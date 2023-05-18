Телепрограмма, программа передач ТВ на 18 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 18 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 18 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 5-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 7-я - 8-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая. 7-я - 8-я серии
03:45 Пыльная работа. 36-я серия
ТВЦ
04:45 Николай Олялин. Раненое сердце
05:20 Мой герой. Ольга Прокофьева
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Клостридиальный колит
08:45 Смерть не танцует одна. 3-я - 4-я серии
10:40 Звёздные дети. Жизнь без любви
11:30 События
11:50 Чистосердечное призвание-3. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Андрей Кивинов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Пригласи в дом призрака. 1-я - 2-я серии
16:55 Звездные отчимы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Тайна Спящей дамы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Красавцы и чудовища
23:10 Актёрские драмы. Вон из искусства!
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Коронация: интриги и скандалы
01:25 Разлучённые властью
02:05 Два председателя. Остановка на пути в Кремль
02:50 Осторожно, мошенники! Косметолог-самоучка
03:15 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 3-я - 4-я серии
04:40 Петр Вельяминов. Под завесой тайны
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-2. «Тайна завода «Абразив», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Борщи. 7-я - 8-я серии
22:15 Чингачгук. «Призрак». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чингачгук. «Призрак». 1-я - 2-я серии
00:45 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет искусственный интеллект обретёт свободу воли
02:00 Агентство скрытых камер. Бегство
02:30 Агентство скрытых камер. Отчаянный
03:00 Петрович. «Призрак». 1-я - 2-я серии
04:40 Военно-исторические маршруты
04:55 Москва. Центральный округ-2. «Седьмое небо», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Глухарь. Возвращение. Жуки
06:10 Глухарь. Возвращение. Сила есть
07:05 Глухарь. Возвращение. Ночные гости
08:05 Глухарь. Возвращение. Черная кошка
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Черная кошка
10:00 Глухарь. Возвращение. Наезд
11:00 Глухарь. Возвращение. Слон
12:05 Глухарь. Возвращение. Батарея
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Никто не забыт». 1-я - 2-я части
15:25 Лесник. «Вальтер». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. По-братски
18:55 След. Бычье сердце
19:45 След. Тайна золотого волка
20:40 След. Жених из параллельной вселенной
21:25 След. Сила Толи
22:25 Свои-5. Причинять добро
23:10 Свои-3. Персональное предложение
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Смерть джинна
01:20 След. Больше, чем людей
02:00 След. Полиграф
02:40 След. Как на ладони
03:20 Прокурорская проверка. Билет в один конец
04:10 Прокурорская проверка. Последняя надежда
Домашний
05:00 Колыбель над бездной. 2-я серия
05:50 6 кадров
06:00 По делам несовершеннолетних
07:50 Давай разведёмся!
08:50 Тест на отцовство
11:05 Понять. Простить. «Задачка для папы». «Нитка жемчуга»
12:20 Порча. У колыбели
12:50 Знахарка. Горечь предательства
13:25 Верну любимого
14:00 Голоса ушедших душ. Долг
14:35 Между нами выпал снег. 1-я - 4-я серии
19:00 Между светом и тенью. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Задачка для папы». «Нитка жемчуга»
00:35 Порча. У колыбели
01:10 Знахарка. Горечь предательства
01:40 Верну любимого
02:05 Голоса ушедших душ. Долг
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 149-я - 150-я серии
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии
08:30 Битва пикников. 15-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14-я - 18-я серии
14:00 СашаТаня. 21-я - 30-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 8. 285-я - 288-я серии
21:00 Звёздный суд. 7-я - 8-я серии
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 8-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 62-я серия
00:00 Концерты. Сезон 2. 18-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 19-я - 20-я серии
02:40 Студия Союз. 17-я - 19-я серии
СТС
04:40 Кошкин дом
05:05 Заколдованный мальчик
05:50 Ералаш
06:30 Буба
06:45 Детектив Финник
07:00 Совершенно летние. Сезон 1. 7-я - 8-я серии
08:00 Юность. 3-я - 4-я серии
09:05 Она - мужчина
11:20 Все или ничего
13:35 Кухня. Сезон 1. 19-я - 20-я серии
14:40 Кухня. Сезон 2. 2-я - 8-я серии
18:30 Юность. 3-я - 5-я серии
20:00 Медальон
21:45 Ип Ман-3
23:55 Ярость
02:25 Сториз
04:15 Мультфильмы
Матч ТВ
03:10 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
05:05 Голевая неделя РФ
05:30 Правила игры
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Казахстан
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Лучшие из лучших
14:55 Новости
15:00 Что по спорту? Екатеринбург
15:30 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Словения. Прямой эфир
18:40 Все на Матч!
