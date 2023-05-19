Телепрограмма, программа передач ТВ на 19 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 19 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 19 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе. Прямой эфир

23:50 Вызов. Первые в космосе

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Они видят руками

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Сезон 6

23:35 Истории Большой Страны

00:35 Мой близкий враг

03:50 Пыльная работа. 37-я серия



ТВЦ



04:40 Петр Вельяминов. Под завесой тайны

05:20 Мой герой. Андрей Кивинов

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:35 «Тайна «Белой вороны». 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 «Тайна «Белой вороны». 4-я серия

12:40 Я знаю твои секреты-10. Ребус для Нины. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Я знаю твои секреты-10. Ребус для Нины. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Дело случая

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Тихие воды. 1-я - 2-я серии

20:10 Тихие воды-2. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Отцы и дети

00:45 Возвращение «Святого Луки«

02:20 Черный принц

03:55 Петровка, 38

04:10 Список Фурцевой: Чёрная метка

04:50 Звёздные дети. Жизнь без любви



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-2. «Седьмое небо», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 1-я и 2-я серии. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 1-я и 2-я серии. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Борщи. 9-я - 10-я серии

22:15 Чингачгук. «Бесплатный сыр». 1-я - 2-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:15 Захар Прилепин. Уроки русского

02:40 Квартирный вопрос

03:30 Петрович. «Роковая женщина». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Возвращение. Слон

06:10 Глухарь. Возвращение. Батарея

06:55 Глухарь. Возвращение. Туман

07:45 Глухарь. Возвращение. Спасатель

08:45 Глухарь. Возвращение. Запись

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Запись

10:10 Глухарь. Возвращение. Нефть

11:10 Глухарь. Возвращение. Грязные деньги

12:05 Глухарь. Возвращение. Принцип ящерицы

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны. 1-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам». 1-я - 4-я части

17:30 Известия

18:00 След. Чайка

18:45 След. Прекрасная шляпница

19:40 След. Собачий вальс

20:30 След. Смерть любит контрасты

21:20 След. Опытный образец FYW20

22:15 След. Все должны умереть

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Любовь Полищук. Расплата за успех

00:55 Ментозавры. Мост

01:40 Ментозавры. Мрачный аферист

02:20 Ментозавры. Встреча выпускников

03:00 Ментозавры. Чужая жизнь

03:35 Ментозавры. Смерть в отеле

04:15 Ментозавры. Жалкий бизнес

04:50 Ментозавры. Экспериментальная партия



Домашний



05:00 Колыбель над бездной. 3-я серия

05:50 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Капризуля». «Удержать любой ценой»

12:25 Порча. Древо семьи

12:55 Знахарка. Послушная

13:30 Верну любимого

14:05 Голоса ушедших душ. Пропавший

14:40 Найди меня, счастье. 1-я - 4-я серии

19:00 Горький мёд... 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Капризуля». «Удержать любой ценой»

00:30 Порча. Древо семьи

01:00 Знахарка. Послушная

01:30 Верну любимого

02:00 Голоса ушедших душ. Пропавший

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 Колыбель над бездной. 4-я серия



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 151-я - 152-я серии

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии

09:00 СашаТаня. 27-я - 41-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 8. 281-я - 288-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 785-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 771-я серия

22:00 Галустян плюс. 6-я - 7-я серии

23:00 Stand up. Сезон 10. 239-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 32-я серия

02:00 Питер ФМ

03:15 Импровизация. Команды. 23-я серия

04:00 Импровизация. Команды. 21-я серия

04:50 Студия Союз. 20-я серия



СТС



04:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

06:45 Детектив Финник

07:00 Совершенно летние. Сезон 1. 9-я - 10-я серии

08:00 Юность. 4-я - 5-я серии

09:00 Королева

10:45 Медальон

12:35 Уральские пельмени. Смехbook

13:05 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей«. «В»

