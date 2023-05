Телепрограмма, программа передач ТВ на 18 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 18 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 18 мая 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 5-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 7-я - 8-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая. 7-я - 8-я серии

03:45 Пыльная работа. 36-я серия



ТВЦ



04:45 Николай Олялин. Раненое сердце

05:20 Мой герой. Ольга Прокофьева

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Клостридиальный колит

08:45 Смерть не танцует одна. 3-я - 4-я серии

10:40 Звёздные дети. Жизнь без любви

11:30 События

11:50 Чистосердечное призвание-3. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Андрей Кивинов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Пригласи в дом призрака. 1-я - 2-я серии

16:55 Звездные отчимы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Тайна Спящей дамы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Красавцы и чудовища

23:10 Актёрские драмы. Вон из искусства!

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Коронация: интриги и скандалы

01:25 Разлучённые властью

02:05 Два председателя. Остановка на пути в Кремль

02:50 Осторожно, мошенники! Косметолог-самоучка

03:15 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 3-я - 4-я серии

04:40 Петр Вельяминов. Под завесой тайны



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-2. «Тайна завода «Абразив», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Борщи. 7-я - 8-я серии

22:15 Чингачгук. «Призрак». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чингачгук. «Призрак». 1-я - 2-я серии

00:45 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет искусственный интеллект обретёт свободу воли

02:00 Агентство скрытых камер. Бегство

02:30 Агентство скрытых камер. Отчаянный

03:00 Петрович. «Призрак». 1-я - 2-я серии

04:40 Военно-исторические маршруты

04:55 Москва. Центральный округ-2. «Седьмое небо», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Возвращение. Жуки

06:10 Глухарь. Возвращение. Сила есть

07:05 Глухарь. Возвращение. Ночные гости

08:05 Глухарь. Возвращение. Черная кошка

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Черная кошка

10:00 Глухарь. Возвращение. Наезд

11:00 Глухарь. Возвращение. Слон

12:05 Глухарь. Возвращение. Батарея

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Никто не забыт». 1-я - 2-я части

15:25 Лесник. «Вальтер». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. По-братски

18:55 След. Бычье сердце

19:45 След. Тайна золотого волка

20:40 След. Жених из параллельной вселенной

21:25 След. Сила Толи

22:25 Свои-5. Причинять добро

23:10 Свои-3. Персональное предложение

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Смерть джинна

01:20 След. Больше, чем людей

02:00 След. Полиграф

02:40 След. Как на ладони

03:20 Прокурорская проверка. Билет в один конец

04:10 Прокурорская проверка. Последняя надежда



Домашний



05:00 Колыбель над бездной. 2-я серия

05:50 6 кадров

06:00 По делам несовершеннолетних

07:50 Давай разведёмся!

08:50 Тест на отцовство

11:05 Понять. Простить. «Задачка для папы». «Нитка жемчуга»

12:20 Порча. У колыбели

12:50 Знахарка. Горечь предательства

13:25 Верну любимого

14:00 Голоса ушедших душ. Долг

14:35 Между нами выпал снег. 1-я - 4-я серии

19:00 Между светом и тенью. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Задачка для папы». «Нитка жемчуга»

00:35 Порча. У колыбели

01:10 Знахарка. Горечь предательства

01:40 Верну любимого

02:05 Голоса ушедших душ. Долг

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 149-я - 150-я серии

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии

08:30 Битва пикников. 15-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14-я - 18-я серии

14:00 СашаТаня. 21-я - 30-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 8. 285-я - 288-я серии

21:00 Звёздный суд. 7-я - 8-я серии

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 8-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 62-я серия

00:00 Концерты. Сезон 2. 18-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 19-я - 20-я серии

02:40 Студия Союз. 17-я - 19-я серии



СТС



04:40 Кошкин дом

05:05 Заколдованный мальчик

05:50 Ералаш

06:30 Буба

06:45 Детектив Финник

07:00 Совершенно летние. Сезон 1. 7-я - 8-я серии

08:00 Юность. 3-я - 4-я серии

09:05 Она - мужчина

11:20 Все или ничего

13:35 Кухня. Сезон 1. 19-я - 20-я серии

14:40 Кухня. Сезон 2. 2-я - 8-я серии

18:30 Юность. 3-я - 5-я серии

20:00 Медальон

21:45 Ип Ман-3

23:55 Ярость

02:25 Сториз

04:15 Мультфильмы



Матч ТВ



03:10 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

05:05 Голевая неделя РФ

05:30 Правила игры

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Казахстан

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Лучшие из лучших

14:55 Новости

15:00 Что по спорту? Екатеринбург

15:30 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Словения. Прямой эфир

18:40 Все на Матч!

