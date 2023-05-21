Телепрограмма, программа передач ТВ на 21 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 21 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 21 мая 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:10 Концерт к 80-летию Муслима Магомаева
15:55 Польша. Отравленные ненавистью
16:55 «Мариуполь. Возвращение домой»
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23:45 «Арт и Факт». Призрак
00:20 «На футболе с Денисом Казанским»
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
04:05 Осколки хрустальной туфельки
05:49 Перерыв в вещании
06:10 Храни ее, любовь
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Паромщица. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Новый Свет. Николай Вавилов
02:10 Храни ее, любовь
ТВЦ
04:25 Последняя любовь Владимира Высоцкого
05:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:15 Олег Видов. Всадник с головой
05:55 Тихие воды. 1-я - 2-я серии
07:25 Тихие воды-2. 1-я - 2-я серии
09:00 Здоровый смысл
09:30 Если бы я тебя любил...
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Черный принц
13:50 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех не грех». Юмористический концерт
16:15 Колдовское озеро. 1-я - 2-я серии
18:05 Материнское сердце. 1-я - 4-я серии
21:35 Объявлен мёртвым. 1-я - 3-я серии
00:05 События
00:20 Объявлен мёртвым. 4-я серия
01:10 Тайна Спящей дамы. 1-я - 4-я серии
04:05 Актёрские драмы. Дело случая
04:45 Людмила Целиковская. Муза трёх королей
НТВ
04:55 Береговая охрана. «Битва за любовь». 1-я - 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. Сезон 3
23:00 Звезды сошлись
00:25 Основано на реальных событиях
03:30 Петрович. «Приманка». 1-я - 2-я серии
04:55 Москва. Центральный округ-2. Дети подземелья», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:20 Опера. Хроники убойного отдела. «Курьер». 1-я - 2-я части
06:50 Шугалей
08:50 Живая мина. 1-я - 10-я серии
19:10 След. Кровавая межа
19:50 След. Бетонная могила
20:40 След. Липкие лапки
21:30 След. Худо vs Сочность
22:25 След. Спутанные карты
23:10 След. Миллион долларов и самолет
23:55 След. Выгодная партия
00:40 Шугалей-2
02:50 Шугалей-3
04:20 Чужой район-3. Семья
Домашний
03:50 Меня зовут Саша
07:00 Истерзанная. 51-я - 54-я серии
10:40 Горький мёд...
14:55 По праву любви. 1-я - 8-я серии
23:10 Марафон для трех граций
02:35 Цена прошлого
ТНТ
04:20 Импровизация. Команды. 22-я серия
05:05 Студия Союз. 22-я серия - «Новогодний выпуск»
05:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 154-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 4 серии
09:00 Битва пикников. 16-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 7. 278-я - 288-я серии
15:00 Звёздный суд. 1-я - 8-я серии
19:00 Новые Звёзды в Африке. 11-я серия
21:00 Шоу Воли. 6-я серия
22:10 Однажды в России. Сезон 10. 250-я серия
23:10 Концерты. Сезон 2. 19-я серия
00:10 Я тебе не верю. 6-я - 7-я серии
02:10 Импровизация. Команды. 24-я - 25-я серии
03:50 Студия Союз. 23-я - 24-я серии
СТС
04:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Царевны
07:30 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 14-я серия
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
10:45 Принцесса и дракон
12:15 Мальчик-дельфин
14:00 Монстры на каникулах
15:50 Монстры на каникулах-2
17:35 Монстры на каникулах-3. Море зовёт
19:25 Кощей. Похититель невест
21:00 Охотники за привидениями
23:20 Тихое место-2
01:05 Трудности выживания
02:45 Сториз
03:50 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Karate Combat-2023. Прямой эфир
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Баба Яга против!
10:25 Что по спорту? Екатеринбург
10:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир
12:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/2 финала. «Синара» (Екатеринбург) - КПРФ (Москва). Прямой эфир
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - ЦСКА. Прямой эфир
18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Ростов». Прямой эфир
21:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым
21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Фламенго» - «Коринтианс». Прямой эфир
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Италия - Бразилия. Прямой эфир
02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Унион»
03:55 Новости
04:00 Баскетбол. Суперфинал АСБ. Мужчины
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Ограбление на Бейкер-Стрит
15:15 Спасатель
18:00 Неуправляемый
20:00 Ford против Ferrari
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:00 Инспектор ГАИ
05:20 Игра без правил
07:10 В двух шагах от «Рая»
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №143
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Дмитрий Яблочкин
13:10 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
21:45 Торжественная церемония награждения «Горячее сердце»
23:00 Фетисов
23:45 Сицилианская защита
01:30 Добровольцы
03:10 Кадеты. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Валидуб». «Серая шейка». «Лесные путешественники»
07:40 Не бойся, я с тобой!
10:10 Диалоги о животных. 16-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:55 Очередной рейс
12:30 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Тарасюк
13:00 «Храбрый портняжка». «Капризная принцесса»
13:50 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Сказки братьев Гримм
14:30 Коллекция. Национальный художественный музей (МУНАЛЬ) (Мексика)
15:05 Расписание на послезавтра
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Новые центры мирового развития: Африка
17:10 Забытое ремесло. Прасол
17:25 Пешком... Театр Моссовета
17:55 Миры профессора Бобровского
18:35 Романтика романса. К 75-летию со дня рождения Евгения Мартынова
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Глеб Панфилов. Своя тема
21:15 Начало
22:45 «Создавая сегодня». Гала-спектакль современной хореографии на сцене Парижской оперы
00:15 Очередной рейс
01:50 Диалоги о животных. 16-я серия - «Ташкентский зоопарк»
02:30 «Балерина на корабле». «Дождливая история»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди!
05:40 Пятница News. 82-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:50 Простоквашино
07:50 Черный список. Сезон 3. 15-я серия - «Услуги по уходу за волосами»
08:30 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
09:10 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»
10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 8-я серия
11:00 Гастротур-3. Сезон 1. 4-я серия - «Мурманск»
11:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»
13:00 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
14:10 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
15:20 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»
16:30 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
17:30 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
18:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
19:40 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»
20:50 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
21:50 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
23:00 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
00:00 Последний рубеж
01:50 Астрал 3
03:10 Пятница News. 82-я серия
03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»
04:30 Пятница News. 82-я серия
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
05:40 Мультфильмы
07:30 Родня
09:25 Будь, готовь!
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:15 Мимино
12:05 Интердевочка
14:55 Легенды о Круге. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:10 Легенды о Круге. 2-я - 4-я серии
18:30 Вместе
19:30 Жить сначала. 1-я - 5-я серии
00:00 Вместе
01:00 Жить сначала. 8-я - 11-я серии
Время начала передач - московское.