Телепрограмма, программа передач ТВ на 22 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 22 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 22 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 6-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 9-я - 10-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая. 9-я - 10-я серии

03:45 Пыльная работа. 38-я серия



ТВЦ



04:45 Людмила Целиковская. Муза трёх королей

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:05 Тайна песни. Шаланды, полные кефали

08:40 «Гостиница «Россия». 1-я - 2-я серии

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Следователь Горчакова. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Марк Тишман

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я - 2-я серии

16:55 Евгений Мартынов. Смертельная слава

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Я иду тебя искать. Московское время. 1-я - 2-я серии

20:10 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 1-я - 2-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Формула леса

23:10 Знак качества. Молодой урожай

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дорогие товарищи. Последняя загадка Брежнева

01:25 Прощание. Руслан Хасбулатов

02:05 Любимая женщина Владимира Ульянова

02:45 Осторожно, мошенники! Зарплаты не будет

03:10 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я - 2-я серии

04:40 Короли эпизода. Иван Лапиков



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-2. Дети подземелья», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Борщи. 11-я - 12-я серии

22:15 Реализация. «Сумрак». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация. «Сумрак». 1-я - 2-я серии

00:45 Чингачгук. «Крыса». 1-я - 2-я серии

02:10 Чингачгук. «Чудовище», 1-я серия

03:35 Петрович. «Переговорщик». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Чужой район-3. Ревность

06:10 Чужой район-3. Дочь

06:55 Чужой район-3. Авария

07:45 Чужой район-3. Алиби

08:45 Чужой район-3. Решение

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Чужой район-3. Решение

10:15 Чужой район-3. Техника безопасности

11:10 Чужой район-3. Компромисс

12:05 Чужой район-3. По закону

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны. «Старший оборотень по особо важным делам». 5-я - 6-я части

15:25 Ментовские войны. «Недетские игры». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Их остановит только смерть

18:50 След. У матросов нет вопросов

19:40 След. Собачья работа

20:35 След. Иллюзионист

21:25 След. Чувство долга

22:25 Свои-5. Нет прощения

23:10 Свои-3. Ключ к богатству

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Пять причин для смерти

01:20 След. Последний полет

02:00 След. Матриархат

02:40 След. Мертвецкий гамбит

03:15 Прокурорская проверка. Адвокат дьявола

04:05 Прокурорская проверка. Квартирный вопрос



Домашний



02:35 Цена прошлого

05:45 Знать будущее. Жизнь после Ванги

06:30 6 кадров

06:35 По делам несовершеннолетних

08:05 Давай разведёмся!

09:05 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. 66-я серия - «Подарок на день рождения». 67-я серия - «Хочу быть любимой»

12:30 Порча. Оковы

13:00 Знахарка. Наваждение

13:35 Верну любимого. Полуночная пятница

14:10 Голоса ушедших душ. Завещание

14:45 Убийство на троих. 1-я - 4-я серии

19:00 С чистого листа. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. 66-я серия - «Подарок на день рождения». 67-я серия - «Хочу быть любимой»

00:35 Порча. Оковы

01:05 Знахарка. Наваждение

01:40 Верну любимого. Полуночная пятница

02:10 Голоса ушедших душ. Завещание

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Студия Союз. 24-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 7. 155-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 2-я серии

09:00 Новые Звёзды в Африке. 11-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 21-я - 22-я серии

13:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 23-я серии

16:30 СашаТаня. Сезон 8. 281-я - 289-я серии

21:00 И снова здравствуйте! 1-я - 2-я серии

22:00 Stand up. Сезон 8. 187-я серия

23:00 Шоу Воли. 6-я серия

00:10 Импровизация. Команды. 26-я - 27-я серии

02:10 Студия Союз. 25-я серия

02:55 Студия Союз. Сезон 2. 27-я серия

03:40 Импровизация. Сезон 2. 32-я - 33-я серии



СТС



03:50 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Совершенно летние. 11-я - 12-я серии

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:10 Шоу «Уральских пельменей»

