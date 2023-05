Телепрограмма, программа передач ТВ на 20 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 20 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 20 мая 2023



Первый канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Спасение в космосе»

12:00 Новости

12:15 Похищение бомбы

14:00 По законам военного времени-5. 5-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 «Кто хочет стать миллионером?»

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:50 Девятый калибр

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Шампиньоны

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Паромщица. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни Эдуарда Ханка

20:00 Вести

21:00 Старая развалина

00:40 Вера

04:05 Осколки хрустальной туфельки



ТВЦ



04:50 Звёздные дети. Жизнь без любви

05:25 Олег Янковский. Последняя охота

06:00 Колдовское озеро. 1-я серия

06:45 Колдовское озеро. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Грешно ли думать о деньгах? Путешествие в усадьбу князей Щербатовых. Драгоценные украшения икон: типология, сохранность, судьба

08:00 Загадка на двоих. Февральская сирень. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Возвращение «Святого Луки«

13:35 Абонемент на расследование. Ночной гость. 1-я серия

14:30 События

14:45 Абонемент на расследование. Ночной гость. 2-я - 4-я серии

17:25 Абонемент на расследование. Опасные желания. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Дорогие товарищи. Последняя загадка Брежнева

00:15 Мистика Третьего рейха

00:55 Специальный репортаж. Афтершок

01:20 Хватит слухов! 85-я серия

01:45 Звездные обиды

02:25 «Шоу «Развод»

03:05 На экран - через постель

03:45 Звездные отчимы

04:25 Последняя любовь Владимира Высоцкого



НТВ



05:00 Жди меня

05:45 Береговая охрана. «Подстава», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Валерия Ланская

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:10 Северный полюс. Возвращение

01:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Вельвет»

02:25 Дачный ответ

03:20 Петрович. «Шесть свидетелей», 1-я и 2-я серии

04:55 Береговая охрана. «Битва за любовь», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Ментозавры. Экспериментальная партия

05:30 Ментозавры. Девятая жертва

06:05 Ментозавры. Последнее танго

06:45 Ментозавры. Перстень с печаткой

07:25 Ментозавры. Дело семейное

08:10 Свои-5. Апофеоз труда

08:55 Свои-5. Дар предвидения

09:45 Светская хроника

10:45 Чужой район-3. Семья

11:40 Чужой район-3. Ревность

12:40 Чужой район-3. Дочь

13:40 Чужой район-3. Авария

14:35 Чужой район-3. Алиби

15:30 Чужой район-3. Решение

16:25 Чужой район-3. Техника безопасности

17:20 Чужой район-3. Компромисс

18:15 Чужой район-3. По закону

19:10 След. Не имей сто рублей

20:00 След. Первый

20:45 След. Последний обряд колдуна

21:35 След. Закопай меня живым

22:30 След. Всеобщий любимец

23:15 След. Святая Агата

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Последнее дефиле

02:15 Прокурорская проверка. Берегись автомобилей

03:05 Прокурорская проверка. Качели

04:00 Прокурорская проверка. Красота убьет мир



Домашний



04:55 Колыбель над бездной. 4-я серия

05:45 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:00 Истерзанная. 47-я - 50-я серии

10:30 Пять ужинов

10:45 Между светом и тенью

15:10 Двойная сплошная

23:40 Убийство на троих. 1-я - 4-я серии

03:15 6 кадров

03:50 Меня зовут Саша



ТНТ



04:50 Студия Союз. 20-я серия

05:40 Открытый микрофон. Сезон 7. 153-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии

08:30 Модные игры. Сезон 3. 33-я серия

09:00 Битва экстрасенсов. 278-я - 281-я серии

15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 40-я - 42-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 33-я серия

23:00 Женский стендап. 63-я серия

00:00 Окей, Лекси!

