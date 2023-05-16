Телепрограмма, программа передач ТВ на 16 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 16 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 16 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 3-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 3-я - 4-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая. 3-я - 4-я серии

03:45 Пыльная работа. 34-я серия



ТВЦ



04:40 Личные маги советских вождей

05:20 Мой герой. Александр Головин

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Стрессовое недержание мочи

08:45 Заговор небес. 3-я - 4-я серии

10:40 Наследство советских миллионеров

11:30 События

11:50 Чистосердечное призвание-2. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Екатерина Порубель

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Актёры затонувшего театра. 1-я - 2-я серии

17:00 «Шоу «Развод»

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Крис Кельми. Рок, секс, алкоголь

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Назад в СССР. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады

01:25 90-е. Комсомольцы

02:10 Цена президентского имения

02:45 Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион

03:15 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 3-я - 4-я серии

04:40 Наследство советских миллионеров



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ. ...и умрите в театре

05:40 Москва. Центральный округ. Человек из прошлого

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Совместная операция», 1-я и 2-я серии. «Женская доля», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Совместная операция», 1-я и 2-я серии. «Женская доля», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Борщи. 3-я - 4-я серии

22:15 Чингачгук. «Любовь до гроба», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чингачгук. «Любовь до гроба», 1-я и 2-я серии

00:45 Бездна. 4-я - 6-я серии

03:20 Петрович. «Месть», 1-я и 2-я серии

04:55 Москва. Центральный округ. Эвридика, идущая следом



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Секрет неприступной красавицы. 1-я - 2-я серии

06:50 Глухарь. Возвращение. Пятницкий

07:45 Глухарь. Возвращение. Заочница

08:40 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг

10:10 Глухарь. Возвращение. Серёжа

11:10 Глухарь. Возвращение. Отец

12:05 Глухарь. Возвращение. Все, что есть у меня

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Ревность». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Джекпот». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Акула

18:55 След. Фабрика маньяков

19:40 След. Бесполезный человек

20:40 След. Новая старая жизнь

21:25 След. Пять причин для смерти

22:25 Свои-5. Прошлогоднее селфи

23:10 Свои-3. Мишень

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Архивная барышня

01:20 След. Омоложение

02:00 След. Среди камней

02:40 След. Паноптикум

03:15 Прокурорская проверка. Угонщик

04:10 Прокурорская проверка. Бэби-бум



Домашний



02:35 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии

05:45 По делам несовершеннолетних

07:35 Давай разведёмся! 677-я серия

08:35 Тест на отцовство. 308-я и 463-я серии

10:45 Понять. Простить. «Рыцарь Вася». «Защита от себя»

12:00 Порча. Зверь

12:30 Знахарка. 177-я серия - «Ядовитая злость»

13:05 Верну любимого. 139-я серия

13:40 Голоса ушедших душ. 26-я серия - «Мухи»

14:15 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии

19:00 Между нами выпал снег. 1-я - 4-я серии

23:30 Понять. Простить. «Рыцарь Вася». «Защита от себя»

00:45 Порча. Зверь

01:15 Знахарка. Ядовитая злость

01:45 Верну любимого

02:10 Голоса ушедших душ. Мухи

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:30 Студия Союз. 8-я серия

05:15 Открытый микрофон. 146-я - 147-я серии

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии

08:30 Бьюти баттл. 12-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4 серии

13:00 Однажды в России. 249-я серия

14:00 СашаТаня. 1-я - 10-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 8. 281-я - 284-я серии

21:00 Звёздный суд. 3-я - 4-я серии

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 3-я серия

23:00 Женский стендап. 60-я серия

00:00 Импровизация. 254-я серия

01:00 Импровизация. Команды. 13-я - 16-я серии

04:35 Студия Союз. 25-я серия



СТС



04:55 Сказка о царе Салтане

05:50 Ералаш. Сезон 1

06:30 Буба

06:45 Детектив Финник

07:00 Совершенно летние. Сезон 1. 3-я - 4-я серии

08:00 Юность. 1-я и 2-я серии

09:00 Большой побег. Склад. 1-я - 2-я части

11:15 Вспомнить всё

13:35 Кухня. Сезон 1. 1-я - 9-я серии

18:30 Юность. 1-я - 3-я серии

20:00 Большой побег. 11-я - 12-я серии

22:55 Тихое место-2

00:45 Экстрасенсы

02:35 Белль и Себастьян. Приключения продолжаются

04:05 Белль и Себастьян. Друзья навек



Матч ТВ



03:10 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Динамо» (Москва)

05:05 Триатлон. Мировая серия. Женщины

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Канада

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Лучшие из лучших

14:55 Новости

15:00 География спорта. Стамбул

15:30 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Норвегия. Прямой эфир

18:40 Все на Матч!

19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Интер» (Италия) - «Милан» (Италия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Хоккей. Большой тур Сборной. Минск. Белоруссия - Россия

03:05 Новости

03:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Шестой день

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Бун

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



02:05 Крапленый. 1-я - 6-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»

12:30 Крапленый. 6-я - 9-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Крапленый. 6-я - 9-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Крапленый. 6-я - 9-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Тяжелые танки

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Свидание на млечном пути

01:20 Восход Победы. Курская буря

02:05 Крапленый. 7-я - 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва златоглавая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Николай Крючков

07:30 Новости культуры

07:35 Блеск и слава Древнего Рима. Помпеи - руины империи

08:30 Новости культуры

08:35 Жизнь и судьба. 1-я часть - «Тигран Кеосаян»

08:55 Забытое ремесло. Телефонистка

09:15 Королек - птичка певчая. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. 85 лет со дня рождения дрессировщика. «Мужчина и женщина. Мстислав Запашный». 1997

12:00 Роман в камне. Испания. Теруэль

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 Влюбиться в Арктику. Покорители Арктики. Первые шаги

13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Алексей Толстой. «Гиперболоид инженера Гарина»

14:15 Блеск и слава Древнего Рима. Колизей - политическая арена императоров

15:05 Ускорение. Пулковская обсерватория

15:30 Сати. Нескучная классика... С Денисом Мацуевым

16:15 Приключения Аристотеля в Москве

17:00 Новости культуры

17:15 Передвижники. Иван Шишкин

17:40 Забытое ремесло. Целовальник

17:55 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. С. Рахманинов. Симфония №3

18:45 Острова. Кир Булычёв

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Королек - птичка певчая. 5-я серия

22:55 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

23:05 Документальная камера. Москва глазами... Владимира Гиляровского и Михаила Пыляева

23:45 ХX век. «Мужчина и женщина. Мстислав Запашный». 1997

00:35 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. С. Рахманинов. Симфония №3

01:25 Цвет времени. Караваджо

01:45 Острова. Кир Булычёв

02:25 Влюбиться в Арктику. Арктика. Территория открытий

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:30 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»

06:30 Пятница News. 77-я серия

06:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 5-я серия - «Ксюша и Антон»

08:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

10:50 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

15:10 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

17:30 Умнее всех. Сезон 1. 4-я серия

19:00 Умнее всех. Сезон 1. 7-я серия

20:00 Кондитер. Сезон 7. 16-я серия - «ОАЭ. Торт для Сергея Дружко»

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

23:50 Профессионал

01:50 Пятница News. 79-я серия

02:20 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»

03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»

04:40 Пятница News. 78-я серия



МИР



05:00 Белый клык

05:25 Вокально-криминальный ансамбль. 9-я - 13-я серии

10:00 Новости

10:10 Вокально-криминальный ансамбль. 13-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща. 4-я - 6-я серии

00:45 Наше кино. История большой любви

01:15 Дела судебные. Битва за будущее

02:00 Дела судебные. Новые истории

02:25 Новости

02:40 [Не]Фантастика

02:50 Наше кино. История большой любви

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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