Телепрограмма, программа передач ТВ на 12 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 12 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 12 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе

23:30 Вызов. Первые в космосе

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Делят суррогатного сына

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Катюша. 7-я - 8-я серии

23:20 Ожидается ураганный ветер

02:45 Не покидай меня, Любовь



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Станислав Чекан

05:20 Мой герой. Елена Плаксина

06:00 Настроение

08:25 Петровка, 38

08:40 Пианистка. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Пианистка. 4-я серия

12:35 Пианистка-2. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Пианистка-2. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Убрать из кадра

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 «Тайна «Белой вороны». 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Поговорим о мужчинах

00:30 Невезучие

02:05 Проклятие брачного договора. 1-я - 4-я серии

04:55 Георгий Юматов. О герое былых времён



НТВ



04:50 Москва. Центральный округ. Отдых в выходные дни

05:40 Москва. Центральный округ. Золотой мастерок

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Летний лагерь», 1-я и 2-я серии. «Мертвый город», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Летний лагерь», 1-я и 2-я серии. «Мертвый город», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Алекс Лютый. Дело Шульца. 9-я - 12-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:10 Захар Прилепин. Уроки русского

02:35 Квартирный вопрос

03:25 Петрович. «Возвращение«, 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Солдатик

07:15 Танки

09:00 Известия

09:30 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Киллер». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Игрок». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Секреты мозга

18:45 След. Факультатив по химии

19:45 След. Гость из прошлого

20:35 След. Человек в лабиринте

21:25 След. Точка лжи

22:15 След. Седьмая жертва

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Любовь Полищук. Расплата за успех

00:55 Ментозавры. Что наша жизнь - игра

01:40 Ментозавры. Квартирный вопрос

02:25 Ментозавры. Ограбление по

03:00 Ментозавры. Скоростной режим

03:35 Ментозавры. Любовь зла

04:15 Ментозавры. Мост



Домашний



04:45 Голоса ушедших душ. Свет в окне

05:10 Понять. Простить. «Я любила свою жизнь». «Ненужная мать»

06:05 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:05 Понять. Простить. «Начать с нуля». «Вечер встречи»

12:20 Порча. Смертельное наследство

12:50 Знахарка. Скалды́рник

13:25 Верну любимого

14:00 Голоса ушедших душ. Отец

14:35 Скажи, подруга

14:50 Её секрет. 1-я - 4-я серии

19:00 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии

23:30 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии

01:20 Каждому свое. 1-я и 2-я серии

02:50 Порча. Смертельное наследство

03:15 Знахарка. Скалды́рник

03:40 Верну любимого

04:05 Понять. Простить. «Начать с нуля». «Вечер встречи»



ТНТ



04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 143-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 7. 138-я - 139-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

09:00 Новые Звёзды в Африке. 9-я серия

11:00 СашаТаня. Сезон 7. 245-я - 262-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 784-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 770-я серия

22:00 Галустян плюс. 5-я - 6-я серии

23:00 Stand up. Сезон 10. 238-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 30-я серия

01:50 Импровизация. Команды. 4-я - 5-я серии

03:30 «Студия «Союз». Сезон 4. 144-я серия

04:15 «Студия «Союз». Сезон 4. 146-я серия



СТС



03:40 Психологини

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Буба

07:30 Правила съема: Метод Хитча

10:00 Хэнкок

11:45 Шоу «Уральских пельменей»

22:45 Шоу «Уральских пельменей»

00:00 Импровизаторы. 8-я - 9-я серии

02:00 Кухня. Последняя битва

03:45 Психологини

04:55 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Динамо-Синара» (Волгоград)

05:30 Третий тайм

06:00 Лучшие из лучших

06:30 География спорта. Нарьян-Мар

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Дзюдо. Чемпионат мира

10:05 Небесная грация

10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:20 Шинная борьба. 7-я серия

12:30 Лица страны. Сергей Шубенков

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:20 Лучшие из лучших

14:50 Новости

14:55 Магия большого спорта

15:25 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США. Прямой эфир

18:40 Все на Матч!

18:55 Хоккей. Большой тур Сборной. Тула. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Германия. Прямой эфир

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Лечче». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Небесная грация

00:50 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины

01:50 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Чехия

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Сото - Т. Гуджон. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Любой ценой

22:00 Бун

23:50 Мальчики-налетчики

01:45 Эффект колибри

03:20 Одним меньше



Звезда



04:50 Крымская легенда

05:45 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии

15:00 Военные новости

15:10 Дорога на Берлин

17:20 Танкист. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Танкист. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Второй раз в Крыму

01:45 Забудьте слово «смерть»

03:00 Назначаешься внучкой



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Гороховец заповедный

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Тамара Семина

07:30 Новости культуры

07:35 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж»

08:30 Жизнь и судьба

08:55 Первые в мире. Арифмометр Однера

09:10 Королек - птичка певчая. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Борис Ливанов. Рисунки и шаржи

11:00 Шедевры старого кино. Частная жизнь Петра Виноградова

12:30 Новости культуры

12:45 «Мыс доброй надежды Валентина Сидорова». К 95-летию со дня рождения Валентина Сидорова

13:35 Власть факта. Алжирская проблема

14:20 Как римляне изменили Галлию. 3-я серия - «Лютеция - Париж«

15:15 Запечатленное время. Моды 1956 года

15:45 Энигма. Ванесса Веласко

16:30 Письма из провинции. Анапа (Краснодарский край)

17:00 Новости культуры

17:15 С. Рахманинов. «Симфонические танцы». Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Дирижер Валерий Гергиев

17:55 Царская ложа

18:40 «Андрей и Зоя». К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Начальник Чукотки

21:15 Линия жизни. Мира Кольцова

22:15 Королек - птичка певчая. 3-я серия

23:00 2 Верник 2. Анна Снаткина и Алексей Путинцев

23:50 Туз в рукаве

01:40 С. Рахманинов. «Симфонические танцы». Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Дирижер Валерий Гергиев

02:20 Перевал

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 77-я серия

05:25 Тайны Медовой долины

05:50 Пятница News. 76-я серия

06:15 Тайны Медовой долины

06:40 Простоквашино

07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»

08:50 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия

11:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

13:30 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия

15:40 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

19:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 1-я - 10-я серии

23:20 Ларго Винч 2: Заговор в Бирме

01:30 Профессионал

03:20 Пятница News. 73-я серия

03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

04:40 Пятница News. 74-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:25 Наше кино. История большой любви

07:05 Китайский сервиз

08:55 Непобедимый. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Непобедимый. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Сердца трех. 1-я - 5-я серии

23:55 Человек с бульвара Капуцинов

01:30 Веселые ребята

03:00 Наше кино. История большой любви

04:40 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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