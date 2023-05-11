Телепрограмма, программа передач ТВ на 11 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 11 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 11 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Как убили Джона Кеннеди. 2-я часть
23:15 Большая игра
00:15 «3723 Вознесенский». К 90-летию Андрея Вознесенского
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Время начала передач - московское.
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Катюша. 5-я - 6-я серии
23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Поиски улик. 9-я - 10-я серии
03:40 Пыльная работа. 32-я серия
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова
05:20 Мой герой. Алексей Бардуков
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Химиотерапия
08:45 Судьба по книге перемен. 3-я - 4-я серии
10:40 Список Пырьева. От любви до ненависти
11:30 События
11:50 Чистосердечное призвание. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Елена Плаксина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Жизнь как песня
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Смерть не танцует одна. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Война с режиссёром
23:10 Актёрские драмы. Кино без купюр
00:00 События. 25-й час
00:30 Тайная комната. Елена Чаушеску
01:10 Хроники московского быта. Союз зависти и мести
01:50 90-е. Ритуальный Клондайк
02:35 Петровка, 38
02:45 Осторожно, мошенники! Облезлый мачо
03:15 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 3-я - 4-я серии
04:40 Короли эпизода. Станислав Чекан
НТВ
04:50 Москва. Центральный округ. Черные ботинки
05:40 Москва. Центральный округ. Лопатка с пандой
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Живая вода», 1-я и 2-я серии. «Жатва», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Живая вода», 1-я и 2-я серии. «Жатва», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 5-я - 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 5-я - 8-я серии
00:45 В клетке. 6-я - 10-я серии
04:50 Москва. Центральный округ. Отдых в выходные дни
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Живая история. Ленинградские истории. Ладога
06:20 Ржев
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Сестры». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Чужие игры». 1-я - 2-я части
17:25 Лесник. «Киллер». 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Киллер». 1-я - 2-я части
19:50 След. Долеталась
20:40 След. Лада каршеринг
21:25 След. Архивная барышня
22:25 Свои-5. Дар предвидения
23:10 Свои-3. Кармен
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Оборотень
01:20 След. Паутина лжи
02:05 След. Ни у кого не будет неприятностей
02:40 След. Лев в мышеловке
03:20 Прокурорская проверка. Вы умрёте через месяц
04:10 Прокурорская проверка. За твой счет
Домашний
04:55 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Я любила свою жизнь». «Ненужная мать»
12:55 Порча. Рай в шалаше
13:25 Знахарка. Не верю
14:00 Верну любимого. Сельфи
14:35 Голоса ушедших душ. Свет в окне
15:10 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
19:00 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии
22:45 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии
00:45 Судьба. 1-я и 2-я серии
03:25 Порча. Рай в шалаше
03:50 Знахарка. Не верю
04:15 Верну любимого. Сельфи
04:45 Голоса ушедших душ. Свет в окне
ТНТ
04:25 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия
05:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 136-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 137-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
08:30 Битва пикников. 14-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
10:00 СашаТаня. Сезон 6. 222-я - 241-я серии
20:00 Галустян плюс. 3-я серия
20:30 Галустян плюс. 1-я серия
21:00 Галустян плюс. 5-я серия
21:30 Бородач. 6-я серия - «Ночь живых мертвецов»
22:00 Бородач. 7-я серия - «Музей»
22:30 Бородач. 8-я серия - «Свадебный переполох»
23:00 Бородач. 9-я серия - «Рок на Волге»
23:30 Бородач. 10-я серия - «Глюки»
00:00 Нюрнберг
02:20 Импровизация. Команды. 2-я серия
03:05 Импровизация. Команды. 3-я серия
03:50 «Студия «Союз». Сезон 4. 142-я серия
04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 143-я серия
СТС
03:35 Психологини
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:55 Завтрак у папы
08:45 Без границ
10:40 Бумеранг
13:00 Кухня в Париже
15:15 Кухня. Последняя битва
17:35 Правила съема: Метод Хитча
20:00 Хэнкок
21:50 Последний охотник на ведьм
23:55 Калашников
02:00 Кухня в Париже
03:40 Психологини
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Гремио». Прямой эфир
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Что по спорту? Уфа
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Дзюдо. Чемпионат мира
10:05 Специальный репортаж
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
11:30 Шинная борьба. 6-я серия
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Лучшие из лучших
14:50 Новости
14:55 Магия большого спорта
15:25 Все на Матч!
16:20 География спорта. Нарьян-Мар
16:50 Новости
16:55 Вы это видели
17:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19:00 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямой эфир
21:25 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Ювентус» (Италия) - «Севилья» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Рома» (Италия) - «Байер» (Германия)
02:55 Новости
03:00 Шинная борьба. 5-я серия
04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Динамо-Синара» (Волгоград)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Одним меньше
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Другой мир: Войны крови
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Фронт. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Специальный репортаж
11:40 Разведчики. Фильм 2-й - «Война после войны»
13:00 Новости дня
13:20 Разведчики. Фильм 2-й - «Война после войны»
15:00 Военные новости
15:05 Разведчики. Фильм 2-й - «Война после войны»
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Дивизионные пушки
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Забудьте слово «смерть»
01:05 Назначаешься внучкой
03:25 Аллегро с огнем
04:50 Крымская легенда
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва помещичья
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Инна Гулая
07:30 Новости культуры
07:35 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова
09:05 Королек - птичка певчая. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. «Андрей Вознесенский. Мысли вслух». 1987
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Театр
13:00 Острова. Майя Меркель
13:40 Абсолютный слух
14:20 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»
15:15 Запечатленное время. Победа на Халхин-Голе
15:45 Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру
16:30 Моя любовь - Россия! По дороге в Мамисонское ущелье
17:00 Новости культуры
17:15 Г. Малер. Симфония №5. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев
18:30 Цвет времени. Анатолий Зверев
18:40 «Андрей и Зоя». К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Джентльмены удачи». Я злой и страшный серый волк«
21:30 Энигма. Ванесса Веласко
22:15 Королек - птичка певчая. 2-я серия
23:05 Запечатленное время. Победа на Халхин-Голе
23:35 ХX век. «Андрей Вознесенский. Мысли вслух». 1987
00:45 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»
01:40 Г. Малер. Симфония №5. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:05 Пятница News. 76-я серия
05:10 Простоквашино
05:25 Ну, погоди!
05:35 Тайны Медовой долины
05:50 Пятница News. 75-я серия
06:15 Простоквашино
06:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»
08:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»
10:40 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия
13:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»
15:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»
17:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 55-я серия - «Свадьба с оленями VS Свадьба с гонщиками»
19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 58-я серия - «Выпуск 61»
21:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»
23:00 Пробный переезд. Сезон 2. 5-я серия
00:00 Ларго Винч: Начало
02:00 Ларго Винч 2: Заговор в Бирме
03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»
04:40 Пятница News. 76-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Наше кино. История большой любви
06:40 Семнадцать мгновений весны. 7-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Семнадцать мгновений весны. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Непобедимый. 1-я - 4-я серии
01:15 Наше кино. История большой любви
01:40 Дела судебные. Битва за будущее
02:20 Дела судебные. Новые истории
03:45 Наше кино. История большой любви
04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.