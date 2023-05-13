Телепрограмма, программа передач ТВ на 13 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 13 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 13 мая 2023
Первый канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 По законам военного времени-5. 1-я - 4-я серии
16:10 «Спасение в космосе«
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона в Кремле
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 «9 причин, чтобы жить»
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Варанаси
09:00 Формула еды. Листовой салат
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Любовная сеть. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Красивые песни 80-х
20:00 Вести
21:00 На своём месте
00:30 Счастье из осколков
04:00 Райский уголок
ТВЦ
04:55 Георгий Юматов. О герое былых времён
05:50 Я его слепила
07:35 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Продолжение разговора. Путешествие в Талдом. Древняя история Херсонеса
08:00 Стряпуха. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Дети понедельника
13:45 Город ромашек. 1-я серия
14:30 События
14:45 Город ромашек. 2-я - 4-я серии
17:35 Загадка на двоих. Февральская сирень. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Коронация: интриги и скандалы
00:15 90-е. Комсомольцы
00:55 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили
01:35 Актёрские драмы. От сумы и от тюрьмы
02:15 Актёрские драмы. Жизнь как песня
02:55 Актёрские драмы. Убрать из кадра
03:35 Список Берии. Железная хватка наркома
04:15 Список Пырьева. От любви до ненависти
04:55 Петровка, 38
НТВ
05:00 Жди меня
05:45 Береговая охрана. «Боевое крещение», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Владимир Левкин
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Markscheider Kunst
01:45 Дачный ответ
02:35 Таинственная Россия
03:20 Петрович. «Западня», 1-я и 2-я серии
04:55 Береговая охрана. «Побег», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:20 Барс. 32-я - 34-я серии
07:20 Свои-5. Горький шоколад
08:10 Свои-5. С чистого листа
08:55 Свои-5. Чужие тайны
09:45 Светская хроника
10:45 Чужой район-3. Диагноз
11:45 Чужой район-3. Память
12:40 Чужой район-3. Чувства
13:40 Чужой район-3. Игра
14:35 Чужой район-3. Ростовщик
15:35 Чужой район-3. Сюрприз
16:25 Чужой район-3. Помощь
17:25 Чужой район-3. Посредник
18:25 След. Заноза
19:15 След. Настоящая ведьма
20:05 След. Шумовая мафия
20:45 След. Надежное плечо
21:40 След. Паноптикум
22:30 След. Как на ладони
23:15 След. Тотальная слежка
00:00 Известия. Главное
01:10 Прокурорская проверка. Плохой папа
02:15 Прокурорская проверка. Один дома
03:05 Прокурорская проверка. Что скрывает тишина
03:55 Прокурорская проверка. Оккультист
04:50 Прокурорская проверка. Мокрое дело
Домашний
05:00 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии
06:30 Всё о его бывшей. 2-я серия
06:35 Ангел в сердце. 1-я - 4-я серии
10:45 Пять ужинов
11:00 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии
14:45 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Истерзанная. 37-я - 41-я серии
23:25 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
03:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 140-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 7. 141-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
08:30 Модные игры. 32-я серия
09:00 Бьюти баттл. 12-я серия
09:30 Битва экстрасенсов. 272-я серия
11:00 Битва экстрасенсов. 274-я - 277-я серии
16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 40-я серия
19:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 41-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 32-я серия
23:00 Женский Стендап. 69-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 31-я серия
01:50 Импровизация. Команды. 6-я - 7-я серии
03:25 «Шоу «Студия Союз». 1-я - 2-я серии
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
07:40 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:05 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 256-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 257-я серия
10:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 3-я серия
11:05 Обратный отсчёт. 1-я серия
12:10 Большое путешествие
14:00 Сокровище нации
16:35 Сокровище нации. Книга тайн
19:05 Как приручить дракона
21:00 Как стать принцессой
23:20 Дневники принцессы-2: Как стать королевой
01:35 От кутюр
03:15 Без границ
04:45 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Сото - Т. Гуджон. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 На воде
09:40 Ну, погоди!
09:50 Приходи на каток
10:00 Дзюдо. Чемпионат мира
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Канада
12:40 Новости
12:45 Все на Матч!
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Краснодар». Прямой эфир
18:55 Хоккей. Большой тур Сборной. Тула. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
22:00 Смешанные единоборства. UFC. Ж. Розенстрайк - Ж. Алмейда. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы
02:55 Новости
03:00 Шинная борьба. 6-я серия
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: самое секретное оружие
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Они предсказали нам Украину
18:00 И грянул шторм
20:10 2012
23:15 Эквилибриум
01:20 Власть огня
03:05 Другой мир: Войны крови
04:25 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:00 Назначаешься внучкой
05:15 Стихия вооружений: воздух
06:00 Перелом. Хроника Победы
06:30 Золотые рога
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:30 Кубанские казаки
11:45 Легенды музыки. Людмила Сенчина
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино. Дмитрий Харатьян
15:15 Время героев
15:35 Москва - фронту
16:00 Размах крыльев
18:00 Новости дня
18:30 В зоне особого внимания
20:40 Ответный ход
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 6-я серия - «Отборочный тур»
00:05 Гонка с преследованием
01:45 Кубанские казаки
03:30 Второй раз в Крыму
04:50 Выбор Филби
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Пауль Хиндемит
07:05 Мультфильмы. «Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо»
07:50 Начальник Чукотки
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Эпизоды. 100 лет со дня рождения Николая Пастухова
10:55 Станционный смотритель
12:05 Даты, определившие ход истории. 14 мая 1610 года. Убийство Генриха IV
12:35 Забытое ремесло. Чистильщик обуви
12:50 Превращаясь в бабочку. Одиссея в миниатюре
13:45 Рассказы из русской истории
15:25 Почти смешная история
17:50 Романтика романса. К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского
18:40 «Андрей и Зоя». К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок
20:15 Борсалино и компания
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Маленький оркестр и Алексей Гоман, Мариинский квинтет
00:05 Кража
02:30 Приключения Васи Куролесова
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины
05:20 Пятница News. 73-я серия
05:45 Тайны Медовой долины
05:50 Простоквашино
06:20 Снежная Королева
07:40 Герой Самсам
09:10 Скуби-Ду!
11:00 Умнее всех. Сезон 1. 3-я серия
12:30 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 7-я серия - «Поэтическая свадьба VS Свадьба в подвале»
14:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 4-я серия
15:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»
17:50 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 4-я серия - «Царская свадьба VS бандитская свадьба»
19:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 58-я серия - «Выпуск 61»
22:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»
00:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 4-я серия - «Инна и Сергей»
02:20 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»
03:20 Пятница News. 75-я серия
03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»
04:30 Пятница News. 74-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Влюблен по собственному желанию
11:55 Вокально-криминальный ансамбль. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Вокально-криминальный ансамбль. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Вокально-криминальный ансамбль. 7-я - 16-я серии
03:20 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.