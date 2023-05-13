Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Телепрограмма, программа передач ТВ на 13 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 13 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Программа передач ТВ на 13 мая 2023


Первый канал

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 По законам военного времени-5. 1-я - 4-я серии
16:10 «Спасение в космосе«
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона в Кремле
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 «9 причин, чтобы жить»
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Варанаси
09:00 Формула еды. Листовой салат
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Любовная сеть. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Красивые песни 80-х
20:00 Вести
21:00 На своём месте
00:30 Счастье из осколков
04:00 Райский уголок

ТВЦ

04:55 Георгий Юматов. О герое былых времён
05:50 Я его слепила
07:35 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Продолжение разговора. Путешествие в Талдом. Древняя история Херсонеса
08:00 Стряпуха. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Дети понедельника
13:45 Город ромашек. 1-я серия
14:30 События
14:45 Город ромашек. 2-я - 4-я серии
17:35 Загадка на двоих. Февральская сирень. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Коронация: интриги и скандалы
00:15 90-е. Комсомольцы
00:55 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили
01:35 Актёрские драмы. От сумы и от тюрьмы
02:15 Актёрские драмы. Жизнь как песня
02:55 Актёрские драмы. Убрать из кадра
03:35 Список Берии. Железная хватка наркома
04:15 Список Пырьева. От любви до ненависти
04:55 Петровка, 38

НТВ

05:00 Жди меня
05:45 Береговая охрана. «Боевое крещение», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Владимир Левкин
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Markscheider Kunst
01:45 Дачный ответ
02:35 Таинственная Россия
03:20 Петрович. «Западня», 1-я и 2-я серии
04:55 Береговая охрана. «Побег», 1-я и 2-я серии

Пятый канал

05:00 Маша и Медведь
05:20 Барс. 32-я - 34-я серии
07:20 Свои-5. Горький шоколад
08:10 Свои-5. С чистого листа
08:55 Свои-5. Чужие тайны
09:45 Светская хроника
10:45 Чужой район-3. Диагноз
11:45 Чужой район-3. Память
12:40 Чужой район-3. Чувства
13:40 Чужой район-3. Игра
14:35 Чужой район-3. Ростовщик
15:35 Чужой район-3. Сюрприз
16:25 Чужой район-3. Помощь
17:25 Чужой район-3. Посредник
18:25 След. Заноза
19:15 След. Настоящая ведьма
20:05 След. Шумовая мафия
20:45 След. Надежное плечо
21:40 След. Паноптикум
22:30 След. Как на ладони
23:15 След. Тотальная слежка
00:00 Известия. Главное
01:10 Прокурорская проверка. Плохой папа
02:15 Прокурорская проверка. Один дома
03:05 Прокурорская проверка. Что скрывает тишина
03:55 Прокурорская проверка. Оккультист
04:50 Прокурорская проверка. Мокрое дело

Домашний

05:00 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии
06:30 Всё о его бывшей. 2-я серия
06:35 Ангел в сердце. 1-я - 4-я серии
10:45 Пять ужинов
11:00 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии
14:45 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Истерзанная. 37-я - 41-я серии
23:25 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
03:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги

ТНТ

05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 140-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 7. 141-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
08:30 Модные игры. 32-я серия
09:00 Бьюти баттл. 12-я серия
09:30 Битва экстрасенсов. 272-я серия
11:00 Битва экстрасенсов. 274-я - 277-я серии
16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 40-я серия
19:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 41-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 32-я серия
23:00 Женский Стендап. 69-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 31-я серия
01:50 Импровизация. Команды. 6-я - 7-я серии
03:25 «Шоу «Студия Союз». 1-я - 2-я серии

СТС

05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
07:40 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:05 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 256-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 257-я серия
10:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 3-я серия
11:05 Обратный отсчёт. 1-я серия
12:10 Большое путешествие
14:00 Сокровище нации
16:35 Сокровище нации. Книга тайн
19:05 Как приручить дракона
21:00 Как стать принцессой
23:20 Дневники принцессы-2: Как стать королевой
01:35 От кутюр
03:15 Без границ
04:45 6 кадров

