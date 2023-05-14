Телепрограмма, программа передач ТВ на 14 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 14 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 14 мая 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:15 «3723 Вознесенский». К 90-летию Андрея Вознесенского
15:20 Легендарная «Юнона» и «Авось»
17:00 «Женщины на линии огня». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Гипноз»
00:35 «На футболе с Денисом Казанским»
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
04:00 Райский уголок
05:41 Перерыв в вещании
06:05 Звезды светят всем
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Любовная сеть. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Звезды светят всем
ТВЦ
04:55 Петровка, 38
05:10 Игорь Тальков. Последний аккорд
05:55 Дети понедельника
07:25 Невезучие
09:05 Здоровый смысл
09:35 «Был такой случай». Юмористический концерт
10:20 «Удачные песни». Весенний концерт
11:30 События
11:50 По семейным обстоятельствам. 1-я - 2-я серии
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 9-я серия - «Во саду ли, в огороде»
16:00 Я его слепила
18:00 Идеальная жена. 1-я - 4-я серии
21:40 Дом на краю леса. 1-я - 3-я серии
00:10 События
00:25 Дом на краю леса. 4-я серия
01:20 Город ромашек. 1-я - 4-я серии
04:15 10 самых... Война с режиссёром
04:45 Волшебная сила кино
НТВ
04:55 Береговая охрана. «Побег», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:30 Основано на реальных событиях
03:35 Петрович. «Волк«, 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Мокрое дело
05:40 Танки
07:05 Белый человек. 1-я - 4-я серии
10:55 Мститель. 1-я - 4-я серии
14:40 Взрыв из прошлого. 1-я - 4-я серии
18:25 След. Ехидна
19:20 След. Столкновение интересов
20:10 След. Милые кости
20:55 След. Ревизор
21:45 След. Метод монстра
22:35 След. Главная роль
23:25 След. Охотники за удачей
00:15 Секрет неприступной красавицы. 1-я - 2-я серии
02:00 Белый человек. 1-я - 4-я серии
Домашний
03:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги
05:25 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии
06:30 Страшная красавица. 2-я серия
06:55 Шрам. 1-я - 4-я серии
10:35 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии
14:25 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии
19:00 Истерзанная. 42-я - 46-я серии
23:25 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии
03:10 Всё к лучшему
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 142-я - 143-я серии
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии
09:00 Битва пикников. 15-я серия
09:30 Однажды в России. Сезон 7. 7 серий
16:00 Галустян плюс. 1-я - 2-я серии
17:00 Галустян плюс
17:30 Галустян плюс. 3-я - 5-я серии
19:00 Новые Звёзды в Африке. 10-я серия
21:00 Шоу Воли. 5-я серия
22:00 Концерты. Сезон 2. 18-я серия
23:00 Однажды в России. Сезон 9. 240-я серия
00:00 Я тебе не верю. 3-я - 4-я серии
01:50 Импровизация. Команды. 8-я - 9-я серии
03:20 «Шоу «Студия Союз». 3-я серия
04:10 «Шоу «Студия Союз». 5-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 144-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 13-я серия
10:00 Детектив Финник. 15-я и 16-я серии
10:45 Монстры против пришельцев
12:35 Как стать принцессой
15:00 Дневники принцессы-2: Как стать королевой
17:15 Как приручить дракона
19:10 Финник
21:00 Непослушник
23:25 Королева
01:05 Битва каверов. Сезон 1. 7-я серия
02:40 Завтрак у папы
04:05 Психологини
Матч ТВ
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
06:00 Вы это видели
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Талант и поклонники
09:45 Спортландия
10:00 Дзюдо. Чемпионат мира
10:30 Синхронное плавание. Фестиваль «Завораживающая красота»
11:45 География спорта. Нарьян-Мар
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Канада. Прямой эфир
14:40 Все на Матч!
14:55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир
16:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Байер». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Факел» - «Пари НН». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Кремонезе». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Америка Минейро» - «Крузейро». Прямой эфир
02:30 Лица страны. Сергей Шубенков
02:50 Новости
02:55 Шинная борьба. 7-я серия
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Бегущий человек
15:00 Шестой день
17:20 2012
20:30 Сквозь снег
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:50 Выбор Филби
05:30 В зоне особого внимания
07:20 Ответный ход
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №142
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Сергей Руденко
13:05 Специальный репортаж
14:00 Танкист. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Неизвестная война. Великая Отечественная
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Сказка о рыбаке и рыбке». «Золотая антилопа»
07:45 Кража
10:10 Диалоги о животных. 15-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:50 Солнце светит всем
12:20 Письма из провинции. Анапа (Краснодарский край)
12:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Всеволод Крестовский
13:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Алексей Толстой. «Гиперболоид инженера Гарина»
14:00 Коллекция. Музей современного искусства (МАМ) (Мексика)
14:30 Спектакль «Соло для часов с боем«
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Новое развитие высшего образования
17:10 Пешком... Москва Тимирязева
17:40 Те, с которыми я... К 100-летию со дня рождения композитора. «Исаак Шварц - звезда пленительного счастья»
18:35 Романтика романса. Исааку Шварцу посвящается
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Станционный смотритель
21:30 «Я - Божьей милостью - певец...». Гала-концерт к 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля
23:40 Почти смешная история
02:00 Диалоги о животных. 15-я серия - «Ташкентский зоопарк»
02:40 Старая пластинка
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди!
05:20 Пятница News. 75-я серия
05:45 Ну, погоди! Каникулы
06:10 Герой Самсам
07:20 Снежная королева-2. Перезаморозка
09:00 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 6-я серия
10:50 Гастротур-3. Сезон 1. 3-я серия - «Нарьян-Мар»
11:40 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
12:50 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
14:20 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»
15:30 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»
16:40 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
17:50 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
18:50 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»
20:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
21:10 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»
22:10 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
23:30 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
00:30 Наемник
02:20 Пятница News. 76-я серия
02:40 Инсайдеры. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону»
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»
04:20 Пятница News. 77-я серия
04:45 Тайны Медовой долины
МИР
05:00 Мультфильмы
07:35 Китайский сервиз
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Человек с бульвара Капуцинов
12:00 Записки экспедитора тайной канцелярии. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Записки экспедитора тайной канцелярии. 5-я - 8-я серии
18:30 Вместе
19:30 Записки экспедитора тайной канцелярии. 8-я серия
20:15 Сердца трех. 1-я - 4-я серии
00:00 Вместе
01:00 Сердца трех. 4-я и 5-я серии
02:35 Моя любовь
03:20 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.