02:50 Осторожно, мошенники! Онлайн-базар
03:15 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 1-я - 2-я серии
04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова
НТВ
04:45 Москва. Центральный округ. Маленький свидетель
05:35 Москва. Центральный округ. Печаль моя светла
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Праздничный фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Страшное зелье», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Праздничный фейерверк», 1-я и 2-я серии. «Страшное зелье», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 1-я - 4-я серии
00:45 В клетке. 1-я - 5-я серии
04:50 Москва. Центральный округ. Черные ботинки
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Солдат Иван Бровкин
07:00 Иван Бровкин на целине
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Сладкая жизнь». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Компромат». 1-я - 2-я части
17:25 Лесник. «Камень». 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Камень». 1-я - 2-я части
19:50 След. Шиворот-навыворот
20:40 След. Горячая надежда
21:25 След. Пчелиный суд
22:25 Свои-5. Апофеоз труда
23:10 Свои-3. Сладкая парочка
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тело в дело
01:20 След. Плоть от плоти
02:05 След. Кругом обман
02:40 След. Дед Мороз умер
03:20 Прокурорская проверка. Поход
04:10 Прокурорская проверка. Цель
Домашний
04:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Двойник». «Семейная реликвия»
06:15 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:00 Понять. Простить. «Бабушка- подружка». «Ревнует - значит, любит?»
12:20 Порча. Пустая память
12:55 Знахарка. Под плинтусом
13:30 Верну любимого. Курица с яйцом
14:05 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя
14:40 Скажи, подруга
14:55 Шрам. 1-я - 4-я серии
19:00 Её секрет. 1-я - 4-я серии
22:45 Каждому свое. 1-я и 2-я серии
00:40 Любовь земная
02:15 Порча. Пустая память
02:40 Знахарка. Под плинтусом
03:05 Верну любимого. Курица с яйцом
03:35 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя
04:00 Понять. Простить. «Бабушка- подружка». «Ревнует - значит, любит?»
04:55 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:45 Патриот. 11-я - 17-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
08:30 Бьюти баттл. 11-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
09:40 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
10:00 СашаТаня. Сезон 6. 202-я - 221-я серии
20:00 Галустян плюс. 1-я серия
20:30 Галустян плюс. 2-я серия
21:00 Галустян плюс. 4-я серия
21:30 Бородач. 1-я серия - «Страх и ненависть в Ryazan Plaza»
22:00 Бородач. 11-я серия - «Секс-шоп»
22:30 Бородач. 3-я серия - «День города»
23:00 Бородач. 4-я серия
23:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
00:00 Девятаев
02:05 Импровизация. Команды. 1-я серия
02:50 «Студия «Союз». Сезон 4. 137-я серия
03:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 138-я серия
04:25 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия
СТС
04:25 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Буба
07:25 Белль и Себастьян
09:25 Белль и Себастьян. Приключения продолжаются
11:25 Белль и Себастьян. Друзья навек
13:20 Крокодил Данди
15:15 Крокодил Данди-2
17:25 Сокровище нации
20:00 Обратный отсчёт. 1-я серия
20:45 Сокровище нации. Книга тайн
23:10 Подольские курсанты
02:00 Рядовой Чээрин
03:35 Психологини
Матч ТВ
03:25 Американский футбол. Чемпионат России. «Патриоты» (Москва) - «Грифоны» (Санкт-Петербург)
05:30 Правила игры
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Катара
10:05 Специальный репортаж
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Узбекистана
11:30 Шинная борьба. 5-я серия
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Лучшие из лучших
14:50 Новости
14:55 Вид сверху
15:25 Все на Матч!
16:20 Что по спорту? Уфа
16:50 Новости
16:55 Баскетбол. Чемпионат России - Суперлига. Мужчины. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва). Прямой эфир
18:55 Все на Матч!
19:10 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:25 Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая трансляция. «Милан» - «Интер». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Художественная гимнастика. Гала-концерт
01:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
02:55 Новости
03:00 Здоровый образ. Фигурное катание
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Гремио». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Эффект колибри
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Банда Чикаго
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Фронт. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Специальный репортаж
11:40 Разведчики. Фильм 1-й - «Последний бой»
13:00 Новости дня
13:20 Разведчики. Фильм 1-й - «Последний бой»
15:00 Военные новости
15:05 Разведчики. Фильм 1-й - «Последний бой»
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Тяжелая артиллерия
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Жди меня
01:15 Аллегро с огнем
02:45 Крым. Камни и пепел
03:30 Фронт. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва композиторская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова
07:30 Новости культуры
07:35 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова
09:05 Королек - птичка певчая. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Театральные встречи». Ведущие Евгений Леонов и Марк Захаров. 1983
12:20 Цвет времени. Клод Моне
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 «Между своими связь жива...» К 90-летию со дня рождения Владимира Лакшина
13:40 Искусственный отбор
14:20 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»
15:15 Запечатленное время. Подводные тайны Херсонеса
15:45 Белая студия
16:30 Библейский сюжет. Пауль Хиндемит
17:00 Новости культуры
17:15 Р. Щедрин. Избранные произведения. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев
18:40 «Андрей и Зоя». К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Алжирская проблема
22:15 Королек - птичка певчая. 1-я серия
23:05 Запечатленное время. Подводные тайны Херсонеса
23:35 ХX век. «Театральные встречи». Ведущие Евгений Леонов и Марк Захаров. 1983
00:40 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль«
01:35 Р. Щедрин. Избранные произведения. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 75-я серия
05:25 Тайны Медовой долины
05:50 Пятница News. 76-я серия
06:15 Тайны Медовой долины
06:30 Простоквашино
07:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»
09:00 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
10:10 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
11:20 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
12:20 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»
13:30 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»
14:40 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
15:40 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
16:50 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
17:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»
19:00 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»
20:20 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
21:30 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»
22:40 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
23:50 Младенец на $30 000 000
02:10 Ларго Винч: Начало
03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»
04:40 Пятница News. 75-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Наше кино. История большой любви
06:40 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Семнадцать мгновений весны. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
19:00 Игра в кино
21:40 Охота на Вервольфа. 1-я - 4-я серии
01:20 Наше кино. История большой любви
01:45 Дела судебные. Битва за будущее
02:50 Дела судебные. Новые истории
03:50 Наше кино. История большой любви
04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.