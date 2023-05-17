Телепрограмма, программа передач ТВ на 17 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 17 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 17 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 4-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 5-я - 6-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая. 5-я - 6-я серии
03:45 Пыльная работа. 35-я серия
ТВЦ
04:40 Наследство советских миллионеров
05:20 Мой герой. Екатерина Порубель
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Чем питаться в жару
08:45 Смерть не танцует одна. 1-я - 2-я серии
10:40 Список Фурцевой: Чёрная метка
11:30 События
11:50 Чистосердечное призвание-3. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Ольга Прокофьева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Покопайтесь в моей памяти. 1-я - 2-я серии
16:55 На экран - через постель
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Я знаю твои секреты-10. Ребус для Нины. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 85-я серия
23:10 Прощание. Руслан Хасбулатов
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Назад в СССР. Квадратные метры
01:25 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили
02:10 Смерть артиста
02:50 Осторожно, мошенники! Похудеть к лету
03:15 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 1-я - 2-я серии
04:45 Николай Олялин. Раненое сердце
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ. Эвридика, идущая следом
05:40 Москва. Центральный округ. Рекламная пауза
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии. «Закрытое производство», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии. «Закрытое производство», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Борщи. 5-я - 6-я серии
21:05 Борщи. 6-я серия
22:15 Чингачгук. «Камень за пазухой», 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чингачгук. «Камень за пазухой», 1-я - 2-я серии
00:45 Бездна. 7-я - 9-я серии
03:20 Петрович. «Мать», 1-я и 2-я серии
04:55 Москва. Центральный округ-2. «Тайна завода «Абразив», 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Глухарь. Возвращение. Отец
06:05 Глухарь. Возвращение. Все, что есть у меня
06:55 Глухарь. Возвращение. Амнезия
07:45 Глухарь. Возвращение. Нелюди
08:35 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор
10:10 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти
11:10 Глухарь. Возвращение. Точка Зеро
12:05 Глухарь. Возвращение. Жуки
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Каникулы». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Предатель». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Пример
18:55 След. Отравляющее существо
19:45 След. Девушка с приветом
20:35 След. Мертвецкий гамбит
21:25 След. Особо ценные кадры
22:25 Свои-5. Побег в смерть
23:10 Свои-3. Мумия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Настоящая ведьма
01:20 След. Семейные ценности
02:00 След. С прибором
02:40 След. Метод монстра
03:15 Прокурорская проверка. «Лекарство от рака». 1-я - 2-я части
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 Колыбель над бездной. 1-я серия
05:50 По делам несовершеннолетних
07:40 Давай разведёмся!
08:40 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. «Мечта всей жизни». «Сваха»
12:10 Порча. Статуэтка
12:45 Знахарка. Слепая любовь
13:20 Верну любимого
13:55 Голоса ушедших душ. Готова на все
14:30 Счастье меня найдёт. 1-я - 4-я серии
19:00 Найди меня, счастье. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Мечта всей жизни». «Сваха»
00:35 Порча. Статуэтка
01:10 Знахарка. Слепая любовь
01:40 Верну любимого
02:05 Голоса ушедших душ. Готова на все
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!
ТНТ
04:35 Студия Союз. 25-я серия
05:20 Студия Союз. 12-я серия
06:10 Открытый микрофон. Сезон 7. 148-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 9-я - 13-я серии
14:00 СашаТаня. 11-я - 20-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 8. 283-я - 286-я серии
21:00 Звёздный суд. 5-я - 6-я серии
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 5-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 61-я серия
00:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 225-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я - 18-я серии
02:40 Студия Союз. 13-я - 15-я серии
СТС
04:05 Белль и Себастьян: Друзья навек
05:25 Миллион в мешке
05:50 Ералаш. Сезон 1
06:30 Буба
06:45 Детектив Финник
07:00 Совершенно летние. Сезон 1. 5-я - 6-я серии
08:00 Юность. 2-я - 3-я серии
09:00 Уральские пельмени. #незванныйгость
09:40 От кутюр
11:40 Королева
13:35 Кухня. Сезон 1. 10-я - 18-я серии
18:30 Юность. 2-я - 4-я серии
20:00 Обратный отсчёт. 2-я серия
21:00 Все или ничего
23:20 Она - мужчина
01:20 Экстрасенсы
03:35 Сториз
04:40 Кошкин дом
Матч ТВ
03:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
05:05 Триатлон. Мировая серия. Мужчины
06:00 Лучшие из лучших
06:30 География спорта. Стамбул
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Норвегия
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Лучшие из лучших
14:55 Новости
15:00 Вид сверху
15:30 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Австрия. Прямой эфир
18:40 Все на Матч!
19:10 Футбол. Кубок России. Финал. «Краснодар» - «Урал». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Реал». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Франция
03:05 Новости
03:10 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Ограбление на Бейкер-Стрит
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Любой ценой
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
02:05 Крапленый. 7-я - 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
12:30 Крапленый. 10-я - 14-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Крапленый. 10-я - 14-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Крапленый. 10-я - 14-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Реактивная артиллерия
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Неподсуден
01:15 Восход Победы. Днепр. Крах Восточного вала
02:05 Крапленый. 13-я - 16-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Годунова
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Фаина Раневская
07:30 Новости культуры
07:35 Раскрытие тайн Вавилона. Висячие сады Семирамиды
08:30 Новости культуры
08:35 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Тигран Кеосаян»
08:55 Забытое ремесло. Мельник
09:10 Королек - птичка певчая. 6-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Праздник оперетты. Имре Кальман». 1982
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 Влюбиться в Арктику. Арктика. Территория открытий
13:30 Вся жизнь. Мария Кнебель
14:15 Блеск и слава Древнего Рима. Помпеи - руины империи
15:05 Властелины кольца. История создания синхрофазотрона
15:30 Белая студия
16:15 Поездка для души. Кто упрям - тому на Валаам
17:00 Новости культуры
17:15 Библейский сюжет. Аркадий Штейнберг «Вторая дорога»
17:45 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. А. Скрябин. Симфония №3 «Божественная поэма»
18:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
18:45 Острова. Евгений Леонов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Алексей Гуськов
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Россия в судьбе Монголии
22:15 Королек - птичка певчая. 6-я серия
23:05 Документальная камера. Москва глазами... Андрея Белого и Михаила Булгакова
23:45 ХX век. «Праздник оперетты. Имре Кальман». 1982
01:00 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. А. Скрябин. Симфония №3 «Божественная поэма»
01:50 Острова. Евгений Леонов
02:30 Влюбиться в Арктику. На льдине, как на бригантине
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1
05:25 Простоквашино. Сезон 1
05:40 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»
06:40 Пятница News. 78-я серия
07:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 9-я серия - «Даша и Егор»
08:50 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»
10:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»
11:00 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»
12:00 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»
13:10 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»
14:20 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»
15:30 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
16:40 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
17:50 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
19:00 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»
20:10 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»
21:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
23:00 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
00:10 Наемник
02:00 Пятница News. 80-я серия
02:30 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»
03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»
03:50 Пятница News. 79-я серия
04:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:55 Записки экспедитора тайной канцелярии. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Записки экспедитора тайной канцелярии. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща. 7-я - 9-я серии
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Дела судебные. Битва за будущее
01:55 Дела судебные. Новые истории
02:10 Новости
02:25 [Не]Фантастика
02:35 Наше кино. История большой любви
03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.