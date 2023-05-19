Телепрограмма, программа передач ТВ на 19 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 19 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 19 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе. Прямой эфир
23:50 Вызов. Первые в космосе
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Они видят руками
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Сезон 6
23:35 Истории Большой Страны
00:35 Мой близкий враг
03:50 Пыльная работа. 37-я серия
ТВЦ
04:40 Петр Вельяминов. Под завесой тайны
05:20 Мой герой. Андрей Кивинов
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:35 «Тайна «Белой вороны». 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 «Тайна «Белой вороны». 4-я серия
12:40 Я знаю твои секреты-10. Ребус для Нины. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Я знаю твои секреты-10. Ребус для Нины. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Дело случая
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Тихие воды. 1-я - 2-я серии
20:10 Тихие воды-2. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Отцы и дети
00:45 Возвращение «Святого Луки«
02:20 Черный принц
03:55 Петровка, 38
04:10 Список Фурцевой: Чёрная метка
04:50 Звёздные дети. Жизнь без любви
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-2. «Седьмое небо», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 1-я и 2-я серии. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Дружественный обмен», 1-я и 2-я серии. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Борщи. 9-я - 10-я серии
22:15 Чингачгук. «Бесплатный сыр». 1-я - 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:15 Захар Прилепин. Уроки русского
02:40 Квартирный вопрос
03:30 Петрович. «Роковая женщина». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Глухарь. Возвращение. Слон
06:10 Глухарь. Возвращение. Батарея
06:55 Глухарь. Возвращение. Туман
07:45 Глухарь. Возвращение. Спасатель
08:45 Глухарь. Возвращение. Запись
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Запись
10:10 Глухарь. Возвращение. Нефть
11:10 Глухарь. Возвращение. Грязные деньги
12:05 Глухарь. Возвращение. Принцип ящерицы
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны. 1-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам». 1-я - 4-я части
17:30 Известия
18:00 След. Чайка
18:45 След. Прекрасная шляпница
19:40 След. Собачий вальс
20:30 След. Смерть любит контрасты
21:20 След. Опытный образец FYW20
22:15 След. Все должны умереть
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Любовь Полищук. Расплата за успех
00:55 Ментозавры. Мост
01:40 Ментозавры. Мрачный аферист
02:20 Ментозавры. Встреча выпускников
03:00 Ментозавры. Чужая жизнь
03:35 Ментозавры. Смерть в отеле
04:15 Ментозавры. Жалкий бизнес
04:50 Ментозавры. Экспериментальная партия
Домашний
05:00 Колыбель над бездной. 3-я серия
05:50 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Капризуля». «Удержать любой ценой»
12:25 Порча. Древо семьи
12:55 Знахарка. Послушная
13:30 Верну любимого
14:05 Голоса ушедших душ. Пропавший
14:40 Найди меня, счастье. 1-я - 4-я серии
19:00 Горький мёд... 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Капризуля». «Удержать любой ценой»
00:30 Порча. Древо семьи
01:00 Знахарка. Послушная
01:30 Верну любимого
02:00 Голоса ушедших душ. Пропавший
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 Колыбель над бездной. 4-я серия
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 151-я - 152-я серии
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии
09:00 СашаТаня. 27-я - 41-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 8. 281-я - 288-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 785-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 771-я серия
22:00 Галустян плюс. 6-я - 7-я серии
23:00 Stand up. Сезон 10. 239-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 32-я серия
02:00 Питер ФМ
03:15 Импровизация. Команды. 23-я серия
04:00 Импровизация. Команды. 21-я серия
04:50 Студия Союз. 20-я серия
СТС
04:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
06:45 Детектив Финник
07:00 Совершенно летние. Сезон 1. 9-я - 10-я серии
08:00 Юность. 4-я - 5-я серии
09:00 Королева
10:45 Медальон
12:35 Уральские пельмени. Смехbook
13:05 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей«. «В»