19:20 Уральские пельмени. Галопом по синкопам

20:55 Уральские пельмени. География пельменей. Англия

22:30 Уральские пельмени. География пельменей. Россия

00:00 Импровизаторы. 9-я - 10-я серии

02:00 Сториз

04:20 Мультфильмы



Матч ТВ



03:00 Баскетбол 3х3. Единая Континентальная Лига

05:05 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

05:30 Третий тайм

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Что по спорту? Екатеринбург

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Словакия

12:35 Лица страны. Ольга и Евгения Фролкины

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Хоккей. Церемония закрытия сезона чемпионата КХЛ 2022/2023

15:25 Новости

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Футбол. Первая Лига. «Акрон» - «Алания». Прямой эфир

19:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Чеховские медведи» - ЦСКА. Прямой эфир

21:30 Смешанные единоборства. АСА. А. Фролов - Ш. Абдулаев. Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:35 Небесная грация

01:55 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при

02:55 Новости

03:00 Всё о главном

03:30 РецепТура

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Х. Александр - Дж. Смит. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Сквозь снег

22:30 2012

01:30 Эквилибриум

03:10 Неистовый

04:30 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



02:05 Крапленый. 19-я - 24-я серии

06:50 Инспектор ГАИ

09:00 Новости дня

09:20 Берег

12:30 Крапленый. 19-я - 22-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Крапленый. 19-я - 22-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Крапленый. 19-я - 22-я серии

17:10 Крапленый. 23-я и 24-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Крапленый. 23-я и 24-я серии

20:00 Размах крыльев

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Обыкновенное чудо

02:45 Золотая баба

04:05 Россия и Китай. Путь через века

04:30 Оружие Победы

04:45 Ссора в Лукашах



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва фильмовая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Николай Черкасов

07:30 Новости культуры

07:35 Гатчина. Свершилось

08:20 Дороги старых мастеров. Вологодские мотивы

08:30 Новости культуры

08:35 Жизнь и судьба. Алла Данько

08:55 Забытое ремесло. Бондарь

09:15 Цвет белого снега

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Насреддин в Бухаре

11:45 Цвет времени. Владимир Татлин

12:00 Открытая книга. Александр Ливергант. «Агата Кристи: свидетель обвинения»

12:30 Новости культуры

12:45 Первые в мире. Электромобиль Романова

13:00 Влюбиться в Арктику. Арктика. Жизнь на краю земли

13:30 Власть факта. Россия в судьбе Монголии

14:15 Раскрытие тайн Вавилона. Вавилонская башня

15:00 По следам космических призраков

15:30 Энигма. Азиза Садыкова

16:15 Гатчина. Свершилось

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Мутновский вулкан (Камчатский край)

17:45 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. Д. Шостакович. Симфония №10

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки

20:30 Линия жизни. Мария Александрова

21:30 Монолог

23:05 2 Верник 2. Раиса Рязанова

23:55 Синева в синеве

01:35 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. Д. Шостакович. Симфония №10

02:35 «Икар и мудрецы». «Прежде мы были птицами»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди!

05:10 Тайны Медовой долины

05:30 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

06:30 Пятница News. 80-я серия

06:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 6-я серия - «Катя и Антон»

08:30 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия

10:40 Кондитер. Сезон 7. 15-я серия - «Мальдивы. Торт для Дмитрия Лысенкова»

12:10 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

16:50 Две девицы на мели. Сезон 3. 1-я - 15-я серии

00:00 Финальный счет

01:50 Пятница News. 82-я серия

02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»

03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»

04:00 Пятница News. 81-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:05 Наше кино. История большой любви

07:20 Марьина роща. 7-я - 9-я серии

10:00 Новости

10:10 Марьина роща. 9-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Блондинка за углом

20:25 Интердевочка

23:15 Родня

01:00 Наше кино. История большой любви

03:00 Свадьба

04:05 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма, программа передач ТВ на 18 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 17 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 16 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 15 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 14 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 13 мая 2023 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



