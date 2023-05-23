Телепрограмма, программа передач ТВ на 23 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 23 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 23 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 7-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 11-я - 12-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая. 11-я - 12-я серии

03:45 Пыльная работа. 10-я серия



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Иван Лапиков

05:20 Мой герой. Марк Тишман

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Таурин

08:35 «Гостиница «Россия». 3-я - 4-я серии

10:40 Любовные истории. Сердцу не прикажешь

11:30 События

11:50 Следователь Горчакова. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Анна Якунина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я - 2-я серии

17:00 Ласточки КГБ

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Александр Барыкин. Бумеранг измены

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Мистика Третьего рейха

01:25 Знак качества. Бытовая химия

02:05 Александра Коллонтай и ее мужчины

02:45 Осторожно, мошенники! Алчный управдом

03:10 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я - 2-я серии

04:40 Любовные истории. Сердцу не прикажешь



НТВ



05:00 Москва. Центральный округ-2. «Смерть в прямом эфире». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром». 1-я - 2-я серии. «Свидетель обвинения». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром». 1-я - 2-я серии. «Свидетель обвинения». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Борщи. 13-я - 14-я серии

22:15 Реализация. «Сумрак». 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация. «Сумрак». 3-я - 4-я серии

00:45 Чингачгук. «Чудовище», 2-я серия

02:10 Чингачгук. «Искупление». 1-я - 2-я серии

03:35 Петрович. «Место под солнцем». 1-я - 2-я серии

04:55 Москва. Центральный округ-3. «Команда». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Шугалей-3

06:55 Глухарь. Возвращение. Новая работа

07:45 Глухарь. Возвращение. Никто

08:45 Глухарь. Возвращение. Сделка

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Сделка

10:15 Глухарь. Возвращение. Гаечка

11:10 Глухарь. Возвращение. Карусель

12:05 Глухарь. Возвращение. Грань

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны. «Недетские игры». 3-я - 6-я части

17:30 Известия

18:00 След. Охрана для короля

18:50 След. Разновидности любви

19:40 След. Ария механического соловья

20:35 След. Сожги эту книгу

21:25 След. От слова худо

22:25 Свои-5. Внеземное происхождение

23:10 Свои-3. Царство Аида

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Особо ценные кадры

01:20 След. Пропащая

02:05 След. Зло в дыму

02:40 След. Очищение

03:15 Прокурорская проверка. Мертвая невеста

04:10 Прокурорская проверка. Смерть с доставкой на дом



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 Колыбель над бездной. 5-я серия

05:55 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:35 Понять. Простить. 68-я серия - «Наперекор всему». 69-я серия - «Кукушкина дочка»

12:50 Порча. Порча сухоцвета

13:25 Знахарка. Звездочка

14:00 Верну любимого. Кузница счастья

14:35 Голоса ушедших душ. Мямля

15:10 Марафон для трех граций. 1-я - 4-я серии

19:00 Грымза. 1-я - 4-я серии

23:25 Понять. Простить. 68-я серия - «Наперекор всему». 69-я серия - «Кукушкина дочка»

00:40 Порча. Порча сухоцвета

01:10 Знахарка. Звездочка

01:40 Верну любимого. Кузница счастья

02:10 Голоса ушедших душ. Мямля

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:30 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 7. 156-я - 157-я серии

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3-я - 5-я серии

10:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 23-я - 25-я серии

13:00 Жуки. Сезон 2. 21-я - 32-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 8. 287-я - 290-я серии

21:00 И снова здравствуйте! 3-я - 4-я серии

22:00 Stand up. 194-я серия

23:00 Stand up. Сезон 7. 150-я серия

00:00 Импровизация. Команды. 28-я - 29-я серии

01:55 Студия Союз. Сезон 2. 28-я - 29-я серии

03:30 Импровизация. Сезон 2. 34-я - 35-я серии



СТС



04:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Совершенно летние. 12-я - 13-я серии

