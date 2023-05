Телепрограмма, программа передач ТВ на 13 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 13 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 13 мая 2023



Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 По законам военного времени-5. 1-я - 4-я серии

16:10 «Спасение в космосе«

18:00 Вечерние новости

18:20 «Кто хочет стать миллионером?»

19:20 Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона в Кремле

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 «9 причин, чтобы жить»

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Варанаси

09:00 Формула еды. Листовой салат

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Любовная сеть. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Красивые песни 80-х

20:00 Вести

21:00 На своём месте

00:30 Счастье из осколков

04:00 Райский уголок



ТВЦ



04:55 Георгий Юматов. О герое былых времён

05:50 Я его слепила

07:35 Православная энциклопедия. Как Церковь относится к юмору? Продолжение разговора. Путешествие в Талдом. Древняя история Херсонеса

08:00 Стряпуха. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Дети понедельника

13:45 Город ромашек. 1-я серия

14:30 События

14:45 Город ромашек. 2-я - 4-я серии

17:35 Загадка на двоих. Февральская сирень. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Коронация: интриги и скандалы

00:15 90-е. Комсомольцы

00:55 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили

01:35 Актёрские драмы. От сумы и от тюрьмы

02:15 Актёрские драмы. Жизнь как песня

02:55 Актёрские драмы. Убрать из кадра

03:35 Список Берии. Железная хватка наркома

04:15 Список Пырьева. От любви до ненависти

04:55 Петровка, 38



НТВ



05:00 Жди меня

05:45 Береговая охрана. «Боевое крещение», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Владимир Левкин

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Markscheider Kunst

01:45 Дачный ответ

02:35 Таинственная Россия

03:20 Петрович. «Западня», 1-я и 2-я серии

04:55 Береговая охрана. «Побег», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:20 Барс. 32-я - 34-я серии

07:20 Свои-5. Горький шоколад

08:10 Свои-5. С чистого листа

08:55 Свои-5. Чужие тайны

09:45 Светская хроника

10:45 Чужой район-3. Диагноз

11:45 Чужой район-3. Память

12:40 Чужой район-3. Чувства

13:40 Чужой район-3. Игра

14:35 Чужой район-3. Ростовщик

15:35 Чужой район-3. Сюрприз

16:25 Чужой район-3. Помощь

17:25 Чужой район-3. Посредник

18:25 След. Заноза

19:15 След. Настоящая ведьма

20:05 След. Шумовая мафия

20:45 След. Надежное плечо

21:40 След. Паноптикум

22:30 След. Как на ладони

23:15 След. Тотальная слежка

00:00 Известия. Главное

01:10 Прокурорская проверка. Плохой папа

02:15 Прокурорская проверка. Один дома

03:05 Прокурорская проверка. Что скрывает тишина

03:55 Прокурорская проверка. Оккультист

04:50 Прокурорская проверка. Мокрое дело



Домашний



05:00 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии

06:30 Всё о его бывшей. 2-я серия

06:35 Ангел в сердце. 1-я - 4-я серии

10:45 Пять ужинов

11:00 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии

14:45 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии

19:00 Истерзанная. 37-я - 41-я серии

23:25 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

03:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 140-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 7. 141-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

08:30 Модные игры. 32-я серия

09:00 Бьюти баттл. 12-я серия

09:30 Битва экстрасенсов. 272-я серия

11:00 Битва экстрасенсов. 274-я - 277-я серии

16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 40-я серия

19:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 41-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 32-я серия

23:00 Женский Стендап. 69-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 31-я серия

01:50 Импровизация. Команды. 6-я - 7-я серии

03:25 «Шоу «Студия Союз». 1-я - 2-я серии



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек»

07:40 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:05 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 256-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 257-я серия

10:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 3-я серия

11:05 Обратный отсчёт. 1-я серия

12:10 Большое путешествие

14:00 Сокровище нации

16:35 Сокровище нации. Книга тайн

19:05 Как приручить дракона

21:00 Как стать принцессой

23:20 Дневники принцессы-2: Как стать королевой

01:35 От кутюр

03:15 Без границ

04:45 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Сото - Т. Гуджон. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 На воде

09:40 Ну, погоди!

09:50 Приходи на каток

10:00 Дзюдо. Чемпионат мира

10:30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Канада

12:40 Новости

12:45 Все на Матч!

13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - «Краснодар». Прямой эфир

18:55 Хоккей. Большой тур Сборной. Тула. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

22:00 Смешанные единоборства. UFC. Ж. Розенстрайк - Ж. Алмейда. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы

02:55 Новости

03:00 Шинная борьба. 6-я серия

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: самое секретное оружие

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Они предсказали нам Украину

18:00 И грянул шторм

20:10 2012

23:15 Эквилибриум

01:20 Власть огня

03:05 Другой мир: Войны крови

04:25 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:00 Назначаешься внучкой

05:15 Стихия вооружений: воздух

06:00 Перелом. Хроника Победы

06:30 Золотые рога

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:30 Кубанские казаки

11:45 Легенды музыки. Людмила Сенчина

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино. Дмитрий Харатьян

15:15 Время героев

15:35 Москва - фронту

16:00 Размах крыльев

18:00 Новости дня

18:30 В зоне особого внимания

20:40 Ответный ход

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 6-я серия - «Отборочный тур»

00:05 Гонка с преследованием

01:45 Кубанские казаки

03:30 Второй раз в Крыму

04:50 Выбор Филби



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Пауль Хиндемит

07:05 Мультфильмы. «Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо»

07:50 Начальник Чукотки

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Эпизоды. 100 лет со дня рождения Николая Пастухова

10:55 Станционный смотритель

12:05 Даты, определившие ход истории. 14 мая 1610 года. Убийство Генриха IV

12:35 Забытое ремесло. Чистильщик обуви

12:50 Превращаясь в бабочку. Одиссея в миниатюре

13:45 Рассказы из русской истории

15:25 Почти смешная история

17:50 Романтика романса. К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского

18:40 «Андрей и Зоя». К 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок

20:15 Борсалино и компания

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Маленький оркестр и Алексей Гоман, Мариинский квинтет

00:05 Кража

02:30 Приключения Васи Куролесова

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины

05:20 Пятница News. 73-я серия

05:45 Тайны Медовой долины

05:50 Простоквашино

06:20 Снежная Королева

07:40 Герой Самсам

09:10 Скуби-Ду!

11:00 Умнее всех. Сезон 1. 3-я серия

12:30 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 7-я серия - «Поэтическая свадьба VS Свадьба в подвале»

14:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 4-я серия

15:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»

17:50 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 4-я серия - «Царская свадьба VS бандитская свадьба»

19:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 58-я серия - «Выпуск 61»

22:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»

00:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 4-я серия - «Инна и Сергей»

02:20 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»

03:20 Пятница News. 75-я серия

03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»

04:30 Пятница News. 74-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Влюблен по собственному желанию

11:55 Вокально-криминальный ансамбль. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Вокально-криминальный ансамбль. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Вокально-криминальный ансамбль. 7-я - 16-я серии

03:20 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.