Матч ТВ

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Сото - Т. Гуджон. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 На воде
09:40 Ну, погоди!
09:50 Приходи на каток
10:00 Дзюдо. Чемпионат мира
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Канада
12:40 Новости
12:45 Все на Матч!
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Краснодар». Прямой эфир
18:55 Хоккей. Большой тур Сборной. Тула. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
22:00 Смешанные единоборства. UFC. Ж. Розенстрайк - Ж. Алмейда. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы
02:55 Новости
03:00 Шинная борьба. 6-я серия
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: самое секретное оружие
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Они предсказали нам Украину
18:00 И грянул шторм
20:10 2012
23:15 Эквилибриум
01:20 Власть огня
03:05 Другой мир: Войны крови
04:25 Самые шокирующие гипотезы

Звезда

03:00 Назначаешься внучкой
05:15 Стихия вооружений: воздух
06:00 Перелом. Хроника Победы
06:30 Золотые рога
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:30 Кубанские казаки
11:45 Легенды музыки. Людмила Сенчина
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино. Дмитрий Харатьян
15:15 Время героев
15:35 Москва - фронту
16:00 Размах крыльев
18:00 Новости дня
18:30 В зоне особого внимания
20:40 Ответный ход
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 6-я серия - «Отборочный тур»
00:05 Гонка с преследованием
01:45 Кубанские казаки
03:30 Второй раз в Крыму
04:50 Выбор Филби

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Пауль Хиндемит
07:05 Мультфильмы. «Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо»
07:50 Начальник Чукотки
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Эпизоды. 100 лет со дня рождения Николая Пастухова
10:55 Станционный смотритель
12:05 Даты, определившие ход истории. 14 мая 1610 года. Убийство Генриха IV
12:35 Забытое ремесло. Чистильщик обуви
12:50 Превращаясь в бабочку. Одиссея в миниатюре
13:45 Рассказы из русской истории
15:25 Почти смешная история
17:50 Романтика романса. К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского
18:40 «Андрей и Зоя». К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок
20:15 Борсалино и компания
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Маленький оркестр и Алексей Гоман, Мариинский квинтет
00:05 Кража
02:30 Приключения Васи Куролесова
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Тайны Медовой долины
05:20 Пятница News. 73-я серия
05:45 Тайны Медовой долины
05:50 Простоквашино
06:20 Снежная Королева
07:40 Герой Самсам
09:10 Скуби-Ду!
11:00 Умнее всех. Сезон 1. 3-я серия
12:30 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 7-я серия - «Поэтическая свадьба VS Свадьба в подвале»
14:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 4-я серия
15:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»
17:50 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 4-я серия - «Царская свадьба VS бандитская свадьба»
19:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 58-я серия - «Выпуск 61»
22:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»
00:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 4-я серия - «Инна и Сергей»
02:20 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»
03:20 Пятница News. 75-я серия
03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»
04:30 Пятница News. 74-я серия

МИР

05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Влюблен по собственному желанию
11:55 Вокально-криминальный ансамбль. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Вокально-криминальный ансамбль. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Вокально-криминальный ансамбль. 7-я - 16-я серии
03:20 Наше кино. История большой любви

Время начала передач - московское.









  • Телепрограмма, программа передач ТВ на 12 мая 2023
  • Телепрограмма, программа передач ТВ на 11 мая 2023
  • Телепрограмма, программа передач ТВ на 10 мая 2023
  • Телепрограмма, программа передач ТВ на 9 мая 2023
  • Телепрограмма, программа передач ТВ на 8 мая 2023
  • ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день
  • 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день
    •




    Расписание трансляций ЧМ-2023 по хоккею на каналах ТВ

    Расписание трансляций на ТВ матчей чемпионата мира по хоккею 2023

    Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2023 в Латвии и Финляндии будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканалы Матч Страна и Матч Игра.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 12 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Смарт-часы или фитнес-браслет: чем отличаются и какие преимущества

    Фитнес-браслет

    Чем фитнес-браслет отличается от смарт-часов? Рассказываем об основных различиях между двумя популярными разновидностями умных устройств.









    Разговоры о важном 15 мая 2023, тема классного часа
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области России
    Где находится Воронеж на карте России, Карта Воронежской области
    Где находится Брянская область на карте России, карта Брянской области
    Время начала Парада Победы в Москве 9 мая 2023
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий на Домашнем
    Самые смешные анекдоты дня - 9 мая 2023 года
    Самые смешные анекдоты дня - 8 мая 2023 года
    Время начала Краснодар - Крылья Советов 7 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Время начала Зенит - Спартак 7 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru