Телепрограмма, программа передач ТВ на 16 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 16 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 16 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 3-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 3-я - 4-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая. 3-я - 4-я серии
03:45 Пыльная работа. 34-я серия
ТВЦ
04:40 Личные маги советских вождей
05:20 Мой герой. Александр Головин
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Стрессовое недержание мочи
08:45 Заговор небес. 3-я - 4-я серии
10:40 Наследство советских миллионеров
11:30 События
11:50 Чистосердечное призвание-2. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Екатерина Порубель
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Актёры затонувшего театра. 1-я - 2-я серии
17:00 «Шоу «Развод»
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Крис Кельми. Рок, секс, алкоголь
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Назад в СССР. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады
01:25 90-е. Комсомольцы
02:10 Цена президентского имения
02:45 Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион
03:15 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 3-я - 4-я серии
04:40 Наследство советских миллионеров
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ. ...и умрите в театре
05:40 Москва. Центральный округ. Человек из прошлого
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Совместная операция», 1-я и 2-я серии. «Женская доля», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Совместная операция», 1-я и 2-я серии. «Женская доля», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Борщи. 3-я - 4-я серии
22:15 Чингачгук. «Любовь до гроба», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чингачгук. «Любовь до гроба», 1-я и 2-я серии
00:45 Бездна. 4-я - 6-я серии
03:20 Петрович. «Месть», 1-я и 2-я серии
04:55 Москва. Центральный округ. Эвридика, идущая следом
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Секрет неприступной красавицы. 1-я - 2-я серии
06:50 Глухарь. Возвращение. Пятницкий
07:45 Глухарь. Возвращение. Заочница
08:40 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг
10:10 Глухарь. Возвращение. Серёжа
11:10 Глухарь. Возвращение. Отец
12:05 Глухарь. Возвращение. Все, что есть у меня
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Ревность». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Джекпот». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Акула
18:55 След. Фабрика маньяков
19:40 След. Бесполезный человек
20:40 След. Новая старая жизнь
21:25 След. Пять причин для смерти
22:25 Свои-5. Прошлогоднее селфи
23:10 Свои-3. Мишень
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Архивная барышня
01:20 След. Омоложение
02:00 След. Среди камней
02:40 След. Паноптикум
03:15 Прокурорская проверка. Угонщик
04:10 Прокурорская проверка. Бэби-бум
Домашний
02:35 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии
05:45 По делам несовершеннолетних
07:35 Давай разведёмся! 677-я серия
08:35 Тест на отцовство. 308-я и 463-я серии
10:45 Понять. Простить. «Рыцарь Вася». «Защита от себя»
12:00 Порча. Зверь
12:30 Знахарка. 177-я серия - «Ядовитая злость»
13:05 Верну любимого. 139-я серия
13:40 Голоса ушедших душ. 26-я серия - «Мухи»
14:15 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии
19:00 Между нами выпал снег. 1-я - 4-я серии
23:30 Понять. Простить. «Рыцарь Вася». «Защита от себя»
00:45 Порча. Зверь
01:15 Знахарка. Ядовитая злость
01:45 Верну любимого
02:10 Голоса ушедших душ. Мухи
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:30 Студия Союз. 8-я серия
05:15 Открытый микрофон. 146-я - 147-я серии
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии
08:30 Бьюти баттл. 12-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4 серии
13:00 Однажды в России. 249-я серия
14:00 СашаТаня. 1-я - 10-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 8. 281-я - 284-я серии
21:00 Звёздный суд. 3-я - 4-я серии
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 3-я серия
23:00 Женский стендап. 60-я серия
00:00 Импровизация. 254-я серия
01:00 Импровизация. Команды. 13-я - 16-я серии
04:35 Студия Союз. 25-я серия
СТС
04:55 Сказка о царе Салтане
05:50 Ералаш. Сезон 1
06:30 Буба
06:45 Детектив Финник
07:00 Совершенно летние. Сезон 1. 3-я - 4-я серии
08:00 Юность. 1-я и 2-я серии
09:00 Большой побег. Склад. 1-я - 2-я части
11:15 Вспомнить всё
13:35 Кухня. Сезон 1. 1-я - 9-я серии
18:30 Юность. 1-я - 3-я серии
20:00 Большой побег. 11-я - 12-я серии
22:55 Тихое место-2
00:45 Экстрасенсы
02:35 Белль и Себастьян. Приключения продолжаются
04:05 Белль и Себастьян. Друзья навек
Матч ТВ
03:10 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Динамо» (Москва)
05:05 Триатлон. Мировая серия. Женщины
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Канада
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Лучшие из лучших
14:55 Новости
15:00 География спорта. Стамбул
15:30 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Норвегия. Прямой эфир
18:40 Все на Матч!
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Интер» (Италия) - «Милан» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Хоккей. Большой тур Сборной. Минск. Белоруссия - Россия
03:05 Новости
03:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Шестой день
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Бун
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
02:05 Крапленый. 1-я - 6-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»
12:30 Крапленый. 6-я - 9-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Крапленый. 6-я - 9-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Крапленый. 6-я - 9-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Тяжелые танки
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Свидание на млечном пути
01:20 Восход Победы. Курская буря
02:05 Крапленый. 7-я - 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва златоглавая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Николай Крючков
07:30 Новости культуры
07:35 Блеск и слава Древнего Рима. Помпеи - руины империи
08:30 Новости культуры
08:35 Жизнь и судьба. 1-я часть - «Тигран Кеосаян»
08:55 Забытое ремесло. Телефонистка
09:15 Королек - птичка певчая. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. 85 лет со дня рождения дрессировщика. «Мужчина и женщина. Мстислав Запашный». 1997
12:00 Роман в камне. Испания. Теруэль
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 Влюбиться в Арктику. Покорители Арктики. Первые шаги
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Алексей Толстой. «Гиперболоид инженера Гарина»
14:15 Блеск и слава Древнего Рима. Колизей - политическая арена императоров
15:05 Ускорение. Пулковская обсерватория
15:30 Сати. Нескучная классика... С Денисом Мацуевым
16:15 Приключения Аристотеля в Москве
17:00 Новости культуры
17:15 Передвижники. Иван Шишкин
17:40 Забытое ремесло. Целовальник
17:55 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. С. Рахманинов. Симфония №3
18:45 Острова. Кир Булычёв
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Королек - птичка певчая. 5-я серия
22:55 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
23:05 Документальная камера. Москва глазами... Владимира Гиляровского и Михаила Пыляева
23:45 ХX век. «Мужчина и женщина. Мстислав Запашный». 1997
00:35 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. С. Рахманинов. Симфония №3
01:25 Цвет времени. Караваджо
01:45 Острова. Кир Булычёв
02:25 Влюбиться в Арктику. Арктика. Территория открытий
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:30 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»
06:30 Пятница News. 77-я серия
06:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 5-я серия - «Ксюша и Антон»
08:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
10:50 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
13:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
15:10 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
17:30 Умнее всех. Сезон 1. 4-я серия
19:00 Умнее всех. Сезон 1. 7-я серия
20:00 Кондитер. Сезон 7. 16-я серия - «ОАЭ. Торт для Сергея Дружко»
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
23:50 Профессионал
01:50 Пятница News. 79-я серия
02:20 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»
03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»
03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»
04:40 Пятница News. 78-я серия
МИР
05:00 Белый клык
05:25 Вокально-криминальный ансамбль. 9-я - 13-я серии
10:00 Новости
10:10 Вокально-криминальный ансамбль. 13-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща. 4-я - 6-я серии
00:45 Наше кино. История большой любви
01:15 Дела судебные. Битва за будущее
02:00 Дела судебные. Новые истории
02:25 Новости
02:40 [Не]Фантастика
02:50 Наше кино. История большой любви
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.