01:40 Прогулка

03:00 UglyDolls. Куклы с характером

04:20 Импровизация. Команды. 22-я серия



СТС



04:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Отель у овечек. 45-я серия

07:40 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 257-я - 258-я серии

10:00 Взрослым не понять. 1-я серия

11:05 Обратный отсчёт. 2-я серия

12:05 Фактор страха: Испытание тайгой. 4-я серия

13:05 Финник

14:55 Мальчик-дельфин

16:40 Монстры на каникулах

18:25 Монстры на каникулах-2

20:05 Монстры на каникулах-3. Море зовёт

22:00 Жуткая семейка

00:00 Ип Ман-3

02:00 Сториз

04:20 Мультфильмы



Матч ТВ



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Х. Александр - Дж. Смит. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:30 Танцевальный спорт. Латиноамериканские танцы. Кубок Кремля «Гордость России!»

11:45 География спорта. Стамбул

12:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Дания. Прямой эфир

14:40 Все на Матч!

15:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

16:05 Все на Матч!

16:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» - «Динамо». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

19:20 Новости

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Лейпциг». Прямой эфир

21:25 Футбол. Первая Лига. «Балтика» - «Рубин». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Аргентина - Узбекистан. Прямой эфир

02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - А. Хилл. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Смерть шпионам: как распознать диверсанта?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Отморозки Зеленского: 7 главных убийц

18:00 Жажда скорости

20:25 Скорость

22:45 Скорость-2: Контроль над круизом

01:10 Ограбление на Бейкер-Стрит

03:05 Первое убийство

04:35 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:45 Ссора в Лукашах

06:15 Королевство кривых зеркал

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Маршалы Сталина. Георгий Жуков

10:05 Я шагаю по Москве

11:45 Легенды музыки. Александр Шаганов

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Такая скотина нужна самому! Подсобное хозяйство по-советски

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды науки. Сергей Ильюшин

15:20 Битва оружейников

15:35 Освобождение

16:10 В двух шагах от «Рая«

18:00 Новости дня

18:30 Неслужебное задание

20:40 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 7-я серия - «Отборочный тур»

00:20 Берег

02:45 Где 042?

04:00 Инспектор ГАИ



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Аркадий Штейнберг «Вторая дорога«

07:05 Мультфильмы. «Верь - не - Верь». «Про Веру и Анфису». «Про Веру и Анфису. Вера и Анфиса тушат пожар». «Вера и Анфиса на уроке в школе»

07:55 Расписание на послезавтра

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Роман в камне. Лесной дворец Асташово

10:45 Начало

12:10 Больше, чем любовь. Инна Чурикова и Глеб Панфилов

12:55 История одного МИРа

13:40 Передвижники. Иван Шишкин

14:10 Даты, определившие ход истории. Тысячный год

14:40 Зебры - черная полоска, белая полоска

15:30 Рассказы из русской истории

16:40 Забытое ремесло. Медник

17:00 Не бойся, я с тобой!

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. 65 лет Алексею Гуськову

20:35 Отец

22:00 Агора

23:00 Бесплодная кукушка

00:45 Зебры - черная полоска, белая полоска

01:40 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки

02:25 «Прометей». «Лев и Бык»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди!

05:40 Пятница News. 81-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

07:00 Скуби-Ду!

08:50 Черный список. Сезон 3. 1-я серия - «Грузоперевозки»

09:40 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»

10:20 Умнее всех. Сезон 1. 7-я серия

11:40 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 1-я серия - «Дикарская свадьба VS Лебединая свадьба»

13:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»

15:00 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 5-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Провинциальная свадьба»

17:00 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 9-я серия - «Свадьба в стиле Гэтсби VS Казачья свадьба»

19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 59-я серия - «Корейская свадьба VS Древнерусская свадьба»

21:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 37-я серия - «Молодёжная свадьба VS Свадьба в стиле 90-х»

22:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»

00:50 Астрал: Глава 2

02:40 Пятница News. 81-я серия

03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 8-я серия - «Калининград»

03:50 Пятница News. 81-я серия

04:20 Простоквашино



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:10 Мультфильмы

06:25 Тайна «Черных дроздов«

08:10 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Гуськова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Блондинка за углом

11:50 Жить сначала. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Жить сначала. 5-я - 8-я серии

18:30 Новости

18:45 Жить сначала. 8-я - 16-я серии

01:55 Любимая девушка

03:15 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.