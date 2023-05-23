Телепрограмма, программа передач ТВ на 23 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 23 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 23 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 7-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 11-я - 12-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая. 11-я - 12-я серии
03:45 Пыльная работа. 10-я серия
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Иван Лапиков
05:20 Мой герой. Марк Тишман
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Таурин
08:35 «Гостиница «Россия». 3-я - 4-я серии
10:40 Любовные истории. Сердцу не прикажешь
11:30 События
11:50 Следователь Горчакова. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Анна Якунина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я - 2-я серии
17:00 Ласточки КГБ
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Александр Барыкин. Бумеранг измены
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Мистика Третьего рейха
01:25 Знак качества. Бытовая химия
02:05 Александра Коллонтай и ее мужчины
02:45 Осторожно, мошенники! Алчный управдом
03:10 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я - 2-я серии
04:40 Любовные истории. Сердцу не прикажешь
НТВ
05:00 Москва. Центральный округ-2. «Смерть в прямом эфире». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром». 1-я - 2-я серии. «Свидетель обвинения». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром». 1-я - 2-я серии. «Свидетель обвинения». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Борщи. 13-я - 14-я серии
22:15 Реализация. «Сумрак». 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация. «Сумрак». 3-я - 4-я серии
00:45 Чингачгук. «Чудовище», 2-я серия
02:10 Чингачгук. «Искупление». 1-я - 2-я серии
03:35 Петрович. «Место под солнцем». 1-я - 2-я серии
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Команда». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Шугалей-3
06:55 Глухарь. Возвращение. Новая работа
07:45 Глухарь. Возвращение. Никто
08:45 Глухарь. Возвращение. Сделка
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Сделка
10:15 Глухарь. Возвращение. Гаечка
11:10 Глухарь. Возвращение. Карусель
12:05 Глухарь. Возвращение. Грань
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны. «Недетские игры». 3-я - 6-я части
17:30 Известия
18:00 След. Охрана для короля
18:50 След. Разновидности любви
19:40 След. Ария механического соловья
20:35 След. Сожги эту книгу
21:25 След. От слова худо
22:25 Свои-5. Внеземное происхождение
23:10 Свои-3. Царство Аида
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Особо ценные кадры
01:20 След. Пропащая
02:05 След. Зло в дыму
02:40 След. Очищение
03:15 Прокурорская проверка. Мертвая невеста
04:10 Прокурорская проверка. Смерть с доставкой на дом
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 Колыбель над бездной. 5-я серия
05:55 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:35 Понять. Простить. 68-я серия - «Наперекор всему». 69-я серия - «Кукушкина дочка»
12:50 Порча. Порча сухоцвета
13:25 Знахарка. Звездочка
14:00 Верну любимого. Кузница счастья
14:35 Голоса ушедших душ. Мямля
15:10 Марафон для трех граций. 1-я - 4-я серии
19:00 Грымза. 1-я - 4-я серии
23:25 Понять. Простить. 68-я серия - «Наперекор всему». 69-я серия - «Кукушкина дочка»
00:40 Порча. Порча сухоцвета
01:10 Знахарка. Звездочка
01:40 Верну любимого. Кузница счастья
02:10 Голоса ушедших душ. Мямля
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:30 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия
05:15 Открытый микрофон. Сезон 7. 156-я - 157-я серии
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3-я - 5-я серии
10:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 23-я - 25-я серии
13:00 Жуки. Сезон 2. 21-я - 32-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 8. 287-я - 290-я серии
21:00 И снова здравствуйте! 3-я - 4-я серии
22:00 Stand up. 194-я серия
23:00 Stand up. Сезон 7. 150-я серия
00:00 Импровизация. Команды. 28-я - 29-я серии
01:55 Студия Союз. Сезон 2. 28-я - 29-я серии
03:30 Импровизация. Сезон 2. 34-я - 35-я серии
СТС
04:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Совершенно летние. 12-я - 13-я серии
08:00 Юность. 5-я и 6-я серии
09:05 Взрослым не понять. 1-я серия
10:10 Большой побег. 11-я - 12-я серии
13:05 Кухня. Сезон 2. 9-я - 17-я серии
18:00 На выход! 6-я серия
19:00 Юность. 6-я - 7-я серии
20:00 Стать шефом. 1-я серия
21:25 Ночь в музее 2
23:35 Код Да Винчи
02:25 По колено
04:20 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
04:15 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
06:00 Лучшие из лучших
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Швеция
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Франция. Прямой эфир
14:40 География спорта. Уват
15:10 Новости
15:15 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - США. Прямой эфир
18:40 Все на Матч!