08:00 Юность. 5-я и 6-я серии

09:05 Взрослым не понять. 1-я серия

10:10 Большой побег. 11-я - 12-я серии

13:05 Кухня. Сезон 2. 9-я - 17-я серии

18:00 На выход! 6-я серия

19:00 Юность. 6-я - 7-я серии

20:00 Стать шефом. 1-я серия

21:25 Ночь в музее 2

23:35 Код Да Винчи

02:25 По колено

04:20 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



04:15 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

06:00 Лучшие из лучших

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Швеция

12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Франция. Прямой эфир

14:40 География спорта. Уват

15:10 Новости

15:15 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - США. Прямой эфир

18:40 Все на Матч!

19:25 Мировой футбол. Обзор

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:35 Специальный репортаж

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Аргентина - Гватемала. Прямой эфир

02:00 Новости

02:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Чехия

04:15 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Неуправляемый

21:55 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Криминальные боссы

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Анакоп. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»

12:35 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва за Россию. От Рымника до Измаила. Суворов против Юсуф-паши

19:40 Улика из прошлого. Дело техники: что скрывают создатели Абрамсов?

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Пядь земли

01:10 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»

02:25 Беспокойное хозяйство

03:50 Легендарные самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция

04:30 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва дворцовая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев

07:30 Новости культуры

07:35 Планеты. 1-я серия - «Внутренние миры»

08:30 Жизнь и судьба. Протоиерей Андрей Павленко

08:50 Тайник у красных камней. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Эльдаром Рязановым». 1987

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 «Монолог в 4-х частях». К 85-летию со дня рождения Армена Медведева. 2-я часть

13:30 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Артур Конан Дойл. «Собака Баскервилей»

14:15 Свидетели времени. Юрий Летунов. Характер «Главного«

14:55 Настоящая война престолов. Мазарини - главный кукловод Франции. 1654-1661

15:45 Жизнь замечательных идей. Неевклидовы страсти

16:15 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Чижевским и Алексеем Париным

17:00 Новости культуры

17:15 Эрмитаж

17:45 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф

18:45 Алексей Арбузов. Сказки и быль

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Михаил Швыдкой

20:05 Семинар. Анна Пак. «Аниме и манга - современная культура, покорившая мир»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:40 Белая студия

22:25 Настоящая война престолов. Мазарини - главный кукловод Франции. 1654-1661

23:15 Свидетели времени. Всеволод Овчинников. Грамматика жизни

23:55 Планеты. 2-я серия - «Марс»

00:45 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Эльдаром Рязановым». 1987

02:00 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди!

05:10 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»

06:10 Пятница News. 82-я серия

06:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»

08:20 Битва шефов. Сезон 1. 1-я серия

10:40 Кондитер. Сезон 7. 15-я серия - «Мальдивы. Торт для Дмитрия Лысенкова»

12:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия

17:00 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия

19:00 Умнее всех. Сезон 1. 9-я серия

20:10 Кондитер. Сезон 7. 17-я серия - «Мадагаскар. Торт для Алексея Ягудина»

21:30 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 2-я серия - «Дичь»

00:00 Астрал 3

01:40 Пятница News. 84-я серия

02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 12-я серия - «Ленинградская область»

03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»

03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»

04:30 Пятница News. 83-я серия

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»



МИР



05:00 У каждого своя война. 1-я - 4-я серии

08:40 Наше кино. История большой любви

09:10 Легенды о Круге. 1-я серия

10:00 Новости

10:10 Легенды о Круге. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща. 16-я серия

23:05 Марьина роща-2. 1-я и 2-я серии

00:50 Тайны времени. В начале было слово

01:35 Дела судебные. Битва за будущее

02:15 Дела судебные. Новые истории

03:00 Новости

03:15 [Не]Фантастика

03:30 Наше кино. История большой любви

04:55 У каждого своя война. 5-я серия



Время начала передач - московское.



















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