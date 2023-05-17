Телепрограмма, программа передач ТВ на 17 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 17 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 17 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 4-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 5-я - 6-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая. 5-я - 6-я серии

03:45 Пыльная работа. 35-я серия



ТВЦ



04:40 Наследство советских миллионеров

05:20 Мой герой. Екатерина Порубель

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Чем питаться в жару

08:45 Смерть не танцует одна. 1-я - 2-я серии

10:40 Список Фурцевой: Чёрная метка

11:30 События

11:50 Чистосердечное призвание-3. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Ольга Прокофьева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Покопайтесь в моей памяти. 1-я - 2-я серии

16:55 На экран - через постель

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Я знаю твои секреты-10. Ребус для Нины. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 85-я серия

23:10 Прощание. Руслан Хасбулатов

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Назад в СССР. Квадратные метры

01:25 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили

02:10 Смерть артиста

02:50 Осторожно, мошенники! Похудеть к лету

03:15 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 1-я - 2-я серии

04:45 Николай Олялин. Раненое сердце



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ. Эвридика, идущая следом

05:40 Москва. Центральный округ. Рекламная пауза

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии. «Закрытое производство», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии. «Закрытое производство», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Борщи. 5-я - 6-я серии

21:05 Борщи. 6-я серия

22:15 Чингачгук. «Камень за пазухой», 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чингачгук. «Камень за пазухой», 1-я - 2-я серии

00:45 Бездна. 7-я - 9-я серии

03:20 Петрович. «Мать», 1-я и 2-я серии

04:55 Москва. Центральный округ-2. «Тайна завода «Абразив», 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Возвращение. Отец

06:05 Глухарь. Возвращение. Все, что есть у меня

06:55 Глухарь. Возвращение. Амнезия

07:45 Глухарь. Возвращение. Нелюди

08:35 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор

10:10 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти

11:10 Глухарь. Возвращение. Точка Зеро

12:05 Глухарь. Возвращение. Жуки

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Каникулы». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Предатель». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Пример

18:55 След. Отравляющее существо

19:45 След. Девушка с приветом

20:35 След. Мертвецкий гамбит

21:25 След. Особо ценные кадры

22:25 Свои-5. Побег в смерть

23:10 Свои-3. Мумия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Настоящая ведьма

01:20 След. Семейные ценности

02:00 След. С прибором

02:40 След. Метод монстра

03:15 Прокурорская проверка. «Лекарство от рака». 1-я - 2-я части



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 Колыбель над бездной. 1-я серия

05:50 По делам несовершеннолетних

07:40 Давай разведёмся!

08:40 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Мечта всей жизни». «Сваха»

12:10 Порча. Статуэтка

12:45 Знахарка. Слепая любовь

13:20 Верну любимого

13:55 Голоса ушедших душ. Готова на все

14:30 Счастье меня найдёт. 1-я - 4-я серии

19:00 Найди меня, счастье. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Мечта всей жизни». «Сваха»

00:35 Порча. Статуэтка

01:10 Знахарка. Слепая любовь

01:40 Верну любимого

02:05 Голоса ушедших душ. Готова на все

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



ТНТ



04:35 Студия Союз. 25-я серия

05:20 Студия Союз. 12-я серия

06:10 Открытый микрофон. Сезон 7. 148-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 9-я - 13-я серии

14:00 СашаТаня. 11-я - 20-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 8. 283-я - 286-я серии

21:00 Звёздный суд. 5-я - 6-я серии

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 5-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 61-я серия

00:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 225-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я - 18-я серии

02:40 Студия Союз. 13-я - 15-я серии



СТС



04:05 Белль и Себастьян: Друзья навек

05:25 Миллион в мешке

05:50 Ералаш. Сезон 1

06:30 Буба

06:45 Детектив Финник

07:00 Совершенно летние. Сезон 1. 5-я - 6-я серии

08:00 Юность. 2-я - 3-я серии

09:00 Уральские пельмени. #незванныйгость

09:40 От кутюр

11:40 Королева

13:35 Кухня. Сезон 1. 10-я - 18-я серии

18:30 Юность. 2-я - 4-я серии

20:00 Обратный отсчёт. 2-я серия

21:00 Все или ничего

23:20 Она - мужчина

01:20 Экстрасенсы

03:35 Сториз

04:40 Кошкин дом



Матч ТВ



03:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)

05:05 Триатлон. Мировая серия. Мужчины

06:00 Лучшие из лучших

06:30 География спорта. Стамбул

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Норвегия

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Лучшие из лучших

14:55 Новости

15:00 Вид сверху

15:30 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Австрия. Прямой эфир

18:40 Все на Матч!

19:10 Футбол. Кубок России. Финал. «Краснодар» - «Урал». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Реал». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Франция

03:05 Новости

03:10 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Ограбление на Бейкер-Стрит

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Любой ценой

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



02:05 Крапленый. 7-я - 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

12:30 Крапленый. 10-я - 14-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Крапленый. 10-я - 14-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Крапленый. 10-я - 14-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Реактивная артиллерия

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Неподсуден

01:15 Восход Победы. Днепр. Крах Восточного вала

02:05 Крапленый. 13-я - 16-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Годунова

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Фаина Раневская

07:30 Новости культуры

07:35 Раскрытие тайн Вавилона. Висячие сады Семирамиды

08:30 Новости культуры

08:35 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Тигран Кеосаян»

08:55 Забытое ремесло. Мельник

09:10 Королек - птичка певчая. 6-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Праздник оперетты. Имре Кальман». 1982

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 Влюбиться в Арктику. Арктика. Территория открытий

13:30 Вся жизнь. Мария Кнебель

14:15 Блеск и слава Древнего Рима. Помпеи - руины империи

15:05 Властелины кольца. История создания синхрофазотрона

15:30 Белая студия

16:15 Поездка для души. Кто упрям - тому на Валаам

17:00 Новости культуры

17:15 Библейский сюжет. Аркадий Штейнберг «Вторая дорога»

17:45 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. А. Скрябин. Симфония №3 «Божественная поэма»

18:35 Цвет времени. Леонид Пастернак

18:45 Острова. Евгений Леонов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Алексей Гуськов

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Россия в судьбе Монголии

22:15 Королек - птичка певчая. 6-я серия

23:05 Документальная камера. Москва глазами... Андрея Белого и Михаила Булгакова

23:45 ХX век. «Праздник оперетты. Имре Кальман». 1982

01:00 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. А. Скрябин. Симфония №3 «Божественная поэма»

01:50 Острова. Евгений Леонов

02:30 Влюбиться в Арктику. На льдине, как на бригантине

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1

05:25 Простоквашино. Сезон 1

05:40 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»

06:40 Пятница News. 78-я серия

07:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 9-я серия - «Даша и Егор»

08:50 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»

10:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»

11:00 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»

12:00 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»

13:10 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»

14:20 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»

15:30 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

16:40 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

17:50 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

19:00 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»

20:10 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»

21:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

23:00 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

00:10 Наемник

02:00 Пятница News. 80-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»

03:50 Пятница News. 79-я серия

04:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:55 Записки экспедитора тайной канцелярии. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Записки экспедитора тайной канцелярии. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща. 7-я - 9-я серии

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Дела судебные. Битва за будущее

01:55 Дела судебные. Новые истории

02:10 Новости

02:25 [Не]Фантастика

02:35 Наше кино. История большой любви

03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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