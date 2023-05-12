Телепрограмма, программа передач ТВ на 12 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 12 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 12 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе
23:30 Вызов. Первые в космосе
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Делят суррогатного сына
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Катюша. 7-я - 8-я серии
23:20 Ожидается ураганный ветер
02:45 Не покидай меня, Любовь
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Станислав Чекан
05:20 Мой герой. Елена Плаксина
06:00 Настроение
08:25 Петровка, 38
08:40 Пианистка. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Пианистка. 4-я серия
12:35 Пианистка-2. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Пианистка-2. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Убрать из кадра
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 «Тайна «Белой вороны». 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Поговорим о мужчинах
00:30 Невезучие
02:05 Проклятие брачного договора. 1-я - 4-я серии
04:55 Георгий Юматов. О герое былых времён
НТВ
04:50 Москва. Центральный округ. Отдых в выходные дни
05:40 Москва. Центральный округ. Золотой мастерок
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Летний лагерь», 1-я и 2-я серии. «Мертвый город», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Летний лагерь», 1-я и 2-я серии. «Мертвый город», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 9-я - 12-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:10 Захар Прилепин. Уроки русского
02:35 Квартирный вопрос
03:25 Петрович. «Возвращение«, 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Солдатик
07:15 Танки
09:00 Известия
09:30 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Киллер». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Игрок». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Секреты мозга
18:45 След. Факультатив по химии
19:45 След. Гость из прошлого
20:35 След. Человек в лабиринте
21:25 След. Точка лжи
22:15 След. Седьмая жертва
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Любовь Полищук. Расплата за успех
00:55 Ментозавры. Что наша жизнь - игра
01:40 Ментозавры. Квартирный вопрос
02:25 Ментозавры. Ограбление по
03:00 Ментозавры. Скоростной режим
03:35 Ментозавры. Любовь зла
04:15 Ментозавры. Мост
Домашний
04:45 Голоса ушедших душ. Свет в окне
05:10 Понять. Простить. «Я любила свою жизнь». «Ненужная мать»
06:05 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:05 Понять. Простить. «Начать с нуля». «Вечер встречи»
12:20 Порча. Смертельное наследство
12:50 Знахарка. Скалды́рник
13:25 Верну любимого
14:00 Голоса ушедших душ. Отец
14:35 Скажи, подруга
14:50 Её секрет. 1-я - 4-я серии
19:00 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии
23:30 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии
01:20 Каждому свое. 1-я и 2-я серии
02:50 Порча. Смертельное наследство
03:15 Знахарка. Скалды́рник
03:40 Верну любимого
04:05 Понять. Простить. «Начать с нуля». «Вечер встречи»
ТНТ
04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 143-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 7. 138-я - 139-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
09:00 Новые Звёзды в Африке. 9-я серия
11:00 СашаТаня. Сезон 7. 245-я - 262-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 784-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 770-я серия
22:00 Галустян плюс. 5-я - 6-я серии
23:00 Stand up. Сезон 10. 238-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 30-я серия
01:50 Импровизация. Команды. 4-я - 5-я серии
03:30 «Студия «Союз». Сезон 4. 144-я серия
04:15 «Студия «Союз». Сезон 4. 146-я серия
СТС
03:40 Психологини
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Буба
07:30 Правила съема: Метод Хитча
10:00 Хэнкок
11:45 Шоу «Уральских пельменей»
22:45 Шоу «Уральских пельменей»
00:00 Импровизаторы. 8-я - 9-я серии
02:00 Кухня. Последняя битва
03:45 Психологини
04:55 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Динамо-Синара» (Волгоград)
05:30 Третий тайм
06:00 Лучшие из лучших
06:30 География спорта. Нарьян-Мар
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Дзюдо. Чемпионат мира
10:05 Небесная грация
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:20 Шинная борьба. 7-я серия
12:30 Лица страны. Сергей Шубенков
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:20 Лучшие из лучших
14:50 Новости
14:55 Магия большого спорта
15:25 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США. Прямой эфир
18:40 Все на Матч!
18:55 Хоккей. Большой тур Сборной. Тула. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Германия. Прямой эфир
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Лечче». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Небесная грация
00:50 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины
01:50 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Чехия
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Сото - Т. Гуджон. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Любой ценой
22:00 Бун
23:50 Мальчики-налетчики
01:45 Эффект колибри
03:20 Одним меньше
Звезда
04:50 Крымская легенда
05:45 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии
15:00 Военные новости
15:10 Дорога на Берлин
17:20 Танкист. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Танкист. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Второй раз в Крыму
01:45 Забудьте слово «смерть»
03:00 Назначаешься внучкой
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Гороховец заповедный
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Тамара Семина
07:30 Новости культуры
07:35 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»
08:30 Жизнь и судьба
08:55 Первые в мире. Арифмометр Однера
09:10 Королек - птичка певчая. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Борис Ливанов. Рисунки и шаржи
11:00 Шедевры старого кино. Частная жизнь Петра Виноградова
12:30 Новости культуры
12:45 «Мыс доброй надежды Валентина Сидорова». К 95-летию со дня рождения Валентина Сидорова
13:35 Власть факта. Алжирская проблема
14:20 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж«
15:15 Запечатленное время. Моды 1956 года
15:45 Энигма. Ванесса Веласко
16:30 Письма из провинции. Анапа (Краснодарский край)
17:00 Новости культуры
17:15 С. Рахманинов. «Симфонические танцы». Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Дирижер Валерий Гергиев
17:55 Царская ложа
18:40 «Андрей и Зоя». К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Начальник Чукотки
21:15 Линия жизни. Мира Кольцова
22:15 Королек - птичка певчая. 3-я серия
23:00 2 Верник 2. Анна Снаткина и Алексей Путинцев
23:50 Туз в рукаве
01:40 С. Рахманинов. «Симфонические танцы». Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Дирижер Валерий Гергиев
02:20 Перевал
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 77-я серия
05:25 Тайны Медовой долины
05:50 Пятница News. 76-я серия
06:15 Тайны Медовой долины
06:40 Простоквашино
07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»
08:50 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
11:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
13:30 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия
15:40 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
19:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 1-я - 10-я серии
23:20 Ларго Винч 2: Заговор в Бирме
01:30 Профессионал
03:20 Пятница News. 73-я серия
03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
04:40 Пятница News. 74-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:25 Наше кино. История большой любви
07:05 Китайский сервиз
08:55 Непобедимый. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Непобедимый. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Сердца трех. 1-я - 5-я серии
23:55 Человек с бульвара Капуцинов
01:30 Веселые ребята
03:00 Наше кино. История большой любви
04:40 Мультфильмы
Время начала передач - московское.