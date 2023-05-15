Телепрограмма, программа передач ТВ на 15 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 15 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 15 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 1-я и 2-я серии
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Исчезновение на БАМе: «Полвека ищу свою дочь!»
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая. 1-я - 2-я серии
03:45 Пыльная работа. 33-я серия
ТВЦ
04:45 Волшебная сила кино
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Джентльмены удачи
08:45 Заговор небес. 1-я - 2-я серии
10:40 Личные маги советских вождей
11:30 События
11:50 Чистосердечное призвание-2. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Александр Головин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Кто поймал букет невесты. 1-я - 2-я серии
17:00 Звёздные обиды
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Афтершок
23:10 Знак качества. Бытовая химия
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Назад в СССР. Секса нет?
01:25 Матлюба Алимова. Чужая среди своих
02:05 Три генерала - три судьбы
02:45 Осторожно, мошенники! Мебельный лохотрон
03:15 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 1-я - 2-я серии
04:40 Личные маги советских вождей
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ. Тайна старой баржи
05:40 Москва. Центральный округ. Хрустальный шар
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Золотой мальчик», 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Капкан для генерала», 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Борщи. 1-я - 2-я серии
22:15 Чингачгук. «Паучья сеть», 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чингачгук. «Паучья сеть», 1-я - 2-я серии
00:45 Бездна. 1-я - 3-я серии
03:20 Петрович. «Королева», 1-я - 2-я серии
04:55 Москва. Центральный округ. ...и умрите в театре
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Чужой район-3. Диагноз
06:05 Чужой район-3. Память
06:55 Чужой район-3. Чувства
07:40 Чужой район-3. Игра
08:40 Чужой район-3. Ростовщик
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Чужой район-3. Ростовщик
10:10 Чужой район-3. Сюрприз
11:05 Чужой район-3. Помощь
12:00 Чужой район-3. Посредник
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Несчастный случай». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Наезд». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Призрак красного колодца
18:55 След. Уйди, жиренчик!
19:45 След. На безрыбье
20:35 След. Из лесу, вестимо
21:25 След. Смерть джинна
22:25 Свои-5. Школьные годы чудесные
23:10 Свои-3. Лепестки
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Пчелиный суд
01:15 След. Дорога из черных камней
02:00 След. Смерть шантажиста
02:40 След. Надежное плечо
03:15 Прокурорская проверка. Подстава на колесах. 1-я - 2-я части
Домашний
03:10 Всё к лучшему
06:10 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних. 1159-я серия
07:45 Давай разведёмся! 676-я серия
08:45 Тест на отцовство. 307-я и 462-я серии
11:00 Понять. Простить. «Братья по крови». «Работа - не волк»
12:15 Порча. Чудовище
12:45 Знахарка. 176-я серия - «За поворотом«
13:20 Верну любимого. 138-я серия
13:55 Голоса ушедших душ. 25-я серия - «Любимая дочка»
14:30 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
19:00 Счастье меня найдёт. 1-я - 4-я серии
23:30 Понять. Простить. «Братья по крови». «Работа - не волк»
00:45 Порча. Чудовище
01:15 Знахарка. За поворотом
01:45 Верну любимого
02:10 Голоса ушедших душ. Любимая дочка
02:35 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 144-я - 145-я серии
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
09:00 Новые Звёзды в Африке. 10-я серия
11:00 СашаТаня. Сезон 7. 263-я - 282-я серии
21:00 Звёздный суд. 1-я - 2-я серии
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 2-я серия
23:00 Шоу Воли. 5-я серия
00:10 Импровизация. Дайджест. 224-я серия
01:10 Импровизация. Команды. 10-я - 12-я серии
03:40 Студия Союз. 7-я - 8-я серии
СТС
04:20 Психологини
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
06:45 Детектив Финник
07:00 Совершенно летние. Сезон 1. 1-я - 2-я серии
08:00 Уральские пельмени. Сезон 1. 166-я серия
09:25 Непослушник
11:55 Против всех. Сезон 1. 1-я - 13-я серии
19:00 Юность. 1-я - 2-я серии
19:50 Фактор страха. Испытание тайгой. 4-я серия
20:40 Вспомнить всё
23:00 Экстрасенсы
01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 18-я серия
02:00 Белль и Себастьян
03:35 Сториз
04:40 Змей на чердаке
04:50 Ничуть не страшно
04:55 Сказка о царе Салтане
Матч ТВ
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке»
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Здоровый образ. Регби
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Казахстан
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Лучшие из лучших
14:55 Новости
15:00 Громко
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - США. Прямой эфир
18:40 Все на Матч!
18:55 Хоккей. Большой тур Сборной. Минск. Белоруссия - Россия. Прямой эфир
21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Швеция. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
00:25 Наши иностранцы
00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия
03:05 Новости
03:10 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Динамо» (Москва)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 И грянул шторм
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Власть огня
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
23:45 Неизвестная война. Великая Отечественная
05:40 Герой 115
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»
12:30 Крапленый. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Крапленый. 1-я - 5-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Крапленый. 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Бронепоезда
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Убить президента Франции
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Торпедоносцы
01:25 Легендарные самолеты. Су-25. Огнедышащий «Грач»
02:05 Крапленый. 1-я - 4-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Васнецовых
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Всеволод Крестовский
07:30 Новости культуры
07:35 Блеск и слава Древнего Рима. Колизей - политическая арена императоров
08:30 Новости культуры
08:35 Жизнь и судьба. Наталья Гвоздикова
08:55 Забытое ремесло. Целовальник
09:10 Королек - птичка певчая. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Роботы... роботы... роботы...». Документальный фильм. 1976
11:50 Роман в камне. Феодосия. Дача Стамболи
12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. АРТ
13:00 Линия жизни. Мира Кольцова
14:00 Любимая девушка
15:25 Алгоритм Берга
15:55 Агора
17:00 Новости культуры
17:15 «Бег». Сны о России»
17:55 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. Н. Мясковский. Симфония №17
18:45 Острова. Владимир Трошин
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Мой мастер Класс
21:50 Роман в камне. Феодосия. Дача Стамболи
22:15 Королек - птичка певчая. 4-я серия
23:05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 21-й Международный кинофестиваль «Дух огня» - российская программа
23:45 Магистр игры. Свидетельство портретов
00:15 ХX век. «Роботы... роботы... роботы...». Документальный фильм. 1976
00:50 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. Н. Мясковский. Симфония №17
01:45 Острова. Владимир Трошин
02:25 Влюбиться в Арктику. Покорители Арктики. Первые шаги
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:10 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
06:10 Пятница News. 76-я серия
06:40 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»
08:00 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»
09:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
10:00 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»
11:00 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»
12:10 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
13:20 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»
14:30 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»
15:30 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
16:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
18:00 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»
18:50 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»
19:30 Черный список. Сезон 3. 25-я серия - «Специалисты по дезинфекции»
20:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
23:00 Последний рубеж
01:00 Пятница News. 78-я серия
01:30 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»
02:10 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»
03:00 Инсайдеры. Сезон 1. 10-я серия - «Новосибирск»
03:50 Пятница News. 77-я серия
04:15 Тайны Медовой долины. Сезон 1
МИР
05:00 Вокально-криминальный ансамбль. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Вокально-криминальный ансамбль. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща. 1-я - 3-я серии
00:45 Влюблен по собственному желанию
02:15 Наше кино. История большой любви
02:40 Дела судебные. Битва за будущее
03:20 Дела судебные. Новые истории
03:35 Новости
03:50 [Не]Фантастика
04:00 Белый клык
Время начала передач - московское.