19:20 Новости

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир

21:25 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Севилья» - «Ювентус». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Байер» - «Рома»

02:55 Новости

03:00 Баскетбол 3х3. Единая Континентальная Лига



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бегущий человек

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Первое убийство

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



02:05 Крапленый. 13-я - 18-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

12:30 Крапленый. 15-я - 18-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Крапленый. 15-я - 18-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Крапленый. 15-я - 18-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Истребители

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Праздничный концерт «10 лет Департаменту культуры Министерства обороны РФ»

01:05 Восход Победы. Падение блокады и Крымская ловушка

01:50 Оружие Победы

02:05 Крапленый. 19-я - 22-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Городец пряничный

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Тамара Макарова

07:30 Новости культуры

07:35 Раскрытие тайн Вавилона. Вавилонская башня

08:20 Дороги старых мастеров. Лоскутный театр

08:30 Новости культуры

08:35 Жизнь и судьба. Денис Родькин

08:55 Забытое ремесло. Дворецкий

09:10 Королек - птичка певчая. 7-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «По ту сторону рампы. Сентиментальное путешествие Владимира Сошальского«. Документальный фильм. 1992

12:20 Цвет времени. Карандаш

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 Влюбиться в Арктику. На льдине, как на бригантине

13:30 Искусственный отбор

14:15 Раскрытие тайн Вавилона. Висячие сады Семирамиды

15:05 Забытое ремесло. Мельник

15:20 2 Верник 2. Анна Снаткина и Алексей Путинцев

16:15 Верея. Возвращение к себе

17:00 Новости культуры

17:15 Пряничный домик. Облачные ткани Узбекистана

17:45 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. П. Чайковский. Симфония №5

18:30 Первые в мире. Электромобиль Романова

18:45 История одного МИРа

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Александр Ливергант. «Агата Кристи: свидетель обвинения»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а твист!»

21:30 Энигма. Азиза Садыкова

22:15 Королек - птичка певчая. 7-я серия

23:05 Документальная камера. Москва глазами... Марлена Хуциева и Саввы Кулиша

23:45 ХX век. «По ту сторону рампы. Сентиментальное путешествие Владимира Сошальского». Документальный фильм. 1992

00:50 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. П. Чайковский. Симфония №5

01:35 Дмитрий Менделеев. Заветные мысли

02:30 Влюбиться в Арктику. Арктика. Жизнь на краю земли

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди!

05:10 Тайны Медовой долины

05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

07:00 Пятница News. 79-я серия

07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 2-я серия - «Ира и Витя»

09:30 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 2-я серия - «Свадьба за 15 тыс VS свадьба за 800 тыс»

11:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 4-я серия - «Инна и Сергей»

13:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»

15:20 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 6-я серия - «Деревенская свадьба VS Московская свадьба»

17:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»

19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 59-я серия

21:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 58-я серия - «Классическая свадьба VS Современный минимализм»

23:00 Пробный переезд. Сезон 2. 7-я серия - «Элиста»

00:10 Большой куш

02:00 Пятница News. 81-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 14-я серия - «Волгоград»

03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 1-я серия - «Астрахань»

04:10 Пятница News. 80-я серия

04:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 22-я серия

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:40 Наше кино. История большой любви

07:20 Марьина роща. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Марьина роща. 3-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща. 10-я - 12-я серии

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Дела судебные. Битва за будущее

02:00 Дела судебные. Новые истории

02:25 Новости

02:40 [Не]Фантастика

02:55 Наше кино. История большой любви

03:45 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.