09:40 Жуткая семейка

11:40 Охотники за привидениями

14:00 Кощей. Похититель невест

15:35 Юность. 1-я - 4-я серии

18:00 На выход! 7-я серия

19:00 Юность. 5-я - 6-я серии

20:00 Фактор страха: Испытание тайгой. 5-я серия

21:00 Ночь в музее

23:10 Большая свадьба

00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 19-я серия

01:55 По колено

04:15 6 кадров

04:20 Мультфильмы



Матч ТВ



04:00 Баскетбол. Суперфинал АСБ. Мужчины

06:00 Лучшие из лучших

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швейцария

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

15:10 Новости

15:15 Громко

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Норвегия. Прямой эфир

18:40 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Салернитана». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Ювентус». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Уругвай - Ирак. Прямой эфир

02:00 Новости

02:05 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Венгрия

04:15 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Жажда скорости

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Неистовый

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»

12:35 Победоносцы

13:00 Новости дня

13:25 Неслужебное задание

15:00 Военные новости

15:15 Неслужебное задание

15:55 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва за Россию. От Кинбурна до Фокшан. Суворов против Юсуф-паши

19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Денацификация Франции

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Игра без правил

01:25 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»

02:45 Александр Феклисов. Карибский кризис глазами резидента

03:30 Хроника Победы

03:55 Анакоп. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва усадебная

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Тарасюк

07:30 Новости культуры

07:35 Звезда жизни и смерти

08:15 Цвет времени. Эль Греко

08:30 Жизнь и судьба. Владимир Винокур

08:50 Мужество

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Эмиль Гилельс. Жизнь в музыке». Документальный фильм. 1988

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. АРТ

13:00 «Монолог в 4-х частях». К 85-летию со дня рождения Армена Медведева. 1-я часть

13:30 Престольный праздник. День Николая Чудотворца

14:10 Линия жизни. Анатолий Карпов

15:05 Настоящая война престолов. Людовик XIV. Детство под солнцем. 1643-1654

15:55 Агора

17:00 Новости культуры

17:15 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых

17:45 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф

18:45 Острова. Никита Богословский

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Павел Сафонов

20:05 Семинар. Назим Мустафаев. «Мода ар-деко. Прекрасные 20-е»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 «Балерина - Весна«. Юбилей Ирины Колпаковой

21:40 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Чижевским и Алексеем Париным

22:25 Настоящая война престолов. Людовик XIV. Детство под солнцем. 1643-1654

23:15 Свидетели времени. Юрий Летунов. Характер «Главного»

23:55 Магистр игры. Ловушка сбывшегося предсказания. История по «Макбету» Шекспира

00:25 Планеты. 1-я серия - «Внутренние миры»

01:15 ХX век. «Эмиль Гилельс. Жизнь в музыке». Документальный фильм. 1988

02:25 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди!

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:40 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

06:40 Пятница News. 81-я серия

07:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»

09:00 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

10:10 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»

11:30 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»

12:40 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»

13:40 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»

14:50 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

15:50 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

17:00 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»

18:10 Черный список. Сезон 3. 27-я серия - «Установка и подключение сантехники»

19:00 Черный список. Сезон 3. 28-я серия - «Мастера по ремонту компьютеров»

19:50 Черный список. Сезон 3. 19-я серия - «Организация питания на свежем воздухе»

20:40 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 1-я серия - «Макароны»

00:00 Астрал: Глава 2

01:50 Пятница News. 83-я серия

02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»

03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»

04:00 Пятница News. 82-я серия

04:20 Тайны Медовой долины

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Жить сначала. 12-я - 16-я серии

08:50 Мимино

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Мимино

11:05 Тайна «Черных дроздов»

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща. 13-я - 15-я серии

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Дела судебные. Битва за будущее

01:55 Дела судебные. Новые истории

02:55 Новости

03:10 [Не]Фантастика

03:20 Наше кино. История большой любви

04:55 У каждого своя война. 1-я серия



Время начала передач - московское.



















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