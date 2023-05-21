Телепрограмма, программа передач ТВ на 21 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 21 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 21 мая 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:10 Концерт к 80-летию Муслима Магомаева

15:55 Польша. Отравленные ненавистью

16:55 «Мариуполь. Возвращение домой»

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр

23:45 «Арт и Факт». Призрак

00:20 «На футболе с Денисом Казанским»

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



04:05 Осколки хрустальной туфельки

05:49 Перерыв в вещании

06:10 Храни ее, любовь

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 Паромщица. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Новый Свет. Николай Вавилов

02:10 Храни ее, любовь



ТВЦ



04:25 Последняя любовь Владимира Высоцкого

05:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:15 Олег Видов. Всадник с головой

05:55 Тихие воды. 1-я - 2-я серии

07:25 Тихие воды-2. 1-я - 2-я серии

09:00 Здоровый смысл

09:30 Если бы я тебя любил...

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Черный принц

13:50 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех не грех». Юмористический концерт

16:15 Колдовское озеро. 1-я - 2-я серии

18:05 Материнское сердце. 1-я - 4-я серии

21:35 Объявлен мёртвым. 1-я - 3-я серии

00:05 События

00:20 Объявлен мёртвым. 4-я серия

01:10 Тайна Спящей дамы. 1-я - 4-я серии

04:05 Актёрские драмы. Дело случая

04:45 Людмила Целиковская. Муза трёх королей



НТВ



04:55 Береговая охрана. «Битва за любовь». 1-я - 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. Сезон 3

23:00 Звезды сошлись

00:25 Основано на реальных событиях

03:30 Петрович. «Приманка». 1-я - 2-я серии

04:55 Москва. Центральный округ-2. Дети подземелья», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:20 Опера. Хроники убойного отдела. «Курьер». 1-я - 2-я части

06:50 Шугалей

08:50 Живая мина. 1-я - 10-я серии

19:10 След. Кровавая межа

19:50 След. Бетонная могила

20:40 След. Липкие лапки

21:30 След. Худо vs Сочность

22:25 След. Спутанные карты

23:10 След. Миллион долларов и самолет

23:55 След. Выгодная партия

00:40 Шугалей-2

02:50 Шугалей-3

04:20 Чужой район-3. Семья



Домашний



03:50 Меня зовут Саша

07:00 Истерзанная. 51-я - 54-я серии

10:40 Горький мёд...

14:55 По праву любви. 1-я - 8-я серии

23:10 Марафон для трех граций

02:35 Цена прошлого



ТНТ



04:20 Импровизация. Команды. 22-я серия

05:05 Студия Союз. 22-я серия - «Новогодний выпуск»

05:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 154-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии

09:00 Битва пикников. 16-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 7. 278-я - 288-я серии

15:00 Звёздный суд. 1-я - 8-я серии

19:00 Новые Звёзды в Африке. 11-я серия

21:00 Шоу Воли. 6-я серия

22:10 Однажды в России. Сезон 10. 250-я серия

23:10 Концерты. Сезон 2. 19-я серия

00:10 Я тебе не верю. 6-я - 7-я серии

02:10 Импровизация. Команды. 24-я - 25-я серии

03:50 Студия Союз. 23-я - 24-я серии



СТС



04:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Царевны

07:30 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 14-я серия

10:00 Шоу «Уральских пельменей»

10:45 Принцесса и дракон

12:15 Мальчик-дельфин

14:00 Монстры на каникулах

15:50 Монстры на каникулах-2

17:35 Монстры на каникулах-3. Море зовёт

19:25 Кощей. Похититель невест

21:00 Охотники за привидениями

23:20 Тихое место-2

01:05 Трудности выживания

02:45 Сториз

03:50 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Karate Combat-2023. Прямой эфир

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Баба Яга против!

10:25 Что по спорту? Екатеринбург

10:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир

12:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/2 финала. «Синара» (Екатеринбург) - КПРФ (Москва). Прямой эфир

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - ЦСКА. Прямой эфир

18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Ростов». Прямой эфир

21:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым

21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Фламенго» - «Коринтианс». Прямой эфир

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Италия - Бразилия. Прямой эфир

02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Унион»

03:55 Новости

04:00 Баскетбол. Суперфинал АСБ. Мужчины



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Ограбление на Бейкер-Стрит

15:15 Спасатель

18:00 Неуправляемый

20:00 Ford против Ferrari

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:00 Инспектор ГАИ

05:20 Игра без правил

07:10 В двух шагах от «Рая»

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №143

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Дмитрий Яблочкин

13:10 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

21:45 Торжественная церемония награждения «Горячее сердце»

23:00 Фетисов

23:45 Сицилианская защита

01:30 Добровольцы

03:10 Кадеты. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Валидуб». «Серая шейка». «Лесные путешественники»

07:40 Не бойся, я с тобой!

10:10 Диалоги о животных. 16-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:55 Очередной рейс

12:30 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Тарасюк

13:00 «Храбрый портняжка». «Капризная принцесса»

13:50 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Сказки братьев Гримм

14:30 Коллекция. Национальный художественный музей (МУНАЛЬ) (Мексика)

15:05 Расписание на послезавтра

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Новые центры мирового развития: Африка

17:10 Забытое ремесло. Прасол

17:25 Пешком... Театр Моссовета

17:55 Миры профессора Бобровского

18:35 Романтика романса. К 75-летию со дня рождения Евгения Мартынова

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Глеб Панфилов. Своя тема

21:15 Начало

22:45 «Создавая сегодня». Гала-спектакль современной хореографии на сцене Парижской оперы

00:15 Очередной рейс

01:50 Диалоги о животных. 16-я серия - «Ташкентский зоопарк»

02:30 «Балерина на корабле». «Дождливая история»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди!

05:40 Пятница News. 82-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:50 Простоквашино

07:50 Черный список. Сезон 3. 15-я серия - «Услуги по уходу за волосами»

08:30 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

09:10 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»

10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 8-я серия

11:00 Гастротур-3. Сезон 1. 4-я серия - «Мурманск»

11:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»

13:00 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

14:10 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

15:20 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»

16:30 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

17:30 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

18:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»

19:40 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»

20:50 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

21:50 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

23:00 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

00:00 Последний рубеж

01:50 Астрал 3

03:10 Пятница News. 82-я серия

03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»

04:30 Пятница News. 82-я серия



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

05:40 Мультфильмы

07:30 Родня

09:25 Будь, готовь!

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:15 Мимино

12:05 Интердевочка

14:55 Легенды о Круге. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:10 Легенды о Круге. 2-я - 4-я серии

18:30 Вместе

19:30 Жить сначала. 1-я - 5-я серии

00:00 Вместе

01:00 Жить сначала. 8-я - 11-я серии



Время начала передач - московское.



















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