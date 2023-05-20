Телепрограмма, программа передач ТВ на 20 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 20 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 20 мая 2023
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Спасение в космосе»
12:00 Новости
12:15 Похищение бомбы
14:00 По законам военного времени-5. 5-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:50 Девятый калибр
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Шампиньоны
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Паромщица. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни Эдуарда Ханка
20:00 Вести
21:00 Старая развалина
00:40 Вера
04:05 Осколки хрустальной туфельки
ТВЦ
04:50 Звёздные дети. Жизнь без любви
05:25 Олег Янковский. Последняя охота
06:00 Колдовское озеро. 1-я серия
06:45 Колдовское озеро. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Грешно ли думать о деньгах? Путешествие в усадьбу князей Щербатовых. Драгоценные украшения икон: типология, сохранность, судьба
08:00 Загадка на двоих. Февральская сирень. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Возвращение «Святого Луки«
13:35 Абонемент на расследование. Ночной гость. 1-я серия
14:30 События
14:45 Абонемент на расследование. Ночной гость. 2-я - 4-я серии
17:25 Абонемент на расследование. Опасные желания. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Дорогие товарищи. Последняя загадка Брежнева
00:15 Мистика Третьего рейха
00:55 Специальный репортаж. Афтершок
01:20 Хватит слухов! 85-я серия
01:45 Звездные обиды
02:25 «Шоу «Развод»
03:05 На экран - через постель
03:45 Звездные отчимы
04:25 Последняя любовь Владимира Высоцкого
НТВ
05:00 Жди меня
05:45 Береговая охрана. «Подстава», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Валерия Ланская
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:10 Северный полюс. Возвращение
01:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Вельвет»
02:25 Дачный ответ
03:20 Петрович. «Шесть свидетелей», 1-я и 2-я серии
04:55 Береговая охрана. «Битва за любовь», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Ментозавры. Экспериментальная партия
05:30 Ментозавры. Девятая жертва
06:05 Ментозавры. Последнее танго
06:45 Ментозавры. Перстень с печаткой
07:25 Ментозавры. Дело семейное
08:10 Свои-5. Апофеоз труда
08:55 Свои-5. Дар предвидения
09:45 Светская хроника
10:45 Чужой район-3. Семья
11:40 Чужой район-3. Ревность
12:40 Чужой район-3. Дочь
13:40 Чужой район-3. Авария
14:35 Чужой район-3. Алиби
15:30 Чужой район-3. Решение
16:25 Чужой район-3. Техника безопасности
17:20 Чужой район-3. Компромисс
18:15 Чужой район-3. По закону
19:10 След. Не имей сто рублей
20:00 След. Первый
20:45 След. Последний обряд колдуна
21:35 След. Закопай меня живым
22:30 След. Всеобщий любимец
23:15 След. Святая Агата
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Последнее дефиле
02:15 Прокурорская проверка. Берегись автомобилей
03:05 Прокурорская проверка. Качели
04:00 Прокурорская проверка. Красота убьет мир
Домашний
04:55 Колыбель над бездной. 4-я серия
05:45 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:00 Истерзанная. 47-я - 50-я серии
10:30 Пять ужинов
10:45 Между светом и тенью
15:10 Двойная сплошная
23:40 Убийство на троих. 1-я - 4-я серии
03:15 6 кадров
03:50 Меня зовут Саша
ТНТ
04:50 Студия Союз. 20-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 7. 153-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии
08:30 Модные игры. Сезон 3. 33-я серия
09:00 Битва экстрасенсов. 278-я - 281-я серии
15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 40-я - 42-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 33-я серия
23:00 Женский стендап. 63-я серия
00:00 Окей, Лекси!