19:20 Уральские пельмени. Галопом по синкопам
20:55 Уральские пельмени. География пельменей. Англия
22:30 Уральские пельмени. География пельменей. Россия
00:00 Импровизаторы. 9-я - 10-я серии
02:00 Сториз
04:20 Мультфильмы
Матч ТВ
03:00 Баскетбол 3х3. Единая Континентальная Лига
05:05 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
05:30 Третий тайм
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Что по спорту? Екатеринбург
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Словакия
12:35 Лица страны. Ольга и Евгения Фролкины
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Хоккей. Церемония закрытия сезона чемпионата КХЛ 2022/2023
15:25 Новости
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Футбол. Первая Лига. «Акрон» - «Алания». Прямой эфир
19:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/2 финала. «Чеховские медведи» - ЦСКА. Прямой эфир
21:30 Смешанные единоборства. АСА. А. Фролов - Ш. Абдулаев. Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:35 Небесная грация
01:55 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при
02:55 Новости
03:00 Всё о главном
03:30 РецепТура
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Х. Александр - Дж. Смит. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Сквозь снег
22:30 2012
01:30 Эквилибриум
03:10 Неистовый
04:30 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
02:05 Крапленый. 19-я - 24-я серии
06:50 Инспектор ГАИ
09:00 Новости дня
09:20 Берег
12:30 Крапленый. 19-я - 22-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Крапленый. 19-я - 22-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Крапленый. 19-я - 22-я серии
17:10 Крапленый. 23-я и 24-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Крапленый. 23-я и 24-я серии
20:00 Размах крыльев
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Обыкновенное чудо
02:45 Золотая баба
04:05 Россия и Китай. Путь через века
04:30 Оружие Победы
04:45 Ссора в Лукашах
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва фильмовая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Николай Черкасов
07:30 Новости культуры
07:35 Гатчина. Свершилось
08:20 Дороги старых мастеров. Вологодские мотивы
08:30 Новости культуры
08:35 Жизнь и судьба. Алла Данько
08:55 Забытое ремесло. Бондарь
09:15 Цвет белого снега
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Насреддин в Бухаре
11:45 Цвет времени. Владимир Татлин
12:00 Открытая книга. Александр Ливергант. «Агата Кристи: свидетель обвинения»
12:30 Новости культуры
12:45 Первые в мире. Электромобиль Романова
13:00 Влюбиться в Арктику. Арктика. Жизнь на краю земли
13:30 Власть факта. Россия в судьбе Монголии
14:15 Раскрытие тайн Вавилона. Вавилонская башня
15:00 По следам космических призраков
15:30 Энигма. Азиза Садыкова
16:15 Гатчина. Свершилось
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Мутновский вулкан (Камчатский край)
17:45 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. Д. Шостакович. Симфония №10
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
20:30 Линия жизни. Мария Александрова
21:30 Монолог
23:05 2 Верник 2. Раиса Рязанова
23:55 Синева в синеве
01:35 Симфонические шедевры России XIX-XX веков. Д. Шостакович. Симфония №10
02:35 «Икар и мудрецы». «Прежде мы были птицами»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди!
05:10 Тайны Медовой долины
05:30 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
06:30 Пятница News. 80-я серия
06:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 6-я серия - «Катя и Антон»
08:30 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия
10:40 Кондитер. Сезон 7. 15-я серия - «Мальдивы. Торт для Дмитрия Лысенкова»
12:10 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
16:50 Две девицы на мели. Сезон 3. 1-я - 15-я серии
00:00 Финальный счет
01:50 Пятница News. 82-я серия
02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»
03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»
04:00 Пятница News. 81-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:05 Наше кино. История большой любви
07:20 Марьина роща. 7-я - 9-я серии
10:00 Новости
10:10 Марьина роща. 9-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Блондинка за углом
20:25 Интердевочка
23:15 Родня
01:00 Наше кино. История большой любви
03:00 Свадьба
04:05 Мультфильмы
Время начала передач - московское.