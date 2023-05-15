Телепрограмма, программа передач ТВ на 15 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 15 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 15 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 1-я и 2-я серии

23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Исчезновение на БАМе: «Полвека ищу свою дочь!»

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая. 1-я - 2-я серии

03:45 Пыльная работа. 33-я серия



ТВЦ



04:45 Волшебная сила кино

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Джентльмены удачи

08:45 Заговор небес. 1-я - 2-я серии

10:40 Личные маги советских вождей

11:30 События

11:50 Чистосердечное призвание-2. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Александр Головин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Кто поймал букет невесты. 1-я - 2-я серии

17:00 Звёздные обиды

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Афтершок

23:10 Знак качества. Бытовая химия

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Назад в СССР. Секса нет?

01:25 Матлюба Алимова. Чужая среди своих

02:05 Три генерала - три судьбы

02:45 Осторожно, мошенники! Мебельный лохотрон

03:15 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 1-я - 2-я серии

04:40 Личные маги советских вождей



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ. Тайна старой баржи

05:40 Москва. Центральный округ. Хрустальный шар

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Золотой мальчик», 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Капкан для генерала», 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Борщи. 1-я - 2-я серии

22:15 Чингачгук. «Паучья сеть», 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чингачгук. «Паучья сеть», 1-я - 2-я серии

00:45 Бездна. 1-я - 3-я серии

03:20 Петрович. «Королева», 1-я - 2-я серии

04:55 Москва. Центральный округ. ...и умрите в театре



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Чужой район-3. Диагноз

06:05 Чужой район-3. Память

06:55 Чужой район-3. Чувства

07:40 Чужой район-3. Игра

08:40 Чужой район-3. Ростовщик

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Чужой район-3. Ростовщик

10:10 Чужой район-3. Сюрприз

11:05 Чужой район-3. Помощь

12:00 Чужой район-3. Посредник

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Несчастный случай». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Наезд». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Призрак красного колодца

18:55 След. Уйди, жиренчик!

19:45 След. На безрыбье

20:35 След. Из лесу, вестимо

21:25 След. Смерть джинна

22:25 Свои-5. Школьные годы чудесные

23:10 Свои-3. Лепестки

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Пчелиный суд

01:15 След. Дорога из черных камней

02:00 След. Смерть шантажиста

02:40 След. Надежное плечо

03:15 Прокурорская проверка. Подстава на колесах. 1-я - 2-я части



Домашний



03:10 Всё к лучшему

06:10 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних. 1159-я серия

07:45 Давай разведёмся! 676-я серия

08:45 Тест на отцовство. 307-я и 462-я серии

11:00 Понять. Простить. «Братья по крови». «Работа - не волк»

12:15 Порча. Чудовище

12:45 Знахарка. 176-я серия - «За поворотом«

13:20 Верну любимого. 138-я серия

13:55 Голоса ушедших душ. 25-я серия - «Любимая дочка»

14:30 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

19:00 Счастье меня найдёт. 1-я - 4-я серии

23:30 Понять. Простить. «Братья по крови». «Работа - не волк»

00:45 Порча. Чудовище

01:15 Знахарка. За поворотом

01:45 Верну любимого

02:10 Голоса ушедших душ. Любимая дочка

02:35 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 144-я - 145-я серии

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

09:00 Новые Звёзды в Африке. 10-я серия

11:00 СашаТаня. Сезон 7. 263-я - 282-я серии

21:00 Звёздный суд. 1-я - 2-я серии

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 2-я серия

23:00 Шоу Воли. 5-я серия

00:10 Импровизация. Дайджест. 224-я серия

01:10 Импровизация. Команды. 10-я - 12-я серии

03:40 Студия Союз. 7-я - 8-я серии



СТС



04:20 Психологини

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

06:45 Детектив Финник

07:00 Совершенно летние. Сезон 1. 1-я - 2-я серии

08:00 Уральские пельмени. Сезон 1. 166-я серия

09:25 Непослушник

11:55 Против всех. Сезон 1. 1-я - 13-я серии

19:00 Юность. 1-я - 2-я серии

19:50 Фактор страха. Испытание тайгой. 4-я серия

20:40 Вспомнить всё

23:00 Экстрасенсы

01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 18-я серия

02:00 Белль и Себастьян

03:35 Сториз

04:40 Змей на чердаке

04:50 Ничуть не страшно

04:55 Сказка о царе Салтане



Матч ТВ



04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке»

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Здоровый образ. Регби

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Казахстан

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Лучшие из лучших

14:55 Новости

15:00 Громко

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - США. Прямой эфир

18:40 Все на Матч!

18:55 Хоккей. Большой тур Сборной. Минск. Белоруссия - Россия. Прямой эфир

21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Швеция. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

00:25 Наши иностранцы

00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия

03:05 Новости

03:10 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Динамо» (Москва)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 И грянул шторм

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Власть огня

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



23:45 Неизвестная война. Великая Отечественная

05:40 Герой 115

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»

12:30 Крапленый. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Крапленый. 1-я - 5-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Крапленый. 1-я - 5-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Бронепоезда

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Убить президента Франции

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Торпедоносцы

01:25 Легендарные самолеты. Су-25. Огнедышащий «Грач»

02:05 Крапленый. 1-я - 4-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Васнецовых

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Всеволод Крестовский

07:30 Новости культуры

07:35 Блеск и слава Древнего Рима. Колизей - политическая арена императоров

08:30 Новости культуры

08:35 Жизнь и судьба. Наталья Гвоздикова

08:55 Забытое ремесло. Целовальник

09:10 Королек - птичка певчая. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Роботы... роботы... роботы...». Документальный фильм. 1976

11:50 Роман в камне. Феодосия. Дача Стамболи

12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. АРТ

13:00 Линия жизни. Мира Кольцова

14:00 Любимая девушка

15:25 Алгоритм Берга

15:55 Агора

17:00 Новости культуры

17:15 «Бег». Сны о России»

17:55 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. Н. Мясковский. Симфония №17

18:45 Острова. Владимир Трошин

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Мой мастер Класс

21:50 Роман в камне. Феодосия. Дача Стамболи

22:15 Королек - птичка певчая. 4-я серия

23:05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 21-й Международный кинофестиваль «Дух огня» - российская программа

23:45 Магистр игры. Свидетельство портретов

00:15 ХX век. «Роботы... роботы... роботы...». Документальный фильм. 1976

00:50 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. Н. Мясковский. Симфония №17

01:45 Острова. Владимир Трошин

02:25 Влюбиться в Арктику. Покорители Арктики. Первые шаги

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:10 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

06:10 Пятница News. 76-я серия

06:40 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»

08:00 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»

09:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

10:00 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»

11:00 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»

12:10 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

13:20 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»

14:30 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»

15:30 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

16:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

18:00 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»

18:50 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»

19:30 Черный список. Сезон 3. 25-я серия - «Специалисты по дезинфекции»

20:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

23:00 Последний рубеж

01:00 Пятница News. 78-я серия

01:30 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»

02:10 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»

03:00 Инсайдеры. Сезон 1. 10-я серия - «Новосибирск»

03:50 Пятница News. 77-я серия

04:15 Тайны Медовой долины. Сезон 1



МИР



05:00 Вокально-криминальный ансамбль. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Вокально-криминальный ансамбль. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща. 1-я - 3-я серии

00:45 Влюблен по собственному желанию

02:15 Наше кино. История большой любви

02:40 Дела судебные. Битва за будущее

03:20 Дела судебные. Новые истории

03:35 Новости

03:50 [Не]Фантастика

04:00 Белый клык



Время начала передач - московское.



















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