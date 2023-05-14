Телепрограмма, программа передач ТВ на 14 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 14 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 14 мая 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:15 «3723 Вознесенский». К 90-летию Андрея Вознесенского

15:20 Легендарная «Юнона» и «Авось»

17:00 «Женщины на линии огня». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Гипноз»

00:35 «На футболе с Денисом Казанским»

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



04:00 Райский уголок

05:41 Перерыв в вещании

06:05 Звезды светят всем

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Любовная сеть. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Звезды светят всем



ТВЦ



04:55 Петровка, 38

05:10 Игорь Тальков. Последний аккорд

05:55 Дети понедельника

07:25 Невезучие

09:05 Здоровый смысл

09:35 «Был такой случай». Юмористический концерт

10:20 «Удачные песни». Весенний концерт

11:30 События

11:50 По семейным обстоятельствам. 1-я - 2-я серии

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 9-я серия - «Во саду ли, в огороде»

16:00 Я его слепила

18:00 Идеальная жена. 1-я - 4-я серии

21:40 Дом на краю леса. 1-я - 3-я серии

00:10 События

00:25 Дом на краю леса. 4-я серия

01:20 Город ромашек. 1-я - 4-я серии

04:15 10 самых... Война с режиссёром

04:45 Волшебная сила кино



НТВ



04:55 Береговая охрана. «Побег», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:30 Основано на реальных событиях

03:35 Петрович. «Волк«, 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Мокрое дело

05:40 Танки

07:05 Белый человек. 1-я - 4-я серии

10:55 Мститель. 1-я - 4-я серии

14:40 Взрыв из прошлого. 1-я - 4-я серии

18:25 След. Ехидна

19:20 След. Столкновение интересов

20:10 След. Милые кости

20:55 След. Ревизор

21:45 След. Метод монстра

22:35 След. Главная роль

23:25 След. Охотники за удачей

00:15 Секрет неприступной красавицы. 1-я - 2-я серии

02:00 Белый человек. 1-я - 4-я серии



Домашний



03:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги

05:25 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии

06:30 Страшная красавица. 2-я серия

06:55 Шрам. 1-я - 4-я серии

10:35 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии

14:25 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии

19:00 Истерзанная. 42-я - 46-я серии

23:25 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии

03:10 Всё к лучшему



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 142-я - 143-я серии

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии

09:00 Битва пикников. 15-я серия

09:30 Однажды в России. Сезон 7. 7 серий

16:00 Галустян плюс. 1-я - 2-я серии

17:00 Галустян плюс

17:30 Галустян плюс. 3-я - 5-я серии

19:00 Новые Звёзды в Африке. 10-я серия

21:00 Шоу Воли. 5-я серия

22:00 Концерты. Сезон 2. 18-я серия

23:00 Однажды в России. Сезон 9. 240-я серия

00:00 Я тебе не верю. 3-я - 4-я серии

01:50 Импровизация. Команды. 8-я - 9-я серии

03:20 «Шоу «Студия Союз». 3-я серия

04:10 «Шоу «Студия Союз». 5-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 144-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 13-я серия

10:00 Детектив Финник. 15-я и 16-я серии

10:45 Монстры против пришельцев

12:35 Как стать принцессой

15:00 Дневники принцессы-2: Как стать королевой

17:15 Как приручить дракона

19:10 Финник

21:00 Непослушник

23:25 Королева

01:05 Битва каверов. Сезон 1. 7-я серия

02:40 Завтрак у папы

04:05 Психологини



Матч ТВ



04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

06:00 Вы это видели

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Талант и поклонники

09:45 Спортландия

10:00 Дзюдо. Чемпионат мира

10:30 Синхронное плавание. Фестиваль «Завораживающая красота»

11:45 География спорта. Нарьян-Мар

12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Канада. Прямой эфир

14:40 Все на Матч!

14:55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир

16:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Байер». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Факел» - «Пари НН». Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Кремонезе». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Америка Минейро» - «Крузейро». Прямой эфир

02:30 Лица страны. Сергей Шубенков

02:50 Новости

02:55 Шинная борьба. 7-я серия

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Бегущий человек

15:00 Шестой день

17:20 2012

20:30 Сквозь снег

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:50 Выбор Филби

05:30 В зоне особого внимания

07:20 Ответный ход

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №142

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Сергей Руденко

13:05 Специальный репортаж

14:00 Танкист. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Неизвестная война. Великая Отечественная



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Сказка о рыбаке и рыбке». «Золотая антилопа»

07:45 Кража

10:10 Диалоги о животных. 15-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:50 Солнце светит всем

12:20 Письма из провинции. Анапа (Краснодарский край)

12:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Всеволод Крестовский

13:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Алексей Толстой. «Гиперболоид инженера Гарина»

14:00 Коллекция. Музей современного искусства (МАМ) (Мексика)

14:30 Спектакль «Соло для часов с боем«

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Новое развитие высшего образования

17:10 Пешком... Москва Тимирязева

17:40 Те, с которыми я... К 100-летию со дня рождения композитора. «Исаак Шварц - звезда пленительного счастья»

18:35 Романтика романса. Исааку Шварцу посвящается

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Станционный смотритель

21:30 «Я - Божьей милостью - певец...». Гала-концерт к 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля

23:40 Почти смешная история

02:00 Диалоги о животных. 15-я серия - «Ташкентский зоопарк»

02:40 Старая пластинка

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди!

05:20 Пятница News. 75-я серия

05:45 Ну, погоди! Каникулы

06:10 Герой Самсам

07:20 Снежная королева-2. Перезаморозка

09:00 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 6-я серия

10:50 Гастротур-3. Сезон 1. 3-я серия - «Нарьян-Мар»

11:40 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

12:50 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

14:20 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»

15:30 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»

16:40 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

17:50 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

18:50 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»

20:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

21:10 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»

22:10 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

23:30 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

00:30 Наемник

02:20 Пятница News. 76-я серия

02:40 Инсайдеры. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону»

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»

04:20 Пятница News. 77-я серия

04:45 Тайны Медовой долины



МИР



05:00 Мультфильмы

07:35 Китайский сервиз

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Человек с бульвара Капуцинов

12:00 Записки экспедитора тайной канцелярии. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Записки экспедитора тайной канцелярии. 5-я - 8-я серии

18:30 Вместе

19:30 Записки экспедитора тайной канцелярии. 8-я серия

20:15 Сердца трех. 1-я - 4-я серии

00:00 Вместе

01:00 Сердца трех. 4-я и 5-я серии

02:35 Моя любовь

03:20 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















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