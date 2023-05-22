Телепрограмма, программа передач ТВ на 22 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 22 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 22 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 6-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 9-я - 10-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая. 9-я - 10-я серии
03:45 Пыльная работа. 38-я серия
ТВЦ
04:45 Людмила Целиковская. Муза трёх королей
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:05 Тайна песни. Шаланды, полные кефали
08:40 «Гостиница «Россия». 1-я - 2-я серии
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Следователь Горчакова. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Марк Тишман
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я - 2-я серии
16:55 Евгений Мартынов. Смертельная слава
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Я иду тебя искать. Московское время. 1-я - 2-я серии
20:10 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 1-я - 2-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Формула леса
23:10 Знак качества. Молодой урожай
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дорогие товарищи. Последняя загадка Брежнева
01:25 Прощание. Руслан Хасбулатов
02:05 Любимая женщина Владимира Ульянова
02:45 Осторожно, мошенники! Зарплаты не будет
03:10 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я - 2-я серии
04:40 Короли эпизода. Иван Лапиков
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-2. Дети подземелья», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Борщи. 11-я - 12-я серии
22:15 Реализация. «Сумрак». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация. «Сумрак». 1-я - 2-я серии
00:45 Чингачгук. «Крыса». 1-я - 2-я серии
02:10 Чингачгук. «Чудовище», 1-я серия
03:35 Петрович. «Переговорщик». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Чужой район-3. Ревность
06:10 Чужой район-3. Дочь
06:55 Чужой район-3. Авария
07:45 Чужой район-3. Алиби
08:45 Чужой район-3. Решение
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Чужой район-3. Решение
10:15 Чужой район-3. Техника безопасности
11:10 Чужой район-3. Компромисс
12:05 Чужой район-3. По закону
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны. «Старший оборотень по особо важным делам». 5-я - 6-я части
15:25 Ментовские войны. «Недетские игры». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Их остановит только смерть
18:50 След. У матросов нет вопросов
19:40 След. Собачья работа
20:35 След. Иллюзионист
21:25 След. Чувство долга
22:25 Свои-5. Нет прощения
23:10 Свои-3. Ключ к богатству
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Пять причин для смерти
01:20 След. Последний полет
02:00 След. Матриархат
02:40 След. Мертвецкий гамбит
03:15 Прокурорская проверка. Адвокат дьявола
04:05 Прокурорская проверка. Квартирный вопрос
Домашний
02:35 Цена прошлого
05:45 Знать будущее. Жизнь после Ванги
06:30 6 кадров
06:35 По делам несовершеннолетних
08:05 Давай разведёмся!
09:05 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. 66-я серия - «Подарок на день рождения». 67-я серия - «Хочу быть любимой»
12:30 Порча. Оковы
13:00 Знахарка. Наваждение
13:35 Верну любимого. Полуночная пятница
14:10 Голоса ушедших душ. Завещание
14:45 Убийство на троих. 1-я - 4-я серии
19:00 С чистого листа. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. 66-я серия - «Подарок на день рождения». 67-я серия - «Хочу быть любимой»
00:35 Порча. Оковы
01:05 Знахарка. Наваждение
01:40 Верну любимого. Полуночная пятница
02:10 Голоса ушедших душ. Завещание
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Студия Союз. 24-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 7. 155-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 2-я серии
09:00 Новые Звёзды в Африке. 11-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 21-я - 22-я серии
13:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 23-я серии
16:30 СашаТаня. Сезон 8. 281-я - 289-я серии
21:00 И снова здравствуйте! 1-я - 2-я серии
22:00 Stand up. Сезон 8. 187-я серия
23:00 Шоу Воли. 6-я серия
00:10 Импровизация. Команды. 26-я - 27-я серии
02:10 Студия Союз. 25-я серия
02:55 Студия Союз. Сезон 2. 27-я серия
03:40 Импровизация. Сезон 2. 32-я - 33-я серии
СТС
03:50 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Совершенно летние. 11-я - 12-я серии
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:10 Шоу «Уральских пельменей»
09:40 Жуткая семейка
11:40 Охотники за привидениями
14:00 Кощей. Похититель невест
15:35 Юность. 1-я - 4-я серии
18:00 На выход! 7-я серия
19:00 Юность. 5-я - 6-я серии
20:00 Фактор страха: Испытание тайгой. 5-я серия
21:00 Ночь в музее
23:10 Большая свадьба