01:40 Прогулка
03:00 UglyDolls. Куклы с характером
04:20 Импровизация. Команды. 22-я серия
СТС
04:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Отель у овечек. 45-я серия
07:40 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 257-я - 258-я серии
10:00 Взрослым не понять. 1-я серия
11:05 Обратный отсчёт. 2-я серия
12:05 Фактор страха: Испытание тайгой. 4-я серия
13:05 Финник
14:55 Мальчик-дельфин
16:40 Монстры на каникулах
18:25 Монстры на каникулах-2
20:05 Монстры на каникулах-3. Море зовёт
22:00 Жуткая семейка
00:00 Ип Ман-3
02:00 Сториз
04:20 Мультфильмы
Матч ТВ
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Х. Александр - Дж. Смит. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:30 Танцевальный спорт. Латиноамериканские танцы. Кубок Кремля «Гордость России!»
11:45 География спорта. Стамбул
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Дания. Прямой эфир
14:40 Все на Матч!
15:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
16:05 Все на Матч!
16:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» - «Динамо». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
19:20 Новости
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Лейпциг». Прямой эфир
21:25 Футбол. Первая Лига. «Балтика» - «Рубин». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Аргентина - Узбекистан. Прямой эфир
02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - А. Хилл. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Смерть шпионам: как распознать диверсанта?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Отморозки Зеленского: 7 главных убийц
18:00 Жажда скорости
20:25 Скорость
22:45 Скорость-2: Контроль над круизом
01:10 Ограбление на Бейкер-Стрит
03:05 Первое убийство
04:35 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:45 Ссора в Лукашах
06:15 Королевство кривых зеркал
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Маршалы Сталина. Георгий Жуков
10:05 Я шагаю по Москве
11:45 Легенды музыки. Александр Шаганов
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Такая скотина нужна самому! Подсобное хозяйство по-советски
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды науки. Сергей Ильюшин
15:20 Битва оружейников
15:35 Освобождение
16:10 В двух шагах от «Рая«
18:00 Новости дня
18:30 Неслужебное задание
20:40 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 7-я серия - «Отборочный тур»
00:20 Берег
02:45 Где 042?
04:00 Инспектор ГАИ
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Аркадий Штейнберг «Вторая дорога«
07:05 Мультфильмы. «Верь - не - Верь». «Про Веру и Анфису». «Про Веру и Анфису. Вера и Анфиса тушат пожар». «Вера и Анфиса на уроке в школе»
07:55 Расписание на послезавтра
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
10:45 Начало
12:10 Больше, чем любовь. Инна Чурикова и Глеб Панфилов
12:55 История одного МИРа
13:40 Передвижники. Иван Шишкин
14:10 Даты, определившие ход истории. Тысячный год
14:40 Зебры - черная полоска, белая полоска
15:30 Рассказы из русской истории
16:40 Забытое ремесло. Медник
17:00 Не бойся, я с тобой!
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. 65 лет Алексею Гуськову
20:35 Отец
22:00 Агора
23:00 Бесплодная кукушка
00:45 Зебры - черная полоска, белая полоска
01:40 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
02:25 «Прометей». «Лев и Бык»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди!
05:40 Пятница News. 81-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
07:00 Скуби-Ду!
08:50 Черный список. Сезон 3. 1-я серия - «Грузоперевозки»
09:40 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»
10:20 Умнее всех. Сезон 1. 7-я серия
11:40 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 1-я серия - «Дикарская свадьба VS Лебединая свадьба»
13:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»
15:00 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 5-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Провинциальная свадьба»
17:00 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 9-я серия - «Свадьба в стиле Гэтсби VS Казачья свадьба»
19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 59-я серия - «Корейская свадьба VS Древнерусская свадьба»
21:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 37-я серия - «Молодёжная свадьба VS Свадьба в стиле 90-х»
22:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»
00:50 Астрал: Глава 2
02:40 Пятница News. 81-я серия
03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 8-я серия - «Калининград»
03:50 Пятница News. 81-я серия
04:20 Простоквашино
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:10 Мультфильмы
06:25 Тайна «Черных дроздов«
08:10 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Гуськова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Блондинка за углом
11:50 Жить сначала. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Жить сначала. 5-я - 8-я серии
18:30 Новости
18:45 Жить сначала. 8-я - 16-я серии
01:55 Любимая девушка
03:15 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.