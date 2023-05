Телепрограмма, программа передач ТВ на 11 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 11 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 11 мая 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Как убили Джона Кеннеди. 2-я часть

23:15 Большая игра

00:15 «3723 Вознесенский». К 90-летию Андрея Вознесенского

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Время начала передач - московское.



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Катюша. 5-я - 6-я серии

23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Поиски улик. 9-я - 10-я серии

03:40 Пыльная работа. 32-я серия



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова

05:20 Мой герой. Алексей Бардуков

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Химиотерапия

08:45 Судьба по книге перемен. 3-я - 4-я серии

10:40 Список Пырьева. От любви до ненависти

11:30 События

11:50 Чистосердечное призвание. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Елена Плаксина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Жизнь как песня

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Смерть не танцует одна. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Война с режиссёром

23:10 Актёрские драмы. Кино без купюр

00:00 События. 25-й час

00:30 Тайная комната. Елена Чаушеску

01:10 Хроники московского быта. Союз зависти и мести

01:50 90-е. Ритуальный Клондайк

02:35 Петровка, 38

02:45 Осторожно, мошенники! Облезлый мачо

03:15 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 3-я - 4-я серии

04:40 Короли эпизода. Станислав Чекан



НТВ



04:50 Москва. Центральный округ. Черные ботинки

05:40 Москва. Центральный округ. Лопатка с пандой

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Живая вода», 1-я и 2-я серии. «Жатва», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Живая вода», 1-я и 2-я серии. «Жатва», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 5-я - 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 5-я - 8-я серии

00:45 В клетке. 6-я - 10-я серии

04:50 Москва. Центральный округ. Отдых в выходные дни



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Живая история. Ленинградские истории. Ладога

06:20 Ржев

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Сестры». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Чужие игры». 1-я - 2-я части

17:25 Лесник. «Киллер». 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Киллер». 1-я - 2-я части

19:50 След. Долеталась

20:40 След. Лада каршеринг

21:25 След. Архивная барышня

22:25 Свои-5. Дар предвидения

23:10 Свои-3. Кармен

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Оборотень

01:20 След. Паутина лжи

02:05 След. Ни у кого не будет неприятностей

02:40 След. Лев в мышеловке

03:20 Прокурорская проверка. Вы умрёте через месяц

04:10 Прокурорская проверка. За твой счет



Домашний



04:55 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Я любила свою жизнь». «Ненужная мать»

12:55 Порча. Рай в шалаше

13:25 Знахарка. Не верю

14:00 Верну любимого. Сельфи

14:35 Голоса ушедших душ. Свет в окне

15:10 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

19:00 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии

22:45 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии

00:45 Судьба. 1-я и 2-я серии

03:25 Порча. Рай в шалаше

03:50 Знахарка. Не верю

04:15 Верну любимого. Сельфи

04:45 Голоса ушедших душ. Свет в окне



ТНТ



04:25 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия

05:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 136-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 137-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

08:30 Битва пикников. 14-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

10:00 СашаТаня. Сезон 6. 222-я - 241-я серии

20:00 Галустян плюс. 3-я серия

20:30 Галустян плюс. 1-я серия

21:00 Галустян плюс. 5-я серия

21:30 Бородач. 6-я серия - «Ночь живых мертвецов»

22:00 Бородач. 7-я серия - «Музей»

22:30 Бородач. 8-я серия - «Свадебный переполох»

23:00 Бородач. 9-я серия - «Рок на Волге»

23:30 Бородач. 10-я серия - «Глюки»

00:00 Нюрнберг

02:20 Импровизация. Команды. 2-я серия

03:05 Импровизация. Команды. 3-я серия

03:50 «Студия «Союз». Сезон 4. 142-я серия

04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 143-я серия



СТС



03:35 Психологини

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:55 Завтрак у папы

08:45 Без границ

10:40 Бумеранг

13:00 Кухня в Париже

15:15 Кухня. Последняя битва

17:35 Правила съема: Метод Хитча

20:00 Хэнкок

21:50 Последний охотник на ведьм

23:55 Калашников

02:00 Кухня в Париже

03:40 Психологини



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Гремио». Прямой эфир

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Что по спорту? Уфа

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Дзюдо. Чемпионат мира

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины

11:30 Шинная борьба. 6-я серия

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Лучшие из лучших

14:50 Новости

14:55 Магия большого спорта

15:25 Все на Матч!

16:20 География спорта. Нарьян-Мар

16:50 Новости

16:55 Вы это видели

17:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

19:00 Все на Матч!

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямой эфир

21:25 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Ювентус» (Италия) - «Севилья» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Рома» (Италия) - «Байер» (Германия)

02:55 Новости

03:00 Шинная борьба. 5-я серия

04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Динамо-Синара» (Волгоград)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Одним меньше

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Другой мир: Войны крови

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Фронт. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Специальный репортаж

11:40 Разведчики. Фильм 2-й - «Война после войны»

13:00 Новости дня

13:20 Разведчики. Фильм 2-й - «Война после войны»

15:00 Военные новости

15:05 Разведчики. Фильм 2-й - «Война после войны»

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Дивизионные пушки

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Забудьте слово «смерть»

01:05 Назначаешься внучкой

03:25 Аллегро с огнем

04:50 Крымская легенда



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва помещичья

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Инна Гулая

07:30 Новости культуры

07:35 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова

09:05 Королек - птичка певчая. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. «Андрей Вознесенский. Мысли вслух». 1987

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 Острова. Майя Меркель

13:40 Абсолютный слух

14:20 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»

15:15 Запечатленное время. Победа на Халхин-Голе

15:45 Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру

16:30 Моя любовь - Россия! По дороге в Мамисонское ущелье

17:00 Новости культуры

17:15 Г. Малер. Симфония №5. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев

18:30 Цвет времени. Анатолий Зверев

18:40 «Андрей и Зоя». К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Джентльмены удачи». Я злой и страшный серый волк«

21:30 Энигма. Ванесса Веласко

22:15 Королек - птичка певчая. 2-я серия

23:05 Запечатленное время. Победа на Халхин-Голе

23:35 ХX век. «Андрей Вознесенский. Мысли вслух». 1987

00:45 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»

01:40 Г. Малер. Симфония №5. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:05 Пятница News. 76-я серия

05:10 Простоквашино

05:25 Ну, погоди!

05:35 Тайны Медовой долины

05:50 Пятница News. 75-я серия

06:15 Простоквашино

06:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»

08:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»

10:40 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия

13:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»

15:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»

17:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»

19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 58-я серия - «Выпуск 61»

21:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»

23:00 Пробный переезд. Сезон 2. 5-я серия

00:00 Ларго Винч: Начало

02:00 Ларго Винч 2: Заговор в Бирме

03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»

04:40 Пятница News. 76-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Наше кино. История большой любви

06:40 Семнадцать мгновений весны. 7-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Семнадцать мгновений весны. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Непобедимый. 1-я - 4-я серии

01:15 Наше кино. История большой любви

01:40 Дела судебные. Битва за будущее

02:20 Дела судебные. Новые истории

03:45 Наше кино. История большой любви

04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