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 19-я серия
01:55 По колено
04:15 6 кадров
04:20 Мультфильмы
Матч ТВ
04:00 Баскетбол. Суперфинал АСБ. Мужчины
06:00 Лучшие из лучших
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швейцария
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
15:10 Новости
15:15 Громко
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Норвегия. Прямой эфир
18:40 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Салернитана». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Ювентус». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Уругвай - Ирак. Прямой эфир
02:00 Новости
02:05 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Венгрия
04:15 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Жажда скорости
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Неистовый
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»
12:35 Победоносцы
13:00 Новости дня
13:25 Неслужебное задание
15:00 Военные новости
15:15 Неслужебное задание
15:55 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва за Россию. От Кинбурна до Фокшан. Суворов против Юсуф-паши
19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Денацификация Франции
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Игра без правил
01:25 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»
02:45 Александр Феклисов. Карибский кризис глазами резидента
03:30 Хроника Победы
03:55 Анакоп. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва усадебная
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Тарасюк
07:30 Новости культуры
07:35 Звезда жизни и смерти
08:15 Цвет времени. Эль Греко
08:30 Жизнь и судьба. Владимир Винокур
08:50 Мужество
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Эмиль Гилельс. Жизнь в музыке». Документальный фильм. 1988
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. АРТ
13:00 «Монолог в 4-х частях». К 85-летию со дня рождения Армена Медведева. 1-я часть
13:30 Престольный праздник. День Николая Чудотворца
14:10 Линия жизни. Анатолий Карпов
15:05 Настоящая война престолов. Людовик XIV. Детство под солнцем. 1643-1654
15:55 Агора
17:00 Новости культуры
17:15 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых
17:45 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф
18:45 Острова. Никита Богословский
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Павел Сафонов
20:05 Семинар. Назим Мустафаев. «Мода ар-деко. Прекрасные 20-е»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Балерина - Весна«. Юбилей Ирины Колпаковой
21:40 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Чижевским и Алексеем Париным
22:25 Настоящая война престолов. Людовик XIV. Детство под солнцем. 1643-1654
23:15 Свидетели времени. Юрий Летунов. Характер «Главного»
23:55 Магистр игры. Ловушка сбывшегося предсказания. История по «Макбету» Шекспира
00:25 Планеты. 1-я серия - «Внутренние миры»
01:15 ХX век. «Эмиль Гилельс. Жизнь в музыке». Документальный фильм. 1988
02:25 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди!
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:40 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
06:40 Пятница News. 81-я серия
07:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»
09:00 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
10:10 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»
11:30 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»
12:40 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»
13:40 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»
14:50 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
15:50 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
17:00 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»
18:10 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»
19:00 Черный список. Сезон 3. 28-я серия - «Мастера по ремонту компьютеров»
19:50 Черный список. Сезон 3. 19-я серия - «Организация питания на свежем воздухе»
20:40 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 1-я серия - «Макароны»
00:00 Астрал: Глава 2
01:50 Пятница News. 83-я серия
02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»
03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»
04:00 Пятница News. 82-я серия
04:20 Тайны Медовой долины
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Жить сначала. 12-я - 16-я серии
08:50 Мимино
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Мимино
11:05 Тайна «Черных дроздов»
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща. 13-я - 15-я серии
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Дела судебные. Битва за будущее
01:55 Дела судебные. Новые истории
02:55 Новости
03:10 [Не]Фантастика
03:20 Наше кино. История большой любви
04:55 У каждого своя война. 1-я серия
Время начала передач - московское.