19:20 Новости
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир
21:25 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Севилья» - «Ювентус». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Байер» - «Рома»
02:55 Новости
03:00 Баскетбол 3х3. Единая Континентальная Лига
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бегущий человек
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Первое убийство
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
02:05 Крапленый. 13-я - 18-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
12:30 Крапленый. 15-я - 18-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Крапленый. 15-я - 18-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Крапленый. 15-я - 18-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Вторая мировая: пламя и сталь. Истребители
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Праздничный концерт «10 лет Департаменту культуры Министерства обороны РФ»
01:05 Восход Победы. Падение блокады и Крымская ловушка
01:50 Оружие Победы
02:05 Крапленый. 19-я - 22-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Городец пряничный
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Тамара Макарова
07:30 Новости культуры
07:35 Раскрытие тайн Вавилона. Вавилонская башня
08:20 Дороги старых мастеров. Лоскутный театр
08:30 Новости культуры
08:35 Жизнь и судьба. Денис Родькин
08:55 Забытое ремесло. Дворецкий
09:10 Королек - птичка певчая. 7-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «По ту сторону рампы. Сентиментальное путешествие Владимира Сошальского«. Документальный фильм. 1992
12:20 Цвет времени. Карандаш
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Театр
13:00 Влюбиться в Арктику. На льдине, как на бригантине
13:30 Искусственный отбор
14:15 Раскрытие тайн Вавилона. Висячие сады Семирамиды
15:05 Забытое ремесло. Мельник
15:20 2 Верник 2. Анна Снаткина и Алексей Путинцев
16:15 Верея. Возвращение к себе
17:00 Новости культуры
17:15 Пряничный домик. Облачные ткани Узбекистана
17:45 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. П. Чайковский. Симфония №5
18:30 Первые в мире. Электромобиль Романова
18:45 История одного МИРа
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Александр Ливергант. «Агата Кристи: свидетель обвинения»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а твист!»
21:30 Энигма. Азиза Садыкова
22:15 Королек - птичка певчая. 7-я серия
23:05 Документальная камера. Москва глазами... Марлена Хуциева и Саввы Кулиша
23:45 ХX век. «По ту сторону рампы. Сентиментальное путешествие Владимира Сошальского». Документальный фильм. 1992
00:50 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. П. Чайковский. Симфония №5
01:35 Дмитрий Менделеев. Заветные мысли
02:30 Влюбиться в Арктику. Арктика. Жизнь на краю земли
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди!
05:10 Тайны Медовой долины
05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
07:00 Пятница News. 79-я серия
07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 2-я серия - «Ира и Витя»
09:30 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 2-я серия - «Свадьба за 15 тыс VS свадьба за 800 тыс»
11:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 4-я серия - «Инна и Сергей»
13:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»
15:20 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 6-я серия - «Деревенская свадьба VS Московская свадьба»
17:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»
19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 59-я серия
21:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 58-я серия - «Классическая свадьба VS Современный минимализм»
23:00 Пробный переезд. Сезон 2. 7-я серия - «Элиста»
00:10 Большой куш
02:00 Пятница News. 81-я серия
02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 14-я серия - «Волгоград»
03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 1-я серия - «Астрахань»
04:10 Пятница News. 80-я серия
04:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 22-я серия
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:40 Наше кино. История большой любви
07:20 Марьина роща. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Марьина роща. 3-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща. 10-я - 12-я серии
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Дела судебные. Битва за будущее
02:00 Дела судебные. Новые истории
02:25 Новости
02:40 [Не]Фантастика
02:55 Наше кино. История большой любви
03:45 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.