19:25 Мировой футбол. Обзор
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:35 Специальный репортаж
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Аргентина - Гватемала. Прямой эфир
02:00 Новости
02:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Чехия
04:15 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Неуправляемый
21:55 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Криминальные боссы
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Анакоп. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»
12:35 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва за Россию. От Рымника до Измаила. Суворов против Юсуф-паши
19:40 Улика из прошлого. Дело техники: что скрывают создатели Абрамсов?
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Пядь земли
01:10 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»
02:25 Беспокойное хозяйство
03:50 Легендарные самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция
04:30 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва дворцовая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев
07:30 Новости культуры
07:35 Планеты. 1-я серия - «Внутренние миры»
08:30 Жизнь и судьба. Протоиерей Андрей Павленко
08:50 Тайник у красных камней. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Эльдаром Рязановым». 1987
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 «Монолог в 4-х частях». К 85-летию со дня рождения Армена Медведева. 2-я часть
13:30 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Артур Конан Дойл. «Собака Баскервилей»
14:15 Свидетели времени. Юрий Летунов. Характер «Главного«
14:55 Настоящая война престолов. Мазарини - главный кукловод Франции. 1654-1661
15:45 Жизнь замечательных идей. Неевклидовы страсти
16:15 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Чижевским и Алексеем Париным
17:00 Новости культуры
17:15 Эрмитаж
17:45 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф
18:45 Алексей Арбузов. Сказки и быль
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Михаил Швыдкой
20:05 Семинар. Анна Пак. «Аниме и манга - современная культура, покорившая мир»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Искусственный отбор
21:40 Белая студия
22:25 Настоящая война престолов. Мазарини - главный кукловод Франции. 1654-1661
23:15 Свидетели времени. Всеволод Овчинников. Грамматика жизни
23:55 Планеты. 2-я серия - «Марс»
00:45 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Эльдаром Рязановым». 1987
02:00 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди!
05:10 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»
06:10 Пятница News. 82-я серия
06:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»
08:20 Битва шефов. Сезон 1. 1-я серия
10:40 Кондитер. Сезон 7. 15-я серия - «Мальдивы. Торт для Дмитрия Лысенкова»
12:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия
17:00 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия
19:00 Умнее всех. Сезон 1. 9-я серия
20:10 Кондитер. Сезон 7. 17-я серия - «Мадагаскар. Торт для Алексея Ягудина»
21:30 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 2-я серия - «Дичь»
00:00 Астрал 3
01:40 Пятница News. 84-я серия
02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 12-я серия - «Ленинградская область»
03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»
03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»
04:30 Пятница News. 83-я серия
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»
МИР
05:00 У каждого своя война. 1-я - 4-я серии
08:40 Наше кино. История большой любви
09:10 Легенды о Круге. 1-я серия
10:00 Новости
10:10 Легенды о Круге. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща. 16-я серия
23:05 Марьина роща-2. 1-я и 2-я серии
00:50 Тайны времени. В начале было слово
01:35 Дела судебные. Битва за будущее
02:15 Дела судебные. Новые истории
03:00 Новости
03:15 [Не]Фантастика
03:30 Наше кино. История большой любви
04:55 У каждого своя война. 5-я серия
Время начала